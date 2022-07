Criar uma App de Revisão pode ser uma ferramenta de colaboração que ajuda a fornecer um ambiente de grau associado para mostrar as alterações do produto.

O que é uma revisão de aplicações de partilha?

>h2>10 Dicas sobre como criar uma App de Revisão >p>BrightLocal's 2018 Local Consumer Review Survey constatou que 86% das pessoas leram revisões para empresas locais. Este artigo analisa as aplicações de partilha das redes sociais, um dos mais conhecidos sites de partilha de aplicações. Listamos as suas características mais importantes e damos ideias sobre como fazer uma aplicação como Yelp e como ganhar dinheiro com ela.

A Internet não tinha muita informação na altura, o que era frustrante. Aprendemos que a palavra de boca em boca era a melhor maneira de encontrar um médico ou outro serviço. Os utilizadores podem encontrar empresas locais como bares e restaurantes e serviços como limpeza da casa e planeamento de eventos, com a ajuda da partilha de revisões de aplicações. Os utilizadores podem ler as críticas das empresas nas redes sociais, deixar comentários sobre elas, e classificá-las. Há mais de 171 milhões de revisões sobre a revisão de aplicações de partilha.

> forte>Empresas perto de si>>br>>>/p>p> Perfil do utilizador que só lê revisões de aplicações de partilha para encontrar bons negócios. Revisores ou pessoas que fazem conteúdos. Os revisores são críticos para sítios como a partilha de revisões de aplicações porque criam conteúdos que outros perfis de utilizadores lêem. A partilha de revisões de aplicações mudou e acrescentou funcionalidades, tal como qualquer outra grande plataforma. Os perfis de utilizadores podem agora reservar uma mesa e encomendar comida para ser entregue ou recolhida. Com a ajuda de integrações de terceiros, partilha de aplicações, sites de revisão, e lançamentos nas redes sociais, as taxas de aplicação são utilizadas para comprar e vender coisas.

>p>>br>>forte> partes essenciais de uma aplicação como a partilha de revisão de aplicações>>br>>>/p>p>Se quiser fazer uma aplicação de redes sociais como a partilha de revisão de aplicações, precisa primeiro de compreender como funciona este tipo de plataforma. Aqui estão as partes essenciais de uma aplicação de lançamento de redes sociais, como a revisão de aplicações de partilha.

> forte>Uma forma de rever e avaliar as coisas>>br>>

Como pode ganhar dinheiro com uma aplicação de revisão?

p> Perfis de utilizadores podem avaliar lugares e serviços, deixar feedback, e escolher os melhores utilizando esta funcionalidade. Os perfis dos utilizadores podem encontrar locais perto deles, utilizando a geolocalização e a pesquisa baseada na localização. Com estas características, a aplicação social media oferece opções de perfil de utilizador baseadas no local onde se encontram, tornando a sua experiência melhor. Descubra como fazer uma aplicação de lançamento de redes sociais aumentada que funcione com base no local onde se encontra.

Aqui estão algumas formas de fazer e lançar uma aplicação de lançamento de redes sociais como Yelp.

Anunciar

As empresas podem comprar anúncios de aplicações de revisão. Os anúncios das aplicações de revisão aparecem mais elevados nos resultados de pesquisa e nas páginas de negócios dos concorrentes da aplicação de revisão. Lembre-se de que os anúncios devem estar relacionados com o que os utilizadores procuram para que não fiquem aborrecidos.

>forte>taxas para transacções>>br>Uma outra forma de um aplicativo de lançamento de mídia social cobrar como um aplicativo de revisão é através de uma parte de transacções como encomendar comida. O aplicativo de revisão já está a entrar no negócio das transacções. Ainda assim, a publicidade é a principal forma de a empresa ganhar dinheiro (mais de 90%).

> forte>Vendas e negócios>>br>A aplicação de revisão tem "review app Deals", que permite às empresas oferecer negócios especiais para atrair mais clientes. O aplicativo de revisão faz dinheiro quando as vendas são vendidas. Esta estratégia tem mais um benefício: valores que não estão disponíveis em qualquer outro lugar podem trazer novos utilizadores.

> forte> Características de prémio>>br> O nome para este modelo é "freemium". A aplicação de social media é gratuita para descarregar e utilizar, mas existem algumas características pelas quais os utilizadores têm de pagar. Aqui, o desafio é oferecer funcionalidades suficientes para manter os utilizadores que não estão preparados para pagar, ao mesmo tempo que dá a alguns utilizadores funcionalidades premium pelas quais pagarão.

Como se faz uma aplicação de lançamento de redes sociais cobrar como uma aplicação de revisão que faz bem?

Aqui estão algumas dicas para conseguir que mais pessoas utilizem a sua aplicação de lançamento de redes sociais.

Encontrar o seu nicho

Se escolher um mercado famoso, terá de competir contra grandes empresas. No entanto, a aplicação de revisão abrange muitos tipos diferentes de negócios e serviços. Talvez queira escolher um em que se concentrar. Vamos olhar para outros sites de revisão populares que as redes sociais apelam a pessoas diferentes e ver como são diferentes e o que têm em comum.

p>TripAdvisor é um site para viajantes que lhes permite olhar para sugestões e escrever sobre lugares onde estiveram. Devido a isto, TripAdvisor só tem categorias para hotéis, coisas para fazer, restaurantes, voos, etc. Descobrirá todas estas classes na revista social media launch app charges. Por exemplo, pode encontrar serviços educativos e financeiros.

Like Yelp, Zomato permite aos utilizadores avaliar e rever lugares. Zomato, por outro lado, apenas revê cafés e restaurantes, o que é diferente do app.

HomeAdvisor é apenas mais um exemplo. Esta aplicação de lançamento das redes sociais é para proprietários e pessoas que trabalham na melhoria da casa. Permite que as pessoas encontrem empreiteiros locais de serviços domésticos, leiam revisões, comparem as suas classificações, e estabeleçam compromissos. Recentemente, ajudámos um cliente a construir um nicho de mercado para reservas de campismo. Conseguiu descobrir como foi? Preste atenção ao modo como o utilizador se sente. Ao construir a sua aplicação de lançamento e escolher as suas características, deve ter sempre em mente os utilizadores e as suas necessidades.

Desde que a maioria das pessoas usa o lançamento de aplicações como a partilha de revisões de aplicações para encontrar negócios e serviços, a sua aplicação precisa de uma pesquisa fácil de usar. Aqui estão alguns itens a manter ao fazer a sua funcionalidade de pesquisa para que os utilizadores possam encontrar rapidamente o que precisam:

>Leve a caixa de pesquisa a ser fácil de ver.

ajudar os utilizadores escrevendo claramente.

>ul>>li>li>As pessoas não querem ter de procurar uma barra de pesquisa.

>br>A cópia UX é uma das partes essenciais das interfaces. A parte seguinte da sua aplicação inclui instruções e botões de navegação que ajudam os utilizadores a deslocarem-se e a divertirem-se. Dê aos utilizadores amostras do que podem digitar na caixa de pesquisa ou faça perguntas como as que se seguem.

>p> Tanto as aplicações de partilha de aplicações de revisão como as aplicações de partilha Quadrangular têm uma caixa de pesquisa.>p> forte>Dê sugestões de pesquisa.>>br>As pessoas digitam na caixa de pesquisa, as sugestões de pesquisa aparecem numa lista pendente. Mostram imediatamente os resultados e ajudam as pessoas a encontrar rapidamente o que precisam.

Guardar as suas pesquisas anteriores.>>br>Quando os utilizadores querem encontrar algo novamente, a história das suas pesquisas recentes poupa-lhes tempo. Por isso, tem de ter isto em mente antes de lançar o app.

>forte>Pense na pesquisa por voz.>br>A pesquisa por voz faz com que seja ainda mais fácil utilizar uma aplicação móvel em movimento porque os utilizadores não têm de digitar consultas.

>forte>Adicionar filers.>br>Filtragem é utilizada para verificar as coisas de modo a que só apareçam resultados relevantes. Deixe as pessoas utilizarem a sua aplicação para classificar os resultados da pesquisa por localização, preço, e outras coisas.

Faça um grupo de pessoas.>br>Jeremy Stoppelman disse que a revisão de aplicações de partilha coloca a comunidade em primeiro lugar, o cliente, e o negócio. Os utilizadores de Yelp sentem-se parte de uma grande família quando utilizam o site. Ajuda a empresa a fazer com que as pessoas conheçam e confiem na sua marca.

>p>Os utilizadores da sua aplicação de lançamento poderão gostar de poder avaliar as revisões de aplicação uns dos outros, adicionar uns aos outros às suas listas de amigos, e enviar mensagens. Quando as pessoas sabem para quem estão a escrever, é mais provável que escrevam algo.

Quando se trata de comunidades, a revisão de aplicação foi ainda mais longe, criando eventos locais de revisão de aplicação onde os utilizadores se podem encontrar pessoalmente. A gamificação é uma excelente forma de despertar o interesse das pessoas e de as manter em movimento. Faz com que as pessoas escrevam revisões e dá-lhes algo para fazer.

Badges

Aqui estão 13 dicas sobre como criar uma crítica app

>p>elementos de gamificação incluem:>ul><>li>Liderboards\sPoints>li>Challenges\sRewardsp> Uma forma de tornar uma aplicação mais parecida com um jogo é dar aos utilizadores crachás que mostrem o que fizeram. Os crachás podem ser ganhos deixando várias críticas ou indo a vários lugares. As pessoas que utilizam Yelp podem apresentar-se para a revisão da aplicação da Elite Squad. Um dos requisitos é que o livro tenha de ter muitas boas críticas.

> forte>Anúncios personalizados e melhorias no perfil do utilizador

>p>Perfil de uma marca. Os visitantes pagam por um perfil impressionado com características premium como a adição de imagens e vídeos personalizados para tornar os seus perfis mais pessoais. As empresas podem adicionar um botão "Call to Action" aos seus perfis de utilizador Yelp que leva as pessoas aos seus websites.>

> forte>Melhor perfil de utilizador

>p> Com esta funcionalidade, as empresas podem impedir que anúncios de outras empresas apareçam nas suas páginas. Licença Yelp Verificada. Os consumidores serão mais credíveis a confiar numa empresa se esta tiver uma licença de verificação Yelp na sua página de negócios. Veja através dos anúncios. As empresas que têm perfis de utilizador no Yelp pagam o site para que os seus perfis de utilizador apareçam mais elevados na pesquisa da aplicação. Cada vez que um utilizador clica no anúncio, o aplicativo cobra um custo por clique.

>forte>Principal>Principal de Transacção de Encomendas em Linha

>p>Yelp tira um corte de cada produto encomendado ou comprado através do aplicativo. Yelp Deals. Por cada produto ou serviço vendido através de um desconto na plataforma, a plataforma cobra uma taxa de serviço. A aplicação irá definir o negócio mais dinheiro se o cliente utilizar o acordo. Certificados para presentes. A aplicação cobra uma taxa de transacção baseada no valor total da propriedade quando uma empresa vende um certificado de oferta, e um consumidor compra-o.

>forte>Diferentes serviços>>p>Reserva no Yelp. É uma característica que muitos restaurantes e cafés gostam. Permite às pessoas usar o Yelp para fazer uma reserva online. Yelp Waitlist. Esta funcionalidade permite aos utilizadores inscreverem-se na lista de espera e ver quanto tempo têm de esperar. Yelp wifi Marketing. Com este serviço Yelp pago, as empresas podem colocar anúncios na página onde se inscreve no wifi. Além disso, as empresas podem aprender muito sobre as gamas dos seus clientes através de contacto directo e meios de comunicação social.

>forte> O feed de notícias

>p>Yelp é um site de meios de comunicação social, por isso tem feeds de notícias onde os utilizadores podem ver uma lista de actividades, notícias e notificações do passado.

>forte>>Procurar com base no local onde se encontra>>/p>>p>Com a pesquisa baseada na geolocalização, os utilizadores podem usar a geolocalização nos seus dispositivos móveis para encontrar as lojas e restaurantes mais próximos.

> forte> Perfil do utilizador

>p> O perfil do utilizador tem todas as suas críticas, fotos, uma lista de lugares onde os seus amigos estiveram, e uma lista dos seus lugares favoritos.

> forte>Opiniões e pontuações

>p> Os utilizadores podem escrever críticas e avaliar os negócios em que estiveram com a funcionalidade de pensamento e avaliação.>

> forte>Filtro>>/p>>p> Os utilizadores da aplicação serão capazes de classificar os resultados da pesquisa pelo menos por critérios essenciais como preço, distância, entrega, e oferecer um negócio.

>> forte>> Login social>>p> Os perfis dos utilizadores podem entrar usando as suas contas do Facebook com esta funcionalidade. As pessoas podem começar a utilizar a aplicação de lançamento de redes sociais mais rapidamente porque não têm de passar pelo processo de registo.>

>forte>Enviar alertas>>/p>>p>Fornecer informação a um perfil de utilizador com base no que pretendem. Check-ins e revisões podem adequar as ofertas feitas aos seus utilizadores.

>forte>Pôr fotos e vídeos

>p>Os utilizadores podem adicionar fotos e vídeos às suas revisões com esta funcionalidade. Perfis de utilizadores. As aplicações de revisão têm duas contas diferentes: uma para uso pessoal e outra para empresas.

> forte>Analíticos>

O que é preciso fazer para fazer uma aplicação como a revisão de uma aplicação

>p>As aplicações de revisão também têm uma aplicação de lançamento móvel de redes sociais que os proprietários de empresas podem acompanhar o que se passa com a sua página.

Agora discuta quanto custa e quanto tempo demora a fazer uma aplicação como o Yelp. Depende de quantas características tem, quanto custa uma empresa de desenvolvimento, e se a aplicação é feita a partir do zero. Por favor, localize quanto tempo leva a fazer uma aplicação como esta do zero se estiver a utilizar a forma tradicional de desenvolvimento.

design do OIC: 374 horas;

desenvolvimento backend: 959 horas;

desenvolvimento frontend: 1001 horas para o iOS e 1014 horas para o Android.

>ul>##li>design de Lux: 230 horas;#li>análise de negócios: 235 horas;#li> garantia de qualidade: 302 horas;li>li>gestão de projectos: 705 horas;

demora cerca de 3.806 horas para construir uma plataforma de revisão semelhante do zero para a plataforma iOS e 3.819 horas para a plataforma Android. Para descobrir quanto custará fazer a aplicação, precisamos de determinar que empresas de desenvolvimento de software em diferentes partes do mundo cobram em média por hora. Criar uma aplicação como Yelp a partir do zero custará $163.658 por uma aplicação iOS e $164.217 por uma aplicação Android na Europa Central e Ocidental. Na Ucrânia, o mesmo aplicativo custará $95.150 por um iOS e $95.475 por um Android. O AppMaster fez uma solução com todos os módulos de características mais cruciais para aplicações de revisão de construção, que é mais rápida e mais barata. Irá reduzir o tempo e o dinheiro necessários para fazer um projecto semelhante. Seria melhor se mudasse a solução de acordo com as suas necessidades. Devido a isto, podemos tornar o seu produto único e dar-lhe todas as características e desenhos que desejar.

FAQ

>>forte>Quanto tempo demora o processo de fazer uma aplicação?

p>Pode fazê-lo em duas semanas para a versão mais pequena. Pode levar cerca de 3-3,5 semanas para fazer uma aplicação de tamanho médio e 5-6 semanas para fazer uma grande aplicação.

> forte> Qual é o objectivo de uma aplicação de revisão?

>p>Aplicação de revisão é uma ferramenta de colaboração que ajuda a proporcionar um lugar para mostrar as alterações aos produtos. Avaliações e revisões de aplicação podem ajudar a descobrir o que funciona e o que não funciona, como por exemplo como é concebida a interface do utilizador ou se existem bugs no software. Cada painel de administração começa por fazer o melhor produto que pode. O painel de administração faz isto para obter altas classificações e revisões com antecedência, o que os ajudará a obter mais negócios.

