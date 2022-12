Podczas gdy niektóre organizacje wciąż mają wątpliwości co do platform no-code, inne aktywnie wdrażają nowe instrumenty i strategie do swoich firm. Wykorzystanie technologii no-code przynosi przewagę nad konkurencją. Startupy odnoszą większe sukcesy szybko i skutecznie wprowadzając swoje produkty na rynek.

W tym artykule chcemy podzielić się kilkoma inspiracjami. Poniżej znajdziesz prawdziwe przykłady aplikacji i platform zbudowanych bez kodu.

Chant

Chant to aplikacja do mediów społecznościowych zbudowana dla kreatywnych. Środowisko społecznościowe pozwala użytkownikom angażować się ze sobą, rozmawiać i dzielić się swoją pracą. Aplikacja łączy podobnie myślących ludzi. Głównym celem Chant jest zbliżenie artystów i pomoc w odkryciu nowych sposobów na przeniesienie ich pracy na wyższy poziom. Platforma jest idealna dla tych, którzy już tworzą i tych, którzy chcą być.

Chant został zbudowany z Adalo, a nawet został dodany do sekcji Showcase w Adalo featured jako przykład unikalnego ujęcia mediów społecznościowych.

Chant można łatwo pobrać z App Store i Google Play.

Outsite

Outsite to oryginalna aplikacja internetowa, która pomaga freelancerom i pracownikom zdalnym znaleźć interesujące miejsca do spędzania czasu i społeczności, z którymi można spędzać czas.

Outsite prezentuje ogromną bibliotekę lokalizacji, które odwiedzający mogą przeglądać, aby znaleźć następny przystanek.

Użytkownicy serwisu są twórcami treści. Angażują się ze sobą, tworzą biblioteki zdjęć, dzielą się swoimi doświadczeniami i zostawiają recenzje. Podobnie jak działają platformy podobne do Amazona.

A wszystko to zostało wykonane za pomocą Webflow - no-code website builder.

Kollecto

Kollecto to aplikacja internetowa do dzielenia się, kolekcjonowania i kupowania sztuki. Jej założycielka Tara Reed nie miała funduszy na zatrudnienie programistów do stworzenia swojego MVP. Dlatego skorzystała z bardziej dostępnych narzędzi typu no-code.

Kollecto zostało zbudowane z pomocą Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe i Paypal. Gdy tylko platforma zyskała pierwsze 1500 użytkowników, wszystko zaczęło się sypać. Przetwarzanie wniosków o rekomendacje trwało tygodniami. Tarze szybko udało się jednak znaleźć decyzję. Wypróbowała usługę Bubble i była w stanie skonstruować algorytm dopasowywania sztuki w ciągu niespełna trzech tygodni.

Plato

Plato - dopasowany mentoring, który każda firma może wykorzystać dla swojego zespołu. Plato łączy inżynierów z mentorami z najlepszych firm na całym świecie. Analizują zgłoszenia i dopasowują kandydatów do mentorów z relatywnym doświadczeniem, aby pomóc kandydatom w wyzwaniach i dać actionable advice.

Plato zapewnia najlepsze dopasowanie między inżynierami/zespołem a mentorami i dostarcza zorientowane na cel wyniki dla poruszanych problemów.

Platforma została zbudowana przy użyciu Bubble. Projekt został przyjęty do YCombinator - najbardziej prestiżowego akceleratora startupów, gdzie pozyskał milionowe finansowanie na przyszły rozwój.

Ensemble19

Instrumenty no-code są szczególnie pomocne podczas kryzysu, takiego jak ten, który mieliśmy, gdy wybuchł Covid-19. Aby pomóc kupcom przetrwać przez pandemię uruchomiono Ensemble19. Platforma została stworzona w trzy dni. Pozwala ona firmom i osobom prywatnym na przekazywanie darowizn lub kupowanie bonów na przyszłe wydatki (gdy przedsiębiorstwa zostaną ponownie otwarte).

Ensemble19 udało się pomóc tysiącom przedsiębiorstw, zbierając ponad 600 000 CHF w ciągu 8 tygodni. Imponujący wynik jak na aplikację zbudowaną w 3 dni z instrumentem no-code Bubble.

Qoins

Qoins to aplikacja, która pomaga ludziom w spłacie długów poprzez usługę coachingu finansowego. Głównie wykorzystuje potrącenia z listy płac oraz łapanki na codziennych zakupach, które idą na pokrycie czyjegoś długu.

Twórcy aplikacji wykorzystali Bubble do zbudowania pierwszej wersji i przetestowania jej. I nawet po dużej ekspansji projektu, nadal używają platformy no-code do większości zadań biznesowych.

Teraz Qoins pokrywa część długów bez względu na ich wysokość, zapewniając znaczące wsparcie finansowe.

Nóz Delivery

Nóz Delivery - to aplikacja do dostarczania jedzenia. Działa jako pośrednik między restauracjami a klientami. Jednak restauracje otrzymują cały zysk, a serwis Nóz Delivery otrzymuje stałą miesięczną opłatę.

Nie wszystkie podmioty spożywcze mają źródła na stworzenie swojej aplikacji lub płacenie ogromnej prowizji dużym serwisom dostawczym. A ta aplikacja daje im możliwość objęcia dostaw online i przyciągnięcia większej liczby klientów.

Nóz Delivery został zbudowany z Bubble. Jest to aplikacja cross-platformowa, która może być używana na każdym smartfonie lub komputerze.

Rebel Book Club

Rebel BookClub to międzynarodowa platforma łącząca entuzjastów książek. Jak to działa: zarejestrowani członkowie klubu głosują na książkę, którą każdy powinien przeczytać w ciągu najbliższego miesiąca. Pod koniec miesiąca organizują spotkanie, aby omówić to, co przeczytali. Użytkownicy angażują się więc zarówno online, jak i offline.

Rebel Book Club oferuje plany abonamentowe. Dziś ma ponad 950 aktywnych członków z miesięcznym przychodem w wysokości £10,000.

Platforma została zbudowana za pomocą następujących instrumentów no-code: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Ciekawy projekt startupowy, który został zbudowany z Bubble. Platforma Mmirror dostarcza użytkownikom usługi do przeprowadzania testów A/B. W zależności od planu cenowego użytkownicy mogą otrzymać 10-250 respondentów do testów swojego projektu.

Dzięki gotowym funkcjonalnościom instrumentów no-code, został zbudowany naprawdę szybko.

Dzięki responsywnemu działaniu projekt może zyskać popularność i być pomocny dla wielu startupów.

Comet

Comet to doskonałe narzędzie dla freelancerów do znalezienia pracy, a dla pracodawców do zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Jest to międzynarodowy rynek dla freelancerów IT.

Główna różnica między Comet a innymi podobnymi platformami polega na ścisłej selekcji kandydatów. Takie podejście buduje godną zaufania społeczność, na której firma może polegać i mieć pewność, że znajdzie prawdziwego profesjonalistę. Wszystko jest sprawdzane przez sam serwis.

Comet został zbudowany również z Bubble. A w 2018 roku startup przyciągnął inwestycję w wysokości 12,8 mln dolarów.

Te przykłady dowodzą tylko, że produkty no-code mogą stać się częścią dużych udanych projektów. Korzystając z nich, możesz błyskawicznie przekształcić swój pomysł w prawdziwą aplikację, łatwo ją uruchomić i zaprezentować projekt inwestorom, aby pozyskać środki na dalszy rozwój.

Inspiruj się, eksperymentuj - ruch no-code stwarza ku temu okazje.