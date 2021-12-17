Bir İnceleme Uygulaması Oluşturun, ürün değişikliklerini sergilemek için ön lisans derecesi ortamı sağlamaya yardımcı olan bir işbirliği aracı olabilir.

Bir İnceleme Uygulamasının Nasıl Oluşturulacağına İlişkin 10 İpucu

BrightLocal'ın 2018 Yerel Tüketici İnceleme Anketi, insanların %86'sının yerel işletmeler için yorumları okuduğunu tespit etti. Bu makale, en iyi bilinen paylaşım uygulaması sitelerinden biri olan sosyal medya paylaşım uygulamalarına bakmaktadır. En önemli özelliklerini listeliyoruz ve Yelp gibi bir uygulama yapma ve ondan nasıl para kazanılacağı hakkında fikir veriyoruz.

Paylaşım uygulamaları incelemesi nedir?



O zamanlar İnternet'te fazla bilgi yoktu, bu da sinir bozucuydu. Doktor veya başka bir hizmet bulmanın en iyi yolunun ağızdan ağza iletişim olduğunu öğrendik. Kullanıcılar, uygulama incelemelerini paylaşarak barlar ve restoranlar gibi yerel işletmeleri ve ev temizliği ve etkinlik planlama gibi hizmetleri bulabilir. Kullanıcılar, şirketlerin sosyal medya incelemelerini okuyabilir, onlar hakkında geri bildirimde bulunabilir ve onları derecelendirebilir. Paylaşım uygulamaları incelemesinde 171 milyondan fazla inceleme var.

yakınınızdaki işletmeler



İyi işletmeleri bulmak için yalnızca paylaşım uygulamaları incelemelerini okuyan kullanıcı profili. İnceleyenler veya içerik oluşturan kişiler. Gözden geçirenler, diğer kullanıcı profillerinin okuduğu içeriği oluşturdukları için uygulama incelemelerini paylaşma gibi siteler için kritik öneme sahiptir. Paylaşım uygulamaları incelemesi, diğer tüm büyük platformlarda olduğu gibi değişti ve özellikler eklendi. Kullanıcı profilleri artık bir masa ayırtabilir ve teslim edilmesi veya alınması için yemek siparişi verebilir. Üçüncü taraf entegrasyonları, uygulamaları paylaşma, web sitelerini inceleme ve sosyal medya lansmanlarının yardımıyla, bir şeyler satın almak ve satmak için uygulama ücretleri kullanılır.



Uygulama incelemesini paylaşmak gibi bir uygulamanın temel parçaları



Uygulama incelemesini paylaşmak gibi bir sosyal medya uygulaması yapmak istiyorsanız, öncelikle bu tür bir platformun nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Uygulama incelemesini paylaşmak gibi bir sosyal medya lansmanı uygulaması ücretlerinin önemli kısımları burada.

Bir şeyleri gözden geçirmenin ve derecelendirmenin bir yolu



Kullanıcı profilleri bu özelliği kullanarak yerleri ve hizmetleri derecelendirebilir, geri bildirimde bulunabilir ve en iyilerini seçebilir. Kullanıcı profilleri, coğrafi konum ve konum tabanlı aramayı kullanarak kendilerine yakın konumları bulabilir. Bu özelliklerle sosyal medya uygulaması, kullanıcıların bulundukları yere göre profil seçenekleri sunarak deneyimlerini daha iyi hale getiriyor. Nerede olduğunuza bağlı olarak çalışan, artırılmış bir sosyal medya başlatma uygulaması ücretlendirmesini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Bir inceleme uygulamasıyla nasıl para kazanabilirsiniz?

İşte Yelp gibi bir sosyal medya başlatma uygulaması yapmanın ve başlatmanın bazı yolları.

reklam

İşletmeler, inceleme uygulamalarından reklam satın alabilir. İnceleme uygulaması reklamları, arama sonuçlarında ve inceleme uygulamasının rakiplerinin işletme sayfalarında daha üst sıralarda gösterilir. Reklamların, rahatsız edici hale gelmemeleri için kullanıcıların aradıklarıyla alakalı olması gerektiğini unutmayın.

İşlem ücretleri

Bir sosyal medya başlatma uygulamasının bir inceleme uygulaması gibi ücretlendirmesinin bir başka yolu, yemek siparişi vermek gibi işlemleri kesmektir. İnceleme uygulaması zaten işlem işine giriyor. Yine de reklamcılık, şirketin para kazanmasının birincil yoludur (yüzde 90'ın üzerinde).

Satışlar ve fırsatlar

İnceleme uygulaması, işletmelerin daha fazla müşteri çekmek için özel fırsatlar sunmasına olanak tanıyan "uygulama Fırsatlarını inceleme" özelliğine sahiptir. İnceleme uygulaması, satışlar satıldığında para kazanıyor. Bu stratejinin bir avantajı daha var: başka hiçbir yerde bulunmayan değerler yeni kullanıcılar getirebilir.

Ayrıcalıklı özellikler

Bu modelin adı "freemium"dur. Sosyal medya uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsizdir ancak kullanıcıların ödemesi gereken bazı özellikler vardır. Buradaki zorluk, ödemeye hazır olmayan kullanıcıları tutmak için yeterli özellik sunarken bazı kullanıcılara ödeyecekleri premium özellikler sunmaktır.

İyi çalışan bir inceleme uygulaması gibi bir sosyal medya başlatma uygulamasını nasıl ücretlendirirsiniz?

Daha fazla insanın sosyal medya başlatma uygulamanızı kullanmasını sağlamak için bazı ipuçları.

nişinizi bulun

Ünlü bir pazar seçerseniz, büyük şirketlerle rekabet etmeniz gerekir. Ancak, inceleme uygulaması birçok farklı türde işletmeyi ve hizmeti kapsar. Odaklanmak için birini seçmek isteyebilirsiniz. Sosyal medyanın farklı kişilere hitap ettiği diğer popüler inceleme sitelerine bir göz atalım ve nasıl farklı olduklarını ve ortak noktalarının neler olduğunu görelim.

TripAdvisor, gezginlerin önerilere bakmalarına ve bulundukları yerler hakkında yazmalarına olanak tanıyan bir web sitesidir. Bu nedenle, TripAdvisor'da yalnızca oteller, yapılacak şeyler, restoranlar, uçuşlar vb. için kategoriler bulunur. Tüm bu sınıfları, inceleme sosyal medya başlatma uygulaması ücretlerinde keşfedeceksiniz. Örneğin, eğitim ve finansal hizmetler bulabilirsiniz.

Yelp gibi, Zomato da kullanıcıların yerleri derecelendirmesine ve incelemesine izin verir. Zomato ise yorum uygulamasından farklı olarak sadece kafe ve restoranları inceliyor.

HomeAdvisor sadece bir örnek daha. Bu sosyal medya başlatma uygulaması ücretleri, ev sahipleri ve ev geliştirme alanında çalışan kişiler içindir. İnsanların yerel ev hizmeti yüklenicileri bulmasına, yorumları okumasına, puanlarını karşılaştırmasına ve randevu ayarlamasına olanak tanır. Kısa süre önce bir müşterinin kamp rezervasyonları için bir niş pazar oluşturmasına yardımcı olduk. Nasıl olduğunu öğrenebilir misin? Kullanıcının nasıl hissettiğine dikkat edin. Başlatma uygulama ücretlerinizi oluştururken ve özelliklerini seçerken, kullanıcıları ve ihtiyaçlarını daima göz önünde bulundurmalısınız.

Çoğu kişi, işletmeleri ve hizmetleri bulmak için uygulama incelemelerini paylaşmak gibi uygulama ücretlerini başlatmak için kullandığından, uygulamanızın kullanımı kolay bir arama gerekir. Kullanıcıların ihtiyaç duyduklarını hızlı bir şekilde bulabilmeleri için arama özelliğinizi oluştururken korumanız gereken bazı öğeler şunlardır:

Arama kutusunun kolayca görülebildiğinden emin olun.

İnsanlar bir arama çubuğu aramak zorunda kalmak istemiyorlar.

Açıkça yazarak kullanıcılara yardımcı olun.



UX kopyası, arayüzlerin temel parçalarından biridir. Uygulamanızın sonraki bölümü, kullanıcıların gezinmesine ve iyi vakit geçirmesine yardımcı olan talimatlar ve gezinme düğmeleri içerir. Kullanıcılara arama kutusuna yazabilecekleri örnekleri verin veya aşağıdaki gibi sorular sorun.

Hem paylaşım uygulamaları incelemesi hem de Foursquare paylaşım uygulamaları bir arama kutusuna sahiptir.

Aramalar için önerilerde bulunun.

İnsanlar arama kutusuna yazarken, bir açılır listede arama önerileri görünür. Sonuçları hemen gösterirler ve insanların ihtiyaç duyduklarını çabucak bulmalarına yardımcı olurlar.

Geçmiş aramalarınızı kaydedin.

Kullanıcılar tekrar bir şey bulmak istediğinde, son aramalarının geçmişi onlara zaman kazandırır. Bu nedenle, uygulamayı başlatmadan önce bu şeyi aklınızda bulundurmalısınız.

Sesli aramayı düşünün.

Sesli arama, kullanıcıların sorgu yazması gerekmediğinden, hareket halindeyken bir mobil uygulamayı kullanmayı daha da kolaylaştırır.

Dosyalar ekleyin.

Filtreleme, yalnızca ilgili sonuçların görünmesi için işleri kontrol etmek için kullanılır. İnsanların arama sonuçlarını konuma, fiyata ve diğer şeylere göre sıralamak için uygulamanızı kullanmasına izin verin.

Bir grup insan yapın.

Jeremy Stoppelman, uygulama incelemelerini paylaşmanın önce topluluğu, müşteriyi ve işletmeyi koyduğunu söyledi. Yelp kullanıcıları siteyi kullanırken kendilerini büyük bir ailenin parçası gibi hissederler. Şirketin insanların markasını tanımasına ve güvenmesine yardımcı olur.

Başlatma uygulama ücretlerinizin kullanıcıları, birbirlerinin uygulama incelemelerini derecelendirmek, birbirlerini arkadaş listelerine eklemek ve mesaj göndermek isteyebilirler. İnsanlar kimin için yazdıklarını bildiklerinde, bir şeyler yazma olasılıkları daha yüksektir.

Topluluklar söz konusu olduğunda, kullanıcıların birbirleriyle yüz yüze görüşebilecekleri yerel uygulama inceleme etkinlikleri ayarlayarak uygulama incelemesi daha da ileri gitti. Oyunlaştırma, insanların ilgisini çekmenin ve onları devam ettirmenin mükemmel bir yoludur. İnsanların inceleme yazmalarını sağlar ve onlara yapacak bir şeyler verir.

Oyunlaştırma öğeleri şunları içerir:

Rozetler

Liderler\sPuanlar

Mücadeleler\sÖdüller

Bir uygulamayı oyun gibi yapmanın bir yolu, kullanıcılara yaptıklarını gösteren rozetler vermektir. Rozetler, birkaç yorum bırakarak veya birkaç yere giderek kazanılabilir. Yelp kullanan kişiler, Elite Squad uygulama incelemesi için kendilerini öne çıkarabilirler. Gereksinimlerden biri, kitabın çok sayıda iyi eleştiriye sahip olması gerektiğidir.

Bir inceleme uygulamasının nasıl oluşturulacağına dair 13 ipucu

Kişiselleştirilmiş reklamlar ve kullanıcı profili iyileştirmeleri

Bir markanın profili. Ziyaretçiler, profillerini daha kişisel hale getirmek için özel görseller ve videolar eklemek gibi birinci sınıf özelliklere sahip etkileyici bir profil için ödeme yapar. Şirketler, Yelp kullanıcı profillerine insanları web sitelerine yönlendiren bir "Harekete Geçirici Mesaj" düğmesi ekleyebilir.

Daha iyi kullanıcı profili

Bu özellik sayesinde işletmeler, diğer şirketlerin reklamlarının sayfalarında görünmesini engelleyebilir. Yelp Onaylı Lisans. İşletme sayfasında Yelp doğrulama lisansı varsa, tüketiciler bir işletmeye güvenme konusunda daha güvenilir olacaktır. Reklamlara bakın. Yelp'te kullanıcı profilleri olan şirketler, kullanıcı profillerinin uygulama aramasında daha yüksek görünmesi için siteye ödeme yapar. Bir kullanıcı reklamı her tıkladığında, uygulama bir tıklama başına maliyet ücreti alır.

Online Sipariş İşlem Geliri

Yelp, uygulama aracılığıyla sipariş edilen veya satın alınan her üründen bir pay alır. Yelp Fırsatları. Platformda indirim yoluyla satılan her ürün veya hizmet için platform bir hizmet ücreti alır. Müşteri sözleşmeyi kullanırsa, uygulama işletmeye daha fazla para kazandıracaktır. Hediyeler için sertifikalar. Uygulama, bir işletme bir hediye sertifikası sattığında ve bir tüketici bunu satın aldığında, mülkün toplam değerine dayalı bir işlem ücreti alıyor.

Farklı hizmetler

Yelp'te rezervasyon. Birçok restoran ve kafenin beğendiği bir özelliktir. İnsanların çevrimiçi rezervasyon yapmak için Yelp kullanmasını sağlar. Yelp Bekleme Listesi. Bu özellik, kullanıcıların bekleme listesine kaydolmalarını ve ne kadar beklemeleri gerektiğini görmelerini sağlar. Yelp wifi Pazarlama. Bu ücretli Yelp hizmeti ile işletmeler, wifi'ye giriş yaptığınız sayfaya reklam koyabilir. Ayrıca şirketler, doğrudan iletişim ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerinin ürün yelpazesi hakkında çok şey öğrenebilirler.

Haber beslemesi

Yelp bir sosyal medya sitesidir, bu nedenle kullanıcıların geçmişten gelen etkinliklerin, haberlerin ve bildirimlerin bir listesini görebilecekleri haber beslemeleri vardır.

Bulunduğunuz yere göre arama yapın

Coğrafi konum tabanlı arama ile kullanıcılar, en yakın mağaza ve restoranları bulmak için mobil cihazlarındaki coğrafi konumu kullanabilir.

Kullanıcı profili

Kullanıcının profilinde tüm incelemeleri, fotoğrafları, arkadaşlarının bulunduğu yerlerin listesi ve en sevdikleri yerlerin listesi bulunur.

Görüşler ve puanlar

Kullanıcılar, düşünce ve derecelendirme özelliği ile yorum yazabilir ve bulundukları işletmeleri derecelendirebilir.

filtre

Uygulamanın kullanıcıları, arama sonuçlarını fiyat, mesafe, teslimat ve bir anlaşma teklif etme gibi en azından temel kriterlere göre sıralayabilecektir.

Sosyal giriş

Kullanıcıların profilleri, bu özellik ile Facebook hesaplarını kullanarak giriş yapabilir. İnsanlar, kayıt sürecinden geçmek zorunda olmadıkları için sosyal medya başlatma uygulaması ücretlerini daha hızlı kullanmaya başlayabilirler.

Uyarıları gönder

Ne istediklerine göre bir kullanıcı profiline bilgi sağlayın. Check-in'ler ve incelemeler, yaptığınız teklifleri kullanıcılarınıza göre uyarlayabilir.

Fotoğraf ve video yerleştirme

Kullanıcılar bu özellik ile incelemelerine resim ve video ekleyebilirler. Kullanıcı profilleri. İnceleme uygulamalarının iki farklı hesabı vardır: biri kişisel kullanım için, diğeri işletmeler için.

Analitik

İnceleme uygulamalarında ayrıca, işletme sahiplerinin sayfalarında neler olup bittiğini takip edebilecekleri bir sosyal medya mobil başlatma uygulaması ücreti bulunur.

Uygulama incelemesi gibi bir uygulama yapmak için yapmanız gerekenler

Şimdi Yelp gibi bir uygulama yapmanın maliyetini ve ne kadar sürdüğünü tartışın. Ne kadar özelliğe sahip olduğuna, bir geliştirme şirketinin ne kadar ücret aldığına ve uygulamanın sıfırdan yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Geleneksel geliştirme yöntemini kullanıyorsanız, lütfen böyle bir uygulamayı sıfırdan yapmanın ne kadar sürdüğünü bulun.

UX tasarımı: 230 saat;

iş analizi: 235 saat;

kalite güvencesi: 302 saat;

UI tasarımı: 374 saat;

proje yönetimi: 705 saat;

arka uç geliştirme: 959 saat;

ön uç geliştirme: iOS için 1001 saat ve Android için 1014 saat.

iOS platformu için sıfırdan benzer bir inceleme platformu oluşturmak yaklaşık 3.806 saat ve Android platformu için 3.819 saat sürüyor. Uygulamayı yapmanın ne kadara mal olacağını anlamak için dünyanın farklı yerlerindeki yazılım geliştirme şirketlerinin saat başına ortalama hangi yazılım geliştirme şirketlerini ücretlendirdiğini belirlememiz gerekiyor. Yelp gibi bir uygulamayı sıfırdan oluşturmak, Orta ve Batı Avrupa'da bir iOS uygulaması için 163.658 dolara ve bir Android uygulaması için 164.217 dolara mal olacak. Ukrayna'da aynı uygulama iOS için 95.150$ ve Android için 95.475$'a mal olacak. AppMaster, daha hızlı ve daha ucuz olan inceleme uygulamaları oluşturmak için en önemli özellik modüllerinin tümüne sahip bir çözüm yaptı. Benzer bir projeyi yapmak için gereken zaman ve parayı azaltacaktır. Çözümü ihtiyaçlarınıza göre değiştirirseniz daha iyi olur. Bu nedenle, ürününüzü benzersiz hale getirebilir ve istediğiniz tüm özellikleri ve tasarımları verebiliriz.

SSS

Bir uygulama yapma süreci ne kadar sürer?

Daha küçük sürüm için iki hafta içinde yapabilirsiniz. Orta ölçekli bir uygulama oluşturmak yaklaşık 3–3,5 hafta, harika bir uygulama oluşturmak ise 5-6 hafta sürebilir.

Bir inceleme uygulamasının amacı nedir?

İnceleme uygulaması, ürünlerde yapılan değişiklikleri göstermek için bir yer sağlamaya yardımcı olan bir işbirliği aracıdır. Derecelendirmeler ve uygulama incelemeleri, kullanıcı arayüzünün nasıl tasarlandığı veya yazılımda hatalar olup olmadığı gibi neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Her yönetici paneli, yapabilecekleri en iyi ürünü yaparak başlar. Yönetici paneli bunu, erkenden yüksek puanlar ve incelemeler almak için yapar, bu da daha fazla iş elde etmelerine yardımcı olur.



