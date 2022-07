Seit den 1980er Jahren wird das Wort „AR“ verwendet, das für „erweiterte Realität“ steht. Aufgrund der Fortschritte in der Smartphone-Technologie ist Augmented Reality (AR) trotz seiner großen Versprechen erst in letzter Zeit populär geworden. Überlegen Sie, wie viel besser Ihr Leben wäre, wenn Sie immer die Antworten finden könnten, die Sie benötigen, ohne Zeit mit Suchen zu verbringen. Betrachten Sie das Verfahren zur Beschaffung medizinischer Hilfe als Beispiel. Stellen Sie sich vor, Ihre AR-App ist Ihre primäre Gesundheits- und medizinische Wissensquelle. Lassen Sie sich körperlich untersuchen und folgen Sie dann der Führung Ihres Herzens.

Heutzutage sind Augmented-Reality-Anwendungen in den Nachrichten, weil sie Unternehmen wie Ihrem helfen können. Ihre Konkurrenten nutzen Augmented Reality seit Jahren. Allerdings holst du erst jetzt auf. Ihr Unternehmen kann wichtige Chancen verpassen, weil niemand darauf achtet. Dieser Artikel beschreibt Augmented-Reality-Apps, wo sie entstanden sind und wohin sie in Zukunft gehen. Die grundlegende Funktionalität der AR-Software ist fast zum Greifen nah.

Wie funktioniert Augmented Reality Business?

Die Wahrnehmung der Realität in Ihrem Unternehmen wurde bereits durch die Technologie verändert; Augmented Reality fügt nur eine weitere Schicht gefälschter Daten und Komponenten hinzu. Bei der Weiterentwicklung der Technik darf der Kontakt zur Realität nicht verloren gehen. Daher fühlst du dich mehr mit der Welt und den Ereignissen dort verbunden. Augmented Reality ist die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt. Andererseits unterscheidet sich dies von der verwirrten Wahrheit. AR stellt Ihnen relevante Informationen zu Ihren aktuellen Geschäftsaktivitäten zur Verfügung.

Eine Augmented-Reality-fähige Hardware ist mit Software geladen, die Zeichen, Objekte oder Fotos erkennen und dann Informationen darüber anzeigen kann. Dadurch entsteht die Illusion, dass die gestapelten Bilder echt sind. Augmented-Reality-Apps können so unkompliziert wie eine Textbenachrichtigungs-App oder so komplex wie eine Schritt-für-Schritt-OP-Anleitung sein. Sie lenken die Aufmerksamkeit des Lesers auf kritische Bereiche, erleichtern das Verständnis und liefern leicht zugängliche aktuelle Informationen.

Fesselnde Geschichte der Augmented Reality

Sein Hauptziel ist es, Dinge geschehen zu lassen, die in der realen Welt unerreichbar erscheinen. Dies kann erreicht werden, indem Bilder auf Schutzbrillen, Brillen oder den Sucher einer Kamera projiziert werden. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, projizierte Bilder zu betrachten. Frühe Initiativen, die sofort die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen.

1968 schuf Ivan Sutherland, einer der ersten, der mit Computergrafik experimentierte, das erste Augmented-Reality-System. Präsentiert wurde ein Head-Mounted-Display-System für Augmented Reality (AR). Da die Branche gereift ist, kann Augmented Reality jetzt mit Wearables und digitalen Bildschirmen eingesetzt werden. Im Fall von geologischen Daten können sie beispielsweise verwendet werden, um virtuelle Elemente über Fotografien des fraglichen Gebiets zu legen.



2008 war der erste Einsatz von Augmented Reality im Unternehmenskontext. Das BMW Mini Softwarepaket hingegen wurde in Deutschland entwickelt und steht derzeit zum Download bereit. Durch Scannen der gedruckten Werbung eines Unternehmens mit einer Kamera können sich Käufer über die Qualität der Produkte informieren. Wenn sie dies täten, würde das Fahrzeugmodell auf dem Bildschirm zum Leben erwachen. Der Benutzer konnte das Auto auf dem Bildschirm manipulieren und mehrere Fahrzeugperspektiven drucken.

Kauf von Gegenständen in der eigenen Wohnung



Das Konzept der Augmented Reality (AR) wurde ein Jahrzehnt nach dem Jahrhundert der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Augmented-Reality-Technologie kann in Echtzeit mit der physischen Umgebung interagieren. Seitdem sind wir in die Ära des Online-Bekleidungseinkaufs eingetreten. Die Fähigkeit von Augmented Reality, das Gesicht einer Person schnell zu erkennen, hat das Einkaufserlebnis erheblich verbessert. Ändern Sie Ihr Aussehen oder Ihren Wohnort, um festzustellen, was für Sie gerade am besten funktioniert.

Software, die speziell für Tätowierungen entwickelt wurde, wie z. B. Inkhunter, ermöglicht es Einzelpersonen, sich vorzustellen, wie ihre Tätowierungsdesigns auf ihrem Körper aussehen würden, bevor sie sie bekommen. Um ein eckiges Grinsen zu erzeugen, zeichnen Sie einfach auf einen Teil Ihres Körpers und richten Sie dann Ihre Kamera auf das resultierende Bild. Daher ersetzt die Software das Lächeln der Person durch ein Tattoo.

Wichtige Verwendungszwecke von AR-Apps



Zahlreiche Sektoren, einschließlich Augmented Reality, erschließen neue Einnahmequellen. Derzeit sind viele Unternehmen am technischen Prozess beteiligt, von der Herstellung der Hardware bis zum Verkauf des Endprodukts. Möglicherweise können Sie sich einige Arbeitsplatzanwendungen für Augmented-Reality-Anwendungen vorstellen.

Augmented-Reality-Anwendungen im Sport

Menschen, die Sport treiben, können das Leben anderer auf vielfältige Weise beeinflussen. Auf einem Sportplatz könnte Augmented Reality anzeigen, wohin der Ball fliegt und wie schnell er fliegt. Andererseits könnte es sich um eine originelle und konzentrierte Methode zur Präsentation von Daten handeln.

Online-Dating in Augmented-Reality-Apps

Online-Dating-Dienste werden in der heutigen Gesellschaft immer häufiger. Tinder ist zu einer der am häufigsten heruntergeladenen Dating-Apps geworden. Was hat sich Ihrer Meinung nach durch den weit verbreiteten Einsatz von Technologie verändert? „Es hat eine große Anhängerschaft. Warum geben Sie ihnen nicht einfach, was sie sich wünschen, anstatt ihnen zu sagen, dass sie es nicht haben können? Tinder ist möglicherweise nicht mehr lange der beliebteste Dating-Service, wenn eine Augmented-Reality-App entwickelt wird.

Augmented Reality App für den Schulbetrieb

Augmented Reality hat einen erheblichen Einfluss auf die Erstellung und Verbreitung von Bildungsinformationen. Angesichts der Bedeutung der kindlichen Vorstellungskraft für das Lernen ist die Bedeutung dieser Software und Augmented-Reality-Technologie im Bildungssystem kaum zu überschätzen. Untersuchen Sie die folgenden Szenarien, um festzustellen, wie die Ziele erreicht wurden.

Der AR-Unterrichtslehrplan von Google Sky Map ist für Lehrer und Schüler kostenlos. Astronomie wird dadurch faszinierender und angenehmer zu studieren. Die Schüler können mit ihren iPhones Fotos des Nachthimmels machen und dann die Kameras manipulieren, um mit etwas Übung Muster und Konstellationen zu erkennen.

Elements 4D von DAQRI ist eine auf Augmented Reality basierende Lehrsoftware. Der Konzern war für seine Produktion verantwortlich (AR). Eine der besten Entscheidungen, die ich hätte treffen können. Mit diesem Tool können die Schüler ein tiefes Verständnis dafür gewinnen, wie Chemie funktioniert. Stellen Sie einfach mehrere 3D-Boxen zusammen, die die verschiedenen chemischen Komponenten darstellen.

Components 4D ist eine AR-Anwendung (Augmented Educational Reality), mit der Benutzer digitale Behälter konstruieren und diese mit verschiedenen chemischen Komponenten füllen können.

Kinder können entdecken, wie und was passiert, wenn verschiedene Komponenten in einer sicheren Atmosphäre zusammenwirken. Sie müssen quadratische Stücke drucken und zusammenbauen, die als Auslösebilder für das Augmented-Reality-Erlebnis dienen. Auf der DAQRI-Website gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „Unterrichtspläne“, in dem Sie Elements 4D-Unterrichtspläne für Kinder jeden Alters erhalten können.

Augmented Reality im Gartengeschäft

Die Anwendung von Augmented-Reality-Technologie in der Landschaftsgestaltung könnte möglicherweise von Vorteil sein. AR beseitigt die Notwendigkeit, etwas zu erstellen und es dann zu zerlegen, wenn es nicht genau wie gewünscht erscheint. Indem Sie intelligente Entscheidungen treffen, können Sie Geld und Zeit sparen. Es ermöglicht Ihnen auch, die Kosten der Arbeit zu schätzen und ohne Maßband zu messen. Das Konzept einer herunterladbaren Smartphone-Anwendung ist hervorragend.

Augmented Reality im Gesundheitswesen

In der Medizin wird Augmented Reality zu einem immer hilfreicheren Werkzeug. Folglich müssen Schulung und Betrieb möglicherweise ganz anders verwaltet werden.

Anatomy 4D ist eine von DAQRI entwickelte Software, die die reale Welt verbessert. Diese Anwendung kann Medizinstudenten helfen, mehr über das Herz und andere Körperorgane zu erfahren. Kinder lernen eher etwas über das Skelett-, Muskel- und Organsystem, wenn sie körperlich aktiv sind. Wenn sich die Schüler mit ihrem Studium beschäftigen, lernen sie effektiver und behalten mehr Informationen.

Augmented Reality beim Navigieren und Verwenden von Maps Business

Die Tourismusbranche kann mit Augmented Reality viel Geld verdienen. AR ermöglicht es den Nutzern, mehr über potenzielle Reiseziele zu erfahren. Menschen, die gerne reisen, haben die Ankunft von Augmented-Reality-kompatiblen Karten mit Spannung erwartet. Wenn Sie diese Dinge beachten, wird Ihnen das Lesen angenehmer. Als Alternative könnten Museen Technologie einsetzen, um Besucher über die Exponate zu unterrichten und unter bestimmten Umständen die ausgestellten Antiquitäten zum Leben zu erwecken.

Als Augmented Reality für Online-Händler verfügbar wurde, erhielten Verkäufer ein neues Tool, um die Aktionen der Kunden zu ändern. Dank der Augmented-Reality-Technologie können Verbraucher die Produkte, die sie kaufen möchten, jetzt ausprobieren, bevor sie sie kaufen. Aus diesem Grund haben Käufer das Gefühl, die Waren besser zu kennen. Mit dieser Technik können E-Commerce-Unternehmen mehr Verbraucher dazu bringen, auf sie und ihre Artikel aufmerksam zu werden.

Wenn Sie sich den IKEA-Katalog online ansehen, könnten Sie ihn sich als Einkaufssoftware vorstellen, die Augmented Reality verwendet. Es hilft Ihnen, eine Vorschau davon zu sehen, wie Ihre ausgewählten Möbel aussehen werden, wenn sie in Ihrem Haus zusammengestellt werden. Sie können es an einem beliebigen Ort platzieren und dann durch Ausprobieren sicherstellen, dass es funktioniert. Wenn Sie ein solches Programm verwenden, werden Ihre Talente in der Innenarchitektur stark wachsen. Sich selbst Informationen zu beschaffen, lohnt sich. Und wie könnten Sie zu einem Kunstwerk nein sagen, das an Ihren Wänden so großartig aussehen würde?

Integrierte Augmented Reality in die Conferencing Business App.

Langfristig wären zusätzliche Telefonkonferenzen gut. Augmented Technology macht Dinge wie Daten und Personen einfacher zu entdecken, aber sie hilft Benutzern auch, diese Dinge aus neuen Blickwinkeln zu sehen. Da Augmented Reality vielseitig eingesetzt werden kann, kann praktisch überall eine Telefonkonferenz abgehalten werden. Egal, ob Sie ein fertiges Produkt präsentieren oder Touristen eine Werksführung anbieten; beides ist entscheidend.

Die Verwendung von AR-Apps im Malergeschäft

Menschen können die Farbe ihres Hauses ändern oder einen Elefanten aus einem Kinderbuch mit Anwendungen malen, die zum Malen entwickelt wurden. Es können mehrere Dinge passieren. Um Augmented Reality (AR) einzusetzen, müssen Sie lediglich einen bestimmten Anwendungsbereich auswählen und eine Strategie für die Anwendung entwickeln, die den Menschen hilft, die sie verwenden werden.

Augmented Reality für Marketing und Werbung

Auch heute noch bemühen sich die meisten Spezialisten für Augmented Reality (AR)-Technologie, eine Strategie zu entwickeln, um die App weniger einschüchternd zu machen. Dies gilt, obwohl Blippar, ein in London ansässiges Unternehmen, auf die Idee kam, Augmented Reality in Werbebannern (AR) (AR) einzusetzen. Sie taten sich mit einigen anderen Fahrzeugherstellern zusammen, um eine Werbekampagne mit Augmented Reality zu produzieren. Wenn Sie auf Ihrem Telefon auf eine Anzeige tippen, können Sie möglicherweise einen Blick in das Innere eines Autos werfen. Wenn Sie die App die Kamera Ihres Telefons verwenden lassen, können Sie die Fenster und die Windschutzscheibe Ihres Autos sehen. Noch erstaunlicher ist, dass Sie keine Software benötigen, um dies zu erreichen. Augmented Reality kann auf Ihrem Telefon oder Tablet ein- oder ausgeschaltet werden, indem Sie einfach einmal auf eine Werbebanner tippen. Aus diesem Grund ist es einfach zu verwenden. Die Gründer der neuen Firma hatten das Konzept, als sie in einer Bar tranken und darüber diskutierten, wie sie die Queen auf einer Zwanzig-Pfund-Note zum Leben erwecken könnten. Seitdem wird die Augmented-Reality-Software von Blippar im Marketing der Coca-Cola Company, General Mills und Nestlé eingesetzt.

Hier sind die Schritte zum Erstellen einer Augmented-Reality-App



Die erstmalige Verwendung einer brandneuen Technologie kann eine Herausforderung darstellen. Aber wenn Sie das Wissen in überschaubare Stücke zerlegen und oft üben, werden Sie die neue Fähigkeit schnell beherrschen. Um eine Augmented-Reality-Anwendung zu erstellen, müssen Sie die folgenden Faktoren sorgfältig berücksichtigen. Bitte finden Sie einen Weg, den Betrieb Ihres Unternehmens zu verbessern und umzusetzen. Beobachten, was Ihre Konkurrenten tun, ist eine Methode, damit umzugehen. Informieren Sie sich über die verfügbaren Softwareentwicklungskits (SDKs) und Plattformen für die Augmented-Reality-Entwicklung. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Fachwissen, Preis und Zeitaufwand passt. Wenn Sie beispielsweise Vuforia, Wikitude und ARToolKit verwenden möchten, müssen Sie über umfassende Kenntnisse in C++, Java oder C# verfügen. Wenn Sie nicht gerne mit Programmiersprachen arbeiten, entscheiden Sie sich für eine einfachere Option. Programmiertools wie Aurasma sind ideal für Anfänger.

Denken Sie daran, dass Augmented Reality fast normalerweise 3D-Objekte benötigt, um zu funktionieren. Sie können entweder zuvor erstellte Modelle herunterladen oder sich selbst beibringen, wie Sie Ihre eigenen erstellen. Konstruieren Sie einen 2D-Tracker, bei dem es sich um ein Foto eines Objekts handelt, das auf einer Oberfläche platziert wird, damit es von einem Gerät gescannt werden kann, das Augmented Reality unterstützt. Erstellen Sie ein Originaldesign und sammeln Sie die erforderlichen 3D-Modelle, Fotos, Textdateien und Daten. Sammle alle Komponenten auf der gewählten Plattform und baue sie zusammen.

Die besten Tools zum Erstellen eines Augmented-Reality-Erlebnisses

Vuforia ist heute eines der beliebtesten SDKs für die Augmented-Reality-Entwicklung. Bisher wurden 35.000 Apps, die tatsächliche Gegenstände, Sprache, Umgebung und Fotos verfolgen, von dieser Technologie unterstützt. Mit OpenGL können Sie mehr Objekte abbilden. Scannen von Objekten zur Identifizierung virtueller Schaltflächen

Kudan AR eignet sich am besten für die Bilderkennung und die Zuordnung zusätzlicher Elemente basierend auf dem Standort des Benutzers und den erkannten Fotos. Kudar AR ermöglicht ein markierungsloses Tracking (anstelle von Bezugsmarkierungen stützt es sich auf natürliche Merkmale wie Kanten, Ecken oder Texturen) und die Abbildung zusätzlicher Merkmale durch unabhängige Komponenten über OpenGL.

Wikitude hat die Funktion einer Technologie, die auf drei Dimensionen für die Verfolgung (SLAM) basiert. Darüber hinaus verfügt die App zum Identifizieren und Verfolgen von Bildern über AR für geolokalisierungsbasierte Anwendungen und über eine bessere Verfolgung für eine längere Dauer (Wikitude SDK 6). Es hat auch die zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten für die Kamera (Wikitude SDK 6)

Was ist eine Augmented-Reality-Visitenkarte?



Die Karte sieht auf den ersten Blick normal aus, zeigt jedoch beim Scannen mit einem Smartphone oder Tablet eine 3D-Darstellung des Objekts. Warte ab! Es wird besser. Diese Visitenkarten enthalten möglicherweise viel mehr Informationen und sogar Produktkataloge.

Letzte Worte



Augmented-Reality-Anwendungen werden immer beliebter und benutzerfreundlicher. Seien Sie nicht die letzte Person, die einen begehrten Gegenstand erhält. Es ist nicht schwierig, eine Augmented-Reality-Anwendung zu erstellen. Und wir haben gezeigt, dass jeder, vom Anfänger bis zum Spezialisten, dies erreichen kann. Was sollte Ihr nächster Schritt sein? Denken Sie kreativ darüber nach, wie Augmented-Reality-Technologie Ihrem Unternehmen zugute kommen kann.