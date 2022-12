Create a Review App może być narzędziem współpracy, które pomaga w zapewnieniu otoczenia stopnia stowarzyszonego, aby pokazać zmiany produktu.

10 wskazówek, jak stworzyć aplikację do recenzji

BrightLocal's 2018 Local Consumer Review Survey stwierdził, że 86% ludzi czyta recenzje dla lokalnych firm. Ten artykuł patrzy na aplikacje do udostępniania mediów społecznościowych, jeden z najbardziej znanych serwisów aplikacji do udostępniania. Wymieniamy jej najważniejsze cechy i podajemy pomysły na stworzenie aplikacji takiej jak Yelp i jak na niej zarabiać.

Co to jest recenzja aplikacji do dzielenia się?

Internet nie miał wiele informacji w tamtych czasach, co było frustrujące. Nauczyliśmy się, że słowo z ust było najlepszym sposobem na znalezienie lekarza lub innej usługi. Użytkownicy mogą znaleźć lokalne firmy, takie jak bary i restauracje oraz usługi, takie jak sprzątanie domu i planowanie imprez z pomocą recenzji aplikacji udostępniania. Użytkownicy mogą czytać w mediach społecznościowych recenzje app firm, zostawić opinie o nich i ocenić je. Istnieje ponad 171 milionów opinii na temat udostępniania recenzji aplikacji.

Firmy w pobliżu



Profil użytkownika, który czyta tylko recenzje aplikacji udostępniania, aby znaleźć dobre firmy. Recenzenci lub ludzie, którzy tworzą treści. Recenzenci są krytyczni dla stron takich jak recenzje aplikacji udostępniających, ponieważ tworzą treści, które czytają inne profile użytkowników. Sharing apps review zmienił się i dodał funkcje, tak jak każda inna duża platforma. Profile użytkowników mogą teraz zarezerwować stół i zamówić jedzenie, które ma być dostarczone lub odebrane. Za pomocą integracji stron trzecich, aplikacji udostępniających, stron internetowych z recenzjami i uruchomienia mediów społecznościowych, opłaty za aplikacje są wykorzystywane do kupowania i sprzedawania rzeczy.



Istotne części aplikacji, takie jak udostępnianie recenzji aplikacji



Jeśli chcesz zrobić aplikację społecznościową, taką jak przegląd aplikacji udostępniających, musisz najpierw zrozumieć, jak działa tego rodzaju platforma. Oto istotne części opłat za uruchomienie aplikacji w mediach społecznościowych, jak dzielenie się apps review.

Sposób na recenzowanie i ocenianie rzeczy



Profile użytkowników mogą oceniać miejsca i usługi, pozostawić opinie i wybrać najlepsze z nich za pomocą tej funkcji. Profile użytkowników mogą znaleźć lokalizacje w pobliżu nich za pomocą geolokalizacji i wyszukiwania opartego na lokalizacji. Dzięki tym funkcjom aplikacja mediów społecznościowych daje profilom użytkowników opcje oparte na miejscu, w którym się znajdują, dzięki czemu ich doświadczenie jest lepsze. Dowiedz się, jak zrobić rozszerzone opłaty za uruchomienie aplikacji mediów społecznościowych, które działają w oparciu o to, gdzie jesteś.

Jak możesz zarabiać pieniądze z aplikacją do przeglądania?

Oto kilka sposobów na zrobienie i uruchomienie aplikacji startowej w mediach społecznościowych jak Yelp.

Reklama

Firmy mogą kupować reklamy z aplikacji do przeglądania. Reklamy aplikacji recenzenckich pojawiają się wyżej w wynikach wyszukiwania i na stronach biznesowych konkurencji aplikacji recenzenckiej. Pamiętaj, że reklamy powinny być związane z tym, czego szukają użytkownicy, aby nie były denerwujące.

Opłaty za transakcje

Jeszcze jeden sposób, że opłaty za uruchomienie mediów społecznościowych jak aplikacja recenzja może zarabiać pieniądze jest przez podjęcie cięcia transakcji, takich jak zamawianie żywności. Recenzja app jest już dostać się do biznesu transakcji. Nadal reklama jest podstawowym sposobem, w jaki firma zarabia pieniądze (ponad 90 procent).

Sprzedaż i oferty

Review app ma "Review app Deals", który pozwala firmom oferować specjalne oferty, aby przyciągnąć więcej klientów. Review app zarabia pieniądze, gdy sprzedawane są oferty. Ta strategia ma jeszcze jedną zaletę: wartości, które nie są dostępne nigdzie indziej, mogą przyciągnąć nowych użytkowników.

Funkcje premium

Nazwa dla tego modelu to "freemium". Aplikacja mediów społecznościowych jest darmowa do pobrania i używania, ale istnieją pewne funkcje, za które użytkownicy muszą zapłacić. W tym przypadku wyzwaniem jest zaoferowanie wystarczającej liczby funkcji, aby zatrzymać użytkowników, którzy nie są gotowi zapłacić, a jednocześnie dać niektórym użytkownikom funkcje premium, za które będą płacić.

Jak zrobić opłatę za uruchomienie mediów społecznościowych jak aplikacja do przeglądania, która robi dobrze?

Oto kilka wskazówek, jak sprawić, by więcej osób korzystało z Twojej aplikacji do uruchamiania mediów społecznościowych.

Znajdź swoją niszę

Jeśli wybierzesz znany rynek, będziesz musiał konkurować z dużymi firmami. Jednak aplikacja do przeglądania obejmuje wiele różnych rodzajów firm i usług. Możesz chcieć wybrać jedną, na której się skupisz. Spójrzmy na inne popularne strony z recenzjami, że media społecznościowe przemawiają do różnych ludzi i zobacz, jak się różnią i co mają wspólnego.

TripAdvisor to strona internetowa dla podróżnych, która pozwala im patrzeć na propozycje i pisać o miejscach, w których byli. Z tego powodu TripAdvisor ma tylko kategorie dla hoteli, rzeczy do zrobienia, restauracji, lotów itp. Odkryjesz wszystkie te klasy na opłatach za uruchomienie mediów społecznościowych recenzji. Na przykład możesz znaleźć usługi edukacyjne i finansowe.

Podobnie jak Yelp, Zomato pozwala użytkownikom oceniać i recenzować miejsca. Zomato, z drugiej strony, tylko recenzuje kawiarnie i restauracje, co różni się od aplikacji przeglądowej.

HomeAdvisor jest jeszcze jednym przykładem. Ta opłata za uruchomienie mediów społecznościowych jest dla właścicieli domów i osób, które pracują w zakresie poprawy domu. Pozwala ludziom znaleźć lokalnych wykonawców usług domowych, przeczytać recenzje, porównać ich oceny i umówić się na spotkanie. Niedawno pomogliśmy klientowi zbudować niszę rynkową dla rezerwacji kempingów. Czy mógłbyś dowiedzieć się, jak to było? Zwróć uwagę na to, jak czuje się użytkownik. Budując swoje opłaty za aplikację startową i wybierając jej funkcje, zawsze powinieneś mieć na uwadze użytkowników i ich potrzeby.

Ponieważ większość ludzi korzysta z opłat za uruchomienie aplikacji, takich jak udostępnianie recenzji aplikacji, aby znaleźć firmy i usługi, Twoja aplikacja potrzebuje łatwego wyszukiwania, aby móc z niej korzystać. Oto kilka elementów do utrzymania podczas tworzenia funkcji wyszukiwania, aby użytkownicy mogli szybko znaleźć to, czego potrzebują:

Upewnij się, że pole wyszukiwania jest łatwe do zobaczenia.

Ludzie nie chcą musieć szukać paska wyszukiwania.

Pomóż użytkownikom, pisząc wyraźnie.



Kopia UX jest jedną z istotnych części interfejsów. Kolejna część Twojej aplikacji zawiera instrukcje i przyciski nawigacyjne, które pomagają użytkownikom poruszać się i dobrze się bawić. Daj użytkownikom próbki tego, co mogą wpisać w pole wyszukiwania lub zadaj im pytania, takie jak te poniżej.

Zarówno przegląd aplikacji do udostępniania, jak i aplikacje do udostępniania Foursquare mają pole wyszukiwania.

Podawaj sugestie dotyczące wyszukiwań.

Gdy ludzie wpisują tekst w polu wyszukiwania, sugestie wyszukiwania pojawiają się na liście rozwijanej. Pokazują one od razu wyniki i pomagają ludziom szybko znaleźć to, czego potrzebują.

Zapisuj przeszłe wyszukiwania.

Kiedy użytkownicy chcą znaleźć coś ponownie, historia ich ostatnich wyszukiwań oszczędza im czas. Musisz więc pamiętać o tej rzeczy przed uruchomieniem aplikacji.

Pomyśl o wyszukiwaniu głosowym.

Wyszukiwanie głosowe powoduje, że korzystanie z aplikacji mobilnej w podróży jest jeszcze łatwiejsze, ponieważ użytkownicy nie muszą wpisywać zapytań.

Dodaj filery.

Filtrowanie służy do sprawdzania rzeczy w dół, aby pokazać tylko odpowiednie wyniki. Pozwól ludziom używać swojej aplikacji do sortowania wyników wyszukiwania według lokalizacji, ceny i innych rzeczy.

Stwórz grupę ludzi.

Jeremy Stoppelman powiedział, że dzielenie się recenzją aplikacji stawia na pierwszym miejscu społeczność, klienta i firmę. Użytkownicy Yelp czują się jak część wielkiej rodziny podczas korzystania z witryny. To pomaga firmie zdobyć ludzi, aby poznać i zaufać swojej marce.

Użytkownicy Twoich opłat za aplikację startową mogą chcieć mieć możliwość oceniania wzajemnie swoich recenzji aplikacji, dodawania się do list znajomych i wysyłania wiadomości. Kiedy ludzie wiedzą, dla kogo piszą, są bardziej skłonni do napisania czegoś.

Jeśli chodzi o społeczności, App Review poszło jeszcze dalej, tworząc lokalne wydarzenia związane z recenzjami aplikacji, gdzie użytkownicy mogą spotkać się osobiście. Gamifikacja jest doskonałym sposobem na zainteresowanie ludzi i utrzymanie ich. Dostaje ludzi do pisania recenzji i daje im coś do zrobienia.

Elementy gamifikacji obejmują:

Odznaki

Tablice liderów - punkty

Wyzwania i nagrody

Jednym ze sposobów na upodobnienie aplikacji do gry jest nadanie użytkownikom odznak, które pokazują, co zrobili. Odznaki mogą być zdobywane poprzez pozostawienie kilku recenzji lub odwiedzenie kilku miejsc. Ludzie, którzy korzystają z Yelp mogą wystawić się na recenzję aplikacji Elite Squad. Jednym z wymogów jest to, że książka musi mieć dużo dobrych recenzji.

Oto 13 wskazówek, jak stworzyć aplikację recenzencką

Spersonalizowane reklamy i ulepszenia profilu użytkownika

Profil marki. Odwiedzający płacą za imponujący profil z funkcjami premium, takimi jak dodawanie niestandardowych obrazów i filmów, aby ich profile były bardziej osobiste. Firmy mogą dodać przycisk "Call to Action" do swoich profili użytkowników Yelp, który przenosi ludzi do ich stron internetowych.

Lepszy profil użytkownika

Dzięki tej funkcji firmy mogą powstrzymać reklamy innych firm przed pokazywaniem się na ich stronach. Licencja zweryfikowana przez Yelp. Konsumenci będą bardziej wiarygodni, aby zaufać firmie, jeśli ma ona licencję weryfikacyjną Yelp na swojej stronie biznesowej. Przejrzyj reklamy. Firmy, które mają profile użytkowników na Yelp, płacą witrynie, aby ich profile użytkowników pokazywały się wyżej w wyszukiwaniu aplikacji. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na reklamę, aplikacja pobiera opłatę za kliknięcie.

Dochód z transakcji zamówień online

Yelp bierze udział w każdym zamówionym produkcie lub kupionym za pośrednictwem aplikacji. Yelp Deals. Dla każdego produktu lub usługi sprzedawane za pośrednictwem oferty zniżki na platformie, platforma pobiera opłatę za usługę. Aplikacja ustawi firmę więcej pieniędzy, jeśli klient korzysta z umowy. Certyfikaty na prezenty. Aplikacja pobiera opłatę transakcyjną na podstawie całkowitej wartości majątku, gdy firma sprzedaje certyfikat na prezent, a konsument go kupuje.

Różne usługi

Rezerwacja na Yelp. Jest to funkcja, którą lubi wiele restauracji i kawiarni. Pozwala ludziom korzystać z Yelp, aby dokonać rezerwacji online. Yelp Waitlist. Ta funkcja pozwala użytkownikom zapisać się na listę oczekujących i zobaczyć, jak długo muszą czekać. Yelp Marketing wifi. Dzięki tej płatnej usłudze Yelp, firmy mogą umieszczać reklamy na stronie, na której użytkownik loguje się do wifi. Również firmy mogły dowiedzieć się wiele o zasięgach swoich klientów poprzez bezpośredni kontakt i media społecznościowe.

Kanał wiadomości

Yelp to serwis społecznościowy, więc ma kanały informacyjne, w których użytkownicy mogą zobaczyć listę działań, wiadomości i powiadomień z przeszłości.

Wyszukiwanie na podstawie miejsca, w którym się znajdujesz

Dzięki wyszukiwaniu opartemu na geolokalizacji użytkownicy mogą korzystać z geolokalizacji na swoich urządzeniach mobilnych, aby znaleźć najbliższe sklepy i restauracje.

Profil użytkownika

Profil użytkownika posiada wszystkie jego recenzje, zdjęcia, listę miejsc, w których byli jego znajomi oraz listę ulubionych miejsc.

Opinie i oceny

Użytkownicy mogą pisać recenzje i oceniać firmy, w których byli, dzięki funkcji opinii i ocen.

Filtr

Użytkownicy aplikacji będą mogli sortować wyniki wyszukiwania według co najmniej podstawowych kryteriów, takich jak cena, odległość, dostawa i oferowanie oferty.

Social login

Profile użytkowników mogą zalogować się za pomocą swoich kont na Facebooku z tej funkcji. Ludzie mogą zacząć korzystać z opłat za uruchomienie mediów społecznościowych szybciej, ponieważ nie muszą przechodzić przez proces rejestracji.

Wysyłaj alerty

Dostarczaj informacje do profilu użytkownika na podstawie tego, co chcą. Check-ins i recenzje mogą dostosować oferty, które robisz do swoich użytkowników.

Umieszczanie zdjęć i filmów

Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia i filmy do swoich recenzji dzięki tej funkcji. Profile użytkowników. Aplikacje recenzenckie mają dwa różne konta: jedno do użytku osobistego i jedno dla firm.

Analityka

Aplikacje do przeglądów mają również opłatę za uruchomienie mobilnych mediów społecznościowych, że właściciele firm mogą śledzić, co dzieje się z ich stroną.

Co musisz zrobić, aby zrobić aplikację jak app review

Teraz omówić, ile to kosztuje i jak długo trwa, aby zrobić aplikację jak Yelp. Zależy to od tego, ile funkcji ma, ile pobiera firma deweloperska i czy aplikacja jest robiona od podstaw. Proszę zlokalizować, ile czasu zajmuje zrobienie takiej aplikacji od podstaw, jeśli korzysta się z tradycyjnego sposobu rozwoju.

Projektowanie UX: 230 godz;

analiza biznesowa: 235 godz;

zapewnienie jakości: 302 godziny;

projektowanie UI: 374 godziny;

zarządzanie projektem: 705 godz;

rozwój backendu: 959 godz;

rozwój frontendowy: 1001 godzin dla iOS i 1014 godzin dla Androida.

Zbudowanie od podstaw podobnej platformy recenzji zajmuje około 3 806 godzin dla platformy iOS i 3 819 godzin dla platformy Android. Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować stworzenie aplikacji, musimy ustalić, jakie firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania w różnych częściach świata pobierają średnio opłaty za godzinę. Stworzenie od podstaw aplikacji takiej jak Yelp będzie kosztować 163 658 dolarów dla aplikacji na iOS i 164 217 dolarów dla aplikacji na Androida w Europie Środkowej i Zachodniej. Na Ukrainie ta sama aplikacja będzie cię kosztować 95 150 dolarów dla iOS i 95 475 dolarów dla Androida. AppMaster stworzył rozwiązanie z wszystkimi najbardziej kluczowymi modułami funkcji do budowania aplikacji przeglądowych, które jest szybsze i tańsze. Przycina czas i pieniądze potrzebne do wykonania podobnego projektu. Najlepiej byłoby, gdybyś zmienił rozwiązanie, aby dopasować je do swoich potrzeb. Dzięki temu możemy uczynić Twój produkt wyjątkowym i nadać mu wszystkie funkcje i projekty, które chcesz.

FAQ

Jak długo trwa proces tworzenia aplikacji?

W przypadku mniejszej wersji można to zrobić w dwa tygodnie. Wykonanie średniej aplikacji może zająć około 3-3,5 tygodnia, a wykonanie wielkiej aplikacji 5-6 tygodni.

Jaki jest sens aplikacji recenzenckiej?

Aplikacja recenzencka jest narzędziem współpracy, które pomaga zapewnić miejsce do pokazania zmian w produktach. Oceny i recenzje aplikacji mogą pomóc ci dowiedzieć się, co działa, a co nie, na przykład jak zaprojektowany jest interfejs użytkownika lub czy istnieją błędy w oprogramowaniu. Każdy panel administracyjny zaczyna od stworzenia najlepszego produktu, jaki może. Panel administracyjny robi to, aby uzyskać wysokie oceny i recenzje na początku, co pomoże im uzyskać więcej biznesu.