Ludzie używają słowa "AR", które oznacza "rozszerzoną rzeczywistość", od lat 80. Ze względu na postępy w technologii smartfonów, rozszerzona rzeczywistość (AR) stała się popularna dopiero niedawno, mimo że jest bardzo obiecująca. Zastanów się, o ile lepsze byłoby Twoje życie, gdybyś zawsze mógł odkryć odpowiedzi, których potrzebujesz, bez poświęcania czasu na poszukiwania. Jako ilustrację rozważ procedurę uzyskiwania pomocy medycznej. Wyobraź sobie, że Twoja aplikacja AR jest Twoim podstawowym źródłem wiedzy o zdrowiu i medycynie. Zrób badanie fizyczne, a następnie podążaj za wskazówkami serca.

Dziś o aplikacjach rzeczywistości rozszerzonej jest głośno, ponieważ mogą one pomóc przedsiębiorstwom takim jak Twoje. Twoi rywale od lat wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną. Jednak Ty dopiero teraz nadrabiasz zaległości. Twoja firma może tracić znaczące możliwości, ponieważ nikt nie zwraca na to uwagi. W tym artykule opiszemy aplikacje rozszerzonej rzeczywistości, skąd się wzięły i dokąd zmierzają w przyszłości. Podstawowa funkcjonalność oprogramowania AR jest niemal w zasięgu ręki.

Jak działa Augmented Reality Business?

Postrzeganie rzeczywistości przez Twoją firmę zostało już zmienione przez technologię; rzeczywistość rozszerzona dodaje tylko kolejną warstwę fałszywych danych i elementów. Podczas postępu technologicznego, nie jest konieczne, aby stracić kontakt z rzeczywistością. Dlatego czujesz się bardziej związany ze światem i wydarzeniami w nim zachodzącymi. Rzeczywistość rozszerzona to połączenie świata fizycznego i cyfrowego. Z drugiej strony, różni się to od splątanej prawdy. AR dostarcza Ci informacji istotnych dla Twojej bieżącej działalności biznesowej.

Sprzęt obsługujący rzeczywistość rozszerzoną jest wyposażony w oprogramowanie, które rozpoznaje znaki, obiekty lub zdjęcia, a następnie wyświetla informacje na ich temat. Tworzy to iluzję, że ułożone obrazy są prawdziwe. Aplikacje rzeczywistości rozszerzonej mogą być tak proste, jak aplikacja z powiadomieniami tekstowymi lub tak złożone, jak przewodnik chirurgiczny krok po kroku. Kierują one uwagę czytelnika na krytyczne obszary, ułatwiają zrozumienie i dostarczają łatwo dostępnych, aktualnych informacji.

Fascynująca historia rozszerzonej rzeczywistości

Jego głównym celem jest, aby rzeczy występują, które wydają się nieosiągalne w rzeczywistym świecie. Można to osiągnąć poprzez rzutowanie obrazów na gogle, okulary lub wizjer aparatu. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi oglądanie wyświetlanych obrazów. Wczesne inicjatywy, które natychmiast przykuwają uwagę ludzi.

W 1968 roku Ivan Sutherland, jedna z najwcześniejszych osób eksperymentujących z grafiką komputerową, stworzył pierwszy system rzeczywistości rozszerzonej. Prezentowany był system wyświetlaczy montowanych na głowie do rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR). W miarę dojrzewania branży, rzeczywistość rozszerzona może być obecnie stosowana w urządzeniach noszonych i ekranach cyfrowych. Na przykład, w przypadku danych geologicznych, można ją wykorzystać do nakładania wirtualnych przedmiotów na zdjęcia danego obszaru.



Rok 2008 był pierwszym wdrożeniem rozszerzonej rzeczywistości w kontekście korporacyjnym. Natomiast pakiet oprogramowania BMW Mini został opracowany w Niemczech i jest obecnie dostępny do pobrania. Skanując drukowaną reklamę firmy za pomocą kamery, kupujący mogą dowiedzieć się o jakości produktów. Jeśli to zrobili, model pojazdu na ekranie ożywał. Użytkownik był w stanie manipulować samochodem na ekranie i wydrukować kilka perspektyw pojazdu.

Kupowanie przedmiotów we własnym domu

Koncepcja rozszerzonej rzeczywistości (AR) została przedstawiona społeczeństwu dekadę po stuleciu. Technologia rozszerzonej rzeczywistości może wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym ze środowiskiem fizycznym. Od tego czasu wkroczyliśmy w erę zakupów odzieży online. Zdolność rozszerzonej rzeczywistości do szybkiego rozpoznawania twarzy osoby znacznie poprawiła doświadczenie zakupowe. Zmień swój wygląd lub miejsce zamieszkania, aby określić, co w tej chwili działa dla Ciebie najlepiej.

Oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla tatuaży, takie jak Inkhunter, umożliwia osobom wizualizację tego, jak ich projekty tatuaży będą wyglądać na ich ciałach przed ich uzyskaniem. Aby stworzyć kwadratowy grin, wystarczy narysować na fragmencie ciała, a następnie skierować aparat na powstały obraz. W związku z tym oprogramowanie zastąpi uśmiech danej osoby tatuażem.

Istotne zastosowania aplikacji AR

Liczne sektory, w tym rzeczywistość rozszerzona, rozwijają nowe źródła przychodów. Obecnie wiele firm jest zaangażowanych w proces techniczny, od produkcji sprzętu do sprzedaży produktu końcowego. Być może jesteś w stanie wyobrazić sobie kilka zastosowań aplikacji rzeczywistości rozszerzonej w miejscu pracy.

Zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w sporcie

Osoby uprawiające sport mogą na wiele sposobów wpływać na życie innych. Na boisku sportowym rzeczywistość rozszerzona może pokazywać, gdzie zmierza piłka i jak szybko się porusza. Z drugiej strony, może to być oryginalna i skoncentrowana metoda prezentacji danych.

Randki online w aplikacjach rzeczywistości rozszerzonej

Serwisy randkowe online stają się coraz bardziej powszechne w dzisiejszym społeczeństwie. Tinder stał się jedną z najczęściej pobieranych aplikacji randkowych dostępnych na rynku. Co według Ciebie zmieniło się dzięki powszechnemu użyciu technologii? ' Ma dużą liczbę zwolenników. Dlaczego po prostu nie dać im tego, czego pragną, zamiast mówić im, że nie mogą tego mieć? Tinder może nie być najpopularniejszą usługą randkową przez długi czas, jeśli zostanie opracowana aplikacja rzeczywistości rozszerzonej.

Augmented Reality App dla biznesu szkolnego

Rzeczywistość rozszerzona ma znaczący wpływ na tworzenie i dystrybucję informacji edukacyjnych. Biorąc pod uwagę znaczenie wyobraźni dzieci dla nauki, trudno przecenić znaczenie tego oprogramowania i technologii rozszerzonej rzeczywistości w systemie edukacyjnym. Zbadaj poniższe scenariusze, aby określić, w jaki sposób cele zostały spełnione.

Program nauczania Google Sky Map w klasie AR jest bezpłatny dla nauczycieli i uczniów. Astronomia staje się dzięki temu bardziej intrygująca i przyjemna w nauce. Studenci mogą używać swoich iPhone'ów do robienia zdjęć nocnego nieba, a następnie manipulować aparatami, by przy odrobinie wprawy zidentyfikować wzory i konstelacje.

Elements 4D firmy DAQRI to oprogramowanie instruktażowe oparte na rzeczywistości rozszerzonej. Korporacja była odpowiedzialna za jego produkcję (AR). Jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłem podjąć. Korzystając z tego narzędzia, studenci mogą uzyskać dogłębne zrozumienie, jak działa chemia. Wystarczy złożyć kilka pudełek 3D, które reprezentują różne składniki chemiczne.

Components 4D to aplikacja rozszerzonej rzeczywistości edukacyjnej (AR), która umożliwia użytkownikom konstruowanie cyfrowych pojemników i wypełnianie ich różnymi składnikami chemicznymi.

Dzieci mogą odkryć, jak i co się dzieje, gdy różne składniki wchodzą w interakcje w bezpiecznej atmosferze. Musisz wydrukować i złożyć kwadratowe elementy, które służą jako obrazy wyzwalające doświadczenie rzeczywistości rozszerzonej. Na stronie DAQRI znajduje się sekcja zatytułowana "Lesson Plans", gdzie można uzyskać plany lekcji Elements 4D dla dzieci w każdym wieku.

Rzeczywistość rozszerzona w ogrodnictwie Biznes

Zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w projektowaniu krajobrazu może być potencjalnie korzystne. AR eliminuje potrzebę tworzenia czegoś, a następnie demontowania tego, jeśli nie pojawia się dokładnie tak, jak jest to pożądane. Podejmując inteligentne decyzje, możesz zaoszczędzić pieniądze i czas. Pozwala również oszacować koszt pracy i dokonać pomiaru bez użycia taśmy mierniczej. Koncepcja aplikacji na smartfony, którą można pobrać, jest doskonała.

Rzeczywistość rozszerzona w służbie zdrowia Biznes

W zawodzie lekarza rozszerzona rzeczywistość staje się coraz bardziej pomocnym narzędziem. W związku z tym może się okazać, że szkolenia i operacje będą musiały być zarządzane zupełnie inaczej.

Anatomia 4D to oprogramowanie stworzone przez DAQRI, które wzbogaca rzeczywisty świat. Ta aplikacja może pomóc studentom medycyny dowiedzieć się więcej o sercu i innych organach ciała. Dzieci są bardziej skłonne do nauki o układach kostnych, mięśniowych i narządach, gdy są aktywne fizycznie. Kiedy studenci są zaangażowani w swoje studia, uczą się bardziej efektywnie i zachowują więcej informacji.

Rzeczywistość rozszerzona w nawigacji i wykorzystaniu map Biznes

Biznes turystyczny może sporo zarobić na rozszerzonej rzeczywistości. AR pozwala użytkownikom dowiedzieć się więcej o potencjalnych celach podróży. Ludzie, którzy lubią podróżować, z niepokojem oczekiwali na nadejście map kompatybilnych z rzeczywistością rozszerzoną. Jeśli będziesz pamiętać o tych rzeczach, czytanie będzie dla Ciebie przyjemniejsze. Alternatywnie, muzea mogą wykorzystywać technologię do nauczania zwiedzających o eksponatach, a w pewnych okolicznościach ożywiać wystawiane antyki.

Kiedy Augmented Reality stało się dostępne dla sprzedawców internetowych, sprzedawcy otrzymali nowe narzędzie do modyfikowania działań klientów. Dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości konsumenci mogą teraz wypróbować produkty, które chcą kupić, zanim je kupią. Dzięki temu kupujący mają wrażenie, że lepiej znają towar. Dzięki tej technice przedsiębiorstwa e-commerce mogą przyciągnąć więcej konsumentów, aby zauważyć ich i ich przedmioty.

Kiedy patrzysz na katalog IKEA online, możesz wyobrazić go sobie jako oprogramowanie do robienia zakupów, które wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną. Dzięki niemu możesz zobaczyć, jak wybrane przez Ciebie meble będą wyglądały po zestawieniu ich w Twoim domu. Możesz umieścić je gdziekolwiek chcesz, a następnie upewnić się, że działają, testując je. Jeśli wykorzystasz program taki jak ten, twoje talenty w projektowaniu wnętrz bardzo wzrosną. Zdobywanie informacji na własną rękę jest satysfakcjonujące. I jak mógłbyś powiedzieć nie kawałkowi sztuki, który wyglądałby tak wspaniale na twoich ścianach?

Zintegrowana rzeczywistość rozszerzona z aplikacją Business conferencing.

W dłuższej perspektywie dobre byłyby dodatkowe telekonferencje. Technologia rozszerzona sprawia, że rzeczy takie jak dane i ludzie są prostsze do odkrycia, ale także pomaga użytkownikom zobaczyć te rzeczy z nowych punktów widzenia. Ponieważ rzeczywistość rozszerzona może być wykorzystywana na wiele sposobów, telekonferencja może odbywać się praktycznie wszędzie. Nie ma znaczenia, czy prezentujesz gotowy produkt, czy zapewniasz wycieczkę po zakładzie dla turystów; oba są kluczowe.

Zastosowanie aplikacji AR w malarstwie Biznes

Ludzie mogą modyfikować kolor swojego domu lub malować słonia z książki dla dzieci za pomocą aplikacji zbudowanych do malowania. Może się zdarzyć kilka rzeczy. Aby zastosować rozszerzoną rzeczywistość (AR), wystarczy wybrać konkretny obszar zastosowań i opracować strategię jej zastosowania, która pomoże ludziom, którzy będą z niej korzystać.

Augmented Reality dla marketingu i reklamy Biznes

Nawet teraz większość specjalistów od technologii Augmented Reality (AR) wciąż stara się opracować strategię, dzięki której aplikacja będzie mniej onieśmielająca. Jest to prawdą, mimo że Blippar, firma z siedzibą w Londynie, wymyślił pojęcie zatrudniania rozszerzonej rzeczywistości w banery reklamowe (AR) (AR). Połączyli się z kilkoma innymi producentami pojazdów, aby wyprodukować kampanię reklamową wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną. Jeśli dotkniesz reklamy na telefonie, może być w stanie zerknąć do wnętrza samochodu. Jeśli pozwolisz aplikacji wykorzystać aparat w telefonie, możesz zobaczyć okna i przednią szybę swojego samochodu. Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że nie potrzebujesz żadnego oprogramowania, aby to osiągnąć. Rzeczywistość rozszerzoną można włączyć lub wyłączyć telefon lub tablet, po prostu dotykając raz na baner reklamowy. Z tego powodu jest łatwa do zastosowania. Twórcy nowej firmy wpadli na pomysł, kiedy pili w barze i dyskutowali o tym, jak mogliby sprawić, że królowa na banknocie dwudziestofuntowym ożyje. Od tego czasu, oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości Blippar zostało wykorzystane w działaniach marketingowych przez Coca-Cola Company, General Mills i Nestle.

Oto kroki, aby zrobić Augmented Reality App

Korzystanie z zupełnie nowego kawałka technologii po raz pierwszy może być trudne. Ale jeśli rozbić wiedzę na łatwe do opanowania kawałki i praktykować często, szybko opanować nową zdolność. Aby stworzyć aplikację wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną, musisz dokładnie rozważyć następujące czynniki. Znajdź sposób na usprawnienie działania Twojej firmy i wdróż go. Obserwowanie tego, co robią Twoi rywale jest jedną z metod radzenia sobie z tym problemem. Sprawdź dostępne zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i platformy do rozwoju rzeczywistości rozszerzonej. Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do Twojej wiedzy, ceny i zaangażowania czasowego. Na przykład, jeśli chcesz używać Vuforii, Wikitude i ARToolKit, musisz mieć szeroką wiedzę na temat C++, Java lub C#. Jeśli nie lubisz pracować z językami programowania, wybierz bardziej prostą opcję. Narzędzia programistyczne takie jak Aurasma są idealne dla początkujących.

Pamiętaj, że rozszerzona rzeczywistość niemalże wymaga do działania obiektów 3D. Możesz pobrać wcześniej stworzone modele lub nauczyć się tworzyć własne. Skonstruuj tracker 2D, czyli zdjęcie obiektu umieszczone na powierzchni, aby mogło być zeskanowane przez urządzenie obsługujące rzeczywistość rozszerzoną. Stwórz oryginalny projekt i zbierz niezbędne modele 3D, zdjęcia, pliki tekstowe i dane. Zbierz wszystkie elementy na wybranej platformie i zmontuj je.

Najlepsze narzędzia do budowania doświadczeń w rzeczywistości rozszerzonej

Vuforia jest obecnie jednym z najpopularniejszych SDK do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej. Do tej pory trzydzieści pięć tysięcy aplikacji, które śledzą rzeczywiste przedmioty, język, otoczenie i zdjęcia, zostało zasilonych przez tę technologię. OpenGL pozwala na mapowanie większej liczby obiektów. skanowanie obiektów w celu identyfikacji wirtualnych przycisków

Kudan AR jest najlepszy do rozpoznawania obrazów i Mapowania dodatkowych przedmiotów na podstawie lokalizacji użytkownika i rozpoznanych zdjęć. Kudar AR umożliwia śledzenie bez markerów (zamiast markerów fiducial, opiera się na naturalnych cechach, takich jak krawędzie, narożniki lub tekstury) i mapowanie dodatkowych elementów poprzez niezależne komponenty za pośrednictwem OpenGL.

Wikitude posiada cechę technologii opartej na trzech wymiarach do śledzenia (SLAM). Oprócz tego aplikacja identyfikująca i ścigająca zdjęcia posiada AR dla aplikacji opartych na geolokalizacji oraz posiada Superior tracking przez dłuższy czas (Wikitude SDK 6). Ma też Dodatkowe wybory dla aparatu (Wikitude SDK 6)

Co to jest wizytówka z rozszerzoną rzeczywistością?



Karta na pierwszy rzut oka wydaje się normalna, ale po zeskanowaniu jej smartfonem lub tabletem ujawnia trójwymiarową reprezentację obiektu. Poczekaj, a będzie jeszcze lepiej. Te wizytówki mogą mieć znacznie więcej informacji, a nawet katalogi produktów.

Słowa końcowe

Aplikacje rozszerzonej rzeczywistości stają się coraz bardziej popularne i przyjazne dla użytkowników. Nie bądź ostatnią osobą, która zdobędzie pożądany przedmiot. Stworzenie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości nie jest trudne. Pokazaliśmy, że każdy, od nowicjusza do specjalisty, może to zrobić. Jaki powinien być Twój następny krok? Pomyśl kreatywnie, jak technologia rozszerzonej rzeczywistości może przysłużyć się Twojej firmie.