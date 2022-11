W ostatnim miesiącu skupiliśmy się na technicznych usprawnieniach w AppMasterze, jak również na aplikacjach deweloperskich i synchronizacji studia. Z dumą dzielimy się z Wami naszymi najnowszymi aktualizacjami produktów. Sprawdź ten wpis na blogu naszego zespołu, aby uzyskać najnowsze informacje o tym, co robiliśmy!

Harmonogram procesów biznesowych dla aplikacji internetowych

Teraz możesz użyć naszego harmonogramu procesów biznesowych w aplikacjach internetowych, aby okresowo uruchamiać procesy biznesowe. Możesz uruchomić harmonogram w trzech trybach - Pierwszy plan i tło, tylko pierwszy plan, tylko tło. Ogranicza to działanie zadania w zależności od stanu aplikacji. Teraz można nawet uruchomić BP w trybie web background, gdy użytkownik przełącza zakładki.

Program poleceń w przestrzeniach roboczych

Odnowiliśmy nasz program poleceń i teraz możesz go znaleźć w swoim obszarze roboczym. Zaproś kogoś do wypróbowania AppMastera za darmo, używając swojego linku polecającego! Po dołączeniu, twoi przyjaciele otrzymają zniżkę, a ty otrzymasz nagrodę za wszystkie ich płatności przez okres do 12 miesięcy! Nie ma limitu, ile możesz zarobić.

Google i Apple Wallet dla aplikacji mobilnych

Dodaliśmy wsparcie dla Google Wallet i Apple Wallet dla podmiotów niefinansowych: biletów na wydarzenia, kart rabatowych, kart pokładowych i innych. Niezbędne bloki znajdziesz w naszych procesach biznesowych. Na pierwszym etapie funkcjonalność działa tylko z Karnetem Generycznym. Jednak w przyszłości będziemy dodawać kolejne podmioty.

Kryptografia w aplikacjach mobilnych

Dodaliśmy obsługę kryptografii do edytora BP aplikacji mobilnych oraz do aplikacji mobilnej na Androida. A IOS będzie gotowy w najbliższej przyszłości. Teraz, jeśli moduł kryptografii jest podłączony, będziesz miał bloki kryptograficzne dostępne w edytorze procesów biznesowych w osobnej grupie w lewym panelu.

Główne usprawnienia

Zaimplementowano blok BP Detect Browser w aplikacji internetowej



Dodano obsługę przestrzeni roboczej do aplikacji AppMaster Developer IOS



Dodano automatyczne tworzenie bloków BP po dwukrotnym kliknięciu na złączu



Dodano bloki tablic pól do aplikacji mobilnej na Androida

Poprawki błędów