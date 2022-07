La gente ha usado la palabra "AR", que significa "realidad aumentada", desde la década de 1980. Debido a los avances en la tecnología de los teléfonos inteligentes, la realidad aumentada (AR) se ha vuelto popular últimamente a pesar de su gran promesa. Considere cuánto mejor sería su vida si siempre pudiera descubrir las respuestas que necesita sin perder tiempo buscando. Considere el procedimiento para obtener asistencia médica como una ilustración. Imagínese si su aplicación AR es su principal fuente de conocimiento médico y de salud. Hágase un examen físico y luego siga la guía de su corazón.

Hoy, las aplicaciones de realidad aumentada están en las noticias porque pueden ayudar a empresas como la suya. Tus rivales han estado utilizando la realidad aumentada durante años. Sin embargo, recién ahora te estás poniendo al día. Su empresa puede estar perdiendo importantes oportunidades porque nadie le presta atención. Este artículo describirá las aplicaciones de realidad aumentada, dónde se originaron y hacia dónde se dirigen en el futuro. La funcionalidad fundamental del software AR está casi al alcance de la mano.

¿Cómo funciona el negocio de la realidad aumentada?

La percepción de la realidad de su empresa ya ha sido alterada por la tecnología; la realidad aumentada solo agrega otra capa de datos y componentes falsos. Al avanzar la tecnología, no es necesario perder el contacto con la realidad. Por lo tanto, te sientes más vinculado al mundo y a los acontecimientos que allí ocurren. La realidad aumentada es la fusión de los mundos físico y digital. Por otro lado, esto es distinto de la verdad enredada. AR le proporciona información pertinente a sus actividades comerciales actuales.

Una pieza de hardware con capacidad de realidad aumentada se carga con un software que puede reconocer signos, objetos o fotografías y luego mostrar información sobre ellos. Esto crea la ilusión de que las imágenes apiladas son genuinas. Las aplicaciones de realidad aumentada pueden ser tan sencillas como una aplicación de notificación de texto o tan complejas como una guía quirúrgica paso a paso. Dirigen la atención del lector a áreas críticas, facilitan la comprensión y proporcionan información actualizada de fácil acceso.

Historia fascinante de la realidad aumentada

Su objetivo principal es hacer que ocurran cosas que parecen inalcanzables en el mundo real. Esto se puede lograr proyectando imágenes en gafas protectoras, anteojos o en el visor de una cámara. Esta función permite al usuario ver imágenes proyectadas. Iniciativas tempranas que captan la atención de las personas de inmediato.

En 1968, Ivan Sutherland, una de las primeras personas en experimentar con gráficos por computadora, creó el primer sistema de realidad aumentada. Se presentó un sistema de visualización montado en la cabeza para Realidad Aumentada (AR). A medida que la industria ha madurado, la realidad aumentada ahora se puede emplear con dispositivos portátiles y pantallas digitales. Por ejemplo, en el caso de datos geológicos, puede utilizarse para superponer elementos virtuales sobre fotografías del área en cuestión.



2008 fue el primer despliegue de realidad aumentada en un contexto corporativo. Por el contrario, el paquete de software BMW Mini se desarrolló en Alemania y actualmente está disponible para su descarga. Al escanear el anuncio impreso de una empresa con una cámara, los compradores pueden conocer la calidad de los productos. Si lo hicieran, el modelo de vehículo en la pantalla cobraría vida. El usuario podía manipular el automóvil en la pantalla e imprimir varias perspectivas del vehículo.

Compra de artículos en la propia residencia



El concepto de realidad aumentada (AR) se presentó al público una década después del siglo. La tecnología de realidad aumentada puede interactuar en tiempo real con el entorno físico. Desde entonces, hemos entrado en la era de la compra de ropa online. La capacidad de la realidad aumentada para reconocer rápidamente el rostro de una persona ha mejorado significativamente la experiencia de compra. Cambie su apariencia o lugar de vida para determinar qué funciona mejor para usted en este momento.

El software diseñado específicamente para tatuajes, como Inkhunter, permite a las personas visualizar cómo se verían sus diseños de tatuajes en sus cuerpos antes de hacérselos. Para crear una sonrisa cuadrada, simplemente dibuje una parte de su cuerpo y luego apunte su cámara hacia la imagen resultante. Por lo tanto, el software reemplazará la sonrisa del individuo con un tatuaje.

Usos vitales de las aplicaciones AR



Numerosos sectores, incluida la realidad aumentada, están desarrollando nuevas fuentes de ingresos. Actualmente, muchas empresas están involucradas en el proceso técnico, desde la fabricación del hardware hasta la venta del producto final. Es posible que pueda concebir algunas aplicaciones en el lugar de trabajo para aplicaciones de realidad aumentada.

Aplicaciones de Realidad Aumentada en el Deporte

Las personas que practican deportes pueden influir en la vida de los demás de diversas maneras. En un campo deportivo, la realidad aumentada puede mostrar hacia dónde se dirige la pelota y qué tan rápido viaja. Por otro lado, podría ser un método original y concentrado de presentar datos.

Citas en línea en aplicaciones de realidad aumentada

Los servicios de citas en línea son cada vez más frecuentes en la sociedad actual. Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones de citas disponibles más descargadas. ¿Qué cree que ha cambiado debido al uso generalizado de la tecnología? ' Tiene muchos seguidores. ¿Por qué no simplemente darles lo que desean en lugar de decirles que no pueden tenerlo? Es posible que Tinder no sea el servicio de citas más popular por mucho tiempo si se desarrolla una aplicación de realidad aumentada.

Aplicación de realidad aumentada para negocios escolares

La realidad aumentada ha tenido un impacto significativo en la creación y distribución de información educativa. Dada la importancia de la imaginación de los niños para el aprendizaje, es difícil sobreestimar la importancia de este software y la tecnología de realidad aumentada en el sistema educativo. Examine los siguientes escenarios para determinar cómo se cumplieron los objetivos.

El plan de estudios de RA para el aula de Google Sky Map es gratuito para profesores y alumnos. Como resultado, la astronomía se vuelve más intrigante y agradable de estudiar. Los estudiantes pueden usar sus iPhones para tomar fotografías del cielo nocturno y luego manipular las cámaras para identificar patrones y constelaciones con un poco de práctica.

Elements 4D de DAQRI es un software educativo basado en realidad aumentada. La corporación era responsable de su producción (AR). De las mejores decisiones que pude haber tomado. Con esta herramienta, los estudiantes pueden obtener una comprensión profunda de cómo funciona la química. Simplemente ensamble varias cajas 3D que representen los diferentes componentes químicos.

Components 4D es una aplicación de realidad educativa aumentada (AR) que permite a los usuarios construir contenedores digitales y llenarlos con varios componentes químicos.

Los niños pueden descubrir cómo y qué sucede cuando varios componentes interactúan en un ambiente seguro. Debe imprimir y ensamblar piezas cuadradas que sirvan como imágenes desencadenantes para la experiencia de realidad aumentada. Hay una sección en el sitio web de DAQRI titulada "Planes de lecciones" donde puede obtener planes de lecciones de Elements 4D para niños de todas las edades.

Realidad aumentada en jardinería Business

La aplicación de tecnología de realidad aumentada en el diseño de paisajes podría ser potencialmente beneficiosa. AR elimina la necesidad de crear algo y luego desarmarlo si no aparece exactamente como se desea. Al tomar decisiones inteligentes, puede ahorrar dinero y tiempo. También le permite estimar el costo del trabajo y medir sin una cinta métrica. El concepto de una aplicación de teléfono inteligente que se puede descargar es excelente.

Realidad aumentada en el cuidado de la salud Negocios

En la profesión médica, la realidad aumentada se está convirtiendo en una herramienta cada vez más útil. En consecuencia, es posible que la capacitación y las operaciones deban administrarse de manera totalmente diferente.

Anatomy 4D es un software creado por DAQRI que mejora el mundo real. Esta aplicación puede ayudar a los estudiantes de medicina a aprender más sobre el corazón y otros órganos del cuerpo. Es más probable que los niños aprendan sobre los sistemas esquelético, muscular y de órganos cuando están físicamente activos. Cuando los estudiantes están comprometidos con sus estudios, aprenden de manera más efectiva y retienen más información.

Realidad aumentada en la navegación y el uso de Maps Business

El negocio turístico puede ganar mucho dinero con la realidad aumentada. AR permite a los usuarios obtener más información sobre posibles destinos de viaje. Las personas que disfrutan de viajar han esperado ansiosamente la llegada de los mapas compatibles con la realidad aumentada. Si tienes en cuenta estas cosas, la lectura te resultará más placentera. Como alternativa, los museos pueden utilizar la tecnología para enseñar a los visitantes sobre las exhibiciones y, en ciertas circunstancias, dar vida a las antigüedades expuestas.

Cuando la Realidad Aumentada estuvo disponible para los minoristas en línea, los vendedores obtuvieron una nueva herramienta para modificar las acciones de los clientes. Gracias a la tecnología de realidad aumentada, los consumidores ahora pueden probar los productos que desean comprar antes de comprarlos. Debido a esto, los compradores sienten que conocen mejor los productos. Con esta técnica, las empresas de comercio electrónico pueden atraer a más consumidores para que se fijen en ellos y sus artículos.

Cuando miras el catálogo de IKEA en línea, podrías concebirlo como un software de compras que emplea la realidad aumentada. Le ayuda a obtener una vista previa de cómo aparecerán los muebles elegidos cuando se armen en su casa. Puede colocarlo en cualquier lugar que desee y luego asegurarse de que funciona probándolo. Si utiliza un programa como este, su talento en el diseño de interiores crecerá mucho. Obtener información por su cuenta es gratificante. ¿Y cómo podría decirle que no a una obra de arte que se vería tan magnífica en sus paredes?

Realidad aumentada integrada en la aplicación empresarial de conferencias.

A largo plazo, las teleconferencias adicionales serían buenas. La tecnología aumentada hace que cosas como datos y personas sean más fáciles de descubrir, pero también ayuda a los usuarios a ver estas cosas desde nuevos puntos de vista. Debido a que la realidad aumentada se puede utilizar de muchas maneras, una teleconferencia se puede realizar prácticamente en cualquier lugar. No importa si presenta un producto terminado o brinda un recorrido por la planta a los turistas; ambos son cruciales.

El uso de la aplicación AR en el negocio de la pintura.

Las personas pueden modificar el color de su casa o pintar un elefante de un libro infantil con aplicaciones creadas para pintar. Pueden pasar varias cosas. Para emplear la realidad aumentada (AR), todo lo que tiene que hacer es elegir un área específica de uso y desarrollar una estrategia para aplicarla que ayudará a las personas que la utilizarán.

Realidad Aumentada para marketing y publicidad Empresas

Incluso ahora, la mayoría de los especialistas en tecnología de Realidad Aumentada (AR) todavía se esfuerzan por desarrollar una estrategia para hacer que la aplicación sea menos intimidante. Esto es cierto a pesar de que a Blippar, una empresa con sede en Londres, se le ocurrió la idea de emplear la realidad aumentada en los carteles publicitarios (AR) (AR). Se unieron a algunos otros fabricantes de vehículos para producir una campaña publicitaria utilizando la realidad aumentada. Si toca un anuncio en su teléfono, es posible que pueda vislumbrar el interior de un automóvil. Si permite que la aplicación utilice la cámara de su teléfono, puede ver las ventanas y el parabrisas de su automóvil. Es aún más sorprendente que no necesite ningún software para lograrlo. La realidad aumentada se puede encender o apagar en su teléfono o tableta, simplemente tocando una vez en un anuncio publicitario. Debido a esto, es fácil de poner en uso. A los creadores de la nueva firma se les ocurrió el concepto cuando estaban bebiendo en un bar y discutiendo cómo podrían hacer que la Reina en un billete de veinte libras cobrara vida. Desde entonces, el software de realidad aumentada de Blippar ha sido utilizado en esfuerzos de marketing por Coca-Cola Company, General Mills y Nestlé.

Estos son los pasos para hacer una aplicación de realidad aumentada



Utilizar una nueva pieza de tecnología por primera vez puede ser un desafío. Pero si divide el conocimiento en partes manejables y practica con frecuencia, dominará rápidamente la nueva habilidad. Para crear una aplicación de realidad aumentada, debe considerar cuidadosamente los siguientes factores. Encuentre una forma de mejorar el funcionamiento de su empresa e impleméntela. Observar lo que hacen tus rivales es un método para hacerle frente. Consulte los kits de desarrollo de software (SDK) y las plataformas disponibles para el desarrollo de realidad aumentada. Seleccione la opción que mejor se adapte a su experiencia, precio y compromiso de tiempo. Por ejemplo, si desea utilizar Vuforia, Wikitude y ARToolKit, debe tener un amplio conocimiento de C++, Java o C#. Si no le gusta trabajar con lenguajes de programación, opte por una opción más sencilla. Las herramientas de programación como Aurasma son ideales para principiantes.

Tenga en cuenta que la realidad aumentada casi siempre requiere objetos 3D para funcionar. Puede descargar modelos creados previamente o aprender a crear los suyos propios. Construya un rastreador 2D, que es una fotografía de un objeto colocado en una superficie para que pueda ser escaneado por un dispositivo capaz de realidad aumentada. Cree un diseño original y recopile los modelos 3D, fotografías, archivos de texto y datos necesarios. Recoge todos los componentes en la plataforma elegida y ensámblalos.

Las mejores herramientas para crear una experiencia de realidad aumentada

Vuforia es ahora uno de los SDK más populares para el desarrollo de realidad aumentada. Treinta y cinco mil aplicaciones que rastrean elementos reales, idioma, entorno y fotos han sido impulsadas por esta tecnología hasta el momento. OpenGL le permite mapear más objetos. escaneo de objetos para la identificación de botones virtuales

Kudan AR es mejor para el reconocimiento de imágenes y el mapeo de elementos adicionales según la ubicación del usuario y las fotografías que se reconocen. Kudar AR permite el seguimiento sin marcadores (en lugar de marcadores de referencia, se basa en características naturales como bordes, esquinas o texturas) y mapea características adicionales a través de componentes independientes sobre OpenGL.

Wikitude tiene la característica de tecnología basada en tres dimensiones para el seguimiento (SLAM). Además, la aplicación que identifica y busca imágenes tiene AR para aplicaciones basadas en geolocalización y tiene un seguimiento superior por más tiempo (Wikitude SDK 6). También tiene las opciones adicionales para la cámara (Wikitude SDK 6)

¿Qué es una Tarjeta de Visita de Realidad Aumentada?



La tarjeta parece normal a primera vista, pero revela una representación 3D del objeto cuando se escanea con un teléfono inteligente o una tableta. ¡Esperar! se pone mejor Estas tarjetas de visita pueden tener mucha más información e incluso catálogos de productos.

Ultimas palabras



Las aplicaciones de realidad aumentada son cada vez más populares y fáciles de usar. No seas la última persona en obtener un artículo deseable. No es difícil crear una aplicación de realidad aumentada. Y hemos demostrado que cualquiera, desde principiantes hasta especialistas, puede lograrlo. ¿Cuál debería ser tu próximo paso? Piense de forma creativa en cómo la tecnología de realidad aumentada puede beneficiar a su empresa.