Este último mês temos estado concentrados em melhorias técnicas no AppMaster, bem como em aplicações de desenvolvimento e sincronização de estúdio. Veja este post no blog da nossa equipa para obter as últimas notícias sobre o que temos andado a fazer!

Agendador de Processos de Negócios para Aplicações Web





Agora pode utilizar o nosso programador de processos empresariais em aplicações web para lançar processos empresariais periodicamente. Pode executar o agendador em três modos - Primeiro plano e segundo plano, Primeiro plano apenas, Segundo plano apenas. Isto limita o funcionamento da tarefa, dependendo do estado da aplicação. Agora pode até executar o seu BP em modo web background quando um utilizador muda de separador.

Programa de encaminhamento em espaços de trabalho







Renovámos o nosso programa de referência e agora pode encontrá-lo no seu espaço de trabalho. Convide alguém para experimentar gratuitamente o AppMaster utilizando o seu link de referência! Após a adesão, os seus amigos receberão um desconto, e você receberá uma recompensa por todos os seus pagamentos durante até 12 meses! Não há limite para o quanto pode ganhar.

Google e Apple Wallet para aplicações móveis







Adicionámos apoio à Carteira Google e à Carteira Apple para entidades não financeiras: bilhetes para eventos, cartões de desconto, cartões de embarque, e muito mais. Pode encontrar os blocos necessários nos nossos processos empresariais. Na primeira fase, a funcionalidade funciona apenas com o Passe Genérico. Mas no futuro iremos adicionar mais entidades.

Criptografia em aplicações móveis







Adicionámos suporte de criptografia ao editor BP de aplicações móveis e à aplicação móvel Android. E o IOS vai estar pronto num futuro próximo. Agora, se o módulo de criptografia estiver ligado, terá os blocos de criptografia disponíveis no editor de processos empresariais num grupo separado no painel da esquerda.

Principais melhorias

Implementou o bloco BP Detect Browser numa aplicação web



Adicionado suporte de espaço de trabalho ao AppMaster Developer IOS app



Adicionada criação automática de blocos BP ao fazer duplo clique no conector



Adicionados blocos de matriz de campos à aplicação móvel Android

Correcções de insectos