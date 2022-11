Nell'ultimo mese ci siamo concentrati sui miglioramenti tecnici di AppMaster, sulle app per sviluppatori e sulla sincronizzazione dello studio. Siamo orgogliosi di condividere con voi gli ultimi aggiornamenti dei nostri prodotti. Date un'occhiata a questo post sul blog del nostro team per sapere cosa abbiamo fatto!

Pianificazione dei processi aziendali per le applicazioni Web

Ora è possibile utilizzare il nostro pianificatore di processi aziendali nelle applicazioni web per avviare periodicamente i processi aziendali. È possibile eseguire lo scheduler in tre modalità: in primo piano e in background, solo in primo piano e solo in background. Questo limita il funzionamento dell'attività in base allo stato dell'applicazione. Ora è possibile eseguire il BP in modalità web in background quando un utente cambia scheda.

Programma di referral negli spazi di lavoro

Abbiamo rinnovato il nostro programma di referral e ora lo potete trovare nel vostro spazio di lavoro. Invitate qualcuno a provare AppMaster gratuitamente utilizzando il vostro link di riferimento! Dopo l'adesione, i vostri amici riceveranno uno sconto e voi riceverete una ricompensa per tutti i loro pagamenti fino a 12 mesi! Non c'è limite al guadagno.

Google e Apple Wallet per le app mobili

Abbiamo aggiunto il supporto per Google Wallet e Apple Wallet per le entità non finanziarie: biglietti per eventi, carte sconto, carte d'imbarco e altro ancora. Potete trovare i blocchi necessari nei nostri processi aziendali. In una prima fase, la funzionalità funziona solo con il Pass generico. Ma in futuro aggiungeremo altre entità.

Crittografia nelle applicazioni mobili

Abbiamo aggiunto il supporto per la crittografia all'editor BP delle applicazioni mobili e all'applicazione mobile Android. E il sistema operativo IOS sarà pronto nel prossimo futuro. Ora, se il modulo di crittografia è collegato, i blocchi di crittografia saranno disponibili nell'editor dei processi aziendali in un gruppo separato nel riquadro di sinistra.

Miglioramenti principali

Implementato il blocco BP Detect Browser in un'applicazione web



Aggiunto il supporto dello spazio di lavoro all'applicazione AppMaster Developer per IOS



Aggiunta la creazione automatica di blocchi BP quando si fa doppio clic sul connettore



Aggiunti blocchi di array di campi all'applicazione mobile Android

Correzioni di bug