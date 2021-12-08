Создание приложения для отзывов может быть инструментом совместной работы, который помогает создать окружение для демонстрации изменений продукта.

10 советов о том, как создать приложение для отзывов

В ходе опроса местных потребителей 2018 года, проведенного компанией BrightLocal, выяснилось, что 86% людей читают отзывы о местных предприятиях. В этой статье рассматривается приложение для обмена отзывами в социальных сетях - один из самых известных сайтов приложений для обмена отзывами. Мы перечислим его самые важные особенности и дадим идеи, как сделать приложение, подобное Yelp, и как заработать на нем деньги.

Что такое отзывы о приложениях для совместного доступа?



В те времена в Интернете было не так много информации, что расстраивало. Мы узнали, что лучшим способом найти врача или другую услугу было сарафанное радио. Пользователи могут найти местные предприятия, такие как бары и рестораны, и услуги, такие как уборка дома и планирование мероприятий, с помощью обмена отзывами в приложении. Пользователи могут читать отзывы о компаниях в социальных сетях, оставлять отзывы о них и оценивать их. На Share Apps Review более 171 миллиона отзывов.

Бизнес рядом с вами



Профиль пользователя, который только читает обзоры Share Apps, чтобы найти хорошие предприятия. Рецензенты или люди, создающие контент. Рецензенты очень важны для таких сайтов, как Sharing App Review, поскольку они создают контент, который читают другие профили пользователей. Sharing apps review изменился и добавил функции, как и любая другая крупная платформа. Теперь профили пользователей могут бронировать столик и заказывать еду с доставкой или самовывозом. С помощью сторонних интеграций, приложений для совместного использования, сайтов обзоров и социальных сетей приложения используются для покупки и продажи вещей.



Основные части приложения типа sharing apps review



Если вы хотите создать приложение для социальных сетей типа sharing apps review, вам нужно сначала понять, как работает такая платформа. Вот основные части приложения для запуска социальных сетей, например, приложения sharing apps review.

Способ обзора и оценки вещей



Профили пользователей могут оценивать места и услуги, оставлять отзывы и выбирать лучшие, используя эту функцию. Профили пользователей могут находить ближайшие к ним места с помощью геолокации и поиска на основе местоположения. Благодаря этим функциям приложение социальной сети предоставляет пользователям профилей возможности, основанные на том, где они находятся, делая их опыт более качественным. Узнайте, как сделать приложение для запуска социальных сетей с расширенными возможностями, которые работают в зависимости от того, где вы находитесь.

Как можно заработать на приложении отзывов?

Здесь приведены некоторые способы создания и запуска приложения для запуска социальных сетей, подобного Yelp.

Реклама

Предприятия могут покупать рекламу в приложениях отзывов. Объявления в приложениях отзывов показываются выше в результатах поиска и на бизнес-страницах конкурентов приложения отзывов. Помните, что реклама должна быть связана с тем, что ищут пользователи, чтобы она не была назойливой.

Плата за транзакции

Еще один способ, с помощью которого приложение для запуска социальных сетей, например, приложение отзывов, может зарабатывать деньги, - это получение доли от транзакций, например, от заказа еды. Приложение отзывов уже занимается транзакциями. Тем не менее, реклама является основным способом заработка компании (более 90 процентов).

Продажи и сделки

В приложении Review app есть "Review app Deals", которая позволяет компаниям предлагать специальные предложения для привлечения большего количества клиентов. Приложение Review app зарабатывает деньги, когда продаются сделки. У этой стратегии есть еще одно преимущество: ценности, которые больше нигде не доступны, могут привлечь новых пользователей.

Премиальные функции

Название этой модели - "freemium". Приложение социальной сети можно скачать и использовать бесплатно, но есть некоторые функции, за которые пользователям приходится платить. Здесь задача состоит в том, чтобы предложить достаточно функций, чтобы удержать пользователей, которые не готовы платить, и одновременно предоставить некоторым пользователям премиум-функции, за которые они будут платить.

Как сделать приложение для запуска социальных сетей платным, как приложение для обзоров, которое хорошо работает?

Здесь приведены несколько советов, которые помогут привлечь больше людей к вашему приложению для запуска социальных сетей.

Найдите свою нишу

Если вы выберете известный рынок, вам придется конкурировать с крупными компаниями. Однако приложение отзывов охватывает множество различных видов бизнеса и услуг. Возможно, вы захотите выбрать один, на котором сосредоточитесь. Давайте рассмотрим другие популярные сайты отзывов, которые в социальных сетях привлекают разных людей, и посмотрим, чем они отличаются и что у них общего.

TripAdvisor - это сайт для путешественников, который позволяет им просматривать предложения и писать о местах, где они побывали. Поэтому на TripAdvisor есть категории только для отелей, развлечений, ресторанов, перелетов и т. д. Все эти категории вы найдете в приложении для запуска социальных сетей обзоров. Например, вы можете найти образовательные и финансовые услуги.

Как и Yelp, Zomato позволяет пользователям оценивать места и делать обзоры. С другой стороны, Zomato рассматривает только кафе и рестораны, что отличается от приложения для обзоров.

HomeAdvisor - еще один пример. Это приложение для запуска социальных сетей предназначено для домовладельцев и людей, занимающихся ремонтом дома. Оно позволяет людям находить местных подрядчиков по обслуживанию дома, читать отзывы, сравнивать их рейтинги и назначать встречи. Недавно мы помогли одному клиенту создать нишевый рынок для бронирования мест в кемпинге. Не могли бы вы узнать, как это было? Обращайте внимание на то, что чувствует пользователь. При создании вашего приложения для запуска и выборе его функций вы всегда должны помнить о пользователях и их потребностях.

Поскольку большинство людей используют приложения для запуска, такие как обмен обзорами приложений, чтобы найти предприятия и услуги, ваше приложение должно иметь удобный поиск. Вот несколько пунктов, которые необходимо соблюдать при создании функции поиска, чтобы пользователи могли быстро найти то, что им нужно:

Убедитесь, что окно поиска легко увидеть.

Люди не хотят, чтобы им приходилось искать строку поиска.

Помогите пользователям, написав ясно.



Копия UX - одна из важнейших частей интерфейсов. Следующая часть вашего приложения включает инструкции и кнопки навигации, которые помогают пользователям ориентироваться и приятно проводить время. Дайте пользователям примеры того, что они могут ввести в строку поиска, или задайте им вопросы, подобные приведенным ниже.

Как в обзоре приложений для совместного использования, так и в приложении Foursquare есть строка поиска.

Дайте предложения для поиска.

По мере того как люди вводят текст в строку поиска, предложения для поиска появляются в выпадающем списке. Они сразу же показывают результаты и помогают людям быстро найти то, что им нужно.

Сохраняйте прошлые поиски.

Когда пользователи хотят снова что-то найти, история их недавних поисков экономит им время. Поэтому вы должны помнить об этом перед запуском приложения.

Подумайте о голосовом поиске.

Голосовой поиск делает использование мобильного приложения на ходу еще проще, потому что пользователям не нужно набирать запросы.

Добавьте фильтры.

Фильтр используется для отсеивания информации, чтобы на экране появлялись только релевантные результаты. Позвольте людям использовать ваше приложение для сортировки результатов поиска по местоположению, цене и другим признакам.

Создайте группу людей.

Джереми Стоппельман сказал, что обмен отзывами о приложениях ставит на первое место сообщество, клиента и бизнес. Пользователи Yelp чувствуют себя частью большой семьи, когда пользуются сайтом. Это помогает компании узнавать свой бренд и доверять ему.

Пользователям вашего приложения для запуска может понравиться возможность оценивать обзоры приложений друг друга, добавлять друг друга в список друзей и отправлять сообщения. Когда люди знают, для кого они пишут, они с большей вероятностью что-то напишут.

Когда речь заходит о сообществах, обзоры приложений пошли еще дальше, организовав местные мероприятия по обзору приложений, где пользователи могут лично встретиться друг с другом. Геймификация - отличный способ заинтересовать людей и удержать их. Она побуждает людей писать отзывы и дает им занятие.

Элементы геймификации включают:

Значки

Лидерборды\sPoints

Задачи\sRewards

Один из способов сделать приложение более похожим на игру - дать пользователям значки, которые показывают, чего они добились. Значки можно заработать, оставив несколько отзывов или посетив несколько мест. Люди, пользующиеся Yelp, могут выдвинуть свою кандидатуру на участие в обзоре приложения Elite Squad. Одно из требований - у книги должно быть много хороших отзывов.

Здесь представлены 13 советов о том, как создать приложение для отзывов

Персонализированная реклама и улучшение профиля пользователя

Профиль бренда. Посетители платят за впечатляющий профиль с премиум-функциями, такими как добавление пользовательских изображений и видео, чтобы сделать свой профиль более личным. Компании могут добавить в свои профили пользователей Yelp кнопку "Призыв к действию", которая ведет людей на их сайты.

Улучшение профиля пользователя

С помощью этой функции компании могут запретить показ рекламы других компаний на своих страницах. Лицензия Yelp Verified. Потребители будут больше доверять предприятию, если на его бизнес-странице есть лицензия Yelp на проверку. Просмотрите объявления. Компании, имеющие профили пользователей на Yelp, платят сайту за то, чтобы их профили показывались выше в поиске приложений. Каждый раз, когда пользователь нажимает на объявление, приложение взимает плату за каждый клик.

Доход от транзакций онлайн-заказа

Yelp получает долю от каждого продукта, заказанного или купленного через приложение. Yelp Deals. За каждый товар или услугу, проданную через сделку со скидкой на платформе, платформа взимает плату за обслуживание. Приложение принесет бизнесу больше денег, если клиент воспользуется соглашением. Сертификаты для подарков. Приложение взимает плату за транзакцию, основанную на общей стоимости имущества, когда бизнес продает подарочный сертификат, а потребитель его покупает.

Различные услуги

Резервирование на Yelp. Эта функция нравится многим ресторанам и кафе. Она позволяет людям использовать Yelp для онлайн-бронирования. Список ожидания Yelp. Эта функция позволяет пользователям записаться в список ожидания и узнать, сколько им осталось ждать. Yelp wifi Marketing. С помощью этой платной услуги Yelp компании могут размещать рекламу на странице, где вы регистрируетесь в сети wifi. Кроме того, компании могут многое узнать о диапазонах своих клиентов благодаря прямому контакту и социальным сетям.

Лента новостей

Yelp - это сайт социальных сетей, поэтому у него есть лента новостей, где пользователи могут увидеть список мероприятий, новостей и уведомлений за последнее время.

Поиск на основе того, где вы находитесь

С помощью поиска на основе геолокации пользователи могут использовать геолокацию на своих мобильных устройствах, чтобы найти ближайшие магазины и рестораны.

Профиль пользователя

В профиле пользователя есть все его отзывы, фотографии, список мест, где побывали его друзья, и список любимых мест.

Отзывы и оценки

Пользователи могут писать отзывы и оценивать предприятия, в которых они побывали, с помощью функции отзывов и оценок.

Фильтр

Пользователи приложения смогут сортировать результаты поиска по крайней мере по основным критериям, таким как цена, расстояние, доставка и предложение сделки.

Социальный вход

С помощью этой функции пользователи могут войти в профиль, используя свои учетные записи Facebook. Люди могут быстрее начать использовать приложение для запуска социальных сетей, поскольку им не нужно проходить процесс регистрации.

Отправлять оповещения

Предоставляйте информацию профилю пользователя на основе его пожеланий. Регистрация и отзывы могут адаптировать предложения, которые вы делаете своим пользователям.

Размещение фотографий и видео

С помощью этой функции пользователи могут добавлять фотографии и видео к своим отзывам. Профили пользователей. В приложениях отзывов есть две разные учетные записи: одна для личного пользования, другая для бизнеса.

Аналитика

В приложениях отзывов также есть приложение для запуска социальных сетей, с помощью которого владельцы бизнеса могут отслеживать, что происходит с их страницей.

Что нужно сделать, чтобы создать приложение типа app review

Сейчас обсудим, сколько стоит и сколько времени займет создание приложения типа Yelp. Это зависит от того, сколько функций оно имеет, сколько берет компания-разработчик и создается ли приложение с нуля. Пожалуйста, укажите, сколько времени потребуется на создание такого приложения с нуля, если вы используете традиционный способ разработки.

UX-дизайн: 230 часов;

бизнес-анализ: 235 часов;

контроль качества: 302 часа;

дизайн пользовательского интерфейса: 374 часа;

управление проектом: 705 часов;

разработка бэкенда: 959 часов;

разработка фронтенда: 1001 час для iOS и 1014 часов для Android.

На создание аналогичной платформы отзывов с нуля для платформы iOS потребуется около 3 806 часов, а для платформы Android - 3 819 часов. Чтобы выяснить, сколько будет стоить создание приложения, нужно определить, сколько в среднем берут за час работы компании по разработке программного обеспечения в разных частях мира. Создание с нуля приложения, подобного Yelp, обойдется вам в $163 658 за приложение для iOS и $164 217 за приложение для Android в Центральной и Западной Европе. В Украине это же приложение обойдется вам в $95 150 для iOS и $95 475 для Android. AppMaster создал решение со всеми наиболее важными функциональными модулями для создания обзорных приложений, которое является более быстрым и недорогим. Оно сократит время и деньги, необходимые для выполнения аналогичного проекта. Будет лучше, если вы измените решение в соответствии с вашими потребностями. Благодаря этому мы сможем сделать ваш продукт уникальным и предоставить ему все функции и дизайн, которые вы хотите.

FAQ

Сколько времени занимает процесс создания приложения?

Вы можете сделать это за две недели для небольшой версии. На создание приложения среднего размера может уйти около 3-3,5 недель, а на создание большого приложения - 5-6 недель.

В чем смысл приложения-обзора?

Приложение-обзор - это инструмент сотрудничества, который помогает создать место для демонстрации изменений в продуктах. Рейтинги и обзоры приложений помогают понять, что работает, а что нет, например, как устроен пользовательский интерфейс или есть ли ошибки в программном обеспечении. Каждая админ-панель начинает с создания лучшего продукта, на который она способна. Административная панель делает это для того, чтобы получить высокие рейтинги и отзывы на ранних этапах, что поможет им получить больше бизнеса.



