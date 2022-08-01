Geçtiğimiz ay, geliştirici uygulamaları ve stüdyo senkronizasyonunun yanı sıra AppMaster'daki teknik iyileştirmelere odaklandık.⁣⁣ En son ürün güncellemelerimizi sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Yaptıklarımızla ilgili en son bilgileri almak için ekibimizden gelen bu blog gönderisine göz atın!

Web Uygulamaları için İş Süreci Zamanlayıcı

Artık iş süreçlerini periyodik olarak başlatmak için web uygulamalarındaki iş süreci planlayıcımızı kullanabilirsiniz. Zamanlayıcıyı üç modda çalıştırabilirsiniz - Ön Plan ve Arka Plan, Yalnızca Ön Plan, Yalnızca Arka Plan. Bu, uygulama durumuna bağlı olarak görevin çalışmasını sınırlar. Artık bir kullanıcı sekmeleri değiştirdiğinde BP'nizi web arka plan modunda bile çalıştırabilirsiniz.

Çalışma alanlarında yönlendirme programı

Yönlendirme programımızı yeniledik ve şimdi onu çalışma alanınızda bulabilirsiniz. Referans bağlantınızı kullanarak birini ücretsiz olarak AppMaster'ı denemeye davet edin! ⁣⁣ Katıldıktan sonra arkadaşlarınız indirim alacak ve 12 aya kadar tüm ödemeleri için bir ödül alacaksınız! Ne kadar kazanabileceğinizin bir sınırı yoktur.

Mobil uygulamalar için Google ve Apple Cüzdan

Finansal olmayan kuruluşlar için Google Cüzdan ve Apple Cüzdan desteği ekledik: etkinlik biletleri, indirim kartları, biniş kartları ve daha fazlası. Gerekli blokları iş süreçlerimizde bulabilirsiniz. İlk aşamada, işlevsellik yalnızca Genel Geçiş ile çalışır. Ancak gelecekte daha fazla varlık ekleyeceğiz.

Mobil uygulamalarda kriptografi

Mobil uygulamaların BP düzenleyicisine ve Android mobil uygulamasına kriptografi desteği ekledik. Ve IOS yakın gelecekte hazır olacak. Şimdi, kriptografi modülü bağlıysa, sol bölmede ayrı bir grupta iş süreci düzenleyicisinde mevcut kriptografi bloklarına sahip olacaksınız.

Ana İyileştirmeler

Bir web uygulamasında BP Detect Browser bloğunu uyguladı



AppMaster Developer IOS uygulamasına çalışma alanı desteği eklendi



Konektöre çift tıklandığında BP bloklarının otomatik olarak oluşturulması eklendi



Android mobil uygulamasına alan dizisi blokları eklendi

Hata düzeltmeleri