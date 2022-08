Le mois dernier, nous nous sommes concentrés sur les améliorations techniques d'AppMaster ainsi que sur les applications pour développeurs et la synchronisation des studios. Nous sommes fiers de partager avec vous les dernières mises à jour de nos produits. Consultez ce billet de blog de notre équipe pour savoir ce que nous avons fait !

Planificateur de processus d'affaires pour les applications Web





Vous pouvez désormais utiliser notre planificateur de processus d'entreprise dans les applications Web pour lancer périodiquement des processus d'entreprise. Vous pouvez exécuter le planificateur dans trois modes - avant-plan et arrière-plan, avant-plan seulement, arrière-plan seulement. Cela limite le fonctionnement de la tâche en fonction du statut de l'application. Désormais, vous pouvez même exécuter votre BP en mode arrière-plan web lorsqu'un utilisateur change d'onglet.

Programme de parrainage dans les espaces de travail







Nous avons renouvelé notre programme de parrainage et vous pouvez maintenant le trouver dans votre espace de travail. Invitez quelqu'un à essayer AppMaster gratuitement en utilisant votre lien de parrainage ! Après l'adhésion, vos amis recevront une réduction, et vous recevrez une récompense pour tous leurs paiements jusqu'à 12 mois ! Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez gagner.

Portefeuille Google et Apple pour les applications mobiles







Nous avons ajouté la prise en charge de Google Wallet et Apple Wallet pour les entités non financières : billets d'événement, cartes de réduction, cartes d'embarquement, etc. Vous pouvez trouver les blocs nécessaires dans nos processus commerciaux. Dans un premier temps, la fonctionnalité ne fonctionne qu'avec le Generic Pass. Mais à l'avenir, nous ajouterons d'autres entités.

Cryptographie dans les applications mobiles







Nous avons ajouté le support de la cryptographie à l'éditeur BP des applications mobiles et à l'application mobile Android. Et IOS sera prêt dans un avenir proche. Maintenant, si le module de cryptographie est connecté, vous aurez les blocs de cryptographie disponibles dans l'éditeur de processus d'affaires dans un groupe séparé dans le volet de gauche.

Principales améliorations

Implémentation du bloc BP Detect Browser dans une application web



Ajout du support de l'espace de travail à l'application IOS AppMaster Developer



Ajout de la création automatique de blocs BP lors d'un double clic sur le connecteur



Ajout de blocs de tableau de champs dans l'application mobile Android

Correction de bugs