Eine Review App zu erstellen, kann ein Kollaborationstool sein, das dabei hilft, eine Umgebung zu schaffen, in der Produktänderungen präsentiert werden können.

10 Tipps zum Erstellen einer Review App

BrightLocal's 2018 Local Consumer Review Survey fand heraus, dass 86 % der Menschen Bewertungen für lokale Unternehmen lesen. Dieser Artikel befasst sich mit Social-Media-Sharing-Apps, einer der bekanntesten Sharing-App-Seiten. Wir listen die wichtigsten Funktionen auf und geben Ideen, wie man eine App wie Yelp erstellt und wie man damit Geld verdienen kann.

Was ist eine Sharing-App-Bewertung?



Das Internet hatte damals nicht viele Informationen, was frustrierend war. Wir lernten, dass Mundpropaganda der beste Weg war, um einen Arzt oder eine andere Dienstleistung zu finden. Mithilfe von App-Bewertungen können Nutzer lokale Unternehmen wie Bars und Restaurants und Dienstleistungen wie Hausreinigung und Veranstaltungsplanung finden. Die Nutzer können in den sozialen Medien Bewertungen von Unternehmen lesen, Feedback zu ihnen abgeben und sie bewerten. Es gibt mehr als 171 Millionen Bewertungen auf Sharing Apps Review.

Geschäfte in Ihrer Nähe



Nutzerprofile, die nur Sharing Apps Bewertungen lesen, um gute Geschäfte zu finden. Rezensenten oder Menschen, die Inhalte erstellen. Rezensenten sind für Websites wie Sharing App Reviews von entscheidender Bedeutung, da sie Inhalte erstellen, die andere Nutzerprofile lesen. Sharing Apps Review hat sich verändert und neue Funktionen hinzugefügt, genau wie jede andere große Plattform. Nutzerprofile können jetzt einen Tisch reservieren und Essen bestellen, das geliefert oder abgeholt wird. Mit Hilfe von Drittanbieter-Integrationen, Sharing-Apps, Bewertungs-Websites und Social-Media-Launches werden App-Gebühren verwendet, um Dinge zu kaufen und zu verkaufen.



Wesentliche Teile einer App wie Sharing-Apps Review



Wenn Sie eine Social-Media-App wie Sharing-Apps Review erstellen möchten, müssen Sie zunächst verstehen, wie diese Art von Plattform funktioniert.

Eine Möglichkeit, Dinge zu bewerten



Benutzerprofile können Orte und Dienstleistungen bewerten, Feedback hinterlassen und die besten auswählen, indem sie diese Funktion nutzen. Benutzerprofile können mithilfe von Geolokalisierung und standortbezogener Suche Orte in ihrer Nähe finden. Mit diesen Funktionen bietet die Social-Media-Anwendung den Nutzerprofilen Optionen, die auf ihrem Aufenthaltsort basieren, und verbessert so ihr Erlebnis. Finden Sie heraus, wie Sie eine erweiterte Social-Media-Launch-App erstellen, die ortsabhängig funktioniert.

Wie können Sie mit einer Bewertungs-App Geld verdienen?

Hier sind einige Möglichkeiten, eine Social-Media-Launch-App wie Yelp zu erstellen und zu starten.

Werbung

Unternehmen können Anzeigen von Bewertungs-Apps kaufen. Anzeigen für Bewertungs-Apps erscheinen weiter oben in den Suchergebnissen und auf den Geschäftsseiten der Wettbewerber der Bewertungs-App. Denken Sie daran, dass die Anzeigen mit dem zu tun haben sollten, wonach die Nutzer suchen, damit sie nicht lästig werden.

Gebühren für Transaktionen

Eine weitere Möglichkeit, mit der eine Social-Media-Start-App wie eine Bewertungs-App Geld verdienen könnte, ist die Beteiligung an Transaktionen wie Essensbestellungen. Die Bewertungs-App ist bereits in das Geschäft mit Transaktionen eingestiegen. Dennoch ist Werbung die Hauptquelle, mit der das Unternehmen Geld verdient (über 90 Prozent).

Verkäufe und Angebote

Die Review App hat "Review App Deals", mit denen Unternehmen spezielle Angebote machen können, um mehr Kunden anzuziehen. Review App verdient Geld, wenn Verkäufe getätigt werden. Diese Strategie hat noch einen weiteren Vorteil: Werte, die nirgendwo sonst erhältlich sind, können neue Nutzer anlocken.

Premium-Funktionen

Der Name für dieses Modell ist "Freemium". Die Social-Media-Anwendung kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden, aber es gibt einige Funktionen, für die die Nutzer zahlen müssen. Hier besteht die Herausforderung darin, genügend Funktionen anzubieten, um Nutzer zu halten, die nicht bereit sind zu zahlen, und gleichzeitig einigen Nutzern Premium-Funktionen zu bieten, für die sie zahlen werden.

Wie kann man eine Social-Media-Start-App so aufladen, dass sie gut läuft?

Hier sind einige Tipps, wie Sie mehr Menschen dazu bringen können, Ihre Social-Media-Start-App zu nutzen.

Finden Sie Ihre Nische

Wenn Sie einen bekannten Markt wählen, müssen Sie gegen große Unternehmen antreten. Die Bewertungs-App deckt jedoch viele verschiedene Arten von Unternehmen und Dienstleistungen ab. Sie sollten sich für eine entscheiden, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Schauen wir uns andere beliebte Bewertungswebsites an, die in den sozialen Medien verschiedene Menschen ansprechen, und sehen wir, wie sie sich unterscheiden und was sie gemeinsam haben.

TripAdvisor ist eine Website für Reisende, auf der sie sich Vorschläge ansehen und über Orte schreiben können, an denen sie gewesen sind. Aus diesem Grund gibt es auf TripAdvisor nur Kategorien für Hotels, Unternehmungen, Restaurants, Flüge, usw. Sie werden alle diese Kategorien auf der App für die Veröffentlichung von Bewertungen in sozialen Medien finden. Zum Beispiel können Sie Bildungs- und Finanzdienstleistungen finden.

Wie Yelp lässt Zomato die Nutzer Orte bewerten und rezensieren. Zomato hingegen bewertet nur Cafés und Restaurants, was sich von der Bewertungs-App unterscheidet.

HomeAdvisor ist nur ein weiteres Beispiel. Diese Social-Media-Launch-App richtet sich an Hausbesitzer und Menschen, die im Bereich Heimwerker arbeiten. Sie ermöglicht es den Nutzern, lokale Heimwerker zu finden, Bewertungen zu lesen, zu vergleichen und Termine zu vereinbaren. Vor kurzem haben wir einem Kunden geholfen, einen Nischenmarkt für Camping-Reservierungen aufzubauen. Können Sie herausfinden, wie es war? Achten Sie darauf, wie sich der Nutzer fühlt. Bei der Erstellung Ihrer Launch-App-Kosten und der Auswahl ihrer Funktionen sollten Sie immer die Nutzer und ihre Bedürfnisse im Auge behalten.

Da die meisten Menschen Launch-App-Kosten wie das Teilen von App-Bewertungen nutzen, um Unternehmen und Dienstleistungen zu finden, muss Ihre App einfach zu bedienen sein. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Erstellung Ihrer Suchfunktion beachten sollten, damit die Nutzer schnell finden können, was sie brauchen:

Stellen Sie sicher, dass das Suchfeld leicht zu sehen ist.

Die Leute wollen nicht nach einer Suchleiste suchen müssen.

Helfen Sie den Nutzern, indem Sie klar schreiben.



Die UX-Kopie ist einer der wichtigsten Teile von Schnittstellen. Der nächste Teil Ihrer Anwendung umfasst Anweisungen und Navigationsschaltflächen, die den Benutzern helfen, sich zurechtzufinden und Spaß zu haben. Geben Sie den Nutzern Beispiele dafür, was sie in das Suchfeld eingeben könnten, oder stellen Sie ihnen Fragen wie die folgenden.

Beide Sharing-Apps Review und Foursquare Sharing-Apps haben ein Suchfeld.

Geben Sie Vorschläge für die Suche.

Wenn die Leute in das Suchfeld tippen, erscheinen Suchvorschläge in einer Dropdown-Liste. Sie zeigen sofort Ergebnisse an und helfen den Leuten, schnell das zu finden, was sie brauchen.

Speichern Sie Ihre früheren Suchanfragen.

Wenn Benutzer etwas wiederfinden wollen, spart ihnen der Verlauf ihrer letzten Suchanfragen Zeit. Das sollten Sie also im Hinterkopf behalten, bevor Sie die App starten.

Denken Sie an die Sprachsuche.

Die Sprachsuche macht es noch einfacher, eine mobile Anwendung unterwegs zu nutzen, weil die Nutzer ihre Suchanfragen nicht eintippen müssen.

Filtern Sie die Suchergebnisse.

Das Filtern dient dazu, Dinge einzugrenzen, damit nur relevante Ergebnisse angezeigt werden. Lassen Sie die Leute Ihre App benutzen, um die Suchergebnisse nach Ort, Preis und anderen Dingen zu sortieren.

Machen Sie eine Gruppe von Leuten.

Jeremy Stoppelman sagte, dass das Teilen von App-Bewertungen die Gemeinschaft an erste Stelle setzt, den Kunden und das Unternehmen. Yelp-Nutzer haben das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, wenn sie die Website nutzen. Das hilft dem Unternehmen, seine Marke bekannt zu machen und ihr zu vertrauen.

Die Nutzer Ihrer neuen App möchten vielleicht die Möglichkeit haben, die App-Bewertungen anderer zu bewerten, sich gegenseitig zu ihren Freundeslisten hinzuzufügen und Nachrichten zu senden. Wenn die Leute wissen, für wen sie schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie etwas schreiben.

Wenn es um Communities geht, sind App-Reviews sogar noch weiter gegangen, indem lokale App-Review-Events eingerichtet wurden, bei denen sich die Nutzer persönlich treffen können. Gamification ist ein hervorragendes Mittel, um das Interesse der Menschen zu wecken und sie bei der Stange zu halten. Es bringt die Leute dazu, Bewertungen zu schreiben und gibt ihnen etwas zu tun.

Gamification-Elemente umfassen:

Badges

Leaderboards\sPoints

Herausforderungen\sBelohnungen

Eine Möglichkeit, eine App mehr wie ein Spiel zu gestalten, besteht darin, den Benutzern Badges zu geben, die zeigen, was sie geleistet haben. Abzeichen kann man sich verdienen, indem man mehrere Bewertungen hinterlässt oder mehrere Orte besucht. Wer Yelp nutzt, kann sich für die Bewertung der App Elite Squad vorschlagen. Eine der Voraussetzungen ist, dass das Buch viele gute Bewertungen hat.

Hier sind 13 Tipps, wie man eine Bewertungs-App erstellt

Personalisierte Anzeigen und Verbesserungen des Benutzerprofils

Profil einer Marke. Besucher zahlen für ein beeindruckendes Profil mit Premium-Funktionen wie dem Hinzufügen benutzerdefinierter Bilder und Videos, um ihre Profile persönlicher zu gestalten. Unternehmen können ihrem Yelp-Benutzerprofil einen "Call to Action"-Button hinzufügen, der die Besucher auf ihre Website führt.

Bessere Benutzerprofile

Mit dieser Funktion können Unternehmen verhindern, dass Anzeigen von anderen Unternehmen auf ihren Seiten angezeigt werden. Yelp-geprüfte Lizenz. Verbraucher werden einem Unternehmen eher vertrauen, wenn es eine Yelp-Verifizierungslizenz auf seiner Geschäftsseite hat. Schauen Sie sich die Anzeigen an. Unternehmen, die Benutzerprofile auf Yelp haben, bezahlen die Website dafür, dass ihre Benutzerprofile in der App-Suche weiter oben angezeigt werden. Jedes Mal, wenn ein Nutzer auf die Anzeige klickt, berechnet die App eine Cost-per-Click-Gebühr.

Einnahmen aus Online-Bestellungen

Yelp erhält einen Anteil an jedem Produkt, das über die App bestellt oder gekauft wird. Yelp Deals. Für jedes Produkt oder jede Dienstleistung, die über einen Rabatt-Deal auf der Plattform verkauft wird, erhebt die Plattform eine Servicegebühr. Die App wird dem Unternehmen mehr Geld einbringen, wenn der Kunde die Vereinbarung nutzt. Gutscheine für Geschenke. Die App erhebt eine Transaktionsgebühr, die auf dem Gesamtwert des Guts basiert, wenn ein Unternehmen einen Geschenkgutschein verkauft und ein Verbraucher ihn kauft.

Die verschiedenen Dienstleistungen

Reservierung auf Yelp. Das ist eine Funktion, die viele Restaurants und Cafés mögen. Mit ihr kann man über Yelp eine Online-Reservierung vornehmen. Yelp Warteliste. Mit dieser Funktion können sich Nutzer in die Warteliste eintragen und sehen, wie lange sie warten müssen. Yelp wifi Marketing. Mit diesem kostenpflichtigen Yelp-Dienst können Unternehmen Anzeigen auf der Seite schalten, auf der man sich bei wifi anmeldet. Außerdem können Unternehmen durch direkten Kontakt und soziale Medien viel über die Reichweite ihrer Kunden erfahren.

Der News-Feed

Yelp ist eine Social-Media-Website, daher gibt es News-Feeds, in denen die Nutzer eine Liste von Aktivitäten, Neuigkeiten und Benachrichtigungen aus der Vergangenheit sehen können.

Suche basierend auf dem Standort

Mit der geolokalisierungsbasierten Suche können Nutzer die Geolokalisierung auf ihren mobilen Geräten nutzen, um die nächstgelegenen Geschäfte und Restaurants zu finden.

Benutzerprofil

Das Profil des Benutzers enthält alle seine Bewertungen, Fotos, eine Liste der Orte, an denen seine Freunde waren, und eine Liste seiner Lieblingsorte.

Meinungen und Bewertungen

Mit der Funktion "Gedanken und Bewertungen" können die Benutzer Bewertungen schreiben und Geschäfte, in denen sie waren, bewerten.

Filter

Nutzer der App werden in der Lage sein, die Suchergebnisse zumindest nach den wichtigsten Kriterien wie Preis, Entfernung, Lieferung und Angebot zu sortieren.

Soziales Login

Mit dieser Funktion können sich Nutzer mit ihren Facebook-Konten anmelden. Die Nutzer können schneller mit der Nutzung der Social-Media-Launch-App beginnen, da sie den Registrierungsprozess nicht durchlaufen müssen.

Benachrichtigungen versenden

Das Nutzerprofil kann mit Informationen versorgt werden, die auf den Wünschen der Nutzer basieren. Mit Check-Ins und Bewertungen können Sie Ihren Nutzern maßgeschneiderte Angebote machen.

Fotos und Videos einstellen

Mit dieser Funktion können Nutzer Bilder und Videos zu ihren Bewertungen hinzufügen. Benutzerprofile. Bewertungs-Apps haben zwei verschiedene Konten: eines für den persönlichen Gebrauch und eines für Unternehmen.

Analytik

Die Bewertungs-Apps haben auch eine mobile Social-Media-Start-App, mit der Geschäftsinhaber verfolgen können, was mit ihrer Seite passiert.

Was Sie tun müssen, um eine App wie Yelp zu erstellen

Nun besprechen wir, wie viel es kostet und wie lange es dauert, eine App wie Yelp zu erstellen. Das hängt davon ab, wie viele Funktionen sie hat, wie viel ein Entwicklungsunternehmen berechnet und ob die App von Grund auf neu erstellt wird. Bitte finden Sie heraus, wie lange es dauert, eine App wie diese von Grund auf zu entwickeln, wenn Sie die traditionelle Methode der Entwicklung verwenden.

UX-Design: 230 Stunden;

Geschäftsanalyse: 235 Stunden;

Qualitätssicherung: 302 Stunden;

UI-Design: 374 Stunden;

Projektmanagement: 705 Stunden;

Backend-Entwicklung: 959 Stunden;

Frontend-Entwicklung: 1001 Stunden für iOS und 1014 Stunden für Android.

Es dauert etwa 3.806 Stunden, eine ähnliche Bewertungsplattform von Grund auf für die iOS-Plattform und 3.819 Stunden für die Android-Plattform zu entwickeln. Um herauszufinden, wie viel die Erstellung der App kosten wird, müssen wir ermitteln, was Softwareentwicklungsunternehmen in verschiedenen Teilen der Welt im Durchschnitt pro Stunde berechnen. Die Erstellung einer App wie Yelp von Grund auf kostet 163.658 US-Dollar für eine iOS-App und 164.217 US-Dollar für eine Android-App in Mittel- und Westeuropa. In der Ukraine kostet die gleiche App 95.150 $ für iOS und 95.475 $ für Android. AppMaster hat eine Lösung mit allen wichtigen Funktionsmodulen für die Erstellung von Bewertungs-Apps entwickelt, die schneller und kostengünstiger ist. Sie wird die Zeit und das Geld, die für ein ähnliches Projekt benötigt werden, deutlich reduzieren. Es wäre am besten, wenn Sie die Lösung an Ihre Bedürfnisse anpassen. So können wir Ihr Produkt einzigartig machen und es mit allen Funktionen und Designs ausstatten, die Sie sich wünschen.

FAQ

Wie lange dauert der Prozess der App-Erstellung?

Für die kleinere Version können Sie es in zwei Wochen schaffen. Die Erstellung einer mittelgroßen App dauert etwa 3 bis 3,5 Wochen, die einer großen App 5 bis 6 Wochen.

Was ist der Sinn einer Bewertungs-App?

Die Bewertungs-App ist ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie Änderungen an Produkten präsentieren können. Bewertungen und App-Reviews können Ihnen dabei helfen, herauszufinden, was funktioniert und was nicht, z. B. wie die Benutzeroberfläche gestaltet ist oder ob es Fehler in der Software gibt. Jedes Admin-Panel beginnt damit, das bestmögliche Produkt zu entwickeln. Admin-Panels tun dies, um frühzeitig hohe Bewertungen und Rezensionen zu erhalten, die ihnen helfen, mehr Aufträge zu erhalten.