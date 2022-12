Maak een Review App kan een samenwerkingstool zijn die helpt bij het verstrekken van associate degree omgeving om productveranderingen te laten zien.

10 tips voor het maken van een Review App

Uit BrightLocal's 2018 Local Consumer Review Survey bleek dat 86% van de mensen reviews leest voor lokale bedrijven. Dit artikel kijkt naar social media sharing apps, een van de bekendste sharing app sites. We zetten de belangrijkste functies ervan op een rij en geven ideeën over het maken van een app zoals Yelp en hoe je er geld mee kunt verdienen.

Wat is een sharing apps review?

Het internet had toen nog niet veel informatie en dat was frustrerend. We leerden dat mond-tot-mondreclame de beste manier was om een dokter of andere dienst te vinden. Gebruikers kunnen lokale bedrijven zoals bars en restaurants en diensten zoals huis schoonmaken en evenementenplanning vinden met behulp van het delen van app reviews. Gebruikers kunnen social media reviews app van bedrijven lezen, feedback over hen achterlaten en hen beoordelen. Er zijn meer dan 171 miljoen beoordelingen op de sharing apps review.

Bedrijven bij u in de buurt



Gebruikersprofiel die alleen sharing apps reviews lezen om goede bedrijven te vinden. Reviewers of mensen die content maken. Recensenten zijn cruciaal voor sites als sharing app reviews omdat ze inhoud maken die andere gebruikersprofielen lezen. Sharing apps review is veranderd en heeft functies toegevoegd, net als elk ander groot platform. Gebruikersprofielen kunnen nu een tafel reserveren en eten bestellen om te laten bezorgen of afhalen. Met behulp van integraties van derden, sharing apps, review websites en social media lanceringen worden app kosten gebruikt om dingen te kopen en te verkopen.



Essentiële onderdelen van een app zoals het delen van apps beoordeling



Als je een social media app zoals sharing apps review wilt maken, moet je eerst begrijpen hoe dit soort platformen werken. Hier zijn de essentiële onderdelen van een social media launch app charges, zoals sharing apps review.

Een manier om dingen te beoordelen en te waarderen



Gebruikersprofielen kunnen plaatsen en diensten beoordelen, feedback achterlaten en de beste kiezen met behulp van deze functie. Gebruikersprofielen kunnen locaties in hun buurt vinden met behulp van geolocatie en locatiegebaseerd zoeken. Met deze functies, de sociale media-applicatie geeft gebruiker profiel opties op basis van waar ze zijn, waardoor hun ervaring beter. Ontdek hoe je een augmented social media launch app kosten maakt die werken op basis van waar je bent.

Hoe kun je geld verdienen met een recensie-app?

Hier zijn enkele manieren om een social media launch app zoals Yelp te maken en te lanceren.

Adverteren

Bedrijven kunnen advertenties kopen van review apps. Advertenties van review-apps verschijnen hoger in de zoekresultaten en op de bedrijfspagina's van de concurrenten van de review-app. Vergeet niet dat advertenties gerelateerd moeten zijn aan wat gebruikers zoeken, zodat ze niet vervelend worden.

Vergoedingen voor transacties

Nog een manier waarop een social media launch app als een review app geld zou kunnen verdienen is door een deel van de transacties zoals het bestellen van eten in rekening te brengen. Review app is al bezig met transacties. Toch is reclame de primaire manier waarop het bedrijf geld verdient (meer dan 90 procent).

Verkoop en deals

De review app heeft "review app Deals," waarmee bedrijven speciale deals kunnen aanbieden om meer klanten te trekken. Review app verdient geld bij verkoop. Deze strategie heeft nog een voordeel: waarden die nergens anders verkrijgbaar zijn, kunnen nieuwe gebruikers opleveren.

Premium functies

De naam voor dit model is "freemium". De sociale media-applicatie is gratis te downloaden en te gebruiken, maar er zijn enkele functies waarvoor gebruikers moeten betalen. Hier is de uitdaging om genoeg functies te bieden om gebruikers te behouden die niet bereid zijn om te betalen, terwijl je sommige gebruikers ook premium functies geeft waar ze voor willen betalen.

Hoe maak je een social media launch app kosten zoals een review app die het goed doet?

Hier zijn enkele tips om meer mensen gebruik te laten maken van je social media launch app.

Vind uw niche

Als je een bekende markt kiest, zul je het moeten opnemen tegen grote bedrijven. De recensie-app omvat echter veel verschillende soorten bedrijven en diensten. Misschien wil je er één kiezen om je op te richten. Laten we eens kijken naar andere populaire reviewsites die sociale media aanspreken en zien hoe ze verschillen en wat ze gemeen hebben.

TripAdvisor is een website voor reizigers die hen suggesties laat bekijken en laat schrijven over plaatsen waar ze zijn geweest. Daarom heeft TripAdvisor alleen categorieën voor hotels, dingen om te doen, restaurants, vluchten, enz. U ontdekt al deze categorieën op de recensie-app voor sociale media lancering. U kunt bijvoorbeeld educatieve en financiële diensten vinden.

Net als Yelp laat Zomato gebruikers plaatsen beoordelen en beoordelen. Zomato, aan de andere kant, beoordeelt alleen cafés en restaurants, wat anders is dan de beoordeling app.

HomeAdvisor is nog een voorbeeld. Deze sociale media lancering app kosten zijn voor huiseigenaren en mensen die werken in huis verbetering. Het laat mensen vinden lokale huis service aannemers, lees reviews, vergelijk hun ratings, en het opzetten van afspraken. We hebben onlangs een klant geholpen een niche markt op te bouwen voor camping reserveringen. Kunt u nagaan hoe dat ging? Besteed aandacht aan hoe de gebruiker zich voelt. Bij het bouwen van je launch app charges en het kiezen van de functies ervan, moet je altijd de gebruikers en hun behoeften in gedachten houden.

Aangezien de meeste mensen gebruiken om te lanceren app kosten zoals het delen van app reviews om bedrijven en diensten te vinden, uw app moet een eenvoudige zoektocht te gebruiken. Hier zijn enkele items om te handhaven bij het maken van uw zoekfunctie, zodat gebruikers snel kunnen vinden wat ze nodig hebben:

Zorg ervoor dat het zoekvak gemakkelijk te zien is.

Mensen willen niet moeten zoeken naar een zoekbalk.

Help gebruikers door duidelijk te schrijven.



De UX-kopie is een van de essentiële onderdelen van interfaces. Het volgende deel van uw toepassing omvat instructies en navigatieknoppen die gebruikers helpen zich te oriënteren en een goede tijd te hebben. Geef gebruikers voorbeelden van wat ze in het zoekvak zouden kunnen typen of stel ze vragen zoals hieronder.

Zowel de sharing apps review als Foursquare sharing apps hebben een zoekvak.

Geef suggesties voor zoekopdrachten.

Als mensen in het zoekvak typen, verschijnen er zoeksuggesties in een vervolgkeuzelijst. Ze tonen meteen resultaten en helpen mensen snel te vinden wat ze nodig hebben.

Sla zoekopdrachten uit het verleden op.

Wanneer gebruikers iets opnieuw willen vinden, bespaart de geschiedenis van hun recente zoekopdrachten hen tijd. Dit moet je dus in gedachten houden voordat je de app lanceert.

Denk aan voice search.

Voice search maakt het nog makkelijker om een mobiele applicatie onderweg te gebruiken omdat gebruikers geen zoekopdrachten hoeven te typen.

Voeg filteren toe.

Filteren wordt gebruikt om zaken te controleren zodat alleen relevante resultaten verschijnen. Laat mensen je app gebruiken om zoekresultaten te sorteren op locatie, prijs en andere zaken.

Maak een groep van mensen.

Jeremy Stoppelman zei dat het delen van apps recensie zet de gemeenschap op de eerste plaats, de klant, en het bedrijf. Yelp-gebruikers hebben het gevoel dat ze deel uitmaken van een grote familie wanneer ze de site gebruiken. Het helpt het bedrijf om mensen zijn merk te laten kennen en vertrouwen.

Gebruikers van je app-lasten willen misschien elkaars app-recensies kunnen beoordelen, elkaar toevoegen aan hun vriendenlijst en berichten sturen. Als mensen weten voor wie ze schrijven, zijn ze eerder geneigd iets te schrijven.

Als het gaat om gemeenschappen, is app review nog verder gegaan door het opzetten van lokale app review evenementen waar gebruikers elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Gamification is een uitstekende manier om mensen geïnteresseerd te krijgen en te houden. Het zet mensen aan tot het schrijven van reviews en geeft ze iets te doen.

Gamification-elementen omvatten:

Badges

Leaderboards

Uitdagingen

Een manier om een app meer op een spel te laten lijken is gebruikers badges te geven die laten zien wat ze hebben gedaan. Badges kunnen worden verdiend door meerdere recensies achter te laten of naar verschillende plaatsen te gaan. Mensen die Yelp gebruiken kunnen zichzelf kandidaat stellen voor Elite Squad app review. Een van de vereisten is dat het boek veel goede recensies moet hebben.

Hier zijn 13 tips voor het maken van een recensie-app

Gepersonaliseerde advertenties en verbeteringen van het gebruikersprofiel

Profiel van een merk. Bezoekers betalen voor een geïmponeerd profiel met premium functies zoals het toevoegen van aangepaste afbeeldingen en video's om hun profiel persoonlijker te maken. Bedrijven kunnen een "Call to Action" knop toevoegen aan hun Yelp gebruikersprofielen die mensen naar hun website brengt.

Beter gebruikersprofiel

Met deze functie kunnen bedrijven voorkomen dat advertenties van andere bedrijven op hun pagina's verschijnen. Yelp geverifieerde licentie. Consumenten zullen geloofwaardiger zijn om een bedrijf te vertrouwen als het een Yelp verificatie licentie heeft op zijn bedrijfspagina. Kijk door de advertenties heen. Bedrijven die gebruikersprofielen hebben op Yelp betalen de site om hun gebruikersprofielen hoger te laten verschijnen in de app search. Elk moment dat een gebruiker op de advertentie klikt, brengt de app kosten per klik in rekening.

Inkomsten uit online besteltransacties

Yelp neemt een deel van elk besteld of gekocht product via de app. Yelp Deals. Voor elk product of dienst dat via een kortingsdeal op het platform wordt verkocht, brengt het platform een servicevergoeding in rekening. De app stelt het bedrijf meer geld als de klant de overeenkomst gebruikt. Certificaten voor geschenken. De app rekent een transactiefee op basis van de totale waarde van het landgoed wanneer een bedrijf een cadeaucertificaat verkoopt en een consument het koopt.

Verschillende diensten

Reservering op Yelp. Het is een functie die veel restaurants en cafés leuk vinden. Het laat mensen Yelp gebruiken om online te reserveren. Yelp wachtlijst. Met deze functie kunnen gebruikers zich aanmelden voor de wachtlijst en zien hoe lang ze nog moeten wachten. Yelp wifi Marketing. Met deze betaalde dienst van Yelp kunnen bedrijven advertenties plaatsen op de pagina waar je je aanmeldt voor wifi. Ook zouden bedrijven via direct contact en sociale media veel te weten kunnen komen over het bereik van hun klanten.

De feed van nieuws

Yelp is een sociale mediasite, dus het heeft nieuwsfeeds waar gebruikers een lijst met activiteiten, nieuws en meldingen uit het verleden kunnen zien.

Zoeken op basis van waar je bent

Met zoeken op basis van geolocatie kunnen gebruikers de geolocatie op hun mobiele apparaten gebruiken om de dichtstbijzijnde winkels en restaurants te vinden.

Gebruikersprofiel

Het profiel van de gebruiker bevat al zijn beoordelingen, foto's, een lijst van plaatsen waar zijn vrienden zijn geweest en een lijst van zijn favoriete plaatsen.

Meningen en scores

Gebruikers kunnen recensies schrijven en bedrijven waar ze zijn geweest beoordelen met de gedachten en beoordelingsfunctie.

Filter

Gebruikers van de app zullen zoekresultaten kunnen sorteren op ten minste essentiële criteria zoals prijs, afstand, levering en het aanbieden van een deal.

Sociaal inloggen

Gebruikers kunnen zich met deze functie aanmelden via hun Facebook-accounts. Mensen kunnen de kosten van de social media launch app sneller gaan gebruiken omdat ze het registratieproces niet hoeven te doorlopen.

Waarschuwingen versturen

Geef informatie aan een gebruikersprofiel op basis van wat ze willen. Check-ins en beoordelingen kunnen de aanbiedingen die u uw gebruikers doet op maat maken.

Foto's en video's plaatsen

Gebruikers kunnen met deze functie foto's en video's toevoegen aan hun beoordelingen. Gebruikersprofielen. Review-apps hebben twee verschillende accounts: één voor persoonlijk gebruik en één voor bedrijven.

Analytics

De review apps hebben ook een social media mobile launch app lading dat bedrijfseigenaren kunnen volgen wat er met hun pagina gebeurt.

Wat je moet doen om een app als app review te maken

Bespreek nu hoeveel het kost en hoe lang het duurt om een app als Yelp te maken. Het hangt ervan af hoeveel functies het heeft, hoeveel een ontwikkelingsbedrijf rekent, en of de app vanaf nul wordt gemaakt. Zoek uit hoe lang het duurt om een app als deze vanaf nul te maken als je de traditionele manier van ontwikkelen gebruikt.

UX ontwerp: 230 uur;

bedrijfsanalyse: 235 uur;

kwaliteitsborging: 302 uur;

UI-ontwerp: 374 uur;

projectbeheer: 705 uur;

backend-ontwikkeling: 959 uur

frontend ontwikkeling: 1001 uur voor iOS en 1014 uur voor Android.

Het kost ongeveer 3.806 uur om een vergelijkbaar beoordelingsplatform vanaf nul op te bouwen voor het iOS-platform en 3.819 uur voor het Android-platform. Om erachter te komen hoeveel het kost om de app te maken, moeten we bepalen wat softwareontwikkelingsbedrijven in verschillende delen van de wereld gemiddeld per uur in rekening brengen. Een app als Yelp vanaf nul maken kost in Midden- en West-Europa 163.658 dollar voor een iOS-app en 164.217 dollar voor een Android-app. In Oekraïne kost dezelfde app 95.150 dollar voor iOS en 95.475 dollar voor Android. AppMaster heeft een oplossing gemaakt met alle cruciale functiemodules voor het bouwen van beoordelingsapps, die sneller en goedkoper is. Het zal de tijd en het geld verminderen die nodig zijn om een soortgelijk project uit te voeren. U kunt de oplossing het beste aanpassen aan uw behoeften. Hierdoor kunnen we uw product uniek maken en het alle functies en ontwerpen geven die u wilt.

FAQ

Hoe lang duurt het maken van een app?

Het kan in twee weken voor de kleinere versie. Het kan ongeveer 3-3,5 week duren om een middelgrote app te maken en 5-6 weken om een grote app te maken.

Wat is het nut van een review app?

Een review applicatie is een samenwerkingstool die helpt een plek te bieden om veranderingen aan producten te laten zien. Beoordelingen en app reviews kunnen je helpen uit te zoeken wat werkt en wat niet, zoals hoe de gebruikersinterface is ontworpen en of er bugs in de software zitten. Elk beheerderspaneel begint met het maken van het beste product dat ze kunnen. Admin panel doet dit om al vroeg hoge ratings en reviews te krijgen, waardoor ze meer business krijgen.