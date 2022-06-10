Люди использовали слово «AR», что означает «дополненная реальность», с 1980-х годов. Благодаря достижениям в области технологий для смартфонов дополненная реальность (AR) только недавно стала популярной, несмотря на ее большие перспективы. Подумайте, насколько лучше стала бы ваша жизнь, если бы вы всегда могли находить нужные вам ответы, не тратя время на поиски. В качестве иллюстрации рассмотрим процедуру получения медицинской помощи. Представьте, что ваше приложение дополненной реальности является вашим основным источником знаний о здоровье и медицине. Пройдите медицинский осмотр, а затем следуйте указаниям своего сердца.

Сегодня приложения дополненной реальности находятся в новостях, потому что они могут помочь таким предприятиям, как ваше. Ваши соперники годами используют дополненную реальность. Впрочем, вы только сейчас догоняете. Ваша компания может упустить важные возможности, потому что никто не обращает на это внимания. В этой статье мы расскажем о приложениях дополненной реальности, о том, где они появились и куда они направляются в будущем. Основные функциональные возможности программного обеспечения AR почти в пределах досягаемости.

Как работает дополненная реальность для бизнеса?

Восприятие реальности вашей компанией уже изменено технологией; дополненная реальность лишь добавляет еще один слой фальшивых данных и компонентов. При развитии технологий необязательно терять связь с реальностью. Поэтому вы чувствуете себя более связанным с миром и происходящими в нем событиями. Дополненная реальность — это слияние физического и цифрового миров. С другой стороны, это отличается от запутанной правды. AR предоставляет вам информацию, относящуюся к вашей текущей деловой деятельности.

Часть аппаратного обеспечения с дополненной реальностью загружается программным обеспечением, которое может распознавать знаки, объекты или фотографии, а затем отображать информацию о них. Это создает иллюзию подлинности сложенных изображений. Приложения дополненной реальности могут быть такими же простыми, как приложение для текстовых уведомлений, или такими же сложными, как пошаговое хирургическое руководство. Они направляют внимание читателя на важные области, облегчают понимание и предоставляют легко доступную актуальную информацию.

Убедительная история дополненной реальности

Его основная цель — заставить происходить вещи, которые кажутся недостижимыми в реальном мире. Этого можно добиться, проецируя изображения на защитные очки, очки или в видоискатель камеры. Эта функция позволяет пользователю просматривать проецируемые изображения. Ранние инициативы, которые сразу привлекают внимание людей.

В 1968 году Иван Сазерленд, один из первых людей, экспериментировавших с компьютерной графикой, создал первую систему дополненной реальности. Представлена система отображения на голове для дополненной реальности (AR). По мере развития отрасли дополненную реальность теперь можно использовать с носимыми устройствами и цифровыми экранами. Например, в случае с геологическими данными его можно использовать для наложения виртуальных объектов поверх фотографий рассматриваемой области.



2008 год стал первым внедрением дополненной реальности в корпоративном контексте. Напротив, пакет программного обеспечения BMW Mini был разработан в Германии и в настоящее время доступен для загрузки. Сканируя печатную рекламу компании с помощью камеры, покупатели могут узнать о качестве продукции. Если бы они это сделали, модель автомобиля на экране ожила бы. Пользователь мог манипулировать автомобилем на экране и распечатывать несколько перспектив автомобиля.

Покупка вещей по месту жительства



Концепция дополненной реальности (AR) была представлена публике спустя десятилетие после столетия. Технология дополненной реальности может взаимодействовать в режиме реального времени с физической средой. С тех пор мы вступили в эру онлайн-покупок одежды. Способность дополненной реальности быстро распознавать лицо человека значительно улучшила качество покупок. Измените свой внешний вид или место жительства, чтобы определить, что лучше всего подходит для вас прямо сейчас.

Программное обеспечение, разработанное специально для татуировок, такое как Inkhunter, позволяет людям визуализировать, как их татуировки будут выглядеть на их теле, прежде чем делать их. Чтобы создать квадратную улыбку, просто нарисуйте часть своего тела, а затем наведите камеру на получившееся изображение. Поэтому программа заменит улыбку человека татуировкой.

Жизненно важные области применения AR-приложений



Многочисленные отрасли, в том числе дополненная реальность, осваивают новые источники доходов. В настоящее время в технический процесс вовлечено множество фирм, начиная от производства оборудования и заканчивая продажей конечного продукта. Вы можете придумать несколько приложений дополненной реальности на рабочем месте.

Приложения дополненной реальности в спорте

Люди, которые занимаются спортом, могут по-разному влиять на жизнь других людей. На спортивном поле дополненная реальность может отображать, куда движется мяч и как быстро он движется. С другой стороны, это может быть оригинальный и концентрированный метод представления данных.

Онлайн-знакомства в приложениях дополненной реальности

Службы онлайн-знакомств становятся все более распространенными в современном обществе. Tinder стал одним из самых скачиваемых приложений для знакомств. Что, по вашему мнению, изменилось благодаря широкому использованию технологий? «У него большое количество поклонников. Почему бы просто не дать им то, чего они хотят, вместо того, чтобы говорить им, что они не могут этого получить? Tinder может недолго оставаться самым популярным сервисом знакомств, если будет разработано приложение дополненной реальности.

Приложение дополненной реальности для школьного бизнеса

Дополненная реальность оказала значительное влияние на создание и распространение образовательной информации. Учитывая важность детского воображения для обучения, трудно переоценить значение этого программного обеспечения и технологии дополненной реальности в системе образования. Изучите следующие сценарии, чтобы определить, как цели были достигнуты.

Учебная программа Google Sky Map по дополненной реальности бесплатна для учителей и учащихся. В результате астрономия становится более интригующей и приятной для изучения. Студенты могут использовать свои iPhone, чтобы делать фотографии ночного неба, а затем манипулировать камерами, чтобы идентифицировать узоры и созвездия, немного попрактиковавшись.

Elements 4D от DAQRI — это учебное программное обеспечение, основанное на дополненной реальности. Корпорация отвечала за его производство (AR). Среди лучших решений, которые я мог принять. Используя этот инструмент, учащиеся могут получить более глубокое понимание того, как работает химия. Просто соберите несколько 3D-боксов, представляющих различные химические компоненты.

Components 4D — это приложение дополненной образовательной реальности (AR), которое позволяет пользователям создавать цифровые контейнеры и наполнять их различными химическими компонентами.

Дети могут узнать, как и что происходит, когда различные компоненты взаимодействуют в безопасной атмосфере. Вы должны распечатать и собрать квадратные детали, которые служат триггерными изображениями для опыта дополненной реальности. На веб-сайте DAQRI есть раздел «Планы уроков», где вы можете получить планы уроков Elements 4D для детей всех возрастов.

Дополненная реальность в садовом бизнесе

Применение технологии дополненной реальности в ландшафтном дизайне потенциально может быть полезным. AR устраняет необходимость создавать что-то, а затем разбирать это, если оно не выглядит точно так, как хотелось бы. Принимая разумные решения, вы можете сэкономить деньги и время. Это также позволяет вам оценить стоимость работы и измерения без рулетки. Концепция приложения для смартфона, которое можно скачать, превосходна.

Дополненная реальность в здравоохранении Бизнес

В медицине дополненная реальность становится все более полезным инструментом. Следовательно, может потребоваться совершенно иное управление обучением и операциями.

Anatomy 4D — это программное обеспечение, созданное DAQRI, которое улучшает реальный мир. Это приложение может помочь студентам-медикам узнать больше о сердце и других органах тела. Дети с большей вероятностью узнают о скелете, мышцах и системах органов, когда они физически активны. Когда студенты вовлечены в учебу, они учатся более эффективно и запоминают больше информации.

Дополненная реальность в навигации и использовании карт для бизнеса

Туристический бизнес может заработать много денег на дополненной реальности. AR позволяет пользователям узнать больше о потенциальных направлениях путешествий. Люди, которые любят путешествовать, с нетерпением ждут появления карт, совместимых с дополненной реальностью. Если вы будете помнить об этом, чтение будет более приятным для вас. В качестве альтернативы музеи могут использовать технологии, чтобы знакомить посетителей с экспонатами и, при определенных обстоятельствах, оживлять выставленный антиквариат.

Когда дополненная реальность стала доступна интернет-магазинам, продавцы получили новый инструмент для изменения действий покупателей. Благодаря технологии дополненной реальности потребители теперь могут опробовать продукты, которые они хотят купить, прежде чем покупать их. Из-за этого покупатели чувствуют, что лучше знают товар. С помощью этой техники предприятия электронной коммерции могут привлечь больше потребителей, чтобы они обратили внимание на них и их товары.

Когда вы смотрите онлайн-каталог ИКЕА, вы можете представить его как программное обеспечение для покупок, использующее дополненную реальность. Это поможет вам просмотреть, как выбранная вами мебель будет выглядеть, когда она будет собрана в вашем доме. Вы можете разместить его где угодно, а затем убедиться, что он работает, протестировав его. Если вы используете подобную программу, ваши таланты в дизайне интерьера значительно возрастут. Самостоятельно получать информацию полезно. И как вы могли отказаться от произведения искусства, которое так великолепно смотрелось бы на ваших стенах?

Интеграция дополненной реальности в бизнес-приложение для конференц-связи.

В долгосрочной перспективе было бы неплохо провести дополнительные телеконференции. Дополненные технологии упрощают обнаружение таких вещей, как данные и людей, но также помогают пользователям увидеть эти вещи с новой точки зрения. Поскольку дополненную реальность можно использовать по-разному, телеконференцию можно проводить практически в любом месте. Неважно, презентуете ли вы готовый продукт или проводите экскурсию по заводу для туристов; оба имеют решающее значение.

Использование приложения AR в живописи

Люди могут изменить цвет своего дома или нарисовать слона из детской книги с помощью приложений, созданных для рисования. Может произойти несколько вещей. Чтобы использовать дополненную реальность (AR), все, что вам нужно сделать, это выбрать конкретную область использования и разработать стратегию ее применения, которая поможет людям, которые будут ее использовать.

Дополненная реальность для маркетинга и рекламы Бизнес

Даже сейчас большинство специалистов по технологии дополненной реальности (AR) по-прежнему стремятся разработать стратегию, позволяющую сделать приложение менее пугающим. Это верно, несмотря на то, что Blippar, лондонская компания, придумала идею использования дополненной реальности в рекламных баннерах (AR) (AR). Они объединились с несколькими другими производителями автомобилей для проведения рекламной кампании с использованием дополненной реальности. Если вы нажмете на рекламу на своем телефоне, вы сможете заглянуть внутрь автомобиля. Если вы разрешите приложению использовать камеру на вашем телефоне, вы сможете просматривать окна и лобовое стекло вашего автомобиля. Еще более удивительно, что для этого не нужно никакого программного обеспечения. Дополненную реальность можно включить или выключить на телефоне или планшете, просто прикоснувшись один раз к рекламному баннеру. Из-за этого его легко использовать. Создатели новой фирмы придумали эту концепцию, когда они выпивали в баре и обсуждали, как они могли бы воплотить в жизнь Королеву на двадцатифунтовой купюре. С тех пор программное обеспечение дополненной реальности Blippar использовалось в маркетинговых целях компаниями Coca-Cola, General Mills и Nestle.

Вот шаги для создания приложения дополненной реальности



Использование совершенно новой технологии в первый раз может быть сложной задачей. Но если вы разбьете знания на управляемые части и будете часто практиковаться, вы быстро овладеете новой способностью. Чтобы создать приложение дополненной реальности, необходимо тщательно учитывать следующие факторы. Пожалуйста, найдите способ улучшить работу вашей фирмы и внедрите его. Наблюдение за тем, что делают ваши соперники, — один из способов справиться с этим. Ознакомьтесь с доступными комплектами средств разработки программного обеспечения (SDK) и платформами для разработки дополненной реальности. Выберите вариант, который наилучшим образом соответствует вашему опыту, цене и времени. Например, если вы хотите использовать Vuforia, Wikitude и ARToolKit, вы должны хорошо знать C++, Java или C#. Если вам не нравится работать с языками программирования, выберите более простой вариант. Инструменты программирования, такие как Aurasma, идеально подходят для начинающих.

Имейте в виду, что дополненная реальность почти всегда требует, чтобы 3D-объекты функционировали. Вы можете скачать ранее созданные модели или научиться создавать свои собственные. Создайте 2D-трекер, который представляет собой фотографию объекта, помещенного на поверхность, чтобы его можно было отсканировать с помощью устройства с дополненной реальностью. Создайте оригинальный дизайн и соберите необходимые 3D-модели, фотографии, текстовые файлы и данные. Соберите все компоненты на выбранной платформе и соберите их.

Лучшие инструменты для создания дополненной реальности

Vuforia сейчас является одним из самых популярных SDK для разработки дополненной реальности. На сегодняшний день на основе этой технологии создано 35 000 приложений, которые отслеживают реальные предметы, язык, окружение и фотографии. OpenGL позволяет отображать больше объектов. сканирование объектов для идентификации виртуальных кнопок

Kudan AR лучше всего подходит для распознавания изображений и сопоставления дополнительных элементов на основе местоположения пользователя и распознанных фотографий. Kudar AR позволяет отслеживать без маркеров (вместо реперных маркеров он опирается на естественные особенности, такие как края, углы или текстуры) и отображать дополнительные функции через независимые компоненты через OpenGL.

Wikitude имеет особенность технологии, основанной на трех измерениях для отслеживания (SLAM). В дополнение к этому, приложение, идентифицирующее и преследующее изображения, имеет AR для приложений на основе геолокации и имеет превосходное отслеживание в течение более длительного времени (Wikitude SDK 6). Он также имеет дополнительные параметры для камеры (Wikitude SDK 6).

Что такое визитная карточка с дополненной реальностью?



На первый взгляд карта кажется обычной, но при сканировании с помощью смартфона или планшета она показывает трехмерное изображение объекта. Ждать! Становится лучше. На этих визитных карточках может быть гораздо больше информации и даже каталоги продукции.

Заключительные слова



Приложения дополненной реальности становятся все более популярными и удобными для пользователей. Не будьте последним, кто получит желанный предмет. Создать приложение дополненной реальности несложно. И мы продемонстрировали, что это может сделать любой, от новичка до специалиста. Каким должен быть ваш следующий шаг? Подумайте творчески о том, какую пользу технология дополненной реальности может принести вашему бизнесу.



