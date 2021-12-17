قد يكون إنشاء تطبيق مراجعة أداة تعاون تساعد في توفير محيط درجة الزمالة لعرض تغييرات المنتج.

10 نصائح حول كيفية إنشاء تطبيق مراجعة

وجد استطلاع رأي المستهلك المحلي لعام 2018 الخاص بـ BrightLocal أن 86٪ من الأشخاص يقرؤون مراجعات للأنشطة التجارية المحلية. تتناول هذه المقالة تطبيقات مشاركة الوسائط الاجتماعية ، وهي واحدة من أشهر مواقع تطبيقات المشاركة. ندرج أهم ميزاته ونقدم أفكارًا حول إنشاء تطبيق مثل Yelp وكيفية جني الأموال منه.

ما المقصود بمراجعة تطبيقات المشاركة؟



لم يكن الإنترنت يحتوي على الكثير من المعلومات في ذلك الوقت ، وهو أمر محبط. تعلمنا أن الكلام الشفهي هو أفضل طريقة للعثور على طبيب أو خدمة أخرى. يمكن للمستخدمين العثور على الأنشطة التجارية المحلية مثل الحانات والمطاعم والخدمات مثل تنظيف المنزل وتخطيط الأحداث بمساعدة مشاركة مراجعات التطبيق. يمكن للمستخدمين قراءة مراجعات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات ، وترك تعليقات عنها ، وتقييمها. هناك أكثر من 171 مليون تعليق حول مراجعة مشاركة التطبيقات.

الشركات القريبة منك



ملف تعريف المستخدم الذي يقرأ فقط تقييمات مشاركة التطبيقات للعثور على أعمال جيدة. المراجعين أو الأشخاص الذين يصنعون المحتوى. المراجعون مهمون لمواقع مثل مشاركة مراجعات التطبيق لأنهم ينشئون محتوى تقرأه ملفات تعريف المستخدمين الآخرين. تغيرت مراجعة مشاركة التطبيقات وإضافة ميزات ، تمامًا مثل أي منصة كبيرة أخرى. يمكن لملفات تعريف المستخدمين الآن حجز طاولة وطلب الطعام ليتم توصيله أو استلامه. بمساعدة عمليات تكامل الجهات الخارجية ، ومشاركة التطبيقات ، ومراجعة مواقع الويب ، وإطلاق الوسائط الاجتماعية ، تُستخدم رسوم التطبيقات لشراء الأشياء وبيعها.



الأجزاء الأساسية من التطبيق مثل مشاركة مراجعة التطبيقات



إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق وسائط اجتماعية مثل مشاركة مراجعة التطبيقات ، فأنت بحاجة أولاً إلى فهم كيفية عمل هذا النوع من النظام الأساسي. فيما يلي الأجزاء الأساسية لرسوم تشغيل تطبيق الوسائط الاجتماعية ، مثل مشاركة مراجعة التطبيقات.

طريقة لمراجعة وتقييم الأشياء



يمكن لملفات تعريف المستخدمين تقييم الأماكن والخدمات ، وترك التعليقات ، واختيار أفضلها باستخدام هذه الميزة. يمكن لملفات تعريف المستخدمين العثور على المواقع القريبة منهم باستخدام تحديد الموقع الجغرافي والبحث المستند إلى الموقع. باستخدام هذه الميزات ، يوفر تطبيق الوسائط الاجتماعية خيارات ملف تعريف المستخدم بناءً على مكان وجودهم ، مما يجعل تجربتهم أفضل. تعرف على كيفية زيادة رسوم تشغيل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل بناءً على مكان وجودك.

كيف يمكنك كسب المال من خلال تطبيق المراجعة؟

فيما يلي بعض الطرق لإنشاء وتشغيل تطبيق لتشغيل الوسائط الاجتماعية مثل Yelp.

دعاية

يمكن للشركات شراء الإعلانات من تطبيقات المراجعة. تظهر إعلانات مراجعة التطبيق أعلى في نتائج البحث وعلى صفحات الأعمال لمنافسي تطبيق المراجعة. تذكر أن الإعلانات يجب أن تكون مرتبطة بما يبحث عنه المستخدمون حتى لا يتسببوا في الإزعاج.

رسوم المعاملات

هناك طريقة أخرى يمكن أن يؤدي بها تطبيق إطلاق وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيق المراجعة إلى جني الأموال وهي عن طريق إجراء جزء من المعاملات مثل طلب الطعام. مراجعة التطبيق يدخل بالفعل في مجال المعاملات التجارية. ومع ذلك ، فإن الإعلان هو الطريقة الأساسية التي تجني بها الشركة الأموال (أكثر من 90 بالمائة).

المبيعات والصفقات

يحتوي تطبيق المراجعة على "صفقات تطبيق المراجعة" ، والتي تتيح للشركات تقديم صفقات خاصة لجذب المزيد من العملاء. تطبيق المراجعة يربح المال عند بيع المبيعات. هذه الإستراتيجية لها فائدة أخرى: القيم غير المتوفرة في أي مكان آخر يمكن أن تجلب مستخدمين جدد.

مميزات العضوية الممتازة

اسم هذا النموذج هو "freemium". تطبيق الوسائط الاجتماعية مجاني للتنزيل والاستخدام ، ولكن هناك بعض الميزات التي يتعين على المستخدمين دفع ثمنها. هنا ، يتمثل التحدي في تقديم ميزات كافية لإبقاء المستخدمين غير المستعدين للدفع مع منح بعض المستخدمين ميزات متميزة سيدفعون مقابلها.

كيف تجعل تطبيق إطلاق الوسائط الاجتماعية يتقاضى رسومًا مثل تطبيق المراجعة الذي يعمل جيدًا؟

فيما يلي بعض النصائح للحصول على المزيد من الأشخاص لاستخدام تطبيق إطلاق الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

ابحث عن مكانك المناسب

إذا اخترت سوقًا مشهورًا ، فسيتعين عليك منافسة الشركات الكبرى. ومع ذلك ، يغطي تطبيق المراجعة أنواعًا مختلفة من الأنشطة التجارية والخدمات. قد ترغب في اختيار واحد للتركيز عليه. دعنا نلقي نظرة على مواقع المراجعة الشائعة الأخرى التي تروق لها وسائل التواصل الاجتماعي أشخاص مختلفين ونرى كيف يختلفون وما هو مشترك بينهم.

TripAdvisor هو موقع ويب خاص بالمسافرين يتيح لهم الاطلاع على الاقتراحات والكتابة عن الأماكن التي زاروها. لهذا السبب ، يحتوي موقع TripAdvisor على فئات للفنادق والأشياء التي يجب القيام بها والمطاعم ورحلات الطيران وما إلى ذلك فقط. وسوف تكتشف كل هذه الفئات في المراجعة رسوم تطبيقات تشغيل الوسائط الاجتماعية. على سبيل المثال ، يمكنك العثور على خدمات تعليمية ومالية.

مثل Yelp ، يتيح Zomato للمستخدمين تقييم الأماكن ومراجعتها. من ناحية أخرى ، يراجع Zomato المقاهي والمطاعم فقط ، وهو ما يختلف عن تطبيق المراجعة.

HomeAdvisor هو مجرد مثال آخر. رسوم تطبيق إطلاق الوسائط الاجتماعية هذه مخصصة لأصحاب المنازل والأشخاص الذين يعملون في تحسين المنزل. يتيح للأشخاص العثور على مقاولي خدمة منزلية محليين ، وقراءة المراجعات ، ومقارنة تقييماتهم ، وإعداد المواعيد. لقد ساعدنا مؤخرًا أحد العملاء في بناء سوق متخصص لحجوزات التخييم. هل يمكنك معرفة كيف كان؟ انتبه لما يشعر به المستخدم. عند إنشاء رسوم تطبيق الإطلاق واختيار ميزاته ، يجب أن تضع المستخدمين واحتياجاتهم في الاعتبار دائمًا.

نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون لإطلاق رسوم التطبيق مثل مشاركة مراجعات التطبيق للعثور على الأنشطة التجارية والخدمات ، فإن تطبيقك يحتاج إلى بحث سهل للاستخدام. فيما يلي بعض العناصر التي يجب الاحتفاظ بها عند إجراء ميزة البحث الخاصة بك حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على ما يحتاجون إليه:

تأكد من سهولة رؤية مربع البحث.

لا يريد الناس البحث عن شريط البحث.

ساعد المستخدمين بالكتابة بوضوح.



نسخة UX هي أحد الأجزاء الأساسية للواجهات. يتضمن الجزء التالي من التطبيق الخاص بك التعليمات وأزرار التنقل التي تساعد المستخدمين على التجول وقضاء وقت ممتع. امنح المستخدمين عينات لما قد يكتبونه في مربع البحث أو اطرح عليهم أسئلة مثل تلك الواردة أدناه.

يحتوي كل من مراجعة تطبيقات المشاركة وتطبيقات المشاركة على Foursquare على مربع بحث.

إعطاء اقتراحات لعمليات البحث.

عندما يكتب الأشخاص في مربع البحث ، تظهر اقتراحات البحث في قائمة منسدلة. يعرضون النتائج على الفور ويساعدون الأشخاص في العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة.

احفظ عمليات البحث السابقة.

عندما يرغب المستخدمون في العثور على شيء ما مرة أخرى ، فإن محفوظات عمليات البحث الأخيرة التي أجروها توفر لهم الوقت. لذلك عليك أن تضع هذا الشيء في الاعتبار قبل بدء تشغيل التطبيق.

فكر في البحث الصوتي.

يؤدي البحث الصوتي إلى سهولة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التنقل لأن المستخدمين ليسوا مضطرين لكتابة الاستعلامات.

أضف ملفات.

يتم استخدام التصفية للتحقق من الأشياء بحيث تظهر النتائج ذات الصلة فقط. اسمح للأشخاص باستخدام تطبيقك لفرز نتائج البحث حسب الموقع والسعر وأشياء أخرى.

اصنع مجموعة من الناس.

قال جيريمي ستوبلمان إن مشاركة مراجعة التطبيقات تضع المجتمع أولاً والعميل والعمل. يشعر مستخدمو Yelp بأنهم جزء من عائلة كبيرة عند استخدام الموقع. يساعد الشركة في تعريف الناس بعلامتها التجارية والثقة بها.

قد يرغب مستخدمو رسوم تطبيق الإطلاق في أن يكونوا قادرين على تقييم مراجعات التطبيق لبعضهم البعض ، وإضافة بعضهم البعض إلى قوائم الأصدقاء ، وإرسال الرسائل. عندما يعرف الناس لمن يكتبون ، فمن المرجح أن يكتبوا شيئًا ما.

عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات ، فقد ذهبت مراجعة التطبيق إلى أبعد من ذلك من خلال إعداد أحداث مراجعة التطبيق المحلية حيث يمكن للمستخدمين مقابلة بعضهم البعض شخصيًا. يعد Gamification طريقة ممتازة لجذب اهتمام الأشخاص واستمرارهم. إنه يجعل الناس يكتبون مراجعات ويمنحهم شيئًا ما ليفعلوه.

تتضمن عناصر التلعيب:

شارات

المتصدرين / النقاط

التحديات \ المكافآت

تتمثل إحدى طرق جعل التطبيق أشبه باللعبة في منح المستخدمين شارات توضح ما فعلوه. يمكن الحصول على الشارات بترك عدة تقييمات أو الذهاب إلى عدة أماكن. يمكن للأشخاص الذين يستخدمون Yelp تقديم أنفسهم لمراجعة تطبيق Elite Squad. أحد المتطلبات هو أن الكتاب يجب أن يحتوي على الكثير من المراجعات الجيدة.

فيما يلي 13 نصيحة حول كيفية إنشاء تطبيق مراجعة

الإعلانات المخصصة وتحسينات ملف تعريف المستخدم

الملف التعريفي للعلامة التجارية. يدفع الزائرون مقابل ملف تعريف مثير للإعجاب مع ميزات متميزة مثل إضافة صور ومقاطع فيديو مخصصة لجعل ملفاتهم الشخصية أكثر شخصية. يمكن للشركات إضافة زر "دعوة إلى اتخاذ إجراء" إلى ملفات تعريف مستخدمي Yelp الخاصة بهم والذي ينقل الأشخاص إلى مواقعهم على الويب.

ملف تعريف مستخدم أفضل

باستخدام هذه الميزة ، يمكن للشركات إيقاف ظهور إعلانات الشركات الأخرى على صفحاتها. تم التحقق من ترخيص Yelp. سيكون المستهلكون أكثر مصداقية في الوثوق بشركة ما إذا كان لديها ترخيص تحقق من Yelp على صفحة الأعمال الخاصة بها. انظر من خلال الإعلانات. الشركات التي لديها ملفات تعريف مستخدمين على Yelp تدفع للموقع حتى تظهر ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بهم أعلى في بحث التطبيق. في كل لحظة ينقر فيها المستخدم على الإعلان ، يفرض التطبيق رسومًا على تكلفة النقرة.

دخل معاملات الطلب عبر الإنترنت

يأخذ موقع Yelp جزءًا من كل منتج يتم طلبه أو شراؤه من خلال التطبيق. صفقات الصرخة. لكل منتج أو خدمة يتم بيعها من خلال صفقة مخفضة على المنصة ، تفرض المنصة رسوم خدمة. سيحدد التطبيق المزيد من الأموال للأعمال إذا استخدم العميل الاتفاقية. شهادات للهدايا. يفرض التطبيق رسومًا على المعاملات بناءً على القيمة الإجمالية للممتلكات عندما تبيع شركة ما شهادة هدية ، ويشتريها المستهلك.

خدمات مختلفة

الحجز على موقع Yelp. إنها ميزة يحبها العديد من المطاعم والمقاهي. يتيح للأشخاص استخدام Yelp لإجراء حجز عبر الإنترنت. الصرخة قائمة الانتظار. تتيح هذه الميزة للمستخدمين التسجيل في قائمة الانتظار ومعرفة المدة التي يتعين عليهم الانتظار خلالها. Yelp wifi Marketing. باستخدام خدمة Yelp المدفوعة هذه ، يمكن للشركات وضع إعلانات على الصفحة التي تسجّل فيها الدخول إلى شبكة wifi. أيضًا ، يمكن للشركات معرفة الكثير عن نطاقات عملائها من خلال الاتصال المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

موجز الأخبار

Yelp هو موقع وسائط اجتماعية ، لذا فهو يحتوي على مواجز إخبارية حيث يمكن للمستخدمين رؤية قائمة بالأنشطة والأخبار والإشعارات من الماضي.

البحث على أساس مكان وجودك

من خلال البحث المستند إلى الموقع الجغرافي ، يمكن للمستخدمين استخدام الموقع الجغرافي على أجهزتهم المحمولة للعثور على أقرب المتاجر والمطاعم.

ملف تعريفي للمستخدم

يحتوي الملف الشخصي للمستخدم على جميع التعليقات والصور وقائمة بالأماكن التي زارها أصدقاؤهم وقائمة بالأماكن المفضلة لديهم.

آراء وعشرات

يمكن للمستخدمين كتابة المراجعات وتقييم الأعمال التي قاموا بها باستخدام ميزة الأفكار والتصنيف.

منقي

سيكون مستخدمو التطبيق قادرين على فرز نتائج البحث حسب المعايير الأساسية على الأقل مثل السعر والمسافة والتسليم وعرض الصفقة.

تسجيل الدخول الاجتماعي

يمكن لملفات تعريف المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حسابات Facebook الخاصة بهم مع هذه الميزة. يمكن للأشخاص البدء في استخدام رسوم تطبيق إطلاق الوسائط الاجتماعية بشكل أسرع لأنه لا يتعين عليهم متابعة عملية التسجيل.

أرسل التنبيهات

قم بتوفير المعلومات لملف تعريف المستخدم بناءً على ما يريدونه. يمكن لعمليات تسجيل الوصول والمراجعات تخصيص العروض التي تقدمها للمستخدمين.

وضع الصور والفيديو

يمكن للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى مراجعاتهم باستخدام هذه الميزة. ملفات تعريف المستخدم. تحتوي تطبيقات المراجعة على حسابين مختلفين: أحدهما للاستخدام الشخصي والآخر للشركات.

تحليلات

تحتوي تطبيقات المراجعة أيضًا على رسوم على تطبيق إطلاق الوسائط الاجتماعية على الأجهزة المحمولة بحيث يمكن لأصحاب الأعمال تتبع ما يحدث في صفحاتهم.

ما عليك القيام به لإنشاء تطبيق مثل مراجعة التطبيق

الآن ناقش تكلفة إنشاء تطبيق مثل Yelp والمدة التي يستغرقها ذلك. يعتمد ذلك على عدد الميزات التي تمتلكها ، ومقدار رسوم شركة التطوير ، وما إذا كان التطبيق مصنوعًا من نقطة الصفر. يرجى تحديد المدة التي يستغرقها إنشاء تطبيق مثل هذا من البداية إذا كنت تستخدم الطريقة التقليدية للتطوير.

تصميم UX: 230 ساعة ؛

تحليل الأعمال: 235 ساعة ؛

ضمان الجودة: 302 ساعة ؛

تصميم واجهة المستخدم: 374 ساعة ؛

إدارة المشروع: 705 ساعة ؛

تطوير الواجهة الخلفية: 959 ساعة ؛

تطوير الواجهة الأمامية: 1001 ساعة لنظام iOS و 1014 ساعة لنظام Android.

يستغرق إنشاء منصة مراجعات مماثلة من الصفر لمنصة iOS حوالي 3806 ساعة و 3819 ساعة لمنصة Android. لمعرفة تكلفة إنشاء التطبيق ، نحتاج إلى تحديد شركات تطوير البرمجيات في أجزاء مختلفة من العالم التي تتقاضاها في المتوسط لكل ساعة. سيكلفك إنشاء تطبيق مثل Yelp من البداية 163،658 دولارًا لتطبيق iOS و 164،217 دولارًا لتطبيق Android في وسط وغرب أوروبا. في أوكرانيا ، سيكلفك التطبيق نفسه 95،150 دولارًا لنظام التشغيل iOS و 95،475 دولارًا لنظام Android. قدم AppMaster حلاً بجميع وحدات الميزات الأكثر أهمية لبناء تطبيقات المراجعة ، وهو أسرع وأكثر تكلفة. سيقلل الوقت والمال اللازمين للقيام بمشروع مماثل. سيكون من الأفضل إذا قمت بتغيير الحل ليناسب احتياجاتك. لهذا السبب ، يمكننا أن نجعل منتجك فريدًا ونمنحه جميع الميزات والتصميمات التي تريدها.

التعليمات

كم من الوقت تستغرق عملية إنشاء التطبيق؟

يمكنك القيام بذلك في غضون أسبوعين للإصدار الأصغر. قد يستغرق إنشاء تطبيق متوسط الحجم حوالي 3 إلى 3.5 أسابيع ومن 5 إلى 6 أسابيع لإنشاء تطبيق رائع.

ما الهدف من تطبيق المراجعة؟

تطبيق المراجعة هو أداة تعاون تساعد على توفير مكان لعرض التغييرات على المنتجات. يمكن أن تساعدك التقييمات ومراجعات التطبيق في معرفة ما ينجح وما لا ينجح ، مثل كيفية تصميم واجهة المستخدم أو ما إذا كانت هناك أخطاء في البرنامج. تبدأ كل لوحة تحكم بصنع أفضل منتج يمكنهم فعله. تقوم لوحة الإدارة بذلك للحصول على تقييمات ومراجعات عالية في وقت مبكر ، مما سيساعدهم في الحصول على المزيد من الأعمال.



