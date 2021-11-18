في حين أن بعض المنظمات لا تزال لديها شكوك حول المنصات الخالية من التعليمات البرمجية ، فإن البعض الآخر ينفذ بنشاط أدوات واستراتيجيات جديدة في أعمالهم. يجلب استخدام تقنية عدم وجود رمز ميزة تنافسية. تصبح الشركات الناشئة أكثر نجاحًا بسرعة وفعالية في إطلاق منتجاتها.

في هذه المقالة ، نريد أن نشارك بعض الإلهام. ستجد أدناه أمثلة حقيقية للتطبيقات والأنظمة الأساسية التي تم إنشاؤها بدون رمز.

انشودة

Chant هو تطبيق وسائط اجتماعية مصمم للمبدعين. تتيح بيئة المجتمع للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض والدردشة ومشاركة عملهم. التطبيق يربط الأشخاص ذوي التفكير المماثل. الهدف الرئيسي من Chant هو جمع الفنانين معًا ومساعدتهم على اكتشاف طرق جديدة لنقل أعمالهم إلى المستوى التالي. النظام الأساسي مثالي لأولئك الذين يبدعون بالفعل والذين يرغبون في ذلك.

تم بناء Chant مع Adalo وحتى تمت إضافته إلى قسم Showcase في Adalo المميز كمثال فريد على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك بسهولة تنزيل Chant من App Store و Google Play.

خارج الموقع

Outsite هو تطبيق ويب أصلي يساعد المستقلين والعاملين عن بُعد في العثور على أماكن ممتعة لقضاء الوقت فيها والمجتمعات للتسكع معها.

يقدم Outsite مكتبة ضخمة من المواقع التي يمكن للزوار تصفحها للعثور على المحطة التالية.

مستخدمو الموقع هم منشئو المحتوى. يتفاعلون مع بعضهم البعض ، ويقومون بإنشاء مكتبات للصور ، ويشاركون خبراتهم ويتركون التعليقات. على غرار طريقة عمل المنصات الشبيهة بالأمازون.

وقد تم كل هذا باستخدام Webflow - أداة إنشاء مواقع الويب بدون رمز.

كولكتو

Kollecto هو تطبيق ويب لمشاركة الأعمال الفنية وجمعها وشرائها. لم يكن لدى مؤسستها تارا ريد الأموال اللازمة لتوظيف مطورين لإنشاء MVP الخاص بها. هذا هو السبب في أنها استخدمت أدوات لا تحتاج إلى رمز يمكن الوصول إليها بشكل أكبر.

تم بناء Kollecto بمساعدة Strikingly و Typeform و Plasso و Stripe و Paypal. بمجرد أن اكتسبت المنصة أول 1500 مستخدم لها ، بدأت الأمور في الانهيار. استغرق الأمر أسابيع لمعالجة طلبات التوصية. لكن تارا تمكنت بسرعة من إيجاد قرار. لقد جربت خدمة Bubble وتمكنت من إنشاء خوارزمية مطابقة للفن في أقل من ثلاثة أسابيع.

أفلاطون

أفلاطون - إرشاد مخصص يمكن لكل شركة استخدامه لفريقها. يربط أفلاطون المهندسين بالموجهين من أفضل الشركات حول العالم. يقومون بتحليل الطلبات ومطابقة المتقدمين مع الموجهين ذوي الخبرة النسبية لمساعدة المتقدمين في مواجهة التحديات وتقديم المشورة العملية.

يوفر Plato أفضل تطابق بين المهندسين / الفريق والموجهين ويقدم نتائج موجهة نحو الهدف للمشكلات التي تتم معالجتها.

تم بناء المنصة باستخدام Bubble. تم قبول المشروع لدى YCombinator - أعرق مسرع بدء التشغيل حيث جمع الملايين من التمويل للتطوير المستقبلي.

الفرقة 19

تعد الأدوات التي لا تحتوي على كود مفيدة بشكل خاص أثناء الأزمات ، مثل تلك التي كانت لدينا عندما انفجر Covid-19. لمساعدة التجار على البقاء على قيد الحياة خلال الوباء ، تم إطلاق Ensemble19 . تم إنشاء المنصة في ثلاثة أيام. يسمح للشركات والأفراد بتقديم تبرعات أو شراء قسائم للإنفاق المستقبلي (عند إعادة فتح المؤسسات).

تمكنت Ensemble19 من مساعدة آلاف الشركات من خلال جمع أكثر من 600000 فرنك سويسري في 8 أسابيع. نتيجة رائعة للتطبيق الذي تم إنشاؤه في 3 أيام بدون أداة Bubble بدون رمز.

كوينز

Qoins هو تطبيق يساعد الأشخاص على سداد ديونهم من خلال خدمة التدريب المالي. يستخدم بشكل أساسي خصومات كشوف المرتبات وتقارير عن المشتريات اليومية التي تذهب لتغطية ديون شخص ما.

استخدم منشئو التطبيق Bubble لإنشاء الإصدار الأول واختباره. وحتى بعد التوسع الكبير للمشروع ، ما زالوا يستخدمون النظام الأساسي بدون رمز لمعظم مهام العمل.

تغطي Qoins الآن أجزاء من الديون بغض النظر عن قيمتها ، مما يوفر دعمًا ماليًا كبيرًا.

تسليم نوز

Nóz Delivery - هو تطبيق لتوصيل الطعام. يعمل كوسيط بين المطاعم والعملاء. ومع ذلك ، تحصل المطاعم على كل الأرباح ، ويتم دفع رسوم شهرية ثابتة لخدمة Nóz Delivery.

لا تمتلك جميع الكيانات الغذائية مصادر لإنشاء تطبيقاتها أو دفع عمولة ضخمة لخدمات التوصيل الكبيرة. ويوفر لهم هذا التطبيق فرصة لتغطية عمليات التسليم عبر الإنترنت وجذب المزيد من العملاء.

تم بناء Nóz Delivery باستخدام Bubble. إنه تطبيق متعدد المنصات يمكن استخدامه على كل هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر.

نادي كتاب المتمردين

Rebel Book Club هو عبارة عن منصة دولية تربط بين عشاق الكتاب. كيف يعمل: يصوت أعضاء النادي المسجلون للكتاب الذي يحتاج الجميع لقراءته خلال الشهر القادم. بحلول نهاية الشهر ، يرتبون اجتماعًا لمناقشة ما قرأوه. لذلك يتفاعل المستخدمون عبر الإنترنت وغير متصل.

يقدم Rebel Book Club خطط اشتراك. اليوم لديها أكثر من 950 عضوًا نشطًا بإيرادات شهرية تبلغ 10000 جنيه إسترليني.

تم بناء النظام الأساسي باستخدام الأدوات التالية التي لا تحتوي على رمز: Strikingly و Typeform و GoCardless.

Mmirror.io

مشروع بدء تشغيل مثير للاهتمام تم إنشاؤه باستخدام Bubble. توفر منصة Mmirror للمستخدمين خدمات لاختبار A / B. اعتمادًا على خطة التسعير ، يمكن للمستخدمين الحصول على 10-250 مستجيبًا لاختبارات المشروع الخاصة بهم.

بفضل الوظائف الجاهزة للاستخدام للأدوات بدون رمز ، تم بناؤها بسرعة كبيرة.

بفضل أدائه سريع الاستجابة ، يمكن أن يكتسب المشروع شعبية ويكون مفيدًا للعديد من الشركات الناشئة.

المذنب

Comet هي أداة مثالية للعاملين لحسابهم الخاص للعثور على وظيفة ، ولأصحاب العمل لتوظيف المهنيين المؤهلين. إنه سوق دولي للعاملين المستقلين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين Comet والمنصات المماثلة الأخرى في اختيار المتقدمين الصارم. مثل هذا النهج يبني مجتمعًا جديرًا بالثقة يمكن للشركة الاعتماد عليه والتأكد من العثور على محترف حقيقي. يتم فحص كل شيء من قبل الخدمة نفسها.

تم بناء المذنب أيضًا باستخدام Bubble. وفي عام 2018 ، جذبت الشركة الناشئة استثمارًا بقيمة 12.8 مليون دولار.

تثبت هذه الأمثلة فقط أن المنتجات التي لا تحتوي على رمز يمكن أن تصبح جزءًا من المشاريع الناجحة الكبيرة. باستخدامهم ، يمكنك تحويل فكرتك إلى تطبيق حقيقي في أي وقت من الأوقات ، وإطلاقها بسهولة وتقديم المشروع إلى المستثمرين لجمع الأموال لمزيد من التطوير.

احصل على الإلهام ، وجرب - حركة عدم وجود رمز تخلق فرصًا لذلك.