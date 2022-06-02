自 1980 年代以来，人们一直在使用“AR”这个词，它代表“增强现实”。由于智能手机技术的进步，增强现实 (AR) 尽管前景广阔，但最近才变得流行起来。想一想，如果您总能找到所需的答案而无需花费时间搜索，您的生活会变得多么美好。以获取医疗援助的程序为例。想象一下，如果您的 AR 应用程序是您的主要健康和医学知识来源。进行身体检查，然后听从内心的指引。

今天，增强现实应用程序成为新闻，因为它们可以帮助像您这样的企业。您的竞争对手多年来一直在使用增强现实。但是，你现在才赶上来。您的公司可能会因为没有人关注而错失重大机会。本文将介绍增强现实应用程序、它们的起源以及未来的发展方向。 AR 软件的基本功能几乎触手可及。

增强现实业务如何运作？

贵公司对现实的看法已经被技术改变；增强现实只是增加了另一层虚假数据和组件。在推进技术的同时，没有必要与现实失去联系。因此，您感觉与世界和那里的事件更加联系。增强现实是物理世界和数字世界的融合。另一方面，这与纠结的真相不同。 AR 为您提供与您当前的业务活动相关的信息。

一块具有增强现实功能的硬件装有软件，可以识别标志、物体或照片，然后显示有关它们的信息。这会产生堆叠图像是真实的错觉。增强现实应用程序可能像文本通知应用程序一样简单，也可能像分步手术指南一样复杂。它们将读者的注意力引导到关键领域，促进理解，并提供易于访问的最新信息。

增强现实的引人入胜的历史

它的主要目标是使现实世界中看起来无法实现的事情发生。这可以通过将图像投影到护目镜、眼镜或相机的取景器上来实现。此功能使用户能够查看投影图像。立即引起人们注意的早期举措。

1968 年，最早尝试计算机图形学的人之一 Ivan Sutherland 创建了第一个增强现实系统。展示的是用于增强现实 (AR) 的头戴式显示系统。随着行业的成熟，增强现实现在可以用于可穿戴设备和数字屏幕。例如，在地质数据的情况下，它可用于将虚拟物品叠加在相关区域的照片之上。



2008 年是增强现实在企业环境中的首次部署。相比之下，BMW Mini 软件包是在德国开发的，目前可供下载。通过使用相机扫描公司的印刷广告，购物者可以了解产品的质量。如果他们这样做了，屏幕上的车辆模型就会栩栩如生。用户能够在屏幕上操纵汽车并打印多个车辆透视图。

在自己的住所购买物品



本世纪后十年，增强现实 (AR) 的概念被引入公众。增强现实技术可以与物理环境实时交互。从此，我们进入了网上服装代购的时代。增强现实快速识别人脸的能力显着改善了购物体验。改变你的外表或居住地，以确定什么最适合你。

专为纹身设计的软件，例如 Inkhunter，使个人能够在获得纹身设计之前将他们的纹身设计呈现在他们的身体上。要创建方形笑容，只需在身体的一部分上画，然后将相机对准生成的图像。因此，该软件会将个人的微笑替换为纹身。

AR 应用的重要用途



包括增强现实在内的许多行业都在开发新的收入来源。目前，许多公司都参与了从制造硬件到销售最终产品的技术流程。您也许可以设想一些用于增强现实应用程序的工作场所应用程序。

增强现实在运动中的应用

参加体育运动的人可以通过多种方式影响他人的生活。在运动场上，增强现实可能会显示球的前进方向和运动速度。另一方面，它可能是一种原始的、集中的数据呈现方法。

增强现实应用中的在线约会

在线约会服务在当今社会变得越来越普遍。 Tinder 已成为下载次数最多的约会应用程序之一。您认为由于技术的广泛使用而发生了哪些变化？ '它有大量的追随者。为什么不简单地给他们他们想要的东西，而不是告诉他们他们不能拥有呢？如果开发了增强现实应用程序，Tinder 可能不会长期成为最受欢迎的约会服务。

用于学校业务的增强现实应用程序

增强现实对教育信息的创建和分发产生了重大影响。鉴于儿童想象力对学习的重要性，很难高估该软件和增强现实技术在教育系统中的重要性。检查以下场景以确定目标是如何实现的。

Google Sky Map 的 AR 课堂课程对教师和学生免费。结果，天文学变得更加有趣和有趣。学生可以使用他们的 iPhone 拍摄夜空照片，然后通过一些练习操作相机来识别模式和星座。

DAQRI 的 Elements 4D 是一款基于增强现实的教学软件。该公司负责其生产（AR）。我可以做出的最好的决定之一。使用此工具，学生可以深入了解化学的运作方式。只需组装几个代表不同化学成分的 3D 盒子。

Components 4D 是一个增强教育现实 (AR) 应用程序，它使用户能够构建数字容器并在其中填充各种化学成分。

孩子们可能会发现当各种组件在安全的气氛中相互作用时会发生什么以及发生了什么。您必须打印和组装方形部件，作为增强现实体验的触发图片。 DAQRI 网站上有一个名为“课程计划”的部分，您可以在其中获得适用于所有年龄段儿童的 Elements 4D 课程计划。

园艺业务中的增强现实

增强现实技术在景观设计中的应用可能是有益的。 AR 消除了创建某些东西的需要，然后在它看起来不完全符合预期的情况下将其拆卸。通过做出明智的决定，您可以节省金钱和时间。它还允许您估算工作成本并在没有卷尺的情况下进行测量。可以下载的智能手机应用程序的概念非常好。

医疗保健业务中的增强现实

在医学界，增强现实正在成为一种越来越有用的工具。因此，培训和运营可能需要完全不同的管理方式。

Anatomy 4D 是由 DAQRI 创建的软件，用于增强现实世界。此应用程序可以帮助医学生更多地了解心脏和其他身体器官。儿童在体育锻炼时更有可能了解骨骼、肌肉和器官系统。当学生从事学习时，他们会更有效地学习并保留更多信息。

导航和利用地图业务的增强现实

旅游业务可能会从增强现实中赚到很多钱。 AR 使用户能够更多地了解潜在的旅行目的地。喜欢旅行的人们焦急地等待着增强现实兼容地图的到来。如果你牢记这些事情，阅读对你来说会更愉快。作为替代方案，博物馆可能会利用技术向参观者介绍展品，并在某些情况下，使展出的古董栩栩如生。

当在线零售商可以使用增强现实技术时，销售人员有了一种新工具来修改客户的行为。由于增强现实技术，消费者现在可以在购买之前试用他们想购买的产品。正因为如此，购物者觉得他们更了解商品。通过这种技术，电子商务企业可以吸引更多的消费者关注他们和他们的商品。

当您在线查看宜家目录时，您可以将其视为采用增强现实的购物软件。它可以帮助您预览您选择的家具在您家中组装时的外观。你可以把它放在你喜欢的任何地方，然后通过测试来确保它可以工作。如果您使用这样的程序，您在室内设计方面的才能会增长很多。自己获取信息是有益的。你怎么能拒绝一件在你的墙上看起来如此华丽的艺术品？

将增强现实集成到会议业务应用程序中。

从长远来看，增加电话会议是件好事。增强技术使数据和人员等事物更易于发现，但它也帮助用户从新的角度看待这些事物。由于增强现实可以以多种方式使用，因此几乎可以在任何地方举行电话会议。无论您是展示成品还是为游客提供工厂参观，都没有关系；两者都至关重要。

AR App在绘画业务中的使用

人们可以使用为绘画而构建的应用程序来修改他们家的颜色或从儿童读物中画出大象。可能会发生几件事。要使用增强现实 (AR)，您所要做的就是选择一个特定的使用领域并制定应用它的策略，以帮助将要使用它的人。

用于营销和广告业务的增强现实

即使是现在，增强现实 (AR) 技术方面的大多数专家仍在努力制定一种策略，以使应用程序不那么令人生畏。尽管总部位于伦敦的 Blippar 提出了在广告横幅 (AR) (AR) 中使用增强现实的概念，但情况确实如此。他们与其他几家汽车制造商合作，利用增强现实制作广告活动。如果您点击手机上的广告，您可能会瞥见汽车的内部。如果您让应用程序使用手机上的摄像头，您可以查看汽车的窗户和挡风玻璃。更令人惊讶的是，您不需要任何软件来实现它。增强现实可以打开或关闭您的手机或平板电脑，只需在横幅广告上触摸一次。正因为如此，它很容易投入使用。这家新公司的创始人在一家酒吧喝酒并讨论如何让二十英镑纸币上的女王栩栩如生时提出了这个概念。从那时起，Blippar 的增强现实软件已被可口可乐公司、通用磨坊和雀巢公司用于营销工作。

以下是制作增强现实应用程序的步骤



首次使用一项全新的技术可能具有挑战性。但是如果你把知识分解成易于管理的块并经常练习，你将很快掌握新的能力。要创建增强现实应用程序，您必须仔细考虑以下因素。请想办法加强贵公司的运营并加以实施。观察你的对手在做什么是应对它的一种方法。查看用于增强现实开发的可用软件开发工具包 (SDK) 和平台。选择最适合您的专业知识、价格和时间承诺的选项。例如，如果您想使用 Vuforia、Wikitude 和 ARToolKit，您必须具备丰富的 C++、Java 或 C# 知识。如果您不喜欢使用编程语言，请选择更直接的选项。 Aurasma 等编程工具非常适合初学者。

请记住，增强现实几乎通常需要 3D 对象才能发挥作用。您可以下载以前创建的模型，也可以自学如何创建自己的模型。构建一个 2D 跟踪器，它是放置在表面上的对象的照片，以便可以通过能够增强现实的设备对其进行扫描。创建原始设计并收集必要的 3D 模型、照片、文本文件和数据。收集所选平台上的所有组件并组装它们。

构建增强现实体验的最佳工具

Vuforia 现在是用于增强现实开发的最受欢迎的 SDK 之一。迄今为止，已有 35000 个跟踪实际物品、语言、环境和照片的应用程序采用了这项技术。 OpenGL 允许您映射更多对象。扫描物体以识别虚拟按钮

Kudan AR 最适合基于用户的位置和识别的照片进行图像识别和映射附加项目。 Kudar AR 支持无标记跟踪（而不是基准标记，它依赖于边缘、角落或纹理等自然特征）并通过 OpenGL 上的独立组件映射其他特征。

Wikiitude 具有基于三维跟踪（SLAM）技术的特点。除此之外，识别和追求图片的应用程序具有基于地理定位的应用程序的增强现实功能，并具有更长时间的卓越跟踪（Wikitude SDK 6）。它还具有相机的附加选项（Wikitude SDK 6）

什么是增强现实名片？



这张卡片乍一看看起来很正常，但当用智能手机或平板电脑扫描时，它会显示物体的 3D 表示。等待！它变得更好了。这些名片可能包含更多信息甚至产品目录。

最后的话



增强现实应用程序变得越来越流行和用户友好。不要成为最后一个获得理想物品的人。创建增强现实应用程序并不难。我们已经证明，从新手到专家，任何人都可以完成它。你的下一步应该是什么？创造性地思考增强现实技术如何使您的业务受益。



