Mensen gebruiken het woord "AR", dat staat voor "augmented reality", al sinds de jaren tachtig. Door de vooruitgang in de smartphonetechnologie is augmented reality (AR) pas de laatste tijd populair geworden, ondanks de grote belofte. Bedenk hoe veel beter je leven zou zijn als je altijd de antwoorden zou kunnen vinden die je nodig hebt zonder tijd te besteden aan zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de procedure voor het verkrijgen van medische hulp. Stel je voor dat je AR-app je primaire bron van gezondheids- en medische kennis is. Krijg een lichamelijk onderzoek, en volg dan de aanwijzingen van je hart.

Vandaag zijn augmented reality-toepassingen in het nieuws omdat ze bedrijven zoals het uwe kunnen helpen. Uw concurrenten maken al jaren gebruik van augmented reality. Maar u loopt nu pas in. Uw bedrijf kan belangrijke kansen mislopen omdat niemand er aandacht aan besteedt. Dit artikel beschrijft augmented reality apps, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan in de toekomst. De fundamentele functionaliteit van de AR software is bijna binnen handbereik.

Hoe werkt Augmented Reality Business?

De perceptie van uw bedrijf van de werkelijkheid is al veranderd door de technologie; augmented reality voegt alleen maar een extra laag van valse gegevens en componenten toe. Bij het voortschrijden van de technologie is het niet nodig om het contact met de werkelijkheid te verliezen. Daarom voel je je meer verbonden met de wereld en de gebeurtenissen daar. Augmented reality is het samengaan van de fysieke en digitale wereld. Anderzijds onderscheidt dit zich van de verwarde waarheid. AR biedt u informatie die relevant is voor uw huidige bedrijfsactiviteiten.

Een stuk hardware dat geschikt is voor augmented reality wordt geladen met software die tekens, voorwerpen of foto's kan herkennen en er vervolgens informatie over weergeeft. Dit creëert de illusie dat de gestapelde beelden echt zijn. Augmented reality apps kunnen zo eenvoudig zijn als een tekst-notificatie app of zo complex als een stap-voor-stap chirurgische gids. Ze leiden de aandacht van de lezer naar kritieke gebieden, vergemakkelijken het begrip en bieden gemakkelijk toegankelijke actuele informatie.

Dwingende geschiedenis van Augmented Reality

Het hoofddoel is dingen te laten gebeuren die in de echte wereld onbereikbaar lijken. Dit kan worden bereikt door beelden te projecteren op brillen, brillen of de zoeker van een camera. Deze functie stelt de gebruiker in staat geprojecteerde beelden te bekijken. Vroege initiatieven die onmiddellijk de aandacht trekken.

In 1968 creëerde Ivan Sutherland, een van de eersten die experimenteerde met computergrafiek, het eerste augmented reality-systeem. Hij presenteerde een hoofd-monitor systeem voor Augmented Reality (AR). Nu de industrie volwassen is geworden, kan augmented reality worden toegepast met wearables en digitale schermen. In het geval van geologische gegevens kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om virtuele voorwerpen bovenop foto's van het betrokken gebied te plaatsen.



2008 was het eerste jaar waarin augmented reality in een bedrijfscontext werd toegepast. In Duitsland werd daarentegen het softwarepakket BMW Mini ontwikkeld, dat momenteel kan worden gedownload. Door met een camera de gedrukte advertentie van een bedrijf te scannen, kunnen kopers meer te weten komen over de kwaliteit van de producten. Als zij dat deden, kwam het voertuigmodel op het scherm tot leven. De gebruiker kon de auto op het scherm manipuleren en verschillende voertuigperspectieven afdrukken.

Artikelen kopen in de eigen woning

Het concept van augmented reality (AR) werd een decennium na de eeuw geïntroduceerd bij het publiek. De augmented reality-technologie kan in real time interageren met de fysieke omgeving. Sindsdien zijn we het tijdperk van online kleding kopen binnengetreden. Het vermogen van augmented reality om snel iemands gezicht te herkennen heeft de winkelervaring aanzienlijk verbeterd. Verander je uiterlijk of woonplaats om te bepalen wat voor jou op dit moment het beste werkt.

Software speciaal ontworpen voor tatoeages, zoals Inkhunter, stelt individuen in staat om te visualiseren hoe hun tatoeage ontwerpen zouden verschijnen op hun lichaam voordat ze ze krijgen. Om een vierkante grijns te creëren, teken je gewoon op een deel van je lichaam en richt je vervolgens je camera op het resulterende beeld. De software zal dan de individuele glimlach vervangen door een tatoeage.

Vitale toepassingen van AR Apps

Talrijke sectoren, waaronder augmented reality, ontwikkelen nieuwe inkomstenstromen. Momenteel zijn veel bedrijven betrokken bij het technische proces, van de productie van hardware tot de verkoop van het eindproduct. U kunt wellicht enkele toepassingen op de werkplek bedenken voor augmented reality-toepassingen.

Augmented Reality-toepassingen in de sport

Mensen die aan sport doen, kunnen het leven van anderen op verschillende manieren beïnvloeden. Op een sportveld kan augmented reality laten zien waar de bal naartoe gaat en hoe snel hij reist. Anderzijds kan het een originele en geconcentreerde methode zijn om gegevens te presenteren.

Online dating in Augmented Reality Apps

Online dating diensten komen steeds meer voor in de huidige maatschappij. Tinder is een van de meest gedownloade dating applicaties geworden. Wat is er volgens jou veranderd door het wijdverbreide gebruik van technologie? Het heeft een grote aanhang. Waarom geven we ze niet gewoon wat ze willen in plaats van ze te vertellen dat ze het niet kunnen krijgen? Tinder zal misschien niet lang meer de populairste datingservice zijn als er een augmented reality app wordt ontwikkeld.

Augmented Reality App voor School Business

Augmented reality heeft een belangrijke impact gehad op de creatie en distributie van educatieve informatie. Gezien het belang van de verbeelding van kinderen bij het leren, is het moeilijk om het belang van deze software en augmented reality technologie in het onderwijssysteem te overschatten. Bestudeer de volgende scenario's om te bepalen hoe de doelstellingen werden bereikt.

Het AR lesprogramma van Google Sky Map is gratis voor leraren en studenten. Astronomie wordt daardoor intrigerender en leuker om te bestuderen. Leerlingen kunnen met hun iPhone foto's maken van de nachtelijke hemel en vervolgens de camera's manipuleren om met wat oefening patronen en sterrenbeelden te identificeren.

Elements 4D van DAQRI is een op augmented reality gebaseerde educatieve software. Het bedrijf was verantwoordelijk voor de productie ervan (AR). Een van de beste beslissingen die ik had kunnen maken. Met dit hulpmiddel kunnen leerlingen een diepgaand begrip krijgen van hoe chemie werkt. Gewoon verschillende 3D dozen in elkaar zetten die de verschillende chemische componenten voorstellen.

Components 4D is een augmented educational reality (AR) applicatie waarmee gebruikers digitale containers kunnen bouwen en vullen met verschillende chemische componenten.

Kinderen kunnen ontdekken hoe en wat er gebeurt wanneer verschillende componenten in een veilige atmosfeer op elkaar inwerken. U moet vierkante stukken afdrukken en in elkaar zetten die dienen als triggerafbeeldingen voor de augmented reality-ervaring. Er is een sectie op de DAQRI-website getiteld "Lesson Plans" waar u Elements 4D-lesplannen voor kinderen van alle leeftijden kunt krijgen.

Augmented reality in de tuinbouw

De toepassing van augmented reality technologie in landschapsontwerp kan mogelijk gunstig zijn. AR maakt het overbodig om iets te creëren en het vervolgens te demonteren als het er niet precies zo uitziet als gewenst. Door intelligente beslissingen te nemen, kunt u geld en tijd besparen. Het stelt je ook in staat om de kosten van de klus te schatten en te meten zonder meetlint. Het concept van een smartphone-applicatie die kan worden gedownload is uitstekend.

Augmented reality in de gezondheidszorg Business

In de medische sector wordt augmented reality een steeds nuttiger hulpmiddel. Bijgevolg moeten opleiding en operaties misschien heel anders worden beheerd.

Anatomy 4D is software van DAQRI die de werkelijke wereld verrijkt. Deze toepassing kan medische studenten helpen meer te leren over het hart en andere lichaamsorganen. Kinderen leren eerder over het skelet, de spieren en de organen wanneer ze fysiek actief zijn. Wanneer studenten betrokken zijn bij hun studie, leren ze effectiever en onthouden ze meer informatie.

Augmented Reality in navigatie en gebruik van kaarten Business

De toeristische sector kan veel geld verdienen aan augmented reality. Met AR kunnen gebruikers meer te weten komen over potentiële reisbestemmingen. Mensen die graag reizen hebben met spanning gewacht op de komst van augmented reality-compatibele kaarten. Als u deze dingen in gedachten houdt, wordt lezen aangenamer voor u. Als alternatief kunnen musea technologie gebruiken om bezoekers te leren over de tentoongestelde stukken en, in bepaalde omstandigheden, de tentoongestelde antiquiteiten tot leven te brengen.

Toen Augmented Reality beschikbaar kwam voor online retailers, kregen verkopers een nieuw hulpmiddel om de acties van klanten aan te passen. Door augmented reality technologie kunnen consumenten nu de producten die ze willen kopen uitproberen voordat ze ze kopen. Hierdoor hebben shoppers het gevoel de goederen beter te kennen. Met deze techniek kunnen e-commerce ondernemingen meer consumenten aantrekken om hen en hun artikelen op te merken.

Als je de IKEA catalogus online bekijkt, zou je het kunnen opvatten als een winkelsoftware die gebruik maakt van augmented reality. Het helpt je vooraf te zien hoe de door jou gekozen meubels er in je huis zullen uitzien. Je kunt het plaatsen waar je maar wilt en dan controleren of het werkt door het uit te testen. Als u een programma als dit gebruikt, zullen uw talenten in interieurontwerp veel groeien. Zelf informatie inwinnen is lonend. En hoe kun je nee zeggen tegen een kunstwerk dat er zo prachtig uit zou zien aan je muren?

Augmented reality geïntegreerd in de conferencing Business app.

Op lange termijn zouden extra teleconferenties goed zijn. Augmented technologie maakt dingen zoals gegevens en mensen eenvoudiger te ontdekken, maar helpt gebruikers ook om deze dingen vanuit nieuwe gezichtspunten te zien. Omdat augmented reality op vele manieren kan worden gebruikt, kan een teleconferentie vrijwel overal worden gehouden. Het maakt niet uit of je een eindproduct presenteert of een rondleiding door de fabriek geeft aan toeristen; beide zijn cruciaal.

Het gebruik van AR App in verfzaken

Mensen kunnen de kleur van hun huis aanpassen of een olifant uit een kinderboek schilderen met applicaties die gebouwd zijn voor schilderen. Verschillende dingen kunnen gebeuren. Om augmented reality (AR) te gebruiken, hoef je alleen maar een specifiek gebruiksgebied te kiezen en een strategie te ontwikkelen om het toe te passen die de mensen die het gaan gebruiken zal helpen.

Augmented Reality voor marketing en reclame Business

Zelfs nu streven de meeste specialisten in Augmented Reality (AR) technologie nog steeds naar het ontwikkelen van een strategie om de app minder intimiderend te maken. Dit is waar, hoewel Blippar, een in Londen gevestigd bedrijf, kwam met het idee van het gebruik van augmented reality in reclamebanners (AR). Ze hebben samen met een paar andere autofabrikanten een reclamecampagne gemaakt met augmented reality. Als je op een advertentie op je telefoon tikt, kun je een blik werpen op de binnenkant van een auto. Als je de app de camera op je telefoon laat gebruiken, kun je de ramen en voorruit van je auto bekijken. Nog verbazingwekkender is dat je er geen software voor nodig hebt. Augmented reality kan op je telefoon of tablet worden aan- of uitgezet, door simpelweg één keer op een banneradvertentie te drukken. Hierdoor is het gemakkelijk in gebruik te nemen. De makers van het nieuwe bedrijf bedachten het concept toen ze in een bar dronken en bespraken hoe ze de koningin op een biljet van twintig pond tot leven konden laten komen. Sindsdien is de augmented reality software van Blippar gebruikt bij marketingactiviteiten van de Coca-Cola Company, General Mills en Nestlé.

Hier zijn de stappen om een Augmented Reality App te maken

Een gloednieuw stukje technologie voor het eerst gebruiken kan een uitdaging zijn. Maar als je de kennis opdeelt in hanteerbare brokken en vaak oefent, zul je de nieuwe vaardigheid snel onder de knie krijgen. Om een augmented reality applicatie te maken, moet je de volgende factoren zorgvuldig overwegen. Zoek een manier om de werking van uw bedrijf te verbeteren en voer het uit. Observeren wat je rivalen doen is één methode om ermee om te gaan. Bekijk de beschikbare software development kits (SDK's) en platforms voor augmented reality ontwikkeling. Kies de optie die het beste past bij uw expertise, prijs en tijdsbesteding. Als u bijvoorbeeld Vuforia, Wikitude en ARToolKit wilt gebruiken, moet u beschikken over uitgebreide kennis van C++, Java of C#. Werkt u niet graag met programmeertalen, kies dan voor een meer eenvoudige optie. Programmeertools zoals Aurasma zijn ideaal voor beginners.

Houd in gedachten dat augmented reality bijna altijd 3D-objecten nodig heeft om te functioneren. Je kunt eerder gemaakte modellen downloaden of jezelf aanleren hoe je je eigen modellen maakt. Maak een 2D tracker, dat is een foto van een object geplaatst op een oppervlak, zodat het kan worden gescand door een apparaat dat in staat is tot augmented reality. Maak een origineel ontwerp en verzamel de nodige 3D-modellen, foto's, tekstbestanden en gegevens. Verzamel alle onderdelen op het gekozen platform en zet ze in elkaar.

Beste tools voor het bouwen van een Augmented Reality Experience

Vuforia is nu een van de populairste SDK's voor augmented reality-ontwikkeling. Vijfendertigduizend apps die actuele voorwerpen, taal, omgeving en foto's volgen zijn tot nu toe aangedreven door deze technologie. Met OpenGL kun je meer objecten in kaart brengen. objecten scannen voor identificatie van virtuele knoppen

Kudan AR is het beste voor beeldherkenning en het in kaart brengen van extra voorwerpen op basis van de locatie van de gebruiker en de foto's die worden herkend. Kudar AR maakt markerless tracking mogelijk (in plaats van fiducial markers, vertrouwt het op natuurlijke kenmerken zoals randen, hoeken of texturen) en het in kaart brengen van extra kenmerken door middel van onafhankelijke componenten over OpenGL.

Wikitude heeft het kenmerk van technologie gebaseerd op drie dimensies voor tracking (SLAM). Daarnaast heeft de app het identificeren en achtervolgen van foto's AR voor geolocatie-gebaseerde toepassingen en heeft Superieure tracking voor een langere duur (Wikitude SDK 6). Het heeft ook de Extra keuzes voor de camera (Wikitude SDK 6)

Wat is een Augmented Reality visitekaartje?



De kaart lijkt op het eerste gezicht normaal, maar onthult een 3D-weergave van het object wanneer het wordt gescand met een smartphone of tablet. Wacht, het wordt nog beter. Deze visitekaartjes kunnen veel meer informatie en zelfs productcatalogi bevatten.

Laatste woorden

Augmented reality-toepassingen worden steeds populairder en gebruiksvriendelijker. Wees niet de laatste persoon die een gewild item bemachtigt. Het is niet moeilijk om een augmented reality toepassing te maken. En we hebben aangetoond dat iedereen, van beginner tot specialist, het kan. Wat zou uw volgende stap moeten zijn? Denk creatief na over hoe augmented reality technologie uw bedrijf ten goede kan komen.