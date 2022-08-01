在过去的一个月里，我们一直专注于AppMaster的技术改进，以及开发者应用程序和工作室同步。 我们很自豪地与你分享我们最新的产品更新。请看我们团队的这篇博文，了解我们的最新进展情况

网络应用程序的业务流程调度器





现在你可以在Web应用程序中使用我们的业务流程调度器来定期启动业务流程。你可以在三种模式下运行调度器--前台和后台，仅前台，仅后台。这限制了任务的运行，取决于应用程序的状态。现在你甚至可以在用户切换标签时在网络背景模式下运行你的BP。

工作区中的推荐计划







我们已经更新了我们的推荐计划，现在你可以在你的工作区找到它。通过使用你的推荐链接，邀请别人免费试用AppMaster！加入后，你的朋友将获得折扣，而你将获得他们所有付款的奖励，时间长达12个月！你的朋友也将获得奖励。你可以赚取的金额没有限制。

移动应用程序的谷歌和苹果钱包







我们为非金融实体增加了对谷歌钱包和苹果钱包的支持：活动门票、折扣卡、登机牌等等。你可以在我们的业务流程中找到必要的块。在第一阶段，该功能仅适用于通用通行证。但在未来，我们将增加更多的实体。

移动应用中的加密技术







我们已经在移动应用程序的BP编辑器和安卓移动应用程序中添加了加密支持。而IOS在不久的将来也会准备好。现在，如果密码学模块被连接，你将在业务流程编辑器中的左窗格中的一个单独组中获得密码学块。

主要改进

在网络应用中实现了BP检测浏览器块



为AppMaster Developer IOS应用添加了工作区支持



增加了双击连接器时自动创建BP块的功能



在安卓移动应用程序中添加了字段阵列块

错误修复

