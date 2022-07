Le voici donc : notre tout nouveau système de facturation des produits !

Il a mis du temps à arriver, mais il est enfin là et il a tout ce que vous ne saviez pas que vous vouliez. Nous avons écouté vos commentaires pendant des mois et nous avons mis en place de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour vous (et nous) faciliter la vie. Nous voulons vous donner plus pour votre argent.

Cette version est une étape importante pour notre entreprise et nous sommes ravis de la partager avec vous. Nous tenons également à vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve dans l'attente de cette version - elle a été longue à venir ! Il y a quelques mois, nous avions prévu que cette mise à niveau ne nous prendrait pas plus de trois semaines, mais, comme cela arrive dans le développement de logiciels, nous avons dû réécrire la majeure partie du produit et créer la logique de migration de l'ancien système de facturation vers le nouveau. Nous avons beaucoup de choses à dire, alors nous allons les décomposer en petits morceaux.

Quels sont les changements inclus dans la version ?

Espace de travail

Le concept d'espace de travail a été ajouté à la plateforme, au sein duquel les équipes ou les entreprises peuvent travailler.

Illimité et unifié : L'espace de travail dispose désormais d'un nombre illimité de projets et de participants/utilisateurs, d'une facturation, de moyens de paiement et d'un solde unifiés.

Division des utilisateurs : Nous avons ajouté la division des utilisateurs par rôles au niveau de l'espace de travail, ainsi qu'au niveau du projet. Désormais, si vous travaillez dans une entreprise ou une équipe, vous pouvez placer tous vos employés dans un espace de travail, puis leur attribuer des projets. Pour faciliter la compréhension, chaque espace de travail est votre entreprise ou votre équipe individuelle.

Au départ, nous avons trois types d'espaces de travail : Business pour les entreprises, Freelance, et Personnel. Techniquement, ils ne sont pas différents aujourd'hui, mais la fonctionnalité et les avantages seront différents à l'avenir.

Facturation

Nous avons changé le modèle de facturation de la plateforme, passant de l'abonnement à un compte à l'abonnement à un projet, éliminant complètement l'achat supplémentaire de ressources. Désormais, un projet - 1 abonnement.

Plusieurs abonnements sont disponibles au départ :

Essai de 14 jours

Explorez

Startup

Startup+

Business

Entreprise

Entreprise

Sans but lucratif

Applications mobiles

Les applications mobiles sont disponibles sur tous les plans, mais la publication sur les plans Trial et Explore est limitée. Politique actuelle de l'abonnement d'essai : Il ne peut y en avoir qu'un par espace de travail. Si vous supprimez un projet avec un plan d'essai, vous pouvez créer un nouveau projet avec un nouvel essai pour 14 jours supplémentaires. Sous réserve de modifications ultérieures.

Paiements

Nous avons supprimé la présence obligatoire d'un mode de paiement joint si le solde est suffisant pour payer l'abonnement. Autrement dit, lors de l'activation de bons d'achat ou de la réception d'un solde d'une autre manière, vous n'aurez plus besoin d'ajouter une carte bancaire.

Gagner des crédits

Il est temps d'être récompensé pour vos efforts ! Gagnez des points de crédit qui pourront être utilisés pour payer vos abonnements et services. Nous distribuons des points pour avoir publié des articles sur AppMaster sur les médias sociaux, écrit des critiques sur notre produit, réalisé des tutoriels, et plus encore. Toutes les actions d'écusson et leur valeur peuvent être trouvées dans votre compte AppMaster Studio.

Et bien plus encore

La version inclut également toutes les modifications accumulées pendant plus d'un mois dans les générateurs de code, notre studio backend et les serveurs de publication d'applications en nuage. Le support pour BLE, le client WSS, le travail avec les badges d'icône d'application, + un tas de corrections a été ajouté à Android. De nombreux bugs ont été corrigés dans IOS, et 100% du temps de l'équipe a été consacré aux corrections et optimisations.

A venir

🚀 L'équipe de facturation travaille à la correction des bugs causés par la migration vers la nouvelle facturation. La prochaine étape sera une mise à jour qui inclura la prise en charge du projet et des remises à l'échelle de l'espace de travail.

🤖 L'équipe Android est en train de terminer le cycle d'ajout des fonctionnalités NFC/NDEF et des fonctionnalités de l'API Google Wallet (passes) et de passer au travail sur l'interface utilisateur. Là, nous devons ajouter des animations, mettre l'interface en conformité avec l'apparence du designer et ajouter plus de styles visuels, ainsi qu'ajouter de nouveaux widgets (ici, vous pouvez nous dire ceux dont vous avez le plus besoin, pour cela, rendez-vous sur notre espace communautaire.

🍎 IOS rattrape activement son retard en termes de fonctionnalités et d'apparence, la priorité est toujours à la stabilité et aux correctifs, et seulement ensuite nous passerons au travail sur les nouvelles fonctionnalités.

🕸️ Les WebApps Vue3 générées sont prêtes et mises en production. Il s'agit d'une étape importante pour la plateforme sur la voie d'un concepteur de sites Web sophistiqué et flexible. Visuellement, tout devrait rester identique, mais nous nous attendons à ce que de nombreux problèmes soient corrigés.

⚡ L'équipe d'infrastructure travaille sur la séparation de la publication du backend, du web, et des applications mobiles.

*Oui, on en a aussi marre d'attendre quand on fait un petit changement sur le web ou le mobile :). *

Cela prendra environ 3 à 4 semaines, et vous pourrez alors profiter d'une publication web et mobile quasi instantanée.

C'est tout, les amis. Et merci pour votre patience. Vous nous avez accompagnés dans les hauts et les bas, les étapes importantes et les nouveaux départs. Nous sommes impatients de partager ce qui va suivre.

Nous espérons que vous continuerez à nous suivre tout au long de ce voyage passionnant et stimulant qu'est la création de la plateforme no-code AppMaster.io. Vous êtes la meilleure communauté qui soit ! 👍