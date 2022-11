De afgelopen maand hebben we ons gericht op technische verbeteringen in AppMaster en op apps voor ontwikkelaars en studiosynchronisatie. We zijn er trots op om onze laatste productupdates met jullie te delen. Bekijk deze blogpost van ons team voor het laatste nieuws!

Bedrijfsprocesplanner voor webapps

U kunt nu onze bedrijfsprocesplanner gebruiken in webapplicaties om periodiek bedrijfsprocessen te starten. U kunt de planner in drie modi uitvoeren - voorgrond & achtergrond, alleen voorgrond, alleen achtergrond. Dit beperkt de werking van de taak afhankelijk van de status van de toepassing. Nu kunt u zelfs uw BP in de webachtergrondmodus uitvoeren wanneer een gebruiker van tabblad wisselt.

Verwijzingsprogramma in werkruimten

We hebben ons verwijzingsprogramma vernieuwd en nu kunt u het vinden in uw werkruimte. Nodig iemand uit om AppMaster gratis te proberen door je doorverwijslink te gebruiken! Na deelname ontvangen je vrienden een korting en jij krijgt een beloning voor al hun betalingen tot 12 maanden lang! Er is geen limiet aan hoeveel u kunt verdienen.

Google en Apple Wallet voor mobiele apps

We hebben ondersteuning toegevoegd voor Google Wallet en Apple Wallet voor niet-financiële entiteiten: tickets voor evenementen, kortingskaarten, instapkaarten en meer. U vindt de nodige blokken in onze bedrijfsprocessen. In het eerste stadium werkt de functionaliteit alleen met de Generic Pass. Maar in de toekomst zullen we meer entiteiten toevoegen.

Cryptografie in mobiele toepassingen

We hebben cryptografie-ondersteuning toegevoegd aan de BP-editor van mobiele toepassingen en aan de mobiele app voor Android. En IOS zal in de nabije toekomst klaar zijn. Als de cryptografiemodule is aangesloten, zijn de cryptografieblokken nu beschikbaar in de bedrijfsproceseditor in een aparte groep in het linkerdeelvenster.

Belangrijkste verbeteringen

Het BP Detect Browser-blok geïmplementeerd in een webapplicatie



Werkruimteondersteuning toegevoegd aan AppMaster Developer IOS-app



Automatische creatie van BP-blokken toegevoegd bij dubbelklikken op de connector



Veldarray-blokken toegevoegd aan de mobiele Android-app

Bug fixes