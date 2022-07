Alors que certaines organisations ont encore des doutes sur les plateformes sans code, d'autres mettent activement en œuvre de nouveaux instruments et stratégies dans leurs activités. L'utilisation de la technologie sans code apporte un avantage concurrentiel. Les startups ont plus de succès en lançant rapidement et efficacement leurs produits.

Dans cet article, nous voulons partager quelques inspirations. Vous trouverez ci-dessous de vrais exemples d'applications et de plates-formes construites sans code.

Chant

Chant est une application de médias sociaux conçue pour les créatifs. Un environnement communautaire permet aux utilisateurs de dialoguer, de discuter et de partager leur travail. L'application connecte des personnes partageant les mêmes idées. L'objectif principal de Chant est de rassembler des artistes et de les aider à découvrir de nouvelles façons de faire passer leur travail au niveau supérieur. La plateforme est parfaite pour ceux qui créent déjà et ceux qui souhaitent le devenir.

Chant a été construit avec Adalo et a même été ajouté à la section Showcase d'Adalo présenté comme un exemple d'une approche unique des médias sociaux.

Vous pouvez facilement télécharger Chant depuis l'App Store et Google Play.

Extérieur

Outsite est une application Web originale qui aide les pigistes et les travailleurs à distance à trouver des endroits intéressants où passer du temps et des communautés avec lesquelles passer du temps.

Outsite présente une vaste bibliothèque de lieux que les visiteurs peuvent parcourir pour trouver le prochain arrêt.

Les utilisateurs du site Web sont les créateurs de contenu. Ils échangent, créent des photothèques, partagent leur expérience et laissent des avis. Similaire au fonctionnement des plates-formes de type Amazon.

Et tout cela a été fait avec Webflow - un constructeur de site Web sans code.

Kollecto

Kolleto est une application Web pour partager, collectionner et acheter de l'art. Sa fondatrice Tara Reed n'avait pas les fonds pour embaucher des développeurs pour créer son MVP. C'est pourquoi elle a utilisé des instruments sans code plus accessibles.

Kolleto a été construit avec l'aide de Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe et Paypal. Dès que la plate-forme a gagné ses 1 500 premiers utilisateurs, les choses ont commencé à s'effondrer. Il a fallu des semaines pour traiter les demandes de recommandation. Mais Tara a rapidement réussi à trouver une décision. Elle a essayé le service Bubble et a pu construire un algorithme de correspondance d'art en un peu moins de trois semaines.

Platon

Plato — un mentorat sur mesure que chaque entreprise peut utiliser pour son équipe. Plato met en relation des ingénieurs avec des mentors des meilleures entreprises du monde entier. Ils analysent les demandes et associent les candidats à des mentors ayant une expérience relative pour aider les candidats à relever les défis et donner des conseils pratiques.

Plato offre la meilleure adéquation entre les ingénieurs/l'équipe et les mentors et fournit des résultats axés sur les objectifs pour les problèmes abordés.

La plate-forme a été construite avec Bubble. Le projet a été accepté par YCombinator - l'accélérateur de startups le plus prestigieux où il a levé des millions de dollars pour le développement futur.

Ensemble19

Les instruments sans code sont particulièrement utiles pendant une crise, comme celui que nous avons eu lorsque Covid-19 a explosé. Pour aider les commerçants à survivre à la pandémie, Ensemble19 a été lancé. La plateforme a été créée en trois jours. Il permet aux entreprises et aux particuliers de faire des dons ou d'acheter des bons pour des dépenses futures (lorsque les entreprises seront rouvertes).

Ensemble19 a réussi à aider des milliers d'entreprises en levant plus de 600 000 CHF en 8 semaines. Résultat impressionnant pour l'application construite en 3 jours avec l'instrument sans code Bubble.

Qoins

Qoins est une application qui aide les gens à rembourser leurs dettes grâce au service de coaching financier. Il utilise principalement des retenues sur la paie et des arrondis sur les achats quotidiens qui servent à couvrir la dette de quelqu'un.

Les créateurs de l'application ont utilisé Bubble pour créer la première version et la tester. Et même après la grande expansion du projet, ils utilisent toujours la plate-forme sans code pour la plupart des tâches commerciales.

Désormais, Qoins couvre une partie des dettes, quel que soit leur montant, offrant un soutien financier important.

Livraison de Noz

Nóz Delivery — est une application pour la livraison de nourriture. Il sert d'intermédiaire entre les restaurants et les clients. Cependant, les restaurants en tirent tous les bénéfices et le service de livraison Nóz est payé un forfait mensuel.

Toutes les entités alimentaires n'ont pas de sources pour créer leur application ou payer une commission énorme aux grands services de livraison. Et cette application leur offre la possibilité de couvrir les livraisons en ligne et d'attirer plus de clients.

Nóz Delivery a été conçu avec Bubble. C'est une application multiplateforme qui peut être utilisée sur n'importe quel smartphone ou PC.

Club de lecture rebelle

Rebel Book Club est une plateforme internationale de mise en relation des passionnés de livres. Comment ça marche : les membres inscrits du club votent pour le livre que tout le monde doit lire au cours du mois à venir. À la fin du mois, ils organisent une réunion pour discuter de ce qu'ils lisent. Ainsi, les utilisateurs s'engagent à la fois en ligne et hors ligne.

Rebel Book Club propose des plans d'abonnement. Aujourd'hui, il compte plus de 950 membres actifs avec un revenu mensuel de 10 000 £.

La plate-forme a été conçue avec les instruments sans code suivants : Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Un projet de démarrage intéressant qui a été construit avec Bubble. La plate-forme Mmirror fournit aux utilisateurs des services de test A/B. Selon le plan tarifaire, les utilisateurs peuvent obtenir de 10 à 250 répondants pour leurs tests de projet.

Grâce aux fonctionnalités prêtes à l'emploi des instruments sans code, il a été construit très rapidement.

Grâce à ses performances réactives, le projet peut gagner en popularité et être utile à de nombreuses startups.

Comète

Comet est un outil parfait pour les pigistes pour trouver un emploi et pour les employeurs pour embaucher des professionnels qualifiés. C'est une place de marché internationale pour les indépendants en informatique.

La principale différence entre Comet et d'autres plateformes similaires réside dans la sélection stricte des candidats. Une telle approche construit une communauté de confiance sur laquelle une entreprise peut compter et être sûre de trouver un vrai professionnel. Tout est vérifié par le service lui-même.

Comet a également été construit avec Bubble. Et en 2018, le démarrage a attiré un investissement de 12,8 millions de dollars.

Ces exemples prouvent seulement que les produits sans code peuvent faire partie de grands projets réussis. En les utilisant, vous pouvez transformer votre idée en une application réelle en un rien de temps, la lancer facilement et présenter le projet aux investisseurs afin de lever des fonds pour un développement ultérieur.

Inspirez-vous, expérimentez - le mouvement sans code crée des opportunités pour cela.