Les gens utilisent le mot "AR", qui signifie "réalité augmentée", depuis les années 1980. En raison des progrès de la technologie des smartphones, la réalité augmentée (RA) est récemment devenue populaire malgré ses grandes promesses. Considérez à quel point votre vie serait meilleure si vous pouviez toujours trouver les réponses dont vous avez besoin sans perdre de temps à chercher. Considérons la procédure d'obtention d'une assistance médicale à titre d'illustration. Imaginez si votre application AR est votre principale source de connaissances médicales et de santé. Passez un examen physique, puis suivez les conseils de votre cœur.

Aujourd'hui, les applications de réalité augmentée font l'actualité car elles peuvent aider des entreprises comme la vôtre. Vos rivaux utilisent la réalité augmentée depuis des années. Cependant, vous ne faites que rattraper votre retard. Votre entreprise peut perdre des opportunités importantes parce que personne n'y prête attention. Cet article décrira les applications de réalité augmentée, leur origine et leur avenir. La fonctionnalité fondamentale du logiciel AR est presque à portée de main.

Comment fonctionne l'entreprise de réalité augmentée ?

La perception de la réalité de votre entreprise a déjà été altérée par la technologie ; la réalité augmentée ne fait qu'ajouter une autre couche de données et de composants factices. Lorsque l'on fait progresser la technologie, il n'est pas nécessaire de perdre le contact avec la réalité. Par conséquent, vous vous sentez plus lié au monde et aux événements qui s'y déroulent. La réalité augmentée est la fusion des mondes physique et numérique. D'autre part, cela est distinct de la vérité emmêlée. AR vous fournit des informations pertinentes sur vos activités commerciales actuelles.

Un matériel compatible avec la réalité augmentée est chargé d'un logiciel capable de reconnaître des signes, des objets ou des photographies, puis d'afficher des informations à leur sujet. Cela crée l'illusion que les images empilées sont authentiques. Les applications de réalité augmentée peuvent être aussi simples qu'une application de notification textuelle ou aussi complexes qu'un guide chirurgical étape par étape. Ils attirent l'attention du lecteur sur les domaines critiques, facilitent la compréhension et fournissent des informations à jour facilement accessibles.

Histoire fascinante de la réalité augmentée

Son objectif principal est de faire se produire des choses qui semblent inaccessibles dans le monde réel. Cela peut être accompli en projetant des images sur des lunettes, des lunettes ou le viseur d'un appareil photo. Cette fonction permet à l'utilisateur de visualiser les images projetées. Des initiatives précoces qui captent immédiatement l'attention des gens.

En 1968, Ivan Sutherland, l'un des premiers à expérimenter l'infographie, a créé le premier système de réalité augmentée. Présenté était un système d'affichage monté sur la tête pour la réalité augmentée (AR). À mesure que l'industrie a mûri, la réalité augmentée peut désormais être utilisée avec des appareils portables et des écrans numériques. Par exemple, dans le cas de données géologiques, il peut être utilisé pour superposer des éléments virtuels sur des photographies de la zone en question.



2008 a été le premier déploiement de la réalité augmentée dans un contexte d'entreprise. En revanche, le progiciel BMW Mini a été développé en Allemagne et est actuellement disponible en téléchargement. En scannant la publicité imprimée d'une entreprise à l'aide d'un appareil photo, les acheteurs peuvent en apprendre davantage sur la qualité des produits. S'ils le faisaient, le modèle de véhicule à l'écran prendrait vie. L'utilisateur a pu manipuler l'automobile à l'écran et imprimer plusieurs perspectives du véhicule.

Acheter des articles à sa propre résidence



Le concept de réalité augmentée (AR) a été présenté au public une décennie après le siècle. La technologie de réalité augmentée peut interagir en temps réel avec l'environnement physique. Depuis, nous sommes entrés dans l'ère de l'achat de vêtements en ligne. La capacité de la réalité augmentée à reconnaître rapidement le visage d'une personne a considérablement amélioré l'expérience d'achat. Changez votre apparence ou votre lieu de vie pour déterminer ce qui vous convient le mieux en ce moment.

Un logiciel conçu spécifiquement pour les tatouages, comme Inkhunter, permet aux individus de visualiser comment leurs dessins de tatouage apparaîtraient sur leur corps avant de les obtenir. Pour créer un sourire carré, dessinez simplement sur une partie de votre corps, puis pointez votre appareil photo vers l'image résultante. Par conséquent, le logiciel remplacera le sourire de l'individu par un tatouage.

Utilisations vitales des applications AR



De nombreux secteurs, dont la réalité augmentée, développent de nouvelles sources de revenus. Actuellement, de nombreuses entreprises sont impliquées dans le processus technique, de la fabrication du matériel à la vente du produit final. Vous pourrez peut-être concevoir quelques applications en milieu de travail pour les applications de réalité augmentée.

Applications de réalité augmentée dans le sport

Les personnes qui pratiquent un sport peuvent avoir un impact sur la vie des autres de diverses manières. Sur un terrain de sport, la réalité augmentée peut afficher où se dirige le ballon et à quelle vitesse il se déplace. D'autre part, il pourrait s'agir d'une méthode originale et concentrée de présentation des données.

Rencontres en ligne dans les applications de réalité augmentée

Les services de rencontres en ligne sont de plus en plus répandus dans la société d'aujourd'hui. Tinder est devenu l'une des applications de rencontres les plus téléchargées disponibles. Selon vous, qu'est-ce qui a changé en raison de l'utilisation généralisée de la technologie ? ' Il a un large public. Pourquoi ne pas simplement leur donner ce qu'ils désirent au lieu de leur dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir ? Tinder ne sera peut-être pas le service de rencontres le plus populaire pendant longtemps si une application de réalité augmentée est développée.

Application de réalité augmentée pour les affaires scolaires

La réalité augmentée a eu un impact significatif sur la création et la diffusion d'informations éducatives. Compte tenu de l'importance de l'imagination des enfants dans l'apprentissage, il est difficile de surestimer l'importance de ce logiciel et de la technologie de réalité augmentée dans le système éducatif. Examinez les scénarios suivants pour déterminer comment les objectifs ont été atteints.

Le programme de classe AR de Google Sky Map est gratuit pour les enseignants et les étudiants. L'astronomie devient ainsi plus intrigante et agréable à étudier. Les élèves peuvent utiliser leur iPhone pour prendre des photos du ciel nocturne, puis manipuler les caméras pour identifier les motifs et les constellations avec un peu de pratique.

Elements 4D de DAQRI est un logiciel d'enseignement basé sur la réalité augmentée. La société était responsable de sa production (AR). Parmi les meilleures décisions que j'aurais pu prendre. Grâce à cet outil, les étudiants peuvent acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement de la chimie. Assemblez simplement plusieurs boîtes 3D qui représentent les différents composants chimiques.

Components 4D est une application de réalité éducative augmentée (AR) qui permet aux utilisateurs de construire des conteneurs numériques et de les remplir de divers composants chimiques.

Les enfants peuvent découvrir comment et ce qui se passe lorsque divers composants interagissent dans une atmosphère sécuritaire. Vous devez imprimer et assembler des pièces carrées qui serviront d'images de déclenchement pour l'expérience de réalité augmentée. Il y a une section sur le site Web du DAQRI intitulée "Plans de cours" où vous pouvez obtenir des plans de cours Elements 4D pour les enfants de tous âges.

La réalité augmentée dans le jardinage

L'application de la technologie de réalité augmentée dans l'aménagement paysager pourrait potentiellement être bénéfique. AR élimine le besoin de créer quelque chose, puis de le démonter s'il n'apparaît pas exactement comme vous le souhaitez. En prenant des décisions intelligentes, vous pouvez économiser de l'argent et du temps. Il vous permet également d'estimer le coût du travail et de mesurer sans ruban à mesurer. Le concept d'application smartphone téléchargeable est excellent.

La réalité augmentée dans le secteur de la santé

Dans le corps médical, la réalité augmentée devient un outil de plus en plus utile. Par conséquent, la formation et les opérations peuvent devoir être gérées de manière totalement différente.

Anatomy 4D est un logiciel créé par DAQRI qui améliore le monde réel. Cette application peut aider les étudiants en médecine à en savoir plus sur le cœur et les autres organes du corps. Les enfants sont plus susceptibles d'en apprendre davantage sur les systèmes squelettique, musculaire et organique lorsqu'ils sont physiquement actifs. Lorsque les étudiants sont engagés dans leurs études, ils apprennent plus efficacement et retiennent plus d'informations.

La réalité augmentée dans la navigation et l'utilisation de Maps Business

L'entreprise touristique peut gagner beaucoup d'argent grâce à la réalité augmentée. AR permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur les destinations de voyage potentielles. Les amateurs de voyages attendaient avec impatience l'arrivée des cartes compatibles avec la réalité augmentée. Si vous gardez ces choses à l'esprit, la lecture sera plus agréable pour vous. Comme alternative, les musées pourraient utiliser la technologie pour informer les visiteurs sur les expositions et, dans certaines circonstances, donner vie aux antiquités exposées.

Lorsque la réalité augmentée est devenue disponible pour les détaillants en ligne, les vendeurs ont obtenu un nouvel outil pour modifier les actions des clients. Grâce à la technologie de réalité augmentée, les consommateurs peuvent désormais essayer les produits qu'ils souhaitent acheter avant de les acheter. Pour cette raison, les acheteurs ont l'impression de mieux connaître les produits. Grâce à cette technique, les entreprises de commerce électronique peuvent inciter davantage de consommateurs à les remarquer, ainsi que leurs articles.

Lorsque vous consultez le catalogue IKEA en ligne, vous pouvez le concevoir comme un logiciel d'achat utilisant la réalité augmentée. Il vous aide à prévisualiser l'apparence de vos meubles choisis une fois assemblés dans votre maison. Vous pouvez le mettre où vous voulez et vous assurer ensuite qu'il fonctionne en le testant. Si vous utilisez un programme comme celui-ci, vos talents en design d'intérieur se développeront beaucoup. Obtenir des informations par vous-même est gratifiant. Et comment pourriez-vous dire non à une œuvre d'art qui serait si magnifique sur vos murs ?

Réalité augmentée intégrée dans l'application de conférence Business.

À long terme, des téléconférences supplémentaires seraient une bonne chose. La technologie augmentée facilite la découverte d'éléments tels que les données et les personnes, mais elle aide également les utilisateurs à voir ces éléments sous de nouveaux angles. Parce que la réalité augmentée peut être utilisée de plusieurs façons, une téléconférence peut avoir lieu pratiquement n'importe où. Peu importe si vous présentez un produit fini ou offrez une visite d'usine aux touristes ; les deux sont cruciaux.

L'utilisation de l'application AR dans l'entreprise de peinture

Les gens peuvent modifier la couleur de leur maison ou peindre un éléphant à partir d'un livre pour enfants avec des applications conçues pour la peinture. Plusieurs choses peuvent arriver. Pour utiliser la réalité augmentée (AR), tout ce que vous avez à faire est de choisir un domaine d'utilisation spécifique et de développer une stratégie pour l'appliquer qui aidera les personnes qui l'utiliseront.

Réalité augmentée pour le marketing et la publicité

Même maintenant, la plupart des spécialistes de la technologie de réalité augmentée (AR) s'efforcent toujours de développer une stratégie pour rendre l'application moins intimidante. Cela est vrai même si Blippar, une entreprise basée à Londres, a proposé l'idée d'utiliser la réalité augmentée dans les bannières publicitaires (AR) (AR). Ils se sont associés à quelques autres constructeurs automobiles pour produire une campagne publicitaire utilisant la réalité augmentée. Si vous appuyez sur une publicité sur votre téléphone, vous pourrez peut-être apercevoir l'intérieur d'une voiture. Si vous laissez l'application utiliser l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez voir les fenêtres et le pare-brise de votre voiture. Il est encore plus étonnant que vous n'ayez besoin d'aucun logiciel pour y parvenir. La réalité augmentée peut être activée ou désactivée sur votre téléphone ou votre tablette, en appuyant simplement une fois sur une bannière publicitaire. De ce fait, il est facile à utiliser. Les créateurs de la nouvelle entreprise ont proposé le concept alors qu'ils buvaient dans un bar et discutaient de la manière dont ils pourraient donner vie à la reine sur un billet de vingt livres. Depuis lors, le logiciel de réalité augmentée de Blippar a été utilisé dans les efforts de marketing de Coca-Cola Company, General Mills et Nestlé.

Voici les étapes pour créer une application de réalité augmentée



Utiliser une toute nouvelle technologie pour la première fois peut être difficile. Mais si vous décomposez les connaissances en morceaux gérables et que vous vous entraînez souvent, vous maîtriserez rapidement la nouvelle capacité. Pour créer une application de réalité augmentée, vous devez examiner attentivement les facteurs suivants. Veuillez trouver un moyen d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise et de le mettre en œuvre. Observer ce que font vos rivaux est une méthode pour y faire face. Découvrez les kits de développement logiciel (SDK) et les plates-formes disponibles pour le développement en réalité augmentée. Sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre expertise, votre prix et votre engagement de temps. Par exemple, si vous souhaitez utiliser Vuforia, Wikitude et ARToolKit, vous devez avoir une connaissance approfondie de C++, Java ou C#. Si vous n'aimez pas travailler avec des langages de programmation, optez pour une option plus simple. Les outils de programmation tels qu'Aurasma sont idéaux pour les débutants.

Gardez à l'esprit que la réalité augmentée nécessite presque généralement des objets 3D pour fonctionner. Vous pouvez soit télécharger des modèles déjà créés, soit vous apprendre à créer les vôtres. Construire un tracker 2D, qui est une photographie d'un objet placé sur une surface afin qu'il puisse être scanné par un appareil capable de réalité augmentée. Créez un design original et collectez les modèles 3D, photographies, fichiers texte et données nécessaires. Rassemblez tous les composants sur la plate-forme choisie et assemblez-les.

Meilleurs outils pour créer une expérience de réalité augmentée

Vuforia est aujourd'hui l'un des SDK les plus populaires pour le développement de la réalité augmentée. Jusqu'à présent, 35 000 applications qui suivent les éléments réels, la langue, l'environnement et les photos ont été alimentées par cette technologie. OpenGL vous permet de mapper plus d'objets. numérisation d'objets pour l'identification de boutons virtuels

Kudan AR est idéal pour la reconnaissance d'images et le mappage d'éléments supplémentaires en fonction de l'emplacement de l'utilisateur et des photographies reconnues. Kudar AR permet un suivi sans marqueur (au lieu de marqueurs fiduciaux, il s'appuie sur des caractéristiques naturelles telles que les bords, les coins ou les textures) et le mappage de fonctionnalités supplémentaires via des composants indépendants sur OpenGL.

Wikitude a la caractéristique d'une technologie basée sur trois dimensions pour le suivi (SLAM). En plus de cela, l'application identifiant et poursuivant les images dispose d'une RA pour les applications basées sur la géolocalisation et d'un suivi supérieur pour une durée plus longue (Wikitude SDK 6). Il a également les choix supplémentaires pour l'appareil photo (Wikitude SDK 6)

Qu'est-ce qu'une carte de visite en réalité augmentée ?



La carte semble normale à première vue, mais elle révèle une représentation 3D de l'objet lorsqu'elle est scannée avec un smartphone ou une tablette. Attendre! Ça s'ameliore. Ces cartes de visite peuvent contenir beaucoup plus d'informations et même des catalogues de produits.

Derniers mots



Les applications de réalité augmentée sont de plus en plus populaires et conviviales. Ne soyez pas la dernière personne à obtenir un article désirable. Il n'est pas difficile de créer une application de réalité augmentée. Et nous avons démontré que n'importe qui, des novices aux spécialistes, peut y parvenir. Quelle devrait être votre prochaine étape ? Réfléchissez de manière créative à la manière dont la technologie de réalité augmentée peut bénéficier à votre entreprise.