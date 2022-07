Créer une application d'examen peut être un outil de collaboration qui aide à fournir des environnements de degré d'association pour présenter les changements de produits.

10 conseils sur la façon de créer une application d'examen

L'enquête 2018 de BrightLocal sur les avis des consommateurs locaux a révélé que 86 % des personnes lisent les avis sur les entreprises locales. Cet article se penche sur les apps de partage de médias sociaux, l'un des sites d'apps de partage les plus connus. Nous énumérons ses caractéristiques les plus importantes et donnons des idées pour créer une application comme Yelp et gagner de l'argent grâce à elle.

Qu'est-ce qu'un avis sur les apps de partage ?



À l'époque, Internet n'avait pas beaucoup d'informations, ce qui était frustrant. Nous avons appris que le bouche à oreille était le meilleur moyen de trouver un médecin ou un autre service. Les utilisateurs peuvent trouver des entreprises locales, comme des bars et des restaurants, et des services, comme le nettoyage de la maison et l'organisation d'événements, grâce au partage d'avis sur les applications. Les utilisateurs peuvent lire les avis des entreprises sur les médias sociaux, laisser des commentaires à leur sujet et les évaluer. Il y a plus de 171 millions d'avis sur l'application de partage d'avis.

Les entreprises près de chez vous



Profil de l'utilisateur qui ne lit que les avis de l'application de partage pour trouver de bonnes entreprises. Les évaluateurs ou les personnes qui créent du contenu. Les évaluateurs sont essentiels pour les sites comme Sharing Apps Review, car ils créent du contenu que les autres profils d'utilisateurs lisent. Sharing apps review a changé et ajouté des fonctionnalités, comme toute autre grande plateforme. Les profils d'utilisateurs peuvent désormais réserver une table et commander de la nourriture qui sera livrée ou récupérée. Avec l'aide d'intégrations tierces, d'apps de partage, de sites d'évaluation et de lancements de médias sociaux, les frais d'apps sont utilisés pour acheter et vendre des choses.



Parties essentielles d'une app comme sharing apps review



Si vous voulez faire une app de médias sociaux comme sharing apps review, vous devez d'abord comprendre comment ce type de plateforme fonctionne. Voici les parties essentielles des charges d'une application de lancement de médias sociaux, comme sharing apps review.

Un moyen d'évaluer et de noter les choses



Les profils d'utilisateurs peuvent noter les lieux et les services, laisser des commentaires et choisir les meilleurs en utilisant cette fonctionnalité. Les profils d'utilisateurs peuvent trouver des lieux près de chez eux en utilisant la géolocalisation et la recherche géolocalisée. Grâce à ces fonctionnalités, l'application de médias sociaux offre aux profils d'utilisateurs des options basées sur l'endroit où ils se trouvent, ce qui améliore leur expérience. Découvrez comment faire des frais d'application de lancement de médias sociaux augmentés qui fonctionnent en fonction de l'endroit où vous êtes.

Comment pouvez-vous gagner de l'argent avec une application d'examen ?

Voici quelques façons de faire et de lancer une application de lancement de médias sociaux comme Yelp.

Publicité

Les entreprises peuvent acheter des annonces auprès des applications d'examen. Les annonces des applis d'évaluation apparaissent plus haut dans les résultats de recherche et sur les pages d'affaires des concurrents de l'appli d'évaluation. Rappelez-vous que les annonces doivent être liées à ce que les utilisateurs recherchent afin qu'elles ne deviennent pas ennuyeuses.

Frais pour les transactions

Une autre façon pour une application de lancement de médias sociaux charges comme une application d'examen pourrait faire de l'argent est de prendre une coupe des transactions comme la commande de nourriture. L'application d'évaluation se lance déjà dans les transactions. Pourtant, la publicité est le principal moyen pour l'entreprise de gagner de l'argent (plus de 90 %).

Ventes et offres

L'application review app dispose de " review app Deals ", qui permet aux entreprises de proposer des offres spéciales pour attirer plus de clients. Review app gagne de l'argent lorsque les ventes sont vendues. Cette stratégie a un autre avantage : les valeurs qui ne sont pas disponibles ailleurs peuvent amener de nouveaux utilisateurs.

Fonctionnalités premium

Le nom de ce modèle est "freemium". L'application de médias sociaux est gratuite à télécharger et à utiliser, mais il y a certaines fonctionnalités pour lesquelles les utilisateurs doivent payer. Ici, le défi est d'offrir suffisamment de fonctionnalités pour garder les utilisateurs qui ne sont pas prêts à payer tout en donnant à certains utilisateurs des fonctionnalités premium pour lesquelles ils paieront.

Comment faire payer une application de lancement de médias sociaux comme une application de revue qui marche bien ?

Voici quelques conseils pour que davantage de personnes utilisent votre application de lancement de médias sociaux.

Trouvez votre niche

Si vous choisissez un marché célèbre, vous devrez faire face à la concurrence de grandes entreprises. Cependant, l'appli de revue couvre de nombreux types d'entreprises et de services différents. Vous pourriez en choisir un sur lequel vous concentrer. Regardons d'autres sites d'examen populaires que les médias sociaux attirent à différentes personnes et voyons comment ils sont différents et ce qu'ils ont en commun.

TripAdvisor est un site Web pour les voyageurs qui leur permet de regarder les suggestions et d'écrire sur les endroits où ils sont allés. Pour cette raison, TripAdvisor n'a que des catégories pour les hôtels, les choses à faire, les restaurants, les vols, etc. Vous découvrirez toutes ces catégories sur l'application de lancement de médias sociaux d'examen des charges. Par exemple, vous pouvez trouver des services éducatifs et financiers.

Comme Yelp, Zomato permet aux utilisateurs de noter et d'évaluer les lieux. Zomato, en revanche, ne passe en revue que les cafés et les restaurants, ce qui est différent de l'app de revue.

HomeAdvisor est un autre exemple. Cette app de lancement de médias sociaux charges sont pour les propriétaires et les personnes qui travaillent dans l'amélioration de la maison. Elle permet aux gens de trouver des entrepreneurs locaux de services à domicile, de lire des avis, de comparer leurs évaluations et de fixer des rendez-vous. Nous avons récemment aidé un client à créer un marché de niche pour les réservations de camping. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé ? Faites attention à ce que ressent l'utilisateur. Lorsque vous construisez vos frais d'application de lancement et que vous choisissez ses fonctionnalités, vous devez toujours garder les utilisateurs et leurs besoins à l'esprit.

Puisque la plupart des gens utilisent pour lancer des frais d'application comme le partage d'avis d'applications pour trouver des entreprises et des services, votre application doit avoir une recherche facile à utiliser. Voici quelques éléments à maintenir lors de la réalisation de votre fonction de recherche afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement ce dont ils ont besoin :

Assurez-vous que la boîte de recherche est facile à voir.

Les gens ne veulent pas avoir à chercher une barre de recherche.

Aidez les utilisateurs en écrivant clairement.



La copie UX est l'une des parties essentielles des interfaces. La partie suivante de votre application comprend des instructions et des boutons de navigation qui aident les utilisateurs à se déplacer et à passer un bon moment. Donnez aux utilisateurs des exemples de ce qu'ils pourraient taper dans le champ de recherche ou posez-leur des questions comme celles ci-dessous.

La revue des applications de partage et l'application de partage Foursquare ont toutes deux un champ de recherche.

Donnez des suggestions de recherche.

Lorsque les gens tapent dans le champ de recherche, des suggestions de recherche apparaissent dans une liste déroulante. Elles affichent les résultats immédiatement et aident les gens à trouver rapidement ce dont ils ont besoin.

Enregistrer vos recherches passées.

Lorsque les utilisateurs veulent retrouver quelque chose, l'historique de leurs recherches récentes leur fait gagner du temps. Vous devez donc garder cette chose à l'esprit avant de lancer l'application.

Penser à la recherche vocale.

La recherche vocale fait qu'il est encore plus facile d'utiliser une application mobile en déplacement car les utilisateurs n'ont pas à taper les requêtes.

Ajouter des filtrages.

Le filtrage est utilisé pour vérifier les choses afin que seuls les résultats pertinents s'affichent. Laissez les gens utiliser votre application pour trier les résultats de recherche en fonction de l'emplacement, du prix et d'autres éléments.

Faire un groupe de personnes.

Jeremy Stoppelman a déclaré que le partage de l'examen des applications met la communauté en premier, le client et l'entreprise. Les utilisateurs de Yelp ont l'impression de faire partie d'une grande famille lorsqu'ils utilisent le site. Cela aide l'entreprise à faire en sorte que les gens connaissent et fassent confiance à sa marque.

Les utilisateurs de vos charges d'applis de lancement pourraient aimer pouvoir noter les avis d'applis des autres, s'ajouter à leur liste d'amis et envoyer des messages. Lorsque les gens savent pour qui ils écrivent, ils sont plus susceptibles d'écrire quelque chose.

Lorsqu'il s'agit de communautés, la revue d'apps est allée encore plus loin en mettant en place des événements locaux de revue d'apps où les utilisateurs peuvent se rencontrer en personne. La gamification est un excellent moyen d'intéresser les gens et de les inciter à continuer. Elle incite les gens à écrire des avis et leur donne quelque chose à faire.

Les éléments de gamification comprennent :

Badges

Leaderboards\sPoints

Challenges\sRewards

Une façon de rendre une application plus proche d'un jeu est de donner aux utilisateurs des badges qui montrent ce qu'ils ont fait. Les badges peuvent être gagnés en laissant plusieurs avis ou en se rendant dans plusieurs endroits. Les personnes qui utilisent Yelp peuvent se porter candidates à l'examen de l'application Elite Squad. L'une des exigences est qu'elles doivent avoir beaucoup de bonnes critiques.

Voici 13 conseils pour créer une app d'évaluation

Personnalisation des annonces et amélioration du profil de l'utilisateur

Profil d'une marque. Les visiteurs paient pour un profil impressionné avec des fonctionnalités premium comme l'ajout d'images et de vidéos personnalisées pour rendre leur profil plus personnel. Les entreprises peuvent ajouter un bouton "Appel à l'action" à leur profil d'utilisateur Yelp qui renvoie les gens vers leur site Web.

Meilleur profil d'utilisateur

Avec cette fonctionnalité, les entreprises peuvent empêcher les publicités d'autres entreprises de s'afficher sur leurs pages. Licence vérifiée par Yelp. Les consommateurs seront plus crédibles pour faire confiance à une entreprise si elle dispose d'une licence de vérification Yelp sur sa page professionnelle. Regardez les annonces. Les entreprises qui ont des profils d'utilisateur sur Yelp paient le site pour que leurs profils d'utilisateur apparaissent plus haut dans la recherche d'applications. Chaque fois qu'un utilisateur clique sur l'annonce, l'appli facture un coût par clic.

Revenu des transactions de commande en ligne

Yelp prend une part de chaque produit commandé ou acheté via l'appli. Offres de Yelp. Pour chaque produit ou service vendu par le biais d'une offre à prix réduit sur la plateforme, cette dernière facture des frais de service. L'appli fait gagner de l'argent à l'entreprise si le client utilise l'accord. Certificats pour les cadeaux. L'appli facture des frais de transaction basés sur la valeur totale du domaine lorsqu'une entreprise vend un certificat-cadeau et qu'un consommateur l'achète.

Différents services

Réservation sur Yelp. Il s'agit d'une fonctionnalité que de nombreux restaurants et cafés apprécient. Elle permet aux gens d'utiliser Yelp pour faire une réservation en ligne. Liste d'attente Yelp. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s'inscrire sur la liste d'attente et de voir combien de temps ils doivent attendre. Yelp wifi Marketing. Grâce à ce service payant de Yelp, les entreprises peuvent placer des publicités sur la page où vous vous connectez au wifi. De plus, les entreprises pourraient en apprendre beaucoup sur les gammes de leurs clients grâce au contact direct et aux médias sociaux.

Le fil d'actualités

Yelp est un site de médias sociaux, il dispose donc de fils d'actualités où les utilisateurs peuvent voir une liste d'activités, de nouvelles et de notifications du passé.

Recherche basée sur l'endroit où vous êtes

Avec la recherche basée sur la géolocalisation, les utilisateurs peuvent utiliser la géolocalisation sur leurs appareils mobiles pour trouver les magasins et les restaurants les plus proches.

Profil de l'utilisateur

Le profil de l'utilisateur comporte tous ses avis, ses photos, une liste des endroits où ses amis sont allés et une liste de ses endroits préférés.

Opinions et notes

Les utilisateurs peuvent écrire des avis et noter les entreprises où ils sont allés avec la fonction d'avis et de notes.

Filtre

Les utilisateurs de l'application seront capables de trier les résultats de recherche par au moins des critères essentiels comme le prix, la distance, la livraison et l'offre.

Connexion sociale

Les profils des utilisateurs peuvent se connecter en utilisant leurs comptes Facebook avec cette fonctionnalité. Les gens peuvent commencer à utiliser les charges de l'application de lancement des médias sociaux plus rapidement car ils n'ont pas à passer par le processus d'inscription.

Envoyer des alertes

Fournir des informations à un profil d'utilisateur en fonction de ce qu'il veut. Les enregistrements et les avis peuvent adapter les offres que vous faites à vos utilisateurs.

Mettre des photos et des vidéos

Les utilisateurs peuvent ajouter des photos et des vidéos à leurs avis grâce à cette fonctionnalité. Profils d'utilisateurs. Les apps de revue ont deux comptes différents : un pour l'usage personnel et un pour les entreprises.

Analytique

Les apps de revue ont également une charge de lancement mobile de médias sociaux que les propriétaires d'entreprises peuvent suivre ce qui se passe avec leur page.

Ce que vous devez faire pour faire une app comme app review

Parlons maintenant du coût et du temps qu'il faut pour faire une app comme Yelp. Cela dépend du nombre de fonctionnalités qu'elle possède, des tarifs pratiqués par une société de développement et du fait que l'application soit créée de toutes pièces. Veuillez localiser combien de temps il faut pour faire une application comme celle-ci à partir de zéro si vous utilisez la méthode traditionnelle de développement.

Conception de l'application : 230 heures;

analyse commerciale : 235 heures;

assurance qualité : 302 heures;

conception de l'interface utilisateur : 374 heures;

gestion de projet : 705 heures;

développement backend : 959 heures;

développement frontend : 1001 heures pour iOS et 1014 heures pour Android.

Il faut environ 3 806 heures pour construire une plateforme d'examens similaire à partir de zéro pour la plateforme iOS et 3 819 heures pour la plateforme Android. Pour savoir combien coûtera la création de l'application, nous devons déterminer le prix horaire moyen pratiqué par les sociétés de développement de logiciels dans différentes régions du monde. La création d'une application comme Yelp à partir de zéro vous coûtera 163 658 dollars pour une application iOS et 164 217 dollars pour une application Android en Europe centrale et occidentale. En Ukraine, la même application vous coûtera 95 150 dollars pour iOS et 95 475 dollars pour Android. AppMaster a créé une solution avec tous les modules de fonctionnalités les plus importants pour la création d'applications d'examen, qui est plus rapide et plus économique. Elle réduira le temps et l'argent nécessaires pour réaliser un projet similaire. Il serait préférable que vous changiez la solution pour l'adapter à vos besoins. Grâce à cela, nous pouvons rendre votre produit unique et lui donner toutes les fonctionnalités et les conceptions que vous voulez.

FAQ

Combien de temps prend le processus de fabrication d'une application ?

Vous pouvez le faire en deux semaines pour la plus petite version. Cela peut prendre environ 3 à 3,5 semaines pour faire une application de taille moyenne et 5 à 6 semaines pour faire une grande application.

Quel est l'intérêt d'une application de revue ?

L'application de revue est un outil de collaboration qui aide à fournir un endroit pour montrer les changements apportés aux produits. Les évaluations et les critiques d'applications peuvent vous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, comme la façon dont l'interface utilisateur est conçue ou s'il y a des bugs dans le logiciel. Chaque panneau d'administration commence par créer le meilleur produit possible. Le panneau d'administration fait cela pour obtenir des évaluations et des critiques élevées dès le début, ce qui les aidera à obtenir plus d'affaires.





