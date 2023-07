Wzrost popularności platform No-Code

Platformy z zerowym kodem lub bez kodu stały się przełomem w świecie tworzenia oprogramowania, demokratyzując proces i umożliwiając użytkownikom z niewielką lub żadną wiedzą programistyczną tworzenie aplikacji do różnych celów. Wraz z pojawieniem się tych platform, tworzenie aplikacji stało się bardziej dostępne, opłacalne i oszczędzające czas, umożliwiając szerszej puli talentów udział w ekscytującym świecie tworzenia rozwiązań cyfrowych.

No-code Platformy zapewniają wizualne interfejsy, które pozwalają użytkownikom projektować i tworzyć aplikacje poprzez przeciąganie i upuszczanie komponentów, konfigurowanie przepływów pracy oraz konfigurowanie logiki, wyglądu i zachowania ich aplikacji. Po zakończeniu projektowania aplikacji platforma generuje wymagany kod i wdraża aplikację w środowisku docelowym. Eliminując potrzebę ręcznego kodowania, rozwiązania zero-code znacznie skracają czas i zasoby potrzebne do rozwoju, konserwacji i aktualizacji.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania programistyczne, ruch no-code zyskuje na popularności, oferując firmom i osobom prywatnym możliwość usprawnienia operacji, szybkiego prototypowania pomysłów i wprowadzania innowacji. Dzięki szerokiej gamie platform do wyboru, organizacje każdej wielkości i zakresu mogą wykorzystać moc rozwoju zero-code do tworzenia dostosowanych rozwiązań, które spełniają ich unikalne potrzeby. W tym artykule omówiono niektóre z najlepszych platform no-code w 2023 roku, podkreślając ich funkcje, zalety i sposób, w jaki rewolucjonizują branżę technologiczną.

AppMaster.io: Potężne rozwiązanie No-Code

AppMaster to wiodąca platforma no-code, która umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Założona w 2020 roku platforma AppMaster szybko się rozwinęła, zdobywając ponad 60 000 użytkowników do kwietnia 2023 roku i zdobywając uznanie jako High Performer w różnych kategoriach, w tym między innymi No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD) i API Management. Programiści mogą korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania AppMaster do tworzenia interfejsu użytkownika, definiowania logiki biznesowej dla każdego komponentu w Web i Mobile BP Designers oraz tworzenia w pełni interaktywnych aplikacji internetowych.

Po naciśnięciu przycisku "Publish", AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikację, uruchamia testy i wdraża kompilację do chmury. Aplikacje zaplecza są generowane przy użyciu Go (Golang), aplikacje internetowe wykorzystują frameworki Vue3 i JS/TS, podczas gdy aplikacje mobilne wykorzystują frameworki serwerowe AppMaster oparte na Kotlin, Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. AppMaster obsługuje szereg planów subskrypcyjnych, zaspokajając potrzeby firm każdej wielkości i wymagań.

Ofertę platformy można dostosować do konkretnych potrzeb małych firm, dużych przedsiębiorstw, a nawet indywidualnych deweloperów.

Kluczowe funkcje

Visual BP Designers: Projektanci procesów biznesowych (BP) umożliwiają użytkownikom definiowanie logiki biznesowej aplikacji za pomocą interfejsu wizualnego, eliminując potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej i ułatwiając współpracę między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu.

Projektanci procesów biznesowych (BP) umożliwiają użytkownikom definiowanie logiki biznesowej aplikacji za pomocą interfejsu wizualnego, eliminując potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej i ułatwiając współpracę między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu. Skalowalność: Aplikacje AppMaster charakteryzują się imponującą skalowalnością, dzięki czemu platforma nadaje się do zastosowań o dużym obciążeniu i projektów na poziomie przedsiębiorstwa.

Aplikacje charakteryzują się imponującą skalowalnością, dzięki czemu platforma nadaje się do zastosowań o dużym obciążeniu i projektów na poziomie przedsiębiorstwa. Skrócony czas wprowadzania na rynek: AppMaster pozwala użytkownikom generować i wdrażać aplikacje w mniej niż 30 sekund, znacznie skracając czas wprowadzania na rynek i umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji bez ponoszenia długu technicznego.

pozwala użytkownikom generować i wdrażać aplikacje w mniej niż 30 sekund, znacznie skracając czas wprowadzania na rynek i umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji bez ponoszenia długu technicznego. Eksport plików binarnych i kodu źródłowego: AppMaster Plany Business+ i Enterprise umożliwiają klientom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych lub kodu źródłowego, co pozwala na hosting lokalny i większą personalizację.

Plany Business+ i Enterprise umożliwiają klientom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych lub kodu źródłowego, co pozwala na hosting lokalny i większą personalizację. Bazy danych kompatybilne z PostgreSQL: Aplikacje AppMaster działają bezproblemowo z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL, zapewniając dalszą elastyczność wdrażania i integracji aplikacji.

Bubble: Empowering the Creators of Tomorrow

Bubble to popularna platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie w pełni funkcjonalnych aplikacji internetowych bez znajomości kodowania. Przyjazny dla użytkownika interfejs wizualny umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji, oferując szeroką gamę gotowych do użycia komponentów, szablonów i elementów projektu. Co więcej, Bubble zapewnia potężny zestaw narzędzi do zarządzania i monitorowania aplikacji, aby zapewnić płynne działanie i rozwój aplikacji.

Cechy i korzyści

Interfejs wizual ny: Bubble oferuje prosty i intuicyjny interfejs wizualny, ułatwiający użytkownikom projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na stronę.

ny: oferuje prosty i intuicyjny interfejs wizualny, ułatwiający użytkownikom projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na stronę. Zarządzanie baz ą danych: Dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania bazami danych, Bubble pozwala użytkownikom definiować i zarządzać ich strukturami danych i zapytaniami, eliminując potrzebę skomplikowanego rozwoju zaplecza.

ą danych: Dzięki wbudowanym narzędziom do zarządzania bazami danych, pozwala użytkownikom definiować i zarządzać ich strukturami danych i zapytaniami, eliminując potrzebę skomplikowanego rozwoju zaplecza. Responsive Design : Bubble ułatwia tworzenie responsywnych aplikacji internetowych, które działają płynnie na różnych urządzeniach, rozmiarach ekranu i środowiskach przeglądania.

: ułatwia tworzenie responsywnych aplikacji internetowych, które działają płynnie na różnych urządzeniach, rozmiarach ekranu i środowiskach przeglądania. Niestandardowe przepływ y pracy: Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy do obsługi logiki i automatyzacji w swoich aplikacjach, usprawniając procesy biznesowe i poprawiając doświadczenia użytkowników.

y pracy: Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy do obsługi logiki i automatyzacji w swoich aplikacjach, usprawniając procesy biznesowe i poprawiając doświadczenia użytkowników. Bogate integracje : Bubble oferuje obszerną bibliotekę wtyczek i integracji dla popularnych usług i platform, takich jak Google Maps, Stripe i Shopify.

: oferuje obszerną bibliotekę wtyczek i integracji dla popularnych usług i platform, takich jak Google Maps, Stripe i Shopify. Zarządzanie i monitorowanie aplikacji: Platforma zapewnia narzędzia do zarządzania aplikacjami, monitorowania i debugowania, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie aplikacji i płynną wydajność.

OutSystems: Rapid Application Development for Enterprises

OutSystems to wysoko ceniona platforma deweloperska low-code przeznaczona głównie dla przedsiębiorstw, umożliwiająca im przyspieszenie rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych. Zapewniając zaawansowane funkcje i możliwości, wypełnia lukę między zespołami IT a użytkownikami biznesowymi, umożliwiając im wspólne tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji z łatwością.

Cechy OutSystems

Wizualne środowisko programistyczne: OutSystems usprawnia tworzenie aplikacji za pomocą wizualnego interfejsu drag-and-drop . Pozwala użytkownikom tworzyć responsywny interfejs użytkownika, definiować modele danych i konstruować logikę biznesową bez konieczności pisania pojedynczej linii kodu.

usprawnia tworzenie aplikacji za pomocą wizualnego interfejsu . Pozwala użytkownikom tworzyć responsywny interfejs użytkownika, definiować modele danych i konstruować logikę biznesową bez konieczności pisania pojedynczej linii kodu. Wdrażanie jednym kliknięciem: Platforma upraszcza wdrażanie i konserwację poprzez zapewnienie funkcji wdrażania jednym kliknięciem, zapewniając szybkie i wydajne wdrażanie aktualizacji i ulepszeń aplikacji.

Platforma upraszcza wdrażanie i konserwację poprzez zapewnienie funkcji wdrażania jednym kliknięciem, zapewniając szybkie i wydajne wdrażanie aktualizacji i ulepszeń aplikacji. Możliwości integracji: OutSystems obsługuje płynną integrację z różnymi zewnętrznymi systemami, narzędziami i usługami w celu stworzenia ujednoliconego doświadczenia użytkownika. Interfejsy API mogą być z łatwością wykorzystywane i eksponowane, zapewniając płynną wymianę danych między różnymi komponentami.

obsługuje płynną integrację z różnymi zewnętrznymi systemami, narzędziami i usługami w celu stworzenia ujednoliconego doświadczenia użytkownika. Interfejsy API mogą być z łatwością wykorzystywane i eksponowane, zapewniając płynną wymianę danych między różnymi komponentami. Zarządzanie wydajnością aplikacji: Monitorowanie i zarządzanie wydajnością aplikacji ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku aplikacji korporacyjnych. OutSystems oferuje wbudowane funkcje monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym, rejestrowania i obsługi błędów, zapewniając optymalną wydajność i minimalizując przestoje.

Monitorowanie i zarządzanie wydajnością aplikacji ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku aplikacji korporacyjnych. oferuje wbudowane funkcje monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym, rejestrowania i obsługi błędów, zapewniając optymalną wydajność i minimalizując przestoje. Skalowalność i rozszerzalność: OutSystems został stworzony z myślą o skalowalności, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji, które mogą być skalowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników i obsługiwać środowiska o dużym obciążeniu. Ponadto oferuje rozszerzalność poprzez niestandardowy kod i komponenty w celu dalszego zwiększenia możliwości platformy.

Korzyści z użytkowania OutSystems

Przyspieszony proces rozwoju: Dzięki podejściu low-code , OutSystems znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie aplikacji, bez poświęcania jakości lub funkcjonalności.

Dzięki podejściu , znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie aplikacji, bez poświęcania jakości lub funkcjonalności. Usprawniona współpraca: Platforma umożliwia różnym zainteresowanym stronom, w tym użytkownikom biznesowym, projektantom i programistom, skuteczną i wydajną współpracę w całym procesie rozwoju.

Platforma umożliwia różnym zainteresowanym stronom, w tym użytkownikom biznesowym, projektantom i programistom, skuteczną i wydajną współpracę w całym procesie rozwoju. Niższe koszty: Usprawniając proces rozwoju, OutSystems pomaga obniżyć ogólne koszty rozwoju i poprawia zwrot z inwestycji.

Usprawniając proces rozwoju, pomaga obniżyć ogólne koszty rozwoju i poprawia zwrot z inwestycji. Większa elastyczność: Dzięki łatwemu w użyciu środowisku programistycznemu, firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz efektywnie iterować i wdrażać aplikacje.

Dzięki łatwemu w użyciu środowisku programistycznemu, firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz efektywnie iterować i wdrażać aplikacje. Zwiększone bezpieczeństwo: OutSystems wdraża najlepsze praktyki bezpieczeństwa i zapewnia kompleksowy zestaw wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, które pomagają chronić aplikacje przed potencjalnymi zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach.

Wix ADI: Intelligent Web Building

Wix to popularny kreator stron internetowych, który umożliwia użytkownikom tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych wizualnie witryn internetowych za pomocą interfejsu drag-and-drop. Dzięki funkcji Artificial Design Intelligence (ADI), Wix rewolucjonizuje proces tworzenia stron internetowych, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego i gotowe elementy projektu do generowania niestandardowego układu strony internetowej dostosowanego do konkretnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Cechy Wix ADI

Inteligentne projektowanie stron internetowych: Algorytm ADI tworzy układy stron internetowych w oparciu o wybory dokonane przez użytkowników podczas początkowej konfiguracji, generując projekt, który pasuje do branży użytkownika, marki oraz pożądanego wyglądu i stylu.

Algorytm ADI tworzy układy stron internetowych w oparciu o wybory dokonane przez użytkowników podczas początkowej konfiguracji, generując projekt, który pasuje do branży użytkownika, marki oraz pożądanego wyglądu i stylu. Interfejs typu "przeciągnij i upuść ": Wix zawiera intuicyjny interfejs drag-and-drop , umożliwiający użytkownikom dostosowywanie swoich stron internetowych poprzez proste przenoszenie elementów i dodawanie nowych komponentów zgodnie z potrzebami.

": zawiera intuicyjny interfejs , umożliwiający użytkownikom dostosowywanie swoich stron internetowych poprzez proste przenoszenie elementów i dodawanie nowych komponentów zgodnie z potrzebami. Responsive Design: Witryny stworzone za pomocą Wix ADI są w pełni responsywne, zapewniając płynne wrażenia użytkownika na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu.

Witryny stworzone za pomocą ADI są w pełni responsywne, zapewniając płynne wrażenia użytkownika na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu. Wbudowane aplikacje i integracje: Wix ADI zawiera szeroką gamę wbudowanych aplikacji i integracji, umożliwiając użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności witryny i łatwe łączenie się z popularnymi usługami innych firm.

ADI zawiera szeroką gamę wbudowanych aplikacji i integracji, umożliwiając użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności witryny i łatwe łączenie się z popularnymi usługami innych firm. Narzędzia SEO: Aby poprawić widoczność i ranking witryny, Wix ADI oferuje wbudowane narzędzia SEO do skutecznej optymalizacji treści i metadanych witryny.

Korzyści z korzystania z Wix ADI

Projektowanie stron internetowych bez wysiłku: Dzięki procesowi projektowania opartemu na sztucznej inteligencji, Wix ADI automatyzuje tworzenie profesjonalnych i oszałamiających wizualnie stron internetowych, eliminując potrzebę posiadania przez użytkowników wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania lub kodowania.

Dzięki procesowi projektowania opartemu na sztucznej inteligencji, ADI automatyzuje tworzenie profesjonalnych i oszałamiających wizualnie stron internetowych, eliminując potrzebę posiadania przez użytkowników wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania lub kodowania. Rozwiązanie oszczędzające czas: Generując niestandardowe układy stron internetowych w ciągu kilku minut, Wix ADI znacznie skraca czas potrzebny do zbudowania w pełni funkcjonalnej strony internetowej.

Generując niestandardowe układy stron internetowych w ciągu kilku minut, ADI znacznie skraca czas potrzebny do zbudowania w pełni funkcjonalnej strony internetowej. Możliwość dostosowania i rozbudowy: Platforma pozwala użytkownikom łatwo dostosowywać swoje strony internetowe za pomocą interfejsu drag-and-drop i rozszerzać funkcjonalność witryny za pomocą szerokiej gamy dostępnych aplikacji i integracji.

Platforma pozwala użytkownikom łatwo dostosowywać swoje strony internetowe za pomocą interfejsu i rozszerzać funkcjonalność witryny za pomocą szerokiej gamy dostępnych aplikacji i integracji. Przyjazny dla SEO: Wix ADI zawiera wbudowane narzędzia SEO, które pomagają użytkownikom zoptymalizować ich strony internetowe i poprawić ich rankingi w wyszukiwarkach, przyciągając więcej ruchu organicznego.

ADI zawiera wbudowane narzędzia SEO, które pomagają użytkownikom zoptymalizować ich strony internetowe i poprawić ich rankingi w wyszukiwarkach, przyciągając więcej ruchu organicznego. Responsywny design: Dzięki możliwościom responsywnego projektowania, strony internetowe zbudowane przy użyciu Wix ADI oferują optymalne wrażenia wizualne na każdym urządzeniu, niezależnie od rozmiaru ekranu.

W 2023 r. Wix ADI stał się przyjaznym dla użytkownika i wydajnym rozwiązaniem dla osób prywatnych i małych firm poszukujących łatwego sposobu tworzenia atrakcyjnych wizualnie i w pełni responsywnych stron internetowych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

Mendix: Bridging the Gap Between IT and Business

Mendix to platforma typu zero-code /low-code, która koncentruje się na wypełnianiu luki komunikacyjnej między specjalistami IT a biznesem. Zapewniając potężny zestaw wizualnych narzędzi programistycznych, Mendix umożliwia użytkownikom szybkie projektowanie, rozwijanie i wdrażanie aplikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu informacji zwrotnych od interesariuszy biznesowych.

Cechy i korzyści

Wizualne środowisko programistyczne: Mendix oferuje kompleksowe wizualne środowisko programistyczne do tworzenia modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika. Interfejs drag-and-drop upraszcza tworzenie aplikacji i ułatwia współpracę między specjalistami biznesowymi i zespołami programistów.

oferuje kompleksowe wizualne środowisko programistyczne do tworzenia modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika. Interfejs upraszcza tworzenie aplikacji i ułatwia współpracę między specjalistami biznesowymi i zespołami programistów. Integracja z istniejącymi systemami: Aby zapewnić płynny przepływ pracy, Mendix oferuje gotowe możliwości integracji z popularnymi systemami, takimi jak SAP, IBM, AWS, Salesforce i inne. Ta elastyczność oznacza, że aplikacje zbudowane przy użyciu Mendix mogą łatwo współdziałać z wieloma stosami technologicznymi i bazami danych.

Aby zapewnić płynny przepływ pracy, oferuje gotowe możliwości integracji z popularnymi systemami, takimi jak SAP, IBM, AWS, Salesforce i inne. Ta elastyczność oznacza, że aplikacje zbudowane przy użyciu mogą łatwo współdziałać z wieloma stosami technologicznymi i bazami danych. Wdrażanie jednym kliknięciem: Wdrażanie aplikacji jest proste dzięki funkcji wdrażania jednym kliknięciem Mendix . Użytkownicy mogą wdrażać aplikacje w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych, a także w środowiskach lokalnych, a wszystko to z poziomu jednej platformy. Ta możliwość pozwala organizacjom wybrać preferowaną infrastrukturę i zoptymalizować strategie wdrażania w oparciu o ich specyficzne wymagania.

Wdrażanie aplikacji jest proste dzięki funkcji wdrażania jednym kliknięciem . Użytkownicy mogą wdrażać aplikacje w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych, a także w środowiskach lokalnych, a wszystko to z poziomu jednej platformy. Ta możliwość pozwala organizacjom wybrać preferowaną infrastrukturę i zoptymalizować strategie wdrażania w oparciu o ich specyficzne wymagania. Dostępność i współpraca: Jako platforma, której priorytetem jest wypełnienie luki między IT a biznesem, Mendix oferuje potężny zestaw narzędzi do współpracy, takich jak opinie w aplikacji i kontrola wersji. Funkcje te umożliwiają łatwą komunikację między różnymi interesariuszami, prowadząc do optymalizacji procesu rozwoju i dostosowania wymagań biznesowych do wdrożeń technicznych.

Jako platforma, której priorytetem jest wypełnienie luki między IT a biznesem, oferuje potężny zestaw narzędzi do współpracy, takich jak opinie w aplikacji i kontrola wersji. Funkcje te umożliwiają łatwą komunikację między różnymi interesariuszami, prowadząc do optymalizacji procesu rozwoju i dostosowania wymagań biznesowych do wdrożeń technicznych. Skalowalność i wydajność: Aby sprostać wymaganiom zarówno małych, jak i dużych organizacji, Mendix zapewnia funkcje skalowalności. Platforma zapewnia, że aplikacje mogą z łatwością obsługiwać rosnące obciążenia, co skutkuje zoptymalizowaną wydajnością dla użytkowników końcowych.

Aby sprostać wymaganiom zarówno małych, jak i dużych organizacji, zapewnia funkcje skalowalności. Platforma zapewnia, że aplikacje mogą z łatwością obsługiwać rosnące obciążenia, co skutkuje zoptymalizowaną wydajnością dla użytkowników końcowych. Obsługa wielu kanałów: Dzięki Mendix użytkownicy mogą tworzyć aplikacje, które są dostępne za pośrednictwem różnych kanałów, w tym aplikacji internetowych, mobilnych i progresywnych aplikacji internetowych. Ta kompatybilność z wieloma platformami oszczędza czas programowania, eliminuje zbędne wysiłki i zapewnia spójne wrażenia użytkownika na różnych urządzeniach.

Webflow: Projektowanie, tworzenie i uruchamianie responsywnych stron internetowych

Webflow to wiodąca platforma no-code, która ułatwia projektowanie, tworzenie i uruchamianie responsywnych stron internetowych bez znajomości kodowania. Dzięki wizualnemu interfejsowi, przyjaznemu dla użytkownika CMS i potężnym funkcjom projektowania, Webflow umożliwia każdemu tworzenie profesjonalnych, niestandardowych stron internetowych dostosowanych do konkretnych potrzeb. Dowiedz się więcej o Webflow i o tym, jak może pomóc w tworzeniu unikalnych doświadczeń internetowych bez pisania ani jednej linii kodu.

Cechy Webflow

Wizualny edytor CSS: Webflow oferuje wizualny edytor CSS do projektowania stron internetowych, umożliwiając użytkownikom stosowanie stylów bez pisania kodu CSS. Zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast zobaczyć zmiany, które wprowadzają na swoich stronach internetowych.

oferuje wizualny edytor CSS do projektowania stron internetowych, umożliwiając użytkownikom stosowanie stylów bez pisania kodu CSS. Zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast zobaczyć zmiany, które wprowadzają na swoich stronach internetowych. Responsive Design: Webflow zawiera wbudowane punkty przerwania i układy, co ułatwia projektowanie atrakcyjnych doświadczeń dla różnych urządzeń.

zawiera wbudowane punkty przerwania i układy, co ułatwia projektowanie atrakcyjnych doświadczeń dla różnych urządzeń. Webflow CMS: Zarządzaj treścią za pomocą potężnego systemu CMS dostosowanego zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Dostosuj strukturę treści, edytuj ją inline i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym.

Zarządzaj treścią za pomocą potężnego systemu CMS dostosowanego zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Dostosuj strukturę treści, edytuj ją inline i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym. Niestandardowe interakcje i animacje: Dodaj atrakcyjne interakcje i animacje za pomocą wizualnego interfejsu Webflow . Ożyw swoje strony dzięki efektom przewijania, animacjom najechania kursorem i nie tylko.

Dodaj atrakcyjne interakcje i animacje za pomocą wizualnego interfejsu . Ożyw swoje strony dzięki efektom przewijania, animacjom najechania kursorem i nie tylko. Rozwiązania eCommerce: Twórz sklepy internetowe, które są atrakcyjne wizualnie i łatwe w zarządzaniu dzięki funkcjom eCommerce Webflow . Zaprojektuj swój sklep, dodaj produkty, zarządzaj zapasami i zbieraj płatności płynnie w ramach platformy.

Twórz sklepy internetowe, które są atrakcyjne wizualnie i łatwe w zarządzaniu dzięki funkcjom eCommerce . Zaprojektuj swój sklep, dodaj produkty, zarządzaj zapasami i zbieraj płatności płynnie w ramach platformy. Narzędzia SEO i marketingowe: Webflow pomaga zoptymalizować witrynę pod kątem wyszukiwarek i kampanii marketingowych dzięki wbudowanym narzędziom SEO, integracji z mediami społecznościowymi i analizie witryny.

Korzyści z użytkowania Webflow

Nie wymaga kodowania: Webflow umożliwia użytkownikom tworzenie responsywnych stron internetowych bez znajomości kodowania, dzięki czemu projektowanie i tworzenie stron internetowych jest bardziej dostępne dla szerszego grona osób.

umożliwia użytkownikom tworzenie responsywnych stron internetowych bez znajomości kodowania, dzięki czemu projektowanie i tworzenie stron internetowych jest bardziej dostępne dla szerszego grona osób. Kontrola nad projektem: Ciesz się maksymalną kontrolą nad projektem dzięki wizualnemu interfejsowi platformy, dając ci swobodę dostosowywania każdego aspektu swojej witryny.

Ciesz się maksymalną kontrolą nad projektem dzięki wizualnemu interfejsowi platformy, dając ci swobodę dostosowywania każdego aspektu swojej witryny. Współpraca i zarządzanie zespołem: Współpracuj z członkami zespołu, klientami i interesariuszami w ramach platformy Webflow i skutecznie zarządzaj projektami, aby zapewnić płynną realizację.

Współpracuj z członkami zespołu, klientami i interesariuszami w ramach platformy i skutecznie zarządzaj projektami, aby zapewnić płynną realizację. Profesjonalne wyniki: Webflow umożliwia użytkownikom osiągnięcie profesjonalnych wyników przy minimalnym wysiłku, tworząc angażujące doświadczenia internetowe, które zadziwiają użytkowników i promują rozpoznawalność marki.

umożliwia użytkownikom osiągnięcie profesjonalnych wyników przy minimalnym wysiłku, tworząc angażujące doświadczenia internetowe, które zadziwiają użytkowników i promują rozpoznawalność marki. Oszczędność czasu i kosztów: Oszczędność cennego czasu i zasobów poprzez usprawnienie procesu tworzenia stron internetowych i zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe zasoby lub specjalistyczne umiejętności.

DronaHQ: Usprawnienie operacji wewnętrznych

DronaHQ to platforma no-code zaprojektowana w celu uproszczenia tworzenia niestandardowych aplikacji wewnętrznych, które usprawniają operacje biznesowe, automatyzują powtarzalne zadania i poprawiają wydajność w organizacjach. Dzięki szerokim możliwościom i intuicyjnemu interfejsowi wizualnemu, DronaHQ oddaje moc tworzenia aplikacji w ręce użytkowników nietechnicznych, ułatwiając opracowywanie rozwiązań ułatwiających współpracę zespołową i udostępnianie informacji. Odkryj to, co najlepsze w DronaHQ i dowiedz się, jak może pomóc Twojej firmie zoptymalizować wewnętrzne procesy.

Cechy DronaHQ

Interfejs "przeciągnij i upuść": Twórz aplikacje za pomocą intuicyjnego interfejsu drag-and-drop , umożliwiając użytkownikom projektowanie interfejsów użytkownika i przepływów pracy bez konieczności kodowania.

Twórz aplikacje za pomocą intuicyjnego interfejsu , umożliwiając użytkownikom projektowanie interfejsów użytkownika i przepływów pracy bez konieczności kodowania. Szablony aplikacji: Przyspiesz rozwój aplikacji dzięki bibliotece gotowych do użycia szablonów, które można łatwo dostosować do unikalnych wymagań biznesowych.

Przyspiesz rozwój aplikacji dzięki bibliotece gotowych do użycia szablonów, które można łatwo dostosować do unikalnych wymagań biznesowych. Zarządzanie danymi: Z łatwością zarządzaj danymi i manipuluj nimi, korzystając z wbudowanych funkcji bazy danych, konektorów danych i interfejsów API do łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych.

Z łatwością zarządzaj danymi i manipuluj nimi, korzystając z wbudowanych funkcji bazy danych, konektorów danych i interfejsów API do łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych. Automatyzacja przepływu pracy: Zautomatyzuj powtarzalne zadania i usprawnij procesy dzięki potężnym funkcjom automatyzacji przepływu pracy na platformie. Twórz niestandardowe przepływy pracy, które wyzwalają zdarzenia, aktualizują bazy danych i wysyłają powiadomienia.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i usprawnij procesy dzięki potężnym funkcjom automatyzacji przepływu pracy na platformie. Twórz niestandardowe przepływy pracy, które wyzwalają zdarzenia, aktualizują bazy danych i wysyłają powiadomienia. Integracja z popularnymi narzędziami: Zintegruj swoje niestandardowe aplikacje z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive, Salesforce i innymi, aby zwiększyć funkcjonalność i usprawnić udostępnianie informacji w całej organizacji.

Zintegruj swoje niestandardowe aplikacje z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive, Salesforce i innymi, aby zwiększyć funkcjonalność i usprawnić udostępnianie informacji w całej organizacji. Kontrola dostępu i zarządzanie użytkownikami: Zarządzaj użytkownikami i kontroluj dostęp do swoich aplikacji dzięki funkcjom takim jak uwierzytelnianie oparte na rolach, grupy użytkowników i zarządzanie uprawnieniami.

Korzyści z korzystania z DronaHQ

Zwiększona wydajność wewnętrzna: Usprawnienie wewnętrznych procesów organizacji i zwiększenie ogólnej wydajności poprzez tworzenie niestandardowych aplikacji, które zaspokajają określone potrzeby i upraszczają operacje.

Usprawnienie wewnętrznych procesów organizacji i zwiększenie ogólnej wydajności poprzez tworzenie niestandardowych aplikacji, które zaspokajają określone potrzeby i upraszczają operacje. Oszczędność czasu i kosztów: Zmniejszenie kosztów rozwoju i przyspieszenie harmonogramu projektu poprzez umożliwienie użytkownikom nietechnicznym tworzenia i utrzymywania wewnętrznych aplikacji.

Zmniejszenie kosztów rozwoju i przyspieszenie harmonogramu projektu poprzez umożliwienie użytkownikom nietechnicznym tworzenia i utrzymywania wewnętrznych aplikacji. Zwiększona produktywność: Zwiększenie produktywności pracowników dzięki narzędziom automatyzującym powtarzalne zadania i ułatwiającym wymianę informacji między zespołami.

Zwiększenie produktywności pracowników dzięki narzędziom automatyzującym powtarzalne zadania i ułatwiającym wymianę informacji między zespołami. Elastyczna personalizacja: Dostosuj każdy aspekt swoich aplikacji, aby upewnić się, że pasują one do unikalnych wymagań organizacji, przepływów pracy i marki.

Dostosuj każdy aspekt swoich aplikacji, aby upewnić się, że pasują one do unikalnych wymagań organizacji, przepływów pracy i marki. Skalowalność: DronaHQ jest skalowalne, umożliwiając organizacji tworzenie i wdrażanie aplikacji, które rosną wraz z potrzebami biznesowymi i bazą użytkowników, zapewniając długoterminowy sukces.

Adalo: Łatwe tworzenie aplikacji mobilnych

Adalo to platforma o zerowym kodzie, której celem jest uproszczenie tworzenia aplikacji mobilnych dla użytkowników nietechnicznych. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi drag-and-drop, Adalo umożliwia osobom o niewielkich lub żadnych umiejętnościach kodowania tworzenie potężnych i bogatych w funkcje aplikacji mobilnych, które mogą działać zarówno na platformach iOS, jak i Android.

Kluczowe cechy

Interfejs "przeciągnij i upuść ": Tworzenie wizualnie oszałamiających i interaktywnych aplikacji mobilnych z łatwością przy użyciu komponentów drag-and-drop dostarczanych przez Adalo .

": Tworzenie wizualnie oszałamiających i interaktywnych aplikacji mobilnych z łatwością przy użyciu komponentów dostarczanych przez . Zarządzanie bazami danych : Adalo posiada wbudowane funkcje zarządzania danymi i użytkownikami, upraszczając obsługę danych w aplikacjach mobilnych i eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych pamięci masowych lub baz danych.

: posiada wbudowane funkcje zarządzania danymi i użytkownikami, upraszczając obsługę danych w aplikacjach mobilnych i eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych pamięci masowych lub baz danych. Konfigurowalne kompon enty: Swobodnie dostosuj wygląd i zachowanie komponentów, aby dopasować je do swojej marki i stylu, oferując wysoki poziom dostosowania do potrzeb aplikacji.

enty: Swobodnie dostosuj wygląd i zachowanie komponentów, aby dopasować je do swojej marki i stylu, oferując wysoki poziom dostosowania do potrzeb aplikacji. Rynek aplikacji : Skorzystaj z szerokiej gamy gotowych szablonów i komponentów dostępnych w App Marketplace, dając ci przewagę w procesie rozwoju.

: Skorzystaj z szerokiej gamy gotowych szablonów i komponentów dostępnych w App Marketplace, dając ci przewagę w procesie rozwoju. Integracje innych firm : Ulepsz swoje aplikacje dzięki płynnej integracji interfejsów API i narzędzi innych firm, ułatwiając połączenie z zewnętrznymi systemami i usługami.

: Ulepsz swoje aplikacje dzięki płynnej integracji interfejsów API i narzędzi innych firm, ułatwiając połączenie z zewnętrznymi systemami i usługami. Publikowanie w sklepach z aplikacjami: Adalo usprawnia proces publikowania aplikacji mobilnych w sklepach z aplikacjami na Androida i iOS, ułatwiając udostępnianie swoich dzieł światu.

Korzyści z używania Adalo

Adalo zapewnia różne korzyści osobom i organizacjom, które chcą tworzyć aplikacje mobilne przy minimalnym wysiłku:

Szybki proces rozwoju: Skrócenie czasu poświęcanego na tworzenie aplikacji dzięki interfejsowi drag-and-drop i gotowym komponentom, co pozwala na szybsze uruchamianie aplikacji mobilnych. Dostępność: Uczyń tworzenie aplikacji mobilnych dostępnym dla szerszego grona odbiorców, demokratyzując proces i umożliwiając większej liczbie osób tworzenie własnych aplikacji. Opłacalność: Zmniejszenie zapotrzebowania na doświadczonych deweloperów i usprawnienie procesu rozwoju skutkuje bardziej opłacalnym podejściem do tworzenia aplikacji mobilnych. Łatwa konserwacja: Wizualny interfejs oferowany przez Adalo ułatwia aktualizację i utrzymanie aplikacji, minimalizując potrzebę ręcznego kodowania i rozwiązywania problemów. Skalowalność: Platforma Adalo jest zbudowana tak, aby skalować się wraz ze wzrostem aplikacji i bazy użytkowników, zapewniając, że Twoje kreacje pozostaną niezawodne i wydajne w miarę ich rozwoju. Wsparcie społeczności: Skorzystaj z aktywnej i tętniącej życiem społeczności użytkowników i programistów współpracujących z Adalo , aby uczyć się na doświadczeniach innych, dzielić się spostrzeżeniami i otrzymywać wsparcie podczas tworzenia aplikacji.

Glide: Create Apps from Spreadsheets

Glide to kolejna unikalna platforma no-code, która koncentruje się na przekształcaniu arkuszy kalkulacyjnych w pełni funkcjonalne aplikacje mobilne. Wykorzystując możliwości Arkuszy Google, Glide umożliwia użytkownikom tworzenie, modyfikowanie i zarządzanie aplikacjami za pomocą prostego i znanego interfejsu.

Kluczowe cechy

Tworzenie aplikacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych : Wykorzystaj istniejące Arkusze Google lub nowe arkusze kalkulacyjne jako podstawę dla swoich aplikacji mobilnych, umożliwiając łatwe zarządzanie danymi i manipulowanie nimi.

: Wykorzystaj istniejące Arkusze Google lub nowe arkusze kalkulacyjne jako podstawę dla swoich aplikacji mobilnych, umożliwiając łatwe zarządzanie danymi i manipulowanie nimi. Wizualny kreator aplikacji : Projektuj i dostosowuj swoje aplikacje mobilne za pomocą interfejsu drag-and-drop dostarczanego przez Glide .

: Projektuj i dostosowuj swoje aplikacje mobilne za pomocą interfejsu dostarczanego przez . Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym : Glide automatycznie synchronizuje dane między aplikacją a bazowym arkuszem kalkulacyjnym, zapewniając, że zmiany wprowadzone w danych są natychmiast odzwierciedlane w aplikacji.

: automatycznie synchronizuje dane między aplikacją a bazowym arkuszem kalkulacyjnym, zapewniając, że zmiany wprowadzone w danych są natychmiast odzwierciedlane w aplikacji. Konfigurowalne szablony : Wybieraj spośród wielu gotowych szablonów, aby rozpocząć proces tworzenia aplikacji i dalej dostosowywać je do swoich unikalnych potrzeb.

: Wybieraj spośród wielu gotowych szablonów, aby rozpocząć proces tworzenia aplikacji i dalej dostosowywać je do swoich unikalnych potrzeb. Bezpieczeństwo danych : Glide kładzie nacisk na bezpieczeństwo danych, umożliwiając konfigurację uprawnień dostępu i ochronę poufnych informacji przechowywanych w aplikacji.

: kładzie nacisk na bezpieczeństwo danych, umożliwiając konfigurację uprawnień dostępu i ochronę poufnych informacji przechowywanych w aplikacji. Aplikacje do udostępniania: Publikuj swoje aplikacje jako progresywne aplikacje internetowe (PWA), dzięki czemu można je łatwo udostępniać za pośrednictwem unikalnych adresów URL i są one dostępne na dowolnym urządzeniu z nowoczesną przeglądarką internetową.

Korzyści z korzystania Glide

Korzystanie z Glide jako platformy no-code do tworzenia aplikacji mobilnych ma kilka zalet:

Znajomy interfejs: Glide wykorzystuje Arkusze Google jako swój backend, zapewniając znajomy i intuicyjny interfejs do zarządzania danymi w aplikacjach. Szybkie tworzenie aplikacji: Połączenie zarządzania danymi opartego na arkuszach kalkulacyjnych i kreatora aplikacji drag-and-drop zapewnia szybki i wydajny proces rozwoju, umożliwiając błyskawiczne tworzenie funkcjonalnych aplikacji. Minimalna krzywa uczenia się: Ponieważ Glide jest zbudowany na fundamencie powszechnie używanych narzędzi, takich jak Arkusze Google, istnieje minimalna krzywa uczenia się dla nowych użytkowników, co ułatwia rozpoczęcie tworzenia aplikacji. Łatwa współpraca: Backend oparty na Arkuszach Google umożliwia płynną współpracę z członkami zespołu, usprawniając proces udostępniania, aktualizowania i utrzymywania danych aplikacji. Elastyczne opcje wdrażania: Dzięki opcji publikowania aplikacji jako PWA, możesz udostępniać swoje kreacje na różnych urządzeniach bez konieczności przesyłania i zatwierdzania w sklepie z aplikacjami. Opłacalność: Prostota platformy oznacza, że często nie potrzebujesz dedykowanego zespołu programistów, co zmniejsza koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem aplikacji.

Thunkable: Drag and Drop Mobile App Builder

Thunkable to potężna platforma no-code przeznaczona do tworzenia aplikacji na systemy Android i iOS. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop, Thunkable umożliwia użytkownikom tworzenie w pełni funkcjonalnych i imponujących wizualnie aplikacji bez pisania jakiegokolwiek kodu. Platforma nadaje się do tworzenia szerokiej gamy aplikacji, od prostych narzędzi użytkowych po złożone rozwiązania biznesowe.

Kluczowe cechy

Kreator aplikacji typu "przeciągnij i upuść": Projektowanie i tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji za pomocą wizualnego edytora Thunkable, który zapewnia dostęp do wielu gotowych komponentów.

Projektowanie i tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji za pomocą wizualnego edytora Thunkable, który zapewnia dostęp do wielu gotowych komponentów. Obsługa wielu platform: Tworzenie natywnych aplikacji na Androida i iOS przy użyciu tego samego projektu Thunkable, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz kodu dla każdej platformy.

Tworzenie natywnych aplikacji na Androida i iOS przy użyciu tego samego projektu Thunkable, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz kodu dla każdej platformy. Testowanie na żywo: Testowanie i podgląd aplikacji w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji testowania na żywo Thunkable, która pozwala natychmiast zobaczyć zmiany na urządzeniach.

Testowanie i podgląd aplikacji w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji testowania na żywo Thunkable, która pozwala natychmiast zobaczyć zmiany na urządzeniach. Integracja z usługami innych firm: Połącz swoją aplikację z popularnymi usługami, takimi jak Firebase, Google Maps i różnymi interfejsami API, zwiększając funkcjonalność swojej aplikacji.

Połącz swoją aplikację z popularnymi usługami, takimi jak Firebase, Google Maps i różnymi interfejsami API, zwiększając funkcjonalność swojej aplikacji. Konfigurowalne komponenty: Modyfikuj wygląd i zachowanie komponentów, aby stworzyć unikalne i angażujące doświadczenie użytkownika.

Modyfikuj wygląd i zachowanie komponentów, aby stworzyć unikalne i angażujące doświadczenie użytkownika. Udostępnianie publiczne i prywatne: Udostępniaj projekt swojej aplikacji innym osobom, publicznie lub prywatnie, aby ułatwić współpracę lub zaprezentować swoją pracę.

Korzyści

Thunkable Upraszcza tworzenie aplikacji mobilnych, umożliwiając użytkownikom tworzenie natywnych aplikacji dla wielu platform za pomocą jednego kreatora drag-and-drop. Takie podejście oszczędza czas i wysiłek deweloperów, jednocześnie czyniąc tworzenie aplikacji dostępnym dla nietechnicznych użytkowników. Dzięki Thunkable nawet niedoświadczeni programiści mogą tworzyć wysokiej jakości aplikacje, które spełniają ich specyficzne wymagania.

Co więcej, bogata biblioteka gotowych komponentów Thunkable i możliwości integracji z popularnymi usługami innych firm umożliwiają szybkie prototypowanie i dostosowywanie. Dzięki testom na żywo oraz obszernej kolekcji zasobów i samouczków, Thunkable umożliwia użytkownikom szybkie i wydajne wprowadzanie pomysłów na aplikacje w życie.

Wskazówki dotyczące wyboru platformy zero-code

Wybór idealnej platformy zero-code dla organizacji może być trudnym zadaniem. Aby pomóc w procesie decyzyjnym, rozważ poniższe wskazówki, aby wybrać najbardziej odpowiednią platformę dla swoich konkretnych potrzeb:

Oceń wymagania projektu: Oceń złożoność, skalę i cel swojej aplikacji. Zrozumienie, czego potrzebujesz od platformy no-code , może pomóc zidentyfikować funkcje i możliwości, które są najważniejsze dla twojego projektu. Rozważ łatwość użytkowania: Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla efektywnego rozwoju aplikacji. Upewnij się, że wybrana platforma no-code umożliwia łatwą nawigację i płynną krzywą uczenia się, szczególnie dla nietechnicznych członków zespołu. Zbadaj skalowalność: W miarę rozwoju organizacji i aplikacji, platforma no-code powinna być przystosowana do obsługi zwiększonych wymagań. Wybierz platformę, która może bez wysiłku skalować się wraz z potrzebami aplikacji i obsługiwać większe obciążenia. Zbadaj możliwości integracji: Istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał połączyć swoją aplikację z innymi usługami, narzędziami lub technologiami. Sprawdź opcje integracji platformy no-code i upewnij się, że może ona płynnie współdziałać z systemami wymaganymi dla twojego projektu. Sprawdź wsparcie społeczności: Aktywna społeczność może zapewnić cenne spostrzeżenia, wiedzę i wsparcie. Wybierz platformę no-code z zaangażowaną społecznością, aby ułatwić naukę, rozwiązywanie problemów i współpracę. Zwróć uwagę na ceny: Budżet jest zawsze istotnym czynnikiem przy wyborze dowolnego oprogramowania. Porównaj ceny różnych platform no-code i wybierz taką, która oferuje wymagane funkcje w cenie odpowiadającej ograniczeniom finansowym Twojej organizacji. Poproś o demonstracje lub testy: Aby lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia platformy no-code , poproś o demonstrację lub zarejestruj się w wersji próbnej przed podjęciem ostatecznej decyzji. Praktyczne doświadczenie może zapewnić cenny wgląd w przydatność platformy dla danego projektu.

Starannie rozważając każdy z tych czynników, możesz z pewnością wybrać platformę no-code, która najlepiej zaspokoi potrzeby Twojej organizacji, ostatecznie umożliwiając Twojemu zespołowi tworzenie innowacyjnych aplikacji, które napędzają wzrost i sukces.