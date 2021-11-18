Bazı kuruluşların kodsuz platformlar hakkında hâlâ şüpheleri olsa da, diğerleri işlerinde aktif olarak yeni araçlar ve stratejiler uyguluyor. Kodsuz teknolojinin kullanımı rekabet avantajı sağlar. Startup'lar ürünlerini piyasaya sürerek daha hızlı ve etkili bir şekilde başarılı olurlar.

Bu yazıda biraz ilham paylaşmak istiyoruz. Aşağıda, kod olmadan oluşturulmuş gerçek uygulama ve platform örneklerini bulacaksınız.

ilahi

Chant , reklam öğeleri için oluşturulmuş bir sosyal medya uygulamasıdır. Bir topluluk ortamı, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasına, sohbet etmesine ve çalışmalarını paylaşmasına olanak tanır. Uygulama, benzer düşünen insanları birbirine bağlar. Chant'ın temel amacı, sanatçıları bir araya getirmek ve çalışmalarını bir sonraki seviyeye taşımanın yeni yollarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Platform, halihazırda yaratmakta olanlar ve olmak isteyenler için mükemmeldir.

Chant, Adalo ile inşa edildi ve hatta sosyal medyada benzersiz bir örnek olarak gösterilen Adalo'nun Vitrin bölümüne eklendi.

Chant'i App Store ve Google Play'den kolayca indirebilirsiniz.

Dışarısı

Outsite , serbest çalışanların ve uzaktan çalışanların zaman geçirecekleri ilginç yerler ve takılmak için topluluklar bulmalarına yardımcı olan orijinal bir web uygulamasıdır.

Outsite, ziyaretçilerin bir sonraki durağı bulmak için göz atabilecekleri büyük bir konum kitaplığı sunar.

Web sitesinin kullanıcıları içerik oluşturuculardır. Birbirleriyle etkileşime girerler, fotoğraf kitaplıkları oluştururlar, deneyimlerini paylaşırlar ve incelemeler bırakırlar. Amazon benzeri platformların nasıl çalıştığına benzer.

Ve tüm bunlar, kod gerektirmeyen bir web sitesi oluşturucu olan Webflow ile yapıldı.

Kollecto

Kollecto , sanatı paylaşmak, toplamak ve satın almak için kullanılan bir web uygulamasıdır. Kurucusu Tara Reed, MVP'sini oluşturmak için geliştiricileri işe alacak paraya sahip değildi. Bu yüzden daha erişilebilir kodsuz araçlar kullandı.

Kollecto, Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe ve Paypal'ın yardımıyla oluşturuldu. Platform ilk 1500 kullanıcısını kazanır kazanmaz işler dağılmaya başladı. Öneri isteklerini işleme koymak haftalar sürdü. Ancak Tara çabucak bir karar bulmayı başardı. Bubble hizmetini denedi ve üç haftadan kısa bir sürede bir sanat eşleştirme algoritması oluşturabildi.

Platon

Plato — her şirketin ekibi için kullanabileceği özel bir mentorluk. Plato, mühendisleri dünyanın en iyi şirketlerinden danışmanlara bağlar. Başvuru sahiplerine zorluklarla yardımcı olmak ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler vermek için talepleri analiz eder ve başvuru sahiplerini göreceli deneyime sahip danışmanlarla eşleştirirler.

Plato, mühendisler/ekip ve danışmanlar arasında en iyi eşleşmeyi sağlar ve ele alınan problemler için hedefe yönelik sonuçlar sunar.

Platform Bubble ile inşa edilmiştir. Proje, gelecekteki gelişim için milyonlarca fon topladığı en prestijli başlangıç hızlandırıcısı YCombinator'a kabul edildi.

topluluk19

Kodsuz araçlar, Covid-19 patladığında sahip olduğumuz gibi bir kriz sırasında özellikle yararlıdır. Tüccarların pandemi yoluyla hayatta kalmasına yardımcı olmak için Ensemble19 başlatıldı. Platform üç gün içinde oluşturuldu. Şirketlerin ve bireylerin bağış yapmalarına veya gelecekteki harcamalar için (işletmeler yeniden açıldığında) kupon satın almalarına olanak tanır.

Ensemble19, 8 haftada 600.000 CHF'nin üzerinde para toplayarak binlerce işletmeye yardımcı olmayı başardı. Kodsuz Bubble enstrümanıyla 3 günde oluşturulan uygulama için etkileyici sonuç.

Qoin'ler

Qoins , insanların finansal koçluk hizmeti aracılığıyla borçlarını ödemelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Temel olarak, birinin borcunu karşılamak için yapılan günlük satın alımlarda bordro kesintileri ve toplamaları kullanır.

Uygulama yaratıcıları, ilk sürümü oluşturmak ve test etmek için Bubble'ı kullandı. Ve projenin büyük genişlemesinden sonra bile, iş görevlerinin çoğu için hala kodsuz platformu kullanıyorlar.

Şimdi Qoins, ne kadar olursa olsun borçların bir kısmını kapsıyor ve önemli finansal destek sağlıyor.

Noz Teslimat

Nóz Delivery — yemek dağıtımı için bir uygulama. Restoranlar ve müşteriler arasında aracı olarak çalışır. Ancak, tüm karı restoranlar alır ve Nóz Teslimat hizmetine sabit bir aylık ücret ödenir.

Tüm gıda işletmelerinin uygulamalarını oluşturmak veya büyük dağıtım hizmetlerine büyük bir komisyon ödemek için kaynakları yoktur. Ve bu uygulama onlara çevrimiçi teslimatları kapsama ve daha fazla müşteri çekme fırsatı sunuyor.

Nóz Delivery, Bubble ile inşa edildi. Her akıllı telefon veya PC'de kullanılabilen çapraz platform bir uygulamadır.

Asi Kitap Kulübü

Rebel Book Club , kitap meraklılarını birbirine bağlayan uluslararası bir platformdur. Nasıl çalışır: Kayıtlı kulüp üyeleri, herkesin önümüzdeki ay içinde okuması gereken kitaba oy verir. Ay sonunda okuduklarını tartışmak için bir toplantı düzenlerler. Böylece kullanıcılar hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkileşim kurar.

Rebel Book Club abonelik planları sunar. Bugün aylık 10.000 £ geliri olan 950'den fazla aktif üyesi var.

Platform şu kodsuz araçlarla oluşturuldu: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Bubble ile oluşturulmuş ilginç bir başlangıç projesi. Mmirror platformu, kullanıcılara A/B testi için hizmetler sunar. Fiyatlandırma planına bağlı olarak, kullanıcılar proje testleri için 10-250 kişi alabilir.

Kodsuz enstrümanların kullanıma hazır işlevleri sayesinde, gerçekten hızlı bir şekilde inşa edildi.

Duyarlı performansı ile proje popülerlik kazanabilir ve birçok girişime yardımcı olabilir.

kuyruklu yıldız

Comet , serbest çalışanların iş bulması ve işverenlerin kalifiye profesyonelleri işe alması için mükemmel bir araçtır. BT serbest çalışanları için uluslararası bir pazardır.

Comet ve diğer benzer platformlar arasındaki temel fark, katı başvuru sahiplerinin seçimidir. Böyle bir yaklaşım, bir şirketin güvenebileceği ve gerçek bir profesyonel bulacağından emin olabileceği güvenilir bir topluluk oluşturur. Her şey hizmetin kendisi tarafından kontrol edilir.

Comet de Bubble ile inşa edilmiştir. Ve 2018'de girişim 12,8 milyon dolarlık bir yatırım çekti.

Bu örnekler yalnızca kodsuz ürünlerin büyük başarılı projelerin parçası olabileceğini kanıtlıyor. Bunları kullanarak fikrinizi kısa sürede gerçek bir uygulamaya dönüştürebilir, kolayca başlatabilir ve daha fazla gelişme için fon toplamak için projeyi yatırımcılara sunabilirsiniz.

İlham alın, deney yapın — kodsuz hareket bunun için fırsatlar yaratır.