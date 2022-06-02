İnsanlar, 1980'lerden beri "artırılmış gerçeklik" anlamına gelen "AR" kelimesini kullanıyorlar. Akıllı telefon teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle, artırılmış gerçeklik (AR), büyük vaadine rağmen son zamanlarda popüler hale geldi. Aradığınız cevapları aramaya zaman harcamadan her zaman keşfedebilseydiniz, hayatınızın ne kadar iyi olacağını düşünün. Bir örnek olarak tıbbi yardım alma prosedürünü düşünün. AR uygulamanızın birincil sağlık ve tıbbi bilgi kaynağınız olup olmadığını hayal edin. Fizik muayene yaptırın ve ardından kalbinizin rehberliğini takip edin.

Bugün, artırılmış gerçeklik uygulamaları, sizinki gibi işletmelere yardımcı olabileceği için haberlerde yer alıyor. Rakipleriniz yıllardır artırılmış gerçeklik kullanıyor. Ancak, sadece şimdi yetişiyorsunuz. Kimse dikkat etmediği için şirketiniz önemli fırsatları kaybediyor olabilir. Bu makale, artırılmış gerçeklik uygulamalarını, nereden geldiklerini ve gelecekte nereye gideceklerini açıklayacaktır. AR yazılımının temel işlevleri neredeyse elinizin altında.

Artırılmış Gerçeklik İşi Nasıl Çalışır?

Şirketinizin gerçeklik algısı zaten teknoloji tarafından değiştirildi; artırılmış gerçeklik yalnızca başka bir yapay veri ve bileşen katmanı ekler. Teknolojiyi ilerletirken, gerçeklikle teması kaybetmek gerekli değildir. Bu nedenle, kendinizi dünyaya ve oradaki olaylara daha bağlı hissedersiniz. Artırılmış gerçeklik, fiziksel ve dijital dünyaların birleştirilmesidir. Öte yandan, bu karışık hakikatten farklıdır. AR, mevcut ticari faaliyetlerinizle ilgili bilgileri size sağlar.

Artırılmış gerçeklik özellikli bir donanım parçası, işaretleri, nesneleri veya fotoğrafları tanıyabilen ve ardından bunlarla ilgili bilgileri görüntüleyebilen yazılımla yüklenir. Bu, yığılmış görüntülerin gerçek olduğu yanılsamasını yaratır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, bir metin bildirim uygulaması kadar basit veya adım adım cerrahi kılavuz kadar karmaşık olabilir. Okuyucunun dikkatini kritik alanlara yönlendirir, anlamayı kolaylaştırır ve kolayca erişilebilir güncel bilgiler sağlar.

Artırılmış Gerçekliğin Zorlayıcı Tarihi

Birincil amacı, gerçek dünyada ulaşılamaz görünen şeyleri meydana getirmektir. Bu, görüntüleri gözlüklere, gözlüklere veya bir kameranın vizörüne yansıtarak gerçekleştirilebilir. Bu işlev, kullanıcının yansıtılan resimleri görüntülemesini sağlar. İnsanların dikkatini hemen çeken erken girişimler.

1968'de bilgisayar grafiklerini deneyen ilk kişilerden biri olan Ivan Sutherland, ilk artırılmış gerçeklik sistemini yarattı. Sunulan, Artırılmış Gerçeklik (AR) için başa takılan bir görüntüleme sistemiydi. Endüstri olgunlaştıkça, artırılmış gerçeklik artık giyilebilir cihazlar ve dijital ekranlarla kullanılabilir. Örneğin, jeolojik veriler söz konusu olduğunda, söz konusu alanın fotoğraflarının üzerine sanal öğeleri yerleştirmek için kullanılabilir.



2008, artırılmış gerçekliğin kurumsal bağlamda ilk dağıtımıydı. Buna karşılık, BMW Mini yazılım paketi Almanya'da geliştirildi ve şu anda indirilebilir durumda. Bir şirketin basılı reklamını bir kamera kullanarak tarayarak, alışveriş yapanlar ürünlerin kalitesi hakkında bilgi edinebilirler. Bunu yapsalardı ekrandaki araç modeli canlanacaktı. Kullanıcı, otomobili ekranda manipüle edebildi ve birkaç araç perspektifi yazdırabildi.

Kendi evinde eşya satın almak



Artırılmış gerçeklik (AR) kavramı, yüzyıldan on yıl sonra halka tanıtıldı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, fiziksel çevre ile gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilir. O zamandan beri, çevrimiçi giyim satın alma çağına girdik. Artırılmış gerçekliğin bir kişinin yüzünü hızla tanıma kapasitesi, alışveriş deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi. Şu anda sizin için en iyi olanı belirlemek için görünümünüzü veya yaşadığınız yeri değiştirin.

Inkhunter gibi dövmeler için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, bireylerin dövme tasarımlarını almadan önce vücutlarında nasıl görüneceğini görselleştirmelerini sağlar. Kare bir gülümseme oluşturmak için vücudunuzun bir kısmını çizin ve ardından kameranızı ortaya çıkan görüntüye doğrultun. Bu nedenle yazılım, bireyin gülümsemesini bir dövme ile değiştirecektir.

AR Uygulamalarının Hayati Kullanımları



Artırılmış gerçeklik de dahil olmak üzere çok sayıda sektör yeni gelir akışları geliştiriyor. Halihazırda birçok firma, donanım üretiminden nihai ürünün satışına kadar olan teknik süreçte yer almaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları için birkaç işyeri uygulaması düşünebilirsiniz.

Sporda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Spora katılan insanlar, başkalarının hayatlarını çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bir spor sahasında, artırılmış gerçeklik, topun nereye gittiğini ve ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterebilir. Öte yandan, orijinal ve konsantre bir veri sunma yöntemi olabilir.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Çevrimiçi Arkadaşlık

Çevrimiçi flört hizmetleri günümüz toplumunda giderek daha yaygın hale geliyor. Tinder, mevcut en çok indirilen flört uygulamalarından biri haline geldi. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz? 'Geniş bir takipçi kitlesi var. Onlara sahip olamayacaklarını söylemek yerine neden sadece istediklerini vermiyorsunuz? Bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilirse, Tinder uzun süre en popüler flört hizmeti olmayabilir.

Okul İşletmeleri için Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Artırılmış gerçeklik, eğitim bilgilerinin oluşturulması ve dağıtılması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çocukların hayal gücünün öğrenmedeki önemi göz önüne alındığında, bu yazılımın ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim sistemindeki önemini abartmak zordur. Hedeflerin nasıl gerçekleştirildiğini belirlemek için aşağıdaki senaryoları inceleyin.

Google Sky Map'in AR sınıf müfredatı öğretmenler ve öğrenciler için ücretsizdir. Sonuç olarak astronomi çalışmak daha ilgi çekici ve zevkli hale geliyor. Öğrenciler, gece gökyüzünün fotoğraflarını çekmek için iPhone'larını kullanabilir ve ardından biraz pratikle desenleri ve takımyıldızları belirlemek için kameraları manipüle edebilir.

DAQRI Elements 4D, artırılmış gerçeklik tabanlı bir öğretim yazılımı parçasıdır. Şirket, üretiminden (AR) sorumluydu. Verebileceğim en iyi kararlar arasında. Bu aracı kullanarak, öğrenciler kimyanın nasıl işlediğine dair derinlemesine bir anlayış kazanabilirler. Farklı kimyasal bileşenleri temsil eden birkaç 3B kutuyu bir araya getirmeniz yeterlidir.

Components 4D, kullanıcıların dijital kaplar oluşturmasını ve bunları çeşitli kimyasal bileşenlerle doldurmasını sağlayan bir artırılmış eğitimsel gerçeklik (AR) uygulamasıdır.

Çocuklar, çeşitli bileşenler güvenli bir atmosferde etkileşime girdiğinde nasıl ve ne olduğunu keşfedebilirler. Artırılmış gerçeklik deneyimi için tetikleyici resimler görevi gören kare parçaları basmanız ve birleştirmeniz gerekir. DAQRI web sitesinde her yaştan çocuklar için Elements 4D ders planlarını alabileceğiniz "Ders Planları" başlıklı bir bölüm bulunmaktadır.

Bahçe işlerinde artırılmış gerçeklik

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin peyzaj tasarımında uygulanması potansiyel olarak faydalı olabilir. AR, bir şey yaratma ve ardından tam olarak istendiği gibi görünmüyorsa onu parçalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Akıllı kararlar vererek paradan ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca işin maliyetini tahmin etmenize ve mezura kullanmadan ölçüm yapmanıza olanak tanır. İndirilebilir bir akıllı telefon uygulaması konsepti mükemmel.

Sağlık sektöründe artırılmış gerçeklik

Tıp mesleğinde, artırılmış gerçeklik giderek daha yararlı bir araç haline geliyor. Sonuç olarak, eğitim ve operasyonların tamamen farklı şekilde yönetilmesi gerekebilir.

Anatomy 4D, gerçek dünyayı zenginleştiren DAQRI tarafından oluşturulmuş bir yazılımdır. Bu uygulama tıp öğrencilerinin kalp ve diğer vücut organları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir. Çocukların fiziksel olarak aktif olduklarında iskelet, kas ve organ sistemleri hakkında bilgi edinme olasılıkları daha yüksektir. Öğrenciler çalışmalarıyla meşgul olduklarında daha etkili öğrenirler ve daha fazla bilgiyi akıllarında tutarlar.

Haritalar İşinde Gezinme ve Kullanmada Artırılmış Gerçeklik

Turist işletmesi, artırılmış gerçeklikten çok para kazanabilir. AR, kullanıcıların potansiyel seyahat destinasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Seyahat etmeyi seven insanlar, artırılmış gerçeklik uyumlu haritaların gelişini endişeyle bekledi. Bunları göz önünde bulundurursanız, okumak sizin için daha keyifli olacaktır. Alternatif olarak, müzeler ziyaretçilere sergiler hakkında bilgi vermek için teknolojiyi kullanabilir ve bazı durumlarda sergilenen antikaları hayata geçirebilir.

Artırılmış Gerçeklik çevrimiçi perakendecilere sunulduğunda, satış görevlileri müşterilerin eylemlerini değiştirmek için yeni bir araca sahip oldu. Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde tüketiciler artık satın almak istedikleri ürünleri satın almadan önce deneyebilirler. Bu nedenle, alışveriş yapanlar malları daha iyi tanıdıklarını düşünüyorlar. Bu teknik ile e-ticaret işletmeleri, kendilerini ve ürünlerini fark etmeleri için daha fazla tüketiciyi çekebilir.

IKEA kataloğuna çevrimiçi baktığınızda, onu artırılmış gerçeklik kullanan bir alışveriş yazılımı olarak düşünebilirsiniz. Seçtiğiniz mobilyanın evinizde bir araya getirildiğinde nasıl görüneceğini önceden görmenize yardımcı olur. İstediğiniz yere koyabilir ve daha sonra test ederek çalıştığından emin olabilirsiniz. Böyle bir program kullanırsanız, iç tasarımdaki yetenekleriniz çok gelişecektir. Kendi başınıza bilgi almak ödüllendirici. Ve duvarlarınızda bu kadar muhteşem duracak bir sanat eserine nasıl hayır diyebilirsiniz?

Konferans İş uygulamasına entegre Artırılmış gerçeklik.

Uzun vadede, ek telekonferanslar iyi olurdu. Artırılmış teknoloji, veriler ve insanlar gibi şeyleri keşfetmeyi kolaylaştırır, ancak aynı zamanda kullanıcıların bunları yeni bakış açılarından görmelerine yardımcı olur. Artırılmış gerçeklik birçok şekilde kullanılabildiğinden, neredeyse her yerde bir telekonferans yapılabilir. Bitmiş bir ürün sunmanız veya turistlere bir tesis turu sağlamanız önemli değil; ikisi de çok önemli.

AR Uygulamasının Boyama İşinde Kullanımı

İnsanlar evlerinin rengini değiştirebilir veya boyama için oluşturulmuş uygulamalarla bir çocuk kitabından bir fil boyayabilir. Birkaç şey olabilir. Artırılmış Gerçekliği (AR) kullanmak için tek yapmanız gereken belirli bir kullanım alanı seçmek ve onu kullanacak insanlara yardımcı olacak bir uygulama stratejisi geliştirmek.

Pazarlama ve reklamcılık için Artırılmış Gerçeklik

Şimdi bile, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisindeki uzmanların çoğu, uygulamayı daha az göz korkutucu hale getirmek için bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Bu, Londra merkezli bir işletme olan Blippar'ın reklam afişlerinde (AR) (AR) artırılmış gerçeklik kullanma fikrini ortaya atmasına rağmen doğrudur. Artırılmış gerçeklikten yararlanan bir reklam kampanyası oluşturmak için diğer birkaç araç üreticisiyle birlikte çalıştılar. Telefonunuzda bir reklama dokunursanız, bir arabanın içini görebilirsiniz. Uygulamanın telefonunuzdaki kamerayı kullanmasına izin verirseniz, otomobilinizin camlarını ve ön camını görüntüleyebilirsiniz. Bunu başarmak için herhangi bir yazılıma ihtiyacınız olmaması daha da şaşırtıcı. Artırılmış gerçeklik, bir banner reklama bir kez dokunarak telefonunuzu veya tabletinizi açıp kapatabilir. Bundan dolayı kullanımı kolaydır. Yeni şirketin yaratıcıları, bir barda içki içerken ve yirmi sterlinlik bir banknotta Kraliçe'yi nasıl hayata geçirebileceklerini tartışırken bu konsepti ortaya attılar. O zamandan beri, Blippar'ın artırılmış gerçeklik yazılımı Coca-Cola Company, General Mills ve Nestle tarafından pazarlama çalışmalarında kullanılmaktadır.

İşte Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Yapmanın Adımları



Yepyeni bir teknoloji parçasını ilk kez kullanmak zor olabilir. Ancak bilgiyi yönetilebilir parçalara böler ve sık sık pratik yaparsanız, yeni yetenekte çabucak ustalaşacaksınız. Artırılmış gerçeklik uygulaması oluşturmak için aşağıdaki faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmalısınız. Lütfen firmanızın işleyişini geliştirmenin bir yolunu bulun ve uygulayın. Rakiplerinizin ne yaptığını gözlemlemek, bununla başa çıkmanın bir yoludur. Artırılmış gerçeklik geliştirme için mevcut yazılım geliştirme kitlerine (SDK'lar) ve platformlara göz atın. Uzmanlığınıza, fiyatınıza ve zaman taahhüdünüze en uygun seçeneği seçin. Örneğin, Vuforia, Wikitude ve ARToolKit'i kullanmak istiyorsanız, C++, Java veya C# hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalısınız. Programlama dilleriyle çalışmaktan hoşlanmıyorsanız, daha basit bir seçeneğe gidin. Aurasma gibi programlama araçları yeni başlayanlar için idealdir.

Artırılmış gerçekliğin neredeyse genellikle 3B nesnelerin çalışması gerektiğini unutmayın. Ya önceden oluşturulmuş modelleri indirebilir ya da kendi modellerinizi nasıl oluşturacağınızı kendinize öğretebilirsiniz. Artırılmış gerçeklik özelliğine sahip bir cihaz tarafından taranabilmesi için bir yüzeye yerleştirilmiş bir nesnenin fotoğrafı olan bir 2D izleyici oluşturun. Özgün bir tasarım oluşturun ve gerekli 3B modelleri, fotoğrafları, metin dosyalarını ve verileri toplayın. Tüm bileşenleri seçilen platformda toplayın ve birleştirin.

Artırılmış Gerçeklik Deneyimi Oluşturmak için En İyi Araçlar

Vuforia, artırılmış gerçeklik geliştirme için en popüler SDK'lardan biridir. Gerçek öğeleri, dili, çevreyi ve fotoğrafları izleyen otuz beş bin uygulama şimdiye kadar bu teknoloji tarafından desteklendi. OpenGL, daha fazla nesneyi eşlemenize olanak tanır. sanal düğmelerin tanımlanması için nesneleri tarama

Kudan AR, kullanıcının konumuna ve tanınan fotoğraflara göre görüntü tanıma ve ek öğelerin Haritalanması için en iyisidir. Kudar AR, işaretsiz izleme (referans işaretleri yerine kenarlar, köşeler veya dokular gibi doğal özelliklere dayanır) ve OpenGL üzerinden bağımsız bileşenler aracılığıyla ek özelliklerin eşlenmesine olanak tanır.

Wikitude, izleme için üç boyuta (SLAM) dayalı teknoloji özelliğine sahiptir. Buna ek olarak, resimleri tanımlayan ve takip eden uygulama, konum belirleme tabanlı uygulamalar için AR'ye sahiptir ve daha uzun bir süre için Üstün izleme özelliğine sahiptir (Wikitude SDK 6). Ayrıca kamera için Ek seçeneklere sahiptir (Wikitude SDK 6)

Artırılmış Gerçeklik Kartviziti nedir?



Kart ilk bakışta normal görünüyor, ancak bir akıllı telefon veya tablet ile tarandığında nesnenin 3 boyutlu bir temsilini ortaya koyuyor. Beklemek! Daha iyi olur. Bu kartvizitler çok daha fazla bilgiye ve hatta ürün kataloglarına sahip olabilir.

Son sözler



Artırılmış gerçeklik uygulamaları giderek daha popüler ve kullanıcı dostu hale geliyor. İstenilen bir eşyayı elde eden son kişi olmayın. Artırılmış gerçeklik uygulaması oluşturmak hiç de zor değil. Ve acemilerden uzmanlara kadar herkesin bunu başarabileceğini gösterdik. Bir sonraki adımınız ne olmalı? Artırılmış gerçeklik teknolojisinin işinize nasıl fayda sağlayabileceğini yaratıcı bir şekilde düşünün.



