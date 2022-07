レビューアプリを作成することは、製品の変更を紹介するために准度の周囲を提供することを支援するコラボレーションツールかもしれません。

レビューアプリを作成する方法に関する10のヒント

BrightLocalの2018ローカル消費者レビュー調査では、86%の人々が地元企業のレビューを読んでいることがわかりました。この記事では、最も有名な共有アプリサイトの1つであるソーシャルメディア共有アプリに注目しています。その最も重要な特徴を挙げ、Yelpのようなアプリを作るためのアイデアや、そこからお金を稼ぐ方法を紹介します。

共有アプリのレビューって?



当時、インターネットには情報があまりなく、もどかしかったです。医者やその他のサービスを見つけるには、口コミが一番だということを学びました。ユーザーは、バーやレストランなどのローカルビジネスや、ハウスクリーニングやイベント企画などのサービスを、共有アプリのレビューの助けを借りて見つけることができます。ユーザーは企業のソーシャルメディアレビューアプリを読み、その企業についてのフィードバックを残し、評価することができます。

Businesses near you



良いビジネスを見つけるために共有アプリのレビューを読むだけのユーザープロファイル。レビュアーやコンテンツを作る人たち。レビュアーは、他のユーザープロファイルが読むコンテンツを作成するため、アプリのレビューを共有するようなサイトにとって重要です。共有アプリレビューは、他の大規模なプラットフォームと同様に、変更と機能追加を行っています。ユーザープロファイルは、テーブルを予約したり、料理を注文して配達や受け取りに行くことができるようになりました。



Sharing Apps Reviewのようなアプリの必須部分



Sharing Apps Reviewのようなソーシャルメディアアプリを作りたい場合、まずこの種のプラットフォームがどのように機能するかを理解することが必要です。

A way to review and rate things



ユーザープロファイルは、場所やサービスを評価し、フィードバックを残し、この機能を使って最も良いものを選択することができます。ユーザープロファイルは、ジオロケーションとロケーションベースの検索を使用して、自分の近くの場所を見つけることができます。これらの機能により、ソーシャルメディアアプリケーションは、ユーザーがいる場所に基づいたオプションを提供し、ユーザーの体験をより良いものにします。

あなたがいる場所に基づいて機能する拡張されたソーシャルメディア起動アプリの料金を作る方法を見つけてください。

レビュー アプリでお金を稼ぐにはどうすればよいですか

Yelp のようなソーシャルメディア起動アプリを作って起動する方法をいくつか紹介します。

広告

企業はレビュー アプリから広告を購入することができます。レビューアプリの広告は、検索結果やレビューアプリの競合他社のビジネスページでより高く表示されます。

Fees for transactions

レビューアプリのようなソーシャルメディア起動アプリがお金を稼ぐことができるもう一つの方法は、食べ物を注文するような取引から利益を得ることです。レビューアプリは、すでに取引のビジネスに参入しています。

販売と取引

レビューアプリには「レビューアプリ取引」があり、企業はより多くの顧客を引き付けるために特別な取引を提供することができます。レビューアプリは、販売が成立すると収益が発生します。

Premium features

このモデルの名称は「フリーミアム」です。ソーシャルメディアアプリケーションは無料でダウンロードして使用できますが、ユーザーがお金を払わなければならない機能があります。

うまくいっているレビューアプリのように、ソーシャルメディア起動アプリを課金させるにはどうすればよいでしょうか

ここでは、ソーシャルメディア起動アプリをより多くの人に使ってもらうためのヒントをいくつか紹介します。

ニッチを見つける

有名市場を選べば、大手企業と競争しなければならなくなるでしょう。しかし、レビューアプリはさまざまな種類のビジネスやサービスを対象としています。どれかひとつを選んで注力するとよいでしょう。ソーシャルメディアが訴求する他の人気レビューサイトについて、その違いと共通点を見てみましょう。

トリップアドバイザーは、旅行者向けのウェブサイトで、行った場所の提案を見たり、書いたりすることができます。そのため、トリップアドバイザーには、ホテル、観光、レストラン、航空券などのカテゴリーしかありません。レビューソーシャルメディアの起動アプリの充電で、これらのすべてのクラスを発見することができます。例えば、教育や金融サービスを見つけることができます。

Yelpと同様に、Zomatoはユーザーが場所を評価し、レビューすることができます。一方、Zomatoは、カフェやレストランのレビューのみで、レビューアプリとは異なります。

HomeAdvisorは、もう1つの例です。

このソーシャルメディアの起動アプリの料金は、住宅所有者とホームセンターで働く人々のためのものです。

このアプリは、地元のホームサービス業者を見つけ、レビューを読み、その評価を比較し、予約を設定することができます。私たちは最近、クライアントがキャンプ予約のためのニッチ市場を構築するのを助けました。どうだったでしょうか?ユーザーがどう感じるかに注目するローンチアプリの料金を構築し、その機能を選択する際には、常にユーザーとそのニーズを念頭に置くべきです。

ほとんどの人が企業やサービスを見つけるためにアプリのレビューを共有するようなローンチアプリ料金に使用するので、あなたのアプリは使いやすい検索が必要です。

検索機能を作る際に、ユーザーが必要なものをすぐに見つけられるように維持すべき項目をいくつか紹介します。

検索ボックスが見やすいことを確認する。

人々は検索バーを探す必要はない。

明確に書くことによってユーザーを助ける。



UX コピーはインターフェースの重要部分の 1 つです。アプリケーションの次の部分には、ユーザーが移動して楽しい時間を過ごすのに役立つ指示やナビゲーションボタンが含まれます。

共有アプリのレビューとFoursquare共有アプリの両方に検索ボックスがあります。

検索のための提案をする

人々が検索ボックスに入力すると、検索提案がドロップダウンリストに表示されます。

過去の検索結果を保存する。

ユーザーが再び何かを見つけたいとき、最近の検索履歴は時間を節約します。

音声検索について考える

音声検索は、ユーザーがクエリを入力する必要がないため、外出先でモバイルアプリケーションを使用するのがさらに容易になります。

ファイラーの追加

フィルターは、適切な結果だけが表示されるように、ものをチェックダウンするのに使用されます。

検索結果を場所や価格などで並べ替えるアプリを使わせる。

ジェレミー・ストッペルマン氏は、アプリのレビューを共有することは、コミュニティを第一に、顧客、そしてビジネスを考えることだと述べている。Yelpのユーザーは、このサイトを使うとき、大きな家族の一員であるかのように感じます。

アプリの課金ユーザーは、互いのアプリのレビューを評価したり、友人リストに追加したり、メッセージを送ったりできるようにするとよいでしょう。

コミュニティに関して言えば、アプリレビューは、ユーザー同士が実際に会うことができる地域のアプリレビューイベントを設定することで、さらに進化しています。

ゲーミフィケーションは、人々の興味を引き、継続させるための優れた方法です。

Badges

LeaderboardsPoints

Challenges Rewards

アプリをよりゲームらしくする方法の1つは、ユーザーが何をしたかを示すバッジを提供することです。バッジは、いくつかのレビューを残したり、いくつかの場所に行ったりすることで獲得できる。Yelpを利用している人は、Elite Squadアプリのレビューに名乗りを上げることができます。要件の1つは、良いレビューがたくさんあることです。

レビューアプリを作成する方法に関する13のヒントはこちら

パーソナライズ広告とユーザープロファイルの改善

ブランドのプロファイルです。訪問者は、カスタム画像や動画を追加してプロフィールをより個人的なものにするなどのプレミアム機能を備えた感動的なプロフィールにお金を払います。

Better user profile

この機能により、企業は他社の広告が自分のページに表示されるのを阻止することができるのです。Yelp認証ライセンス。消費者は、ビジネスページにYelpの検証ライセンスがあれば、そのビジネスをより信用することができます。広告に目を通す。Yelpにユーザープロフィールを持つ企業は、アプリ検索でより上位に表示されるようにサイトに料金を支払っています。

Online Ordering Transaction Income

Yelp は、アプリを通じて注文または購入したすべての製品から利益を得ています。Yelp Deals(イェルプ・ディールス)。プラットフォーム上の割引取引を通じて販売されたすべての製品またはサービスに対して、プラットフォームはサービス料を請求する。アプリは、クライアントが契約を使用した場合、ビジネスにより多くのお金を設定します。ギフト用の証明書。

さまざまなサービス

Yelpでの予約。多くのレストランやカフェが好む機能です。Yelpを使ってオンライン予約ができる。Yelpウェイティングリスト。この機能は、ユーザーがウェイティングリストに登録し、どのくらい待たなければならないかを確認することができます。Yelp wifiマーケティング。このYelpの有料サービスを使えば、企業はwifiにサインインするページに広告を載せることができる。また、企業は直接の接触やソーシャルメディアを通じて、顧客の範囲について多くを学ぶことができます。

ニュースのフィード

Yelpはソーシャルメディアサイトなので、ユーザーが過去の活動、ニュース、通知のリストを見ることができるニュースフィードがあります。

現在地に基づく検索

地理位置ベースの検索で、ユーザーはモバイル機器の地理位置を使って最も近い店舗とレストランを見つけることができます。

User profile

ユーザーのプロフィールには、すべてのレビュー、写真、友人が行ったことのある場所のリスト、お気に入りの場所のリストがあります。

Opinions and scores

ユーザーは感想や評価機能でレビューを書き、行ったことのあるビジネスを評価することができます。

Filter

このアプリのユーザーは、価格、距離、配送、お得な情報など、少なくとも必須条件によって検索結果を並べ替えることができます。

ソーシャルログイン

この機能でユーザーのプロフィールはFacebookアカウントを使ってサインインできます。

Send out alerts

ユーザーが望むものに基づいて、ユーザープロファイルに情報を提供することが可能です。チェックインやレビューは、ユーザーに合わせたオファーをすることができます。

写真や動画を載せる

この機能で、ユーザーはレビューに写真や動画を追加することができます。ユーザーのプロフィール

Analytics

レビューアプリは、ビジネスオーナーが自分のページで何が起こっているかを追跡できるように、ソーシャルメディアのモバイル起動アプリ担当も持っています。

アプリレビューのようなアプリを作るために必要なこと

では、Yelpのようなアプリを作るためにどれくらいのコストと時間がかかるかについて述べましょう。それは、どれだけの機能があるか、開発会社の料金はいくらか、そしてアプリをゼロから作るかどうかによって異なります。

UX デザイン:230 時間、

ビジネス分析:235 時間、

品質保証:302 時間

。302時間;

UI設計: 374時間;

プロジェクト管理:705時間;

バックエンド開発:959時間;

フロントエンド開発。

iOS プラットフォームで同様のレビュー プラットフォームをゼロから構築するには約 3,806 時間、Android プラットフォームでは 3,819 時間必要です。アプリの作成にかかる費用を把握するには、世界のさまざまな地域のソフトウェア開発会社の1時間あたりの平均的な料金を決定する必要があります。Yelpのようなアプリをゼロから作成すると、中欧と西欧ではiOSアプリで163,658ドル、Androidアプリで164,217ドルの費用がかかるでしょう。ウクライナでは、同じアプリをiOS用に95,150ドル、Android用に95,475ドルかかる。AppMasterは、レビューアプリを構築するための最も重要な機能モジュールをすべて備えたソリューションを作成し、より迅速かつ安価に提供することができるようになった。同じようなプロジェクトを行うのに必要な時間とお金を切り詰めることができます。お客様のニーズに合わせて、ソリューションを変更するのがベストでしょう。このため、製品をユニークなものにし、あなたが望むすべての機能とデザインを与えることができます。

FAQ

アプリを作るのにどのくらい時間がかかりますか

小さいバージョンであれば2週間でできます。中型のアプリで3~3.5週間、大型のアプリで5~6週間ほどかかります。

レビューアプリのポイントは何ですか

レビューアプリは、製品の変更を披露する場所を提供するためのコラボレーションツールです。評価やアプリのレビューは、ユーザー インターフェイスがどのように設計されているか、ソフトウェアにバグがないかなど、何が機能し何が機能しないかを把握するのに役立ちます。どの管理画面も、まず最高の製品を作ることから始めます。管理画面は、早い段階で高い評価とレビューを得るためにこれを行い、より多くのビジネスを獲得するのに役立ちます。





