创建一个评论应用程序可能是一个合作工具，协助提供联想度的环绕，以展示产品的变化。

如何创建评论应用程序的10个提示

BrightLocal的2018年本地消费者评论调查发现，86％的人阅读本地企业的评论。本文着眼于社交媒体分享应用，这是一个最知名的分享应用网站。我们列出了它最重要的功能，并给出了制作像Yelp那样的应用程序以及如何从中赚钱的想法。

什么是分享应用程序的评论？



那时的互联网没有什么信息，这让人很沮丧。我们了解到，口口相传是寻找医生或其他服务的最佳方式。用户可以在分享应用评论的帮助下，找到酒吧和餐馆等本地企业以及房屋清洁和活动策划等服务。用户可以阅读公司的社交媒体评论应用，留下关于他们的反馈，并对他们进行评级。在分享应用评论上有超过1.71亿条评论。

你附近的企业



只阅读分享应用评论的用户资料，以找到好企业。评论者或制作内容的人。评论员对分享应用评论等网站至关重要，因为他们创造了其他用户资料阅读的内容。分享应用评论已经改变并增加了功能，就像其他大型平台一样。用户档案现在可以预订餐桌，并订购食物，以便送货或取货。在第三方集成、分享应用、评论网站和社交媒体发布的帮助下，应用收费被用来买卖东西。



分享应用评论等应用的基本部分



如果你想制作分享应用评论等社交媒体应用，你首先需要了解这种平台如何运作。以下是社交媒体推出的应用收费的基本部分，如分享应用评论。

评论和评价事物的方式



用户档案可以评价地方和服务，留下反馈，并利用这一功能选择最好的。用户档案可以通过使用地理定位和基于位置的搜索找到他们附近的地点。有了这些功能，社交媒体应用程序根据用户所在的位置为用户档案提供选择，使其体验更好。了解如何根据你所在的地方进行增强的社交媒体发布应用程序收费。

你如何通过评论应用程序赚钱？

这里有一些制作和发布像Yelp一样的社交媒体发布应用程序的方法。

广告

企业可以从评论应用程序购买广告。评论应用的广告在搜索结果和评论应用的竞争对手的业务页面上显示得更高。请记住，广告应该与用户正在寻找的内容相关，这样才不会让人讨厌。

交易费

像评论应用程序这样的社交媒体发布应用程序收费的另一种方式是通过从订餐等交易中抽成来赚钱。评论应用已经开始涉足交易业务。不过，广告仍然是该公司赚钱的主要方式（超过90%）。

销售和交易

点评应用有 "点评应用交易"，让商家提供特别交易，以吸引更多的客户。当销售时，评论应用程序就会赚钱。这种策略还有一个好处：其他地方没有的价值可以带来新的用户。

高级功能

这种模式的名称是 "免费"。社交媒体应用程序可以免费下载和使用，但有一些功能是用户必须付费的。在这里，挑战在于提供足够的功能来留住那些不准备付费的用户，同时也给一些用户提供他们会付费的高级功能。

如何让社交媒体发布应用像评论应用一样收费，并做得很好？

下面是一些让更多人使用你的社交媒体发布应用的技巧。

找到你的利基市场

如果你选择一个著名的市场，你将不得不与大公司竞争。然而，评论应用程序涵盖许多不同种类的企业和服务。你可能想选择一个重点。让我们看看其他流行的评论网站，社交媒体对不同人的吸引力，看看它们有什么不同，有什么共同点。

TripAdvisor是一个旅游者的网站，让他们看建议，写他们去过的地方。正因为如此，TripAdvisor只有酒店、事情、餐馆、航班等类别。你会在评论社交媒体推出的应用程序收费上发现所有这些类别。例如，你可以找到教育和金融服务。

与Yelp一样，Zomato让用户对地方进行评级和评论。另一方面，Zomato只评论咖啡馆和餐馆，这与评论应用不同。

HomeAdvisor只是另外一个例子。这个社交媒体推出的应用收费是为房主和从事家庭装修的人服务的。它让人们找到当地的家庭服务承包商，阅读评论，比较他们的评级，并建立预约。我们最近帮助一个客户建立了一个野营预订的利基市场。你能找出它是怎样的吗？注意用户的感受。当建立你的启动应用收费和选择它的功能时，你应该永远记住用户和他们的需求。

由于大多数人使用到启动应用收费如分享应用评论来寻找企业和服务，你的应用需要一个简单的搜索来使用。以下是在制作搜索功能时需要维护的一些项目，以便用户能够快速找到他们需要的东西：

确保搜索框容易看到。

人们不希望必须寻找搜索栏。

通过写清楚帮助用户。



UX文案是界面的重要部分之一。你的应用程序的下一个部分包括指示和导航按钮，这些指示和按钮可以帮助用户四处游玩，并获得美好的时光。给用户提供他们可能在搜索框中输入的样本，或者向他们提出如下问题。

分享应用评论和Foursquare分享应用都有一个搜索框。

为搜索提供建议。

当人们在搜索框中输入时，搜索建议出现在一个下拉列表中。它们会立即显示结果，并帮助人们快速找到他们需要的东西。

保存你过去的搜索。

当用户想再次找到某些东西时，他们最近的搜索历史可以节省他们的时间。

考虑语音搜索。

语音搜索使移动应用程序的使用更加容易，因为用户不必输入查询。

添加过滤程序。

过滤程序用于检查事物，以便只显示相关结果。让人们使用你的应用程序按地点、价格和其他东西对搜索结果进行分类。

组成一个群体。

Jeremy Stoppelman说，分享应用程序的评论将社区放在首位，客户和企业。Yelp用户在使用该网站时，感觉自己是一个大家庭的成员。

你推出的应用程序收费的用户可能希望能够对彼此的应用程序评论进行评级，将对方添加到他们的朋友列表中，并发送消息。当人们知道他们在为谁写东西时，他们更有可能写出一些东西。

当涉及到社区时，应用评论通过建立当地的应用评论活动，让用户可以亲自见面，走得更远。游戏化是一种让人们感兴趣并保持下去的绝佳方式。

游戏化元素包括：

徽章

领导板/sPoints

挑战/sRewards

使应用程序更像一个游戏的一个方法是给用户徽章，显示他们做了什么。徽章可以通过留下几个评论或去几个地方来获得。使用Yelp的人可以为Elite Squad应用评论提出自己的要求。其中一个要求是，这本书必须有很多好的评论。

这里有13个关于如何创建评论应用程序的提示

个性化的广告和用户档案的改进

品牌的档案。访问者为一个印象深刻的个人资料付费，具有高级功能，如添加自定义图片和视频，使他们的个人资料更加个性化。企业可以在他们的Yelp用户简介中添加一个 "行动呼吁 "按钮，将人们带到他们的网站。

更好的用户简介

通过这一功能，企业可以阻止其他公司的广告显示在他们的页面上。Yelp验证的许可证。如果一家企业的业务页面上有Yelp验证许可证，消费者将更可信地相信它。翻阅广告。在Yelp上有用户资料的公司向该网站付费，使其用户资料在应用搜索中显示得更高。用户每点击一次广告，该应用就收取一次点击成本费。

在线订购交易收入

Yelp从通过该应用订购或购买的每件产品中抽取一部分。Yelp Deals。对于通过平台上的折扣交易出售的每件产品或服务，平台会收取服务费。如果客户使用该协议，该应用程序将为企业设置更多的钱。礼物的证书。当企业出售礼品证书，而消费者购买时，该应用程序根据遗产的总价值收取交易费。

不同的服务

在Yelp上预约。这是许多餐馆和咖啡馆喜欢的一个功能。它让人们使用Yelp进行在线预订。Yelp等待名单。这项功能允许用户注册等待名单，并查看他们需要等待多长时间。Yelp wifi营销。通过这项付费的Yelp服务，企业可以在你登录wifi的页面上投放广告。另外，企业可以通过直接接触和社交媒体了解很多客户的范围。

新闻提要

Yelp是一个社交媒体网站，所以它有新闻提要，用户可以看到过去的活动、新闻和通知清单。

基于你所在的地方的搜索

通过基于地理位置的搜索，用户可以使用他们移动设备上的地理位置来寻找最近的商店和餐馆。

用户档案

用户的档案中有他们所有的评论、照片、他们的朋友去过的地方的列表，以及他们最喜欢的地方的列表。

意见和评分

用户可以通过意见和评分功能对他们去过的商家写评论和评分。

过滤

该应用程序的用户将能够至少按照价格、距离、送货和提供交易等基本标准对搜索结果进行排序。

社交登录

用户的资料可以通过这一功能使用他们的Facebook账户登录。人们可以更快地开始使用社交媒体推出的应用程序收费，因为他们不必经过注册过程。

发送警报

根据用户的要求向用户档案提供信息。签到和评论可以为你向用户提供量身定做的优惠。

张贴照片和视频

用户可以通过这一功能在评论中添加图片和视频。用户档案。评论应用程序有两个不同的账户：一个供个人使用，一个供企业使用。

分析

评论应用程序也有一个社交媒体移动发射应用程序收费，企业主可以跟踪他们的页面的情况。

你需要做什么来制作一个像应用程序评论的应用程序

现在讨论制作一个像Yelp的应用程序需要多少钱和需要多长时间。这取决于它有多少功能，开发公司收费多少，以及该应用程序是否从头开始制作。请找出如果使用传统的开发方式，从头开始制作一个这样的应用程序需要多长时间。

UX设计：230小时；

业务分析：235小时；

质量保证。302小时；

用户界面设计：374小时；

项目管理。705小时；

后端开发：959小时；

前端开发。iOS需要1001个小时，Android需要1014个小时。

在iOS平台上从头开始建立一个类似的评论平台大约需要3,806个小时，Android平台需要3,819小时。为了计算出制作该应用程序的成本，我们需要确定世界不同地区的软件开发公司平均每小时的收费情况。在中欧和西欧，从头开始创建一个像Yelp这样的应用程序，iOS应用程序将花费163,658美元，Android应用程序将花费164,217美元。在乌克兰，同样的应用程序将花费你95,150美元用于iOS，95,475美元用于Android。AppMaster制作了一个解决方案，其中包含所有最关键的功能模块，用于构建审查应用程序，速度更快，成本更低。它将缩减做一个类似项目所需的时间和金钱。如果你改变解决方案以适应你的需求，那是最好的。正因为如此，我们可以使你的产品独一无二，并赋予它所有你想要的功能和设计。

FAQ

制作一个应用程序的过程需要多长时间？

你可以在两周内完成小版本。制作一个中等规模的应用程序可能需要大约3-3.5周，制作一个伟大的应用程序需要5-6周。

评论应用程序的意义是什么？

评论应用程序是一种协作工具，有助于提供一个展示产品变化的地方。评级和应用评论可以帮助你弄清楚什么是有效的，什么是无效的，例如用户界面的设计方式或软件中是否存在错误。每个管理小组都从制作最好的产品开始。管理小组这样做是为了尽早获得高评分和评论，这将有助于他们获得更多的业务。



