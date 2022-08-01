في الشهر الماضي ، ركزنا على التحسينات التقنية في AppMaster بالإضافة إلى تطبيقات المطورين ومزامنة الاستوديو. نحن فخورون بمشاركة آخر تحديثات منتجاتنا معك. تحقق من منشور المدونة هذا من فريقنا للحصول على آخر ما توصلنا إليه!

جدولة عمليات الأعمال لتطبيقات الويب

يمكنك الآن استخدام برنامج جدولة عمليات الأعمال الخاص بنا في تطبيقات الويب لبدء عمليات الأعمال بشكل دوري. يمكنك تشغيل المجدول في ثلاثة أوضاع - المقدمة والخلفية ، المقدمة فقط ، الخلفية فقط. هذا يحد من عملية المهمة اعتمادًا على حالة التطبيق. يمكنك الآن تشغيل BP في وضع خلفية الويب عندما يقوم المستخدم بتبديل علامات التبويب.

برنامج الإحالة في أماكن العمل

لقد قمنا بتجديد برنامج الإحالة الخاص بنا ويمكنك الآن العثور عليه في مكان عملك. قم بدعوة شخص ما لتجربة AppMaster مجانًا باستخدام رابط الإحالة الخاص بك! بعد الانضمام ، سيحصل أصدقاؤك على خصم ، وستتلقى مكافأة على جميع مدفوعاتهم لمدة تصل إلى 12 شهرًا! لا يوجد حد لمقدار ما يمكنك كسبه.

Google و Apple Wallet لتطبيقات الأجهزة المحمولة

لقد أضفنا دعمًا لمحفظة Google و Apple Wallet للكيانات غير المالية: تذاكر الأحداث وبطاقات الخصم وبطاقات الصعود إلى الطائرة والمزيد. يمكنك العثور على الكتل اللازمة في عملياتنا التجارية. في المرحلة الأولى ، تعمل الوظيفة فقط مع Generic Pass. لكن في المستقبل سنضيف المزيد من الكيانات.

التشفير في تطبيقات الهاتف المحمول

لقد أضفنا دعم التشفير إلى محرر BP لتطبيقات الهاتف المحمول وتطبيق Android للجوال. وسيكون IOS جاهزًا في المستقبل القريب. الآن إذا كانت وحدة التشفير متصلة ، فستتوفر كتل التشفير في محرر عمليات الأعمال في مجموعة منفصلة في الجزء الأيمن.

التحسينات الرئيسية

نفذت كتلة BP Detect Browser في تطبيق ويب



تمت إضافة دعم مساحة العمل إلى تطبيق AppMaster Developer IOS



تمت إضافة الإنشاء التلقائي لكتل BP عند النقر المزدوج على الموصل



تمت إضافة كتل مصفوفة ميدانية إلى تطبيق Android للجوّال

اصلاحات الشوائب