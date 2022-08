Im vergangenen Monat haben wir uns auf technische Verbesserungen in AppMaster sowie auf Entwickler-Apps und Studio-Synchronisation konzentriert. Wir sind stolz darauf, unsere neuesten Produkt-Updates mit Ihnen zu teilen. Lesen Sie diesen Blogbeitrag unseres Teams, um zu erfahren, was wir alles getan haben!

Business Process Scheduler für Web Apps





Jetzt können Sie unseren Business Process Scheduler in Webanwendungen verwenden, um Geschäftsprozesse regelmäßig zu starten. Sie können den Scheduler in drei Modi laufen lassen - Foreground & Background, Foreground Only, Background Only. Dadurch wird der Betrieb der Aufgabe je nach Anwendungsstatus eingeschränkt. Jetzt können Sie Ihren BP sogar im Web-Hintergrundmodus ausführen, wenn ein Benutzer die Registerkarte wechselt.

Empfehlungsprogramm in Arbeitsbereichen







Wir haben unser Empfehlungsprogramm erneuert und Sie finden es jetzt in Ihrem Arbeitsbereich. Laden Sie jemanden ein, AppMaster kostenlos auszuprobieren, indem Sie Ihren Empfehlungslink verwenden! Nach dem Beitritt erhalten Ihre Freunde einen Rabatt, und Sie erhalten eine Belohnung für alle ihre Zahlungen für bis zu 12 Monate! Es gibt keine Begrenzung für die Höhe der Vergütung.

Google und Apple Wallet für mobile Anwendungen







Wir haben Unterstützung für Google Wallet und Apple Wallet für nicht-finanzielle Einheiten hinzugefügt: Veranstaltungstickets, Rabattkarten, Bordkarten und mehr. Die notwendigen Bausteine finden Sie in unseren Geschäftsprozessen. In der ersten Phase funktioniert die Funktionalität nur mit dem Generic Pass. Aber in Zukunft werden wir weitere Entitäten hinzufügen.

Kryptographie in mobilen Anwendungen







Wir haben dem BP-Editor für mobile Anwendungen und der Android-App Kryptographie-Unterstützung hinzugefügt. Und IOS wird in naher Zukunft fertig sein. Wenn das Kryptographiemodul angeschlossen ist, stehen die Kryptographieblöcke im Geschäftsprozess-Editor in einer separaten Gruppe im linken Fensterbereich zur Verfügung.

Hauptverbesserungen

Implementierung des BP Detect Browser-Blocks in einer Web-Anwendung



Unterstützung für Arbeitsbereiche in der AppMaster Developer IOS-Anwendung hinzugefügt



Automatische Erstellung von BP-Blöcken bei Doppelklick auf den Connector hinzugefügt



Hinzufügen von Feld-Array-Blöcken in der mobilen Android-App

Fehlerbehebungen