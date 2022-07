As pessoas usam a palavra "AR", que significa "realidade aumentada", desde a década de 1980. Devido aos avanços na tecnologia de smartphones, a realidade aumentada (AR) recentemente se tornou popular, apesar de sua grande promessa. Pense em como sua vida seria melhor se você pudesse sempre descobrir as respostas de que precisa sem perder tempo procurando. Considere o procedimento de obter assistência médica como uma ilustração. Imagine se seu aplicativo AR for sua principal fonte de conhecimento médico e de saúde. Faça um exame físico e siga a orientação do seu coração.

Hoje, os aplicativos de realidade aumentada são notícia porque podem ajudar empresas como a sua. Seus rivais utilizam a realidade aumentada há anos. No entanto, você só está se atualizando agora. Sua empresa pode estar perdendo oportunidades significativas porque ninguém está prestando atenção. Este artigo descreverá os aplicativos de realidade aumentada, onde eles se originaram e para onde eles estão indo no futuro. A funcionalidade fundamental do software AR está quase ao seu alcance.

Como funciona o negócio de realidade aumentada?

A percepção da realidade da sua empresa já foi alterada pela tecnologia; a realidade aumentada apenas adiciona outra camada de dados e componentes falsos. Ao avançar na tecnologia, não é necessário perder o contato com a realidade. Portanto, você se sente mais ligado ao mundo e aos acontecimentos de lá. A realidade aumentada é a fusão dos mundos físico e digital. Por outro lado, isso é distinto da verdade emaranhada. A AR fornece informações pertinentes às suas atividades comerciais atuais.

Um pedaço de hardware com capacidade de realidade aumentada é carregado com software que pode reconhecer sinais, objetos ou fotografias e exibir informações sobre eles. Isso cria a ilusão de que as imagens empilhadas são genuínas. Os aplicativos de realidade aumentada podem ser tão simples quanto um aplicativo de notificação de texto ou tão complexos quanto um guia cirúrgico passo a passo. Eles direcionam a atenção do leitor para áreas críticas, facilitam a compreensão e fornecem informações atualizadas de fácil acesso.

História convincente da realidade aumentada

Seu objetivo principal é fazer acontecer coisas que parecem inatingíveis no mundo real. Isso pode ser feito projetando imagens em óculos de proteção, óculos ou no visor de uma câmera. Esta função permite ao usuário visualizar as imagens projetadas. Iniciativas iniciais que capturam a atenção das pessoas imediatamente.

Em 1968, Ivan Sutherland, um dos primeiros indivíduos a experimentar com computação gráfica, criou o primeiro sistema de realidade aumentada. Foi apresentado um sistema de display montado na cabeça para Realidade Aumentada (AR). À medida que a indústria amadureceu, a realidade aumentada agora pode ser empregada com wearables e telas digitais. Por exemplo, no caso de dados geológicos, pode ser usado para sobrepor itens virtuais em cima de fotografias da área em questão.



2008 foi a primeira implantação de realidade aumentada em um contexto corporativo. Em contraste, o pacote de software BMW Mini foi desenvolvido na Alemanha e está atualmente disponível para download. Ao digitalizar o anúncio impresso de uma empresa usando uma câmera, os compradores podem aprender sobre a qualidade dos produtos. Se o fizessem, o modelo do veículo na tela ganharia vida. O usuário conseguiu manipular o automóvel na tela e imprimir várias perspectivas do veículo.

Compra de itens na própria residência



O conceito de realidade aumentada (RA) foi apresentado ao público uma década após o século. A tecnologia de realidade aumentada pode interagir em tempo real com o ambiente físico. Desde então, entramos na era da compra de roupas online. A capacidade da realidade aumentada de reconhecer rapidamente o rosto de uma pessoa melhorou significativamente a experiência de compra. Mude sua aparência ou local de vida para determinar o que funciona melhor para você agora.

Um software projetado especificamente para tatuagens, como o Inkhunter, permite que os indivíduos visualizem como seus desenhos de tatuagem apareceriam em seus corpos antes de obtê-los. Para criar um sorriso quadrado, basta desenhar uma parte do seu corpo e apontar a câmera para a imagem resultante. Portanto, o software substituirá o sorriso do indivíduo por uma tatuagem.

Usos vitais de aplicativos de RA



Vários setores, incluindo realidade aumentada, estão desenvolvendo novos fluxos de receita. Atualmente, muitas empresas estão envolvidas no processo técnico, desde a fabricação do hardware até a venda do produto final. Você pode conceber alguns aplicativos de trabalho para aplicativos de realidade aumentada.

Aplicações de realidade aumentada em esportes

As pessoas que participam de esportes podem impactar a vida de outras pessoas de várias maneiras. Em um campo esportivo, a realidade aumentada pode mostrar para onde a bola está indo e a rapidez com que ela está viajando. Por outro lado, pode ser um método original e concentrado de apresentação de dados.

Namoro online em aplicativos de realidade aumentada

Serviços de namoro online estão se tornando cada vez mais prevalentes na sociedade de hoje. O Tinder se tornou um dos aplicativos de namoro mais baixados disponíveis. O que você acredita que mudou devido ao uso generalizado da tecnologia? ' Tem um grande número de seguidores. Por que não simplesmente dar a eles o que desejam em vez de dizer que não podem ter? O Tinder pode não ser o serviço de namoro mais popular por muito tempo se um aplicativo de realidade aumentada for desenvolvido.

Aplicativo de realidade aumentada para negócios escolares

A realidade aumentada teve um impacto significativo na criação e distribuição de informações educacionais. Dada a importância da imaginação das crianças para a aprendizagem, é difícil superestimar a importância desse software e da tecnologia de realidade aumentada no sistema educacional. Examine os seguintes cenários para determinar como os objetivos foram cumpridos.

O currículo de sala de aula de AR do Google Sky Map é gratuito para professores e alunos. A astronomia se torna mais intrigante e agradável de estudar como resultado. Os alunos podem usar seus iPhones para tirar fotos do céu noturno e depois manipular as câmeras para identificar padrões e constelações com um pouco de prática.

O Elements 4D da DAQRI é um software instrucional baseado em realidade aumentada. A corporação foi responsável por sua produção (AR). Entre as melhores decisões que eu poderia ter tomado. Usando esta ferramenta, os alunos podem obter uma compreensão profunda de como a química funciona. Basta montar várias caixas 3D que representam os diferentes componentes químicos.

O Components 4D é um aplicativo de realidade educacional aumentada (AR) que permite aos usuários construir recipientes digitais e preenchê-los com vários componentes químicos.

As crianças podem descobrir como e o que acontece quando vários componentes interagem em um ambiente seguro. Você deve imprimir e montar peças quadradas que servem como imagens de gatilho para a experiência de realidade aumentada. Há uma seção no site da DAQRI intitulada "Planos de aula", onde você pode obter planos de aula do Elements 4D para crianças de todas as idades.

Realidade aumentada em negócios de jardinagem

A aplicação da tecnologia de realidade aumentada no projeto paisagístico pode ser potencialmente benéfica. AR elimina a necessidade de criar algo e depois desmontá-lo se não aparecer exatamente como desejado. Ao tomar decisões inteligentes, você pode economizar dinheiro e tempo. Também permite estimar o custo do trabalho e medir sem uma fita métrica. O conceito de um aplicativo de smartphone que pode ser baixado é excelente.

Realidade aumentada em negócios de saúde

Na profissão médica, a realidade aumentada está se tornando uma ferramenta cada vez mais útil. Consequentemente, o treinamento e as operações podem precisar ser gerenciados de forma totalmente diferente.

Anatomy 4D é um software criado pela DAQRI que aprimora o mundo real. Este aplicativo pode ajudar estudantes de medicina a aprender mais sobre o coração e outros órgãos do corpo. As crianças são mais propensas a aprender sobre os sistemas esquelético, muscular e orgânico quando fisicamente ativas. Quando os alunos estão envolvidos em seus estudos, eles aprendem de forma mais eficaz e retêm mais informações.

Realidade aumentada na navegação e utilização do Maps Business

O negócio turístico pode ganhar muito dinheiro com a realidade aumentada. O AR permite que os usuários aprendam mais sobre possíveis destinos de viagem. As pessoas que gostam de viajar aguardam ansiosamente a chegada de mapas compatíveis com realidade aumentada. Se você mantiver essas coisas em mente, a leitura será mais agradável para você. Como alternativa, os museus podem utilizar a tecnologia para ensinar os visitantes sobre as exposições e, em certas circunstâncias, dar vida às antiguidades expostas.

Quando a Realidade Aumentada se tornou disponível para os varejistas online, os vendedores ganharam uma nova ferramenta para modificar as ações dos clientes. Por causa da tecnologia de realidade aumentada, os consumidores agora podem experimentar os produtos que desejam comprar antes de comprá-los. Por causa disso, os compradores sentem que conhecem melhor os produtos. Com essa técnica, as empresas de comércio eletrônico podem atrair mais consumidores para notá-los e a seus itens.

Quando você olha para o catálogo da IKEA online, você pode concebê-lo como um software de compras que emprega realidade aumentada. Ele ajuda você a visualizar como os móveis escolhidos aparecerão quando montados em sua casa. Você pode colocá-lo em qualquer lugar que desejar e, em seguida, certificar-se de que funciona testando-o. Se você utilizar um programa como este, seus talentos em design de interiores crescerão muito. Obter informações por conta própria é gratificante. E como você poderia dizer não a uma obra de arte que ficaria tão magnífica em suas paredes?

Realidade aumentada integrada no aplicativo de negócios de conferência.

A longo prazo, teleconferências adicionais seriam boas. A tecnologia aumentada torna coisas como dados e pessoas mais simples de descobrir, mas também ajuda os usuários a ver essas coisas de novos pontos de vista. Como a realidade aumentada pode ser usada de várias maneiras, uma teleconferência pode ser realizada praticamente em qualquer lugar. Não importa se você apresenta um produto acabado ou faz um tour pela fábrica para os turistas; ambos são cruciais.

O uso do aplicativo AR na pintura de negócios

As pessoas podem modificar a cor de sua casa ou pintar um elefante de um livro infantil com aplicativos construídos para pintura. Várias coisas podem acontecer. Para empregar a Realidade Aumentada (AR), basta escolher uma área específica de uso e desenvolver uma estratégia para aplicá-la que ajudará as pessoas que a utilizarão.

Realidade Aumentada para negócios de marketing e publicidade

Mesmo agora, a maioria dos especialistas em tecnologia de Realidade Aumentada (AR) ainda está se esforçando para desenvolver uma estratégia para tornar o aplicativo menos intimidante. Isso é verdade, embora a Blippar, uma empresa com sede em Londres, tenha tido a ideia de empregar realidade aumentada em banners publicitários (AR) (AR). Eles se juntaram a alguns outros fabricantes de veículos para produzir uma campanha publicitária utilizando realidade aumentada. Se você tocar em um anúncio em seu telefone, poderá vislumbrar o interior de um carro. Se você permitir que o aplicativo utilize a câmera do seu telefone, poderá visualizar as janelas e o para-brisa do seu automóvel. É ainda mais surpreendente que você não precise de nenhum software para alcançá-lo. A realidade aumentada pode ser ligada ou desligada em seu telefone ou tablet, bastando tocar uma vez em um banner. Por causa disso, é fácil de usar. Os criadores da nova empresa surgiram com o conceito quando estavam bebendo em um bar e discutindo como poderiam fazer a rainha em uma nota de vinte libras ganhar vida. Desde então, o software de realidade aumentada da Blippar tem sido utilizado em esforços de marketing pela Coca-Cola Company, General Mills e Nestlé.

Aqui estão os passos para criar um aplicativo de realidade aumentada



Utilizar uma tecnologia totalmente nova pela primeira vez pode ser um desafio. Mas se você dividir o conhecimento em partes gerenciáveis e praticar com frequência, você dominará rapidamente a nova habilidade. Para criar um aplicativo de realidade aumentada, você deve considerar cuidadosamente os seguintes fatores. Por favor, encontre uma maneira de melhorar a operação de sua empresa e implementá-la. Observar o que seus rivais estão fazendo é um método para lidar com isso. Confira os kits de desenvolvimento de software (SDKs) disponíveis e plataformas para desenvolvimento de realidade aumentada. Selecione a opção que melhor se adapta à sua experiência, preço e compromisso de tempo. Por exemplo, se você deseja usar Vuforia, Wikitude e ARToolKit, você deve ter amplo conhecimento de C++, Java ou C#. Se você não gosta de trabalhar com linguagens de programação, escolha uma opção mais direta. Ferramentas de programação como o Aurasma são ideais para iniciantes.

Tenha em mente que a realidade aumentada quase geralmente requer objetos 3D para funcionar. Você pode baixar modelos criados anteriormente ou aprender a criar seus próprios modelos. Construir um rastreador 2D, que é uma fotografia de um objeto colocado em uma superfície para que possa ser escaneado por um dispositivo capaz de realidade aumentada. Crie um design original e colete os modelos 3D, fotografias, arquivos de texto e dados necessários. Colete todos os componentes na plataforma escolhida e monte-os.

Melhores ferramentas para construir uma experiência de realidade aumentada

Vuforia é agora um dos SDKs mais populares para desenvolvimento de realidade aumentada. Trinta e cinco mil aplicativos que rastreiam itens reais, idioma, ambiente e fotos foram alimentados por essa tecnologia até agora. OpenGL permite mapear mais objetos. digitalização de objetos para identificação de botões virtuais

Kudan AR é melhor para reconhecimento de imagem e mapeamento de itens adicionais com base na localização do usuário e nas fotografias que são reconhecidas. O Kudar AR permite rastreamento sem marcadores (em vez de marcadores fiduciais, ele se baseia em recursos naturais como bordas, cantos ou texturas) e mapeia recursos adicionais por meio de componentes independentes em OpenGL.

O Wikitude possui o recurso de tecnologia baseada em três dimensões para rastreamento (SLAM). Além disso, o aplicativo de identificação e busca de fotos possui AR para aplicativos baseados em geolocalização e possui rastreamento Superior por uma duração maior (Wikitude SDK 6). Ele também tem as opções adicionais para a câmera (Wikitude SDK 6)

O que é um Cartão de Visita de Realidade Aumentada?



O cartão parece normal à primeira vista, mas revela uma representação 3D do objeto quando digitalizado com um smartphone ou tablet. Espere! Fica melhor. Esses cartões de visita podem ter muito mais informações e até catálogos de produtos.

Palavras finais



Os aplicativos de realidade aumentada estão se tornando cada vez mais populares e fáceis de usar. Não seja a última pessoa a obter um item desejável. Não é difícil criar um aplicativo de realidade aumentada. E demonstramos que qualquer pessoa, de novatos a especialistas, pode realizá-lo. Qual deve ser o seu próximo passo? Pense criativamente sobre como a tecnologia de realidade aumentada pode beneficiar sua empresa.