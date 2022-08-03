В прошлом месяце мы сосредоточились на технических улучшениях в AppMaster, а также на синхронизации приложений для разработчиков и студии. Мы рады поделиться с вами нашими последними обновлениями. Узнайте о том, чем мы занимались, в нашем блоге!

Планировщик бизнес-процессов для веб-приложений

Теперь вы можете использовать наш планировщик бизнес-процессов в веб-приложениях для периодического запуска бизнес-процессов. Вы можете запускать планировщик в трех режимах - Foreground & Background, Foreground Only, Background Only. Это ограничивает работу задачи в зависимости от состояния приложения. Теперь вы можете даже запускать ВР в фоновом режиме, когда пользователь переключает вкладку.

Реферальная программа в рабочих пространствах



Мы возобновили нашу реферальную программу, и теперь вы можете найти ее в своем рабочем пространстве. Пригласите кого-нибудь попробовать AppMaster бесплатно, используя вашу реферальную ссылку! После присоединения ваши друзья получат скидку, а вы будете получать вознаграждение за все их платежи в течение 12 месяцев! Нет никаких ограничений на то, сколько вы можете заработать.

Google и Apple Wallet для мобильных приложений



Мы добавили поддержку Google Wallet и Apple Wallet для нефинансовых операций: билеты на мероприятия, дисконтные карты, посадочные талоны и многое другое. Вы можете найти необходимые блоки в наших бизнес-процессах. На первом этапе функциональность работает только с Generic Pass. Но в будущем мы добавим больше сущностей.

Криптография в мобильных приложениях



Мы добавили поддержку криптографии в редактор BP мобильных приложений и в мобильное приложение для Android. И IOS будет готова в ближайшем будущем. Теперь, если подключен модуль криптографии, блоки криптографии будут доступны в редакторе бизнес-процессов в отдельной группе в левой панели.

Основные улучшения

Реализован блок BP Detect Browser в веб-приложении



Добавлена поддержка рабочего пространства в приложение AppMaster Developer для IOS



Добавлено автоматическое создание блоков BP при двойном щелчке на коннекторе



Добавлены блоки массивов полей в мобильное приложение для Android

Исправления ошибок

