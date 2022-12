La parola "AR", che sta per "realtà aumentata", è stata usata fin dagli anni '80. Grazie ai progressi della tecnologia degli smartphone, la realtà aumentata (AR) è diventata popolare solo di recente, nonostante le sue grandi promesse. Pensate a quanto sarebbe migliore la vostra vita se poteste sempre trovare le risposte che vi servono senza perdere tempo a cercarle. Prendiamo ad esempio la procedura per ottenere assistenza medica. Immaginate che la vostra app AR sia la vostra principale fonte di conoscenze mediche e sanitarie. Fate un esame fisico e poi seguite le indicazioni del vostro cuore.

Oggi le applicazioni di realtà aumentata fanno notizia perché possono aiutare imprese come la vostra. I vostri rivali utilizzano la realtà aumentata da anni. Tuttavia, voi vi state mettendo al passo solo ora. La vostra azienda potrebbe perdere importanti opportunità perché nessuno vi presta attenzione. Questo articolo descrive le applicazioni di realtà aumentata, le loro origini e la direzione che prenderanno in futuro. Le funzionalità fondamentali del software AR sono quasi a portata di mano.

Come funziona la realtà aumentata nelle aziende?

La percezione della realtà da parte della vostra azienda è già stata alterata dalla tecnologia; la realtà aumentata aggiunge solo un altro strato di dati e componenti fasulli. Quando la tecnologia avanza, non è necessario perdere il contatto con la realtà. Pertanto, ci si sente più legati al mondo e agli eventi che vi accadono. La realtà aumentata è la fusione tra il mondo fisico e quello digitale. D'altra parte, si tratta di una realtà distinta da quella ingarbugliata. L'AR vi fornisce informazioni pertinenti alle vostre attività correnti.

Un hardware in grado di gestire la realtà aumentata è dotato di un software in grado di riconoscere segni, oggetti o fotografie e di visualizzare informazioni su di essi. In questo modo si crea l'illusione che le immagini impilate siano autentiche. Le applicazioni di realtà aumentata possono essere semplici come un'applicazione di notifica di testo o complesse come una guida chirurgica passo-passo. In ogni caso, esse indirizzano l'attenzione del lettore verso le aree critiche, facilitano la comprensione e forniscono informazioni aggiornate e facilmente accessibili.

Storia avvincente della realtà aumentata

Il suo obiettivo principale è quello di far accadere cose che sembrano irraggiungibili nel mondo reale. Ciò può essere ottenuto proiettando immagini su occhiali, maschere o sul mirino di una fotocamera. Questa funzione consente all'utente di visualizzare le immagini proiettate. Le prime iniziative che catturano immediatamente l'attenzione delle persone.

Nel 1968, Ivan Sutherland, uno dei primi a sperimentare la grafica computerizzata, creò il primo sistema di realtà aumentata. Si trattava di un sistema di visualizzazione montato sulla testa per la realtà aumentata (AR). Con la maturazione del settore, la realtà aumentata può ora essere impiegata con i dispositivi indossabili e gli schermi digitali. Ad esempio, nel caso di dati geologici, può essere utilizzata per sovrapporre oggetti virtuali a fotografie dell'area in questione.



Il 2008 è stato il primo anno di applicazione della realtà aumentata in un contesto aziendale. Il pacchetto software BMW Mini, invece, è stato sviluppato in Germania ed è attualmente disponibile per il download. Scansionando la pubblicità stampata di un'azienda con una fotocamera, gli acquirenti possono conoscere la qualità dei prodotti. In questo modo, il modello del veicolo sullo schermo prendeva vita. L'utente ha potuto manipolare l'automobile sullo schermo e stampare diverse prospettive del veicolo.

Acquisto di oggetti presso la propria abitazione

Il concetto di realtà aumentata (AR) è stato introdotto al pubblico un decennio dopo il secolo. La tecnologia della realtà aumentata può interagire in tempo reale con l'ambiente fisico. Da allora siamo entrati nell'era dell'acquisto di abbigliamento online. La capacità della realtà aumentata di riconoscere rapidamente il volto di una persona ha migliorato notevolmente l'esperienza di acquisto. Cambiate il vostro aspetto o il luogo in cui vivete per determinare ciò che funziona meglio per voi in questo momento.

I software progettati specificamente per i tatuaggi, come Inkhunter, consentono di visualizzare come i disegni dei tatuaggi appaiono sul corpo prima di realizzarli. Per creare un sorriso quadrato, basta disegnare su una parte del corpo e poi puntare la fotocamera verso l'immagine risultante. Il software sostituirà quindi il sorriso dell'individuo con un tatuaggio.

Usi vitali delle applicazioni AR

Numerosi settori, tra cui quello della realtà aumentata, stanno sviluppando nuovi flussi di reddito. Attualmente, molte aziende sono coinvolte nel processo tecnico, dalla produzione di hardware alla vendita del prodotto finale. È possibile immaginare alcune applicazioni di realtà aumentata sul posto di lavoro.

Applicazioni di realtà aumentata nello sport

Le persone che praticano sport possono avere un impatto sulla vita degli altri in molti modi. Su un campo sportivo, la realtà aumentata potrebbe mostrare dove si sta dirigendo la palla e a che velocità sta viaggiando. D'altra parte, potrebbe essere un metodo originale e concentrato di presentazione dei dati.

Incontri online nelle applicazioni di realtà aumentata

I servizi di dating online sono sempre più diffusi nella società odierna. Tinder è diventata una delle applicazioni di incontri più scaricate. Secondo lei, cosa è cambiato grazie all'uso diffuso della tecnologia? Ha un grande seguito. Perché non dare loro ciò che desiderano invece di dire loro che non possono averlo? Tinder potrebbe non essere il servizio di incontri più popolare a lungo se viene sviluppata un'app di realtà aumentata.

App di realtà aumentata per le aziende scolastiche

La realtà aumentata ha avuto un impatto significativo sulla creazione e distribuzione di informazioni educative. Data l'importanza dell'immaginazione dei bambini per l'apprendimento, è difficile sopravvalutare l'importanza di questo software e della tecnologia di realtà aumentata nel sistema educativo. Esaminate i seguenti scenari per determinare come sono stati raggiunti gli obiettivi.

Il programma di studio AR di Google Sky Map è gratuito per insegnanti e studenti. L'astronomia diventa così più intrigante e piacevole da studiare. Gli studenti possono usare i loro iPhone per scattare fotografie del cielo notturno e poi manipolare le fotocamere per identificare modelli e costellazioni con un po' di pratica.

Elements 4D di DAQRI è un software didattico basato sulla realtà aumentata. L'azienda era responsabile della sua produzione (AR). Una delle migliori decisioni che potessi prendere. Utilizzando questo strumento, gli studenti possono comprendere a fondo il funzionamento della chimica. È sufficiente assemblare diverse scatole 3D che rappresentano i diversi componenti chimici.

Components 4D è un'applicazione di realtà aumentata (AR) che consente agli utenti di costruire contenitori digitali e di riempirli con vari componenti chimici.

I bambini possono scoprire come e cosa succede quando i vari componenti interagiscono in un'atmosfera sicura. È necessario stampare e assemblare pezzi quadrati che servono come immagini di attivazione per l'esperienza di realtà aumentata. Sul sito web di DAQRI c'è una sezione intitolata "Piani di lezione" dove si possono trovare i piani di lezione di Elements 4D per bambini di tutte le età.

Realtà aumentata nel giardinaggio

L'applicazione della tecnologia della realtà aumentata nella progettazione del paesaggio potrebbe essere potenzialmente vantaggiosa. La AR elimina la necessità di creare qualcosa e poi smontarlo se non appare esattamente come desiderato. Prendendo decisioni intelligenti, si possono risparmiare soldi e tempo. Inoltre, consente di stimare il costo del lavoro e di prendere le misure senza l'ausilio del metro. L'idea di un'applicazione per smartphone che può essere scaricata è eccellente.

La realtà aumentata nel settore sanitario

Nella professione medica, la realtà aumentata sta diventando uno strumento sempre più utile. Di conseguenza, la formazione e le operazioni potrebbero dover essere gestite in modo completamente diverso.

Anatomy 4D è un software creato da DAQRI che migliora il mondo reale. Questa applicazione può aiutare gli studenti di medicina a conoscere meglio il cuore e altri organi del corpo. I bambini sono più propensi a conoscere i sistemi scheletrico, muscolare e degli organi quando sono fisicamente attivi. Quando gli studenti si impegnano nello studio, imparano in modo più efficace e conservano più informazioni.

Realtà aumentata nella navigazione e nell'utilizzo delle mappe Business

Il settore turistico può guadagnare molto dalla realtà aumentata. La AR permette agli utenti di conoscere meglio le potenziali destinazioni di viaggio. Le persone che amano viaggiare hanno atteso con ansia l'arrivo di mappe compatibili con la realtà aumentata. Se tenete a mente questi aspetti, la lettura sarà più piacevole per voi. In alternativa, i musei potrebbero utilizzare la tecnologia per insegnare ai visitatori a conoscere le opere esposte e, in alcune circostanze, per dare vita agli oggetti d'antiquariato.

Quando la realtà aumentata è diventata disponibile per i rivenditori online, i venditori hanno avuto un nuovo strumento per modificare le azioni dei clienti. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata, i consumatori possono provare i prodotti che desiderano acquistare prima di comprarli. In questo modo, gli acquirenti hanno la sensazione di conoscere meglio i prodotti. Con questa tecnica, le imprese di e-commerce possono attirare un maggior numero di consumatori a notare loro e i loro articoli.

Quando si guarda il catalogo IKEA online, lo si può concepire come un software di shopping che utilizza la realtà aumentata. Vi aiuta a vedere in anteprima come appariranno i mobili che avete scelto una volta montati a casa vostra. Potete posizionarli dove volete e poi assicurarvi che funzionino provandoli. Se utilizzate un programma come questo, il vostro talento nel design d'interni crescerà molto. Ottenere informazioni da soli è gratificante. E come si può dire di no a un'opera d'arte che sarebbe così magnifica sulle vostre pareti?

Integrata la realtà aumentata nell'app di Business Conferencing.

A lungo termine, sarebbe opportuno aumentare le teleconferenze. La tecnologia aumentata semplifica la scoperta di elementi come dati e persone, ma aiuta anche gli utenti a vedere questi elementi da nuovi punti di vista. Poiché la realtà aumentata può essere utilizzata in molti modi, una teleconferenza può essere tenuta praticamente ovunque. Non importa se si presenta un prodotto finito o se si offre un tour dello stabilimento ai turisti: entrambi sono fondamentali.

L'uso dell'app AR nel settore della pittura

Le persone possono modificare il colore della loro casa o dipingere un elefante da un libro per bambini con applicazioni costruite per la pittura. Possono accadere diverse cose. Per utilizzare la Realtà Aumentata (AR), basta scegliere un'area di utilizzo specifica e sviluppare una strategia di applicazione che aiuti le persone che la utilizzeranno.

Realtà aumentata per il marketing e la pubblicità d'impresa

Ancora oggi, la maggior parte degli specialisti della tecnologia della Realtà Aumentata (AR) sta cercando di sviluppare una strategia per rendere l'applicazione meno intimidatoria. Questo è vero anche se Blippar, un'azienda londinese, ha proposto l'idea di impiegare la realtà aumentata nei banner pubblicitari (AR) (AR). Si è unita ad alcuni altri produttori di veicoli per produrre una campagna pubblicitaria che utilizza la realtà aumentata. Toccando un annuncio sul proprio telefono, si può intravedere l'interno di un'auto. Se si lascia che l'applicazione utilizzi la fotocamera del telefono, si possono vedere i finestrini e il parabrezza dell'automobile. È ancora più sorprendente che non sia necessario alcun software per ottenere questo risultato. La realtà aumentata può essere attivata o disattivata dal telefono o dal tablet, semplicemente toccando una volta un banner pubblicitario. Per questo motivo, è facile da usare. I creatori della nuova azienda hanno ideato il concetto mentre bevevano in un bar e discutevano su come far prendere vita alla Regina su una banconota da venti sterline. Da allora, il software di realtà aumentata di Blippar è stato utilizzato nelle iniziative di marketing di Coca-Cola Company, General Mills e Nestle.

Ecco i passaggi per creare un'app di realtà aumentata

Utilizzare per la prima volta un nuovo pezzo di tecnologia può essere impegnativo. Ma se si suddivide la conoscenza in parti gestibili e ci si esercita spesso, si riuscirà a padroneggiare rapidamente la nuova abilità. Per creare un'applicazione di realtà aumentata, è necessario considerare attentamente i seguenti fattori. Trovate un modo per migliorare il funzionamento della vostra azienda e implementatelo. Osservare ciò che fanno i vostri rivali è un metodo per affrontarlo. Verificate i kit di sviluppo software (SDK) e le piattaforme disponibili per lo sviluppo della realtà aumentata. Selezionate l'opzione che meglio si adatta alle vostre competenze, al prezzo e all'impegno di tempo. Per esempio, se volete usare Vuforia, Wikitude e ARToolKit, dovete avere una conoscenza approfondita di C++, Java o C#. Se non vi piace lavorare con i linguaggi di programmazione, optate per un'opzione più semplice. Strumenti di programmazione come Aurasma sono ideali per i principianti.

Tenete presente che la realtà aumentata richiede quasi sempre oggetti 3D per funzionare. Si possono scaricare modelli già creati o imparare a crearne di propri. Costruire un tracker 2D, ovvero una fotografia di un oggetto posizionata su una superficie in modo che possa essere scansionata da un dispositivo in grado di utilizzare la realtà aumentata. Creare un progetto originale e raccogliere i modelli 3D, le fotografie, i file di testo e i dati necessari. Raccogliere tutti i componenti sulla piattaforma scelta e assemblarli.

I migliori strumenti per costruire un'esperienza di realtà aumentata

Vuforia è oggi uno degli SDK più popolari per lo sviluppo della realtà aumentata. Finora questa tecnologia ha permesso di realizzare 35.000 applicazioni che tracciano oggetti reali, lingua, ambiente circostante e foto. OpenGL consente di mappare un maggior numero di oggetti. scansione degli oggetti per l'identificazione di pulsanti virtuali

Kudan AR è la migliore per il riconoscimento delle immagini e la mappatura di oggetti aggiuntivi in base alla posizione dell'utente e alle fotografie riconosciute. Kudar AR consente il tracciamento senza marcatori (invece di marcatori fiduciali, si basa su caratteristiche naturali come bordi, angoli o texture) e la mappatura di caratteristiche aggiuntive attraverso componenti indipendenti su OpenGL.

Wikitude ha una tecnologia basata su tre dimensioni per il tracciamento (SLAM). Inoltre, l'app che identifica e insegue le immagini dispone di AR per applicazioni basate sulla geolocalizzazione e ha un tracking superiore per una durata maggiore (Wikitude SDK 6). Dispone anche di scelte aggiuntive per la fotocamera (Wikitude SDK 6).

Che cos'è un biglietto da visita in realtà aumentata?



La scheda sembra normale a prima vista, ma rivela una rappresentazione 3D dell'oggetto quando viene scansionata con uno smartphone o un tablet. Aspettate! C'è di meglio. Questi biglietti da visita potrebbero contenere molte più informazioni e persino cataloghi di prodotti.

Parole finali

Le applicazioni di realtà aumentata stanno diventando sempre più popolari e facili da usare. Non siate gli ultimi ad ottenere un oggetto desiderato. Non è difficile creare un'applicazione di realtà aumentata. E abbiamo dimostrato che chiunque, dai principianti agli specialisti, può riuscirci. Quale dovrebbe essere il vostro prossimo passo? Pensate in modo creativo a come la tecnologia della realtà aumentata possa essere utile alla vostra azienda.