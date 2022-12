Creare un'app di revisione può essere uno strumento di collaborazione che aiuta a fornire dintorni di laurea associati per mostrare i cambiamenti del prodotto.

10 consigli su come creare un'app di recensioni

L'indagine 2018 di BrightLocal sulle recensioni dei consumatori locali ha rilevato che l'86% delle persone legge le recensioni delle aziende locali. Questo articolo analizza le app di condivisione dei social media, uno dei siti di app di condivisione più noti. Ne elenchiamo le caratteristiche più importanti e forniamo idee su come creare un'app come Yelp e su come guadagnarci.

Cos'è una recensione sulle app di condivisione?

All'epoca Internet non aveva molte informazioni, il che era frustrante. Abbiamo imparato che il passaparola era il modo migliore per trovare un medico o un altro servizio. Con l'aiuto delle recensioni delle app di condivisione, gli utenti possono trovare attività commerciali locali come bar e ristoranti e servizi come la pulizia della casa e l'organizzazione di eventi. Gli utenti possono leggere le recensioni delle aziende sui social media, lasciare un feedback su di esse e valutarle. Ci sono più di 171 milioni di recensioni sulle app di condivisione.

Aziende vicine



Profilo dell'utente che legge solo le recensioni delle app di condivisione per trovare buone aziende. Recensori o persone che creano contenuti. I recensori sono fondamentali per siti come Sharing App Review perché creano contenuti che gli altri profili utente leggono. Le recensioni delle app di condivisione sono cambiate e hanno aggiunto funzionalità, proprio come qualsiasi altra grande piattaforma. I profili utente possono ora prenotare un tavolo e ordinare cibo da consegnare o ritirare. Con l'aiuto di integrazioni di terze parti, app di condivisione, siti web di recensioni e lanci sui social media, le tariffe delle app vengono utilizzate per acquistare e vendere oggetti.



Parti essenziali di un'app come le recensioni delle app di condivisione



Se volete creare un'app per i social media, come le recensioni delle app di condivisione, dovete prima capire come funziona questo tipo di piattaforma. Ecco le parti essenziali di un'app a pagamento per il lancio di un social media, come la recensione delle app di condivisione.

Un modo per recensire e valutare le cose



I profili degli utenti possono valutare luoghi e servizi, lasciare feedback e scegliere i migliori utilizzando questa funzione. I profili degli utenti possono trovare luoghi vicini a loro utilizzando la geolocalizzazione e la ricerca basata sulla posizione. Grazie a queste funzioni, l'applicazione di social media offre ai profili degli utenti opzioni basate sul luogo in cui si trovano, migliorando la loro esperienza. Scoprite come creare un'applicazione di lancio dei social media aumentata che funzioni in base alla posizione dell'utente.

Come si può guadagnare con un'app di recensioni?

Ecco alcuni modi per creare e lanciare un'app di lancio sui social media come Yelp.

Pubblicità

Le aziende possono acquistare annunci dalle app di recensione. Gli annunci delle app di recensioni vengono visualizzati più in alto nei risultati di ricerca e sulle pagine aziendali dei concorrenti dell'app di recensioni. Ricordate che gli annunci devono essere correlati a ciò che gli utenti stanno cercando, in modo da non risultare fastidiosi.

Commissioni per le transazioni

Un altro modo in cui un'app di lancio di un social media potrebbe guadagnare è prendendo una parte delle transazioni, come l'ordinazione di cibo. L'app di recensioni sta già entrando nel business delle transazioni. Tuttavia, la pubblicità è il modo principale in cui l'azienda guadagna (oltre il 90%).

Vendite e offerte

L'applicazione Review app dispone di "Review app Deals", che consente alle aziende di offrire offerte speciali per attirare più clienti. Review app guadagna quando le vendite vengono effettuate. Questa strategia ha un ulteriore vantaggio: valori che non sono disponibili altrove possono portare nuovi utenti.

Caratteristiche premium

Il nome di questo modello è "freemium". L'applicazione di social media può essere scaricata e utilizzata gratuitamente, ma ci sono alcune funzioni che gli utenti devono pagare. In questo caso, la sfida consiste nell'offrire un numero sufficiente di funzioni per trattenere gli utenti che non sono disposti a pagare e, allo stesso tempo, offrire ad alcuni utenti funzioni premium per le quali sono disposti a pagare.

Come si fa a far pagare un'app di lancio sui social media come un'app di recensioni che funziona bene?

Ecco alcuni consigli per far sì che più persone utilizzino la vostra app per il lancio dei social media.

Trovate la vostra nicchia

Se scegliete un mercato famoso, dovrete competere con le grandi aziende. Tuttavia, l'app di recensioni copre molti tipi diversi di aziende e servizi. Potreste scegliere una nicchia su cui concentrarvi. Diamo un'occhiata ad altri siti di recensioni popolari che si rivolgono ai social media e vediamo come sono diversi e cosa hanno in comune.

TripAdvisor è un sito web per viaggiatori che consente loro di consultare i suggerimenti e di scrivere sui luoghi in cui sono stati. Per questo motivo, TripAdvisor ha solo categorie per hotel, cose da fare, ristoranti, voli, ecc. Potrete scoprire tutte queste categorie sull'app di lancio del social media delle recensioni. Ad esempio, è possibile trovare servizi educativi e finanziari.

Come Yelp, Zomato consente agli utenti di valutare e recensire i luoghi. Zomato, invece, recensisce solo caffè e ristoranti, il che è diverso dall'app di recensioni.

HomeAdvisor è un altro esempio. Questa applicazione di lancio dei social media è destinata ai proprietari di case e alle persone che lavorano nel settore delle migliorie domestiche. Consente alle persone di trovare appaltatori di servizi domestici locali, di leggere le recensioni, di confrontare le valutazioni e di fissare appuntamenti. Di recente abbiamo aiutato un cliente a creare una nicchia di mercato per la prenotazione di campeggi. Potreste scoprire come è andata? Prestate attenzione a come si sente l'utente. Quando costruite la vostra app di lancio a pagamento e ne scegliete le caratteristiche, dovete sempre tenere a mente gli utenti e le loro esigenze.

Dal momento che la maggior parte delle persone utilizza le tariffe delle app di lancio come la condivisione di recensioni di app per trovare aziende e servizi, la vostra app deve avere una ricerca facile da usare. Ecco alcuni elementi da tenere presenti quando si realizza la funzione di ricerca, in modo che gli utenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno:

Assicuratevi che la casella di ricerca sia facile da vedere.

Le persone non vogliono dover cercare una barra di ricerca.

Aiutate gli utenti scrivendo in modo chiaro.



Il copy UX è una delle parti essenziali delle interfacce. La parte successiva della vostra applicazione comprende istruzioni e pulsanti di navigazione che aiutano gli utenti a muoversi e a divertirsi. Fornite agli utenti esempi di ciò che potrebbero digitare nella casella di ricerca o ponete loro domande come quelle riportate di seguito.

Sia la recensione delle app di condivisione che le app di condivisione di Foursquare hanno una casella di ricerca.

Fornite suggerimenti per le ricerche.

Quando gli utenti digitano nella casella di ricerca, i suggerimenti di ricerca appaiono in un elenco a discesa. Mostrano subito i risultati e aiutano le persone a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

Salvate le ricerche precedenti.

Quando gli utenti vogliono ritrovare qualcosa, la cronologia delle loro ricerche recenti permette loro di risparmiare tempo. È quindi necessario tenere a mente questo aspetto prima di lanciare l'app.

Pensate alla ricerca vocale.

La ricerca vocale rende ancora più facile l'uso di un'applicazione mobile in movimento, perché gli utenti non devono digitare le query.

Aggiungete i filtri.

I filtri servono a controllare le cose in modo che vengano visualizzati solo i risultati pertinenti. Con la vostra applicazione, gli utenti possono ordinare i risultati della ricerca in base alla località, al prezzo e ad altri fattori.

Creare un gruppo di persone.

Jeremy Stoppelman ha affermato che la condivisione delle recensioni delle app mette al primo posto la comunità, il cliente e l'azienda. Gli utenti di Yelp si sentono parte di una grande famiglia quando utilizzano il sito. Questo aiuta l'azienda a far conoscere e a fidarsi del suo marchio.

Gli utenti della vostra app di lancio potrebbero voler valutare le recensioni delle app degli altri, aggiungersi l'un l'altro alle loro liste di amici e inviare messaggi. Quando le persone sanno per chi stanno scrivendo, sono più propense a scrivere qualcosa.

Per quanto riguarda le comunità, le recensioni di app si sono spinte oltre, organizzando eventi locali di recensione di app in cui gli utenti possono incontrarsi di persona. La gamification è un modo eccellente per attirare l'interesse delle persone e mantenerlo. Spinge le persone a scrivere recensioni e dà loro qualcosa da fare.

Gli elementi di gamification includono

Badge

Classifiche Punti

Sfide e premi

Un modo per rendere un'app più simile a un gioco è quello di dare agli utenti dei badge che mostrino ciò che hanno fatto. I badge possono essere guadagnati lasciando diverse recensioni o recandosi in diversi luoghi. Chi usa Yelp può proporsi per la recensione dell'app Elite Squad. Uno dei requisiti è che il libro deve avere molte recensioni positive.

Ecco 13 consigli su come creare un'app per le recensioni

Annunci personalizzati e miglioramento del profilo dell'utente

Profilo di un marchio. I visitatori pagano per avere un profilo impressionato con funzioni premium come l'aggiunta di immagini e video personalizzati per rendere i loro profili più personali. Le aziende possono aggiungere un pulsante "Call to Action" ai loro profili utente Yelp che porta le persone ai loro siti web.

Profilo utente migliore

Con questa funzione, le aziende possono impedire che gli annunci di altre aziende vengano visualizzati sulle loro pagine. Licenza verificata da Yelp. I consumatori saranno più propensi a fidarsi di un'azienda se questa ha una licenza di verifica Yelp sulla sua pagina aziendale. Guardate gli annunci. Le aziende che hanno profili utente su Yelp pagano il sito per far apparire i loro profili utente più in alto nella ricerca delle app. Ogni volta che un utente clicca sull'annuncio, l'app addebita un costo per clic.

Reddito da transazioni di ordini online

Yelp prende una parte di ogni prodotto ordinato o acquistato tramite l'app. Offerte Yelp. Per ogni prodotto o servizio venduto attraverso un'offerta scontata sulla piattaforma, la piattaforma addebita una commissione per il servizio. L'app fa guadagnare di più all'azienda se il cliente utilizza l'accordo. Certificati per regali. L'app addebita una commissione di transazione basata sul valore totale della proprietà quando un'azienda vende un certificato regalo e un consumatore lo acquista.

Servizi diversi

Prenotazione su Yelp. È una funzione che piace a molti ristoranti e caffè. Consente di utilizzare Yelp per effettuare una prenotazione online. Lista d'attesa su Yelp. Questa funzione consente agli utenti di iscriversi alla lista d'attesa e di vedere quanto tempo devono aspettare. Yelp wifi Marketing. Con questo servizio a pagamento di Yelp, le aziende possono inserire annunci pubblicitari nella pagina in cui l'utente si collega al wifi. Inoltre, le aziende possono imparare molto sulle gamme dei loro clienti attraverso il contatto diretto e i social media.

Il feed di notizie

Yelp è un sito di social media, quindi ha un feed di notizie in cui gli utenti possono vedere un elenco di attività, notizie e notifiche del passato.

Ricerca basata sul luogo in cui ci si trova

Con la ricerca basata sulla geolocalizzazione, gli utenti possono utilizzare la geolocalizzazione sui loro dispositivi mobili per trovare i negozi e i ristoranti più vicini.

Profilo dell'utente

Il profilo dell'utente contiene tutte le sue recensioni, le sue foto, un elenco dei luoghi in cui sono stati i suoi amici e un elenco dei suoi luoghi preferiti.

Opinioni e punteggi

Gli utenti possono scrivere recensioni e valutare i locali in cui sono stati grazie alla funzione "Opinioni e punteggi".

Filtro

Gli utenti dell'app potranno ordinare i risultati della ricerca in base a criteri essenziali come il prezzo, la distanza, la consegna e l'offerta.

Accesso sociale

Con questa funzione i profili degli utenti possono accedere utilizzando i loro account Facebook. Le persone possono iniziare a utilizzare le tariffe dell'app per il lancio dei social media più velocemente, perché non devono passare attraverso il processo di registrazione.

Invio di avvisi

Fornite informazioni al profilo di un utente in base a ciò che desidera. I check-in e le recensioni possono personalizzare le offerte che fate ai vostri utenti.

Inserire foto e video

Con questa funzione gli utenti possono aggiungere foto e video alle loro recensioni. Profili utente. Le app di recensioni prevedono due diversi account: uno per uso personale e uno per le aziende.

Analitica

Le app di recensione dispongono anche di un'app di lancio per i social media mobile che consente ai proprietari di aziende di monitorare l'andamento della loro pagina.

Cosa bisogna fare per creare un'app come App Review

Ora parliamo di quanto costa e quanto tempo ci vuole per creare un'app come Yelp. Dipende da quante funzioni ha, da quanto costa un'azienda di sviluppo e se l'app viene realizzata da zero. Indicare quanto tempo occorre per realizzare un'app come questa da zero se si utilizza il metodo di sviluppo tradizionale.

Progettazione UX: 230 ore;

analisi del business: 235 ore

garanzia di qualità: 302 ore;

progettazione dell'interfaccia utente: 374 ore;

gestione del progetto: 705 ore;

sviluppo backend: 959 ore

sviluppo frontend: 1001 ore per iOS e 1014 ore per Android.

Sono necessarie circa 3.806 ore per costruire da zero una piattaforma di recensioni simile per la piattaforma iOS e 3.819 ore per la piattaforma Android. Per capire quanto costerà realizzare l'app, dobbiamo determinare il costo medio orario delle aziende di sviluppo software in diverse parti del mondo. Creare da zero un'applicazione come Yelp costerà 163.658 dollari per un'applicazione iOS e 164.217 dollari per un'applicazione Android in Europa centrale e occidentale. In Ucraina, la stessa app costerà 95.150 dollari per iOS e 95.475 dollari per Android. AppMaster ha creato una soluzione con tutti i moduli di funzionalità più importanti per la creazione di app di revisione, che è più veloce e più economica. Ridurrà il tempo e il denaro necessari per realizzare un progetto simile. Sarebbe meglio se modificaste la soluzione per adattarla alle vostre esigenze. Per questo motivo, possiamo rendere il vostro prodotto unico e fornirgli tutte le funzionalità e i design che desiderate.

DOMANDE FREQUENTI

Quanto dura il processo di creazione di un'app?

È possibile realizzarla in due settimane per la versione più piccola. Possono essere necessarie circa 3-3,5 settimane per realizzare un'app di medie dimensioni e 5-6 settimane per realizzare un'app di grandi dimensioni.

Qual è lo scopo di un'applicazione di revisione?

L'applicazione di revisione è uno strumento di collaborazione che aiuta a mostrare le modifiche apportate ai prodotti. Le valutazioni e le recensioni delle app possono aiutare a capire cosa funziona e cosa no, ad esempio come è stata progettata l'interfaccia utente o se ci sono bug nel software. Ogni pannello di amministrazione inizia creando il miglior prodotto possibile. Il pannello di amministrazione fa questo per ottenere subito valutazioni e recensioni elevate, che lo aiuteranno a ottenere più affari.