Während einige Unternehmen immer noch Zweifel an No-Code-Plattformen haben, implementieren andere aktiv neue Instrumente und Strategien in ihrem Geschäft. Der Einsatz der No-Code-Technologie bringt einen Wettbewerbsvorteil. Startups werden schneller erfolgreicher und führen ihre Produkte effektiver ein.

In diesem Artikel möchten wir einige Inspirationen teilen. Unten finden Sie echte Beispiele für Apps und Plattformen, die ohne Code erstellt wurden.

Gesang

Chant ist eine Social-Media-App für Kreative. Eine Community-Umgebung ermöglicht es Benutzern, miteinander in Kontakt zu treten, zu chatten und ihre Arbeit zu teilen. Die App verbindet Gleichgesinnte. Das Hauptziel von Chant ist es, Künstler zusammenzubringen und ihnen zu helfen, neue Wege zu finden, um ihre Arbeit auf die nächste Stufe zu heben. Die Plattform ist perfekt für diejenigen, die bereits erstellen und diejenigen, die es werden möchten.

Chant wurde mit Adalo erstellt und sogar in den Showcase-Bereich von Adalo aufgenommen, der als Beispiel für eine einzigartige Sichtweise auf Social Media gezeigt wird.

Sie können Chant ganz einfach aus dem App Store und Google Play herunterladen.

Draussen

Outsite ist eine originelle Webanwendung, die Freiberuflern und Remote-Mitarbeitern hilft, interessante Orte zum Verweilen und Gemeinschaften zu finden.

Outsite bietet eine riesige Bibliothek mit Standorten, die Besucher durchsuchen können, um den nächsten Halt zu finden.

Die Benutzer der Website sind die Ersteller der Inhalte. Sie interagieren miteinander, erstellen Fotobibliotheken, teilen ihre Erfahrungen und hinterlassen Bewertungen. Ähnlich wie Amazon-ähnliche Plattformen funktionieren.

Und all dies wurde mit Webflow gemacht – einem No-Code-Website-Builder.

Kollecto

Kollecto ist eine Web-App zum Teilen, Sammeln und Kaufen von Kunst. Ihre Gründerin Tara Reed hatte nicht die Mittel, um Entwickler einzustellen, um ihr MVP zu erstellen. Deshalb benutzte sie leichter zugängliche No-Code-Instrumente.

Kollecto wurde mit Hilfe von Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe und Paypal erstellt. Sobald die Plattform die ersten 1500 Benutzer gewann, begannen die Dinge auseinanderzubrechen. Die Bearbeitung von Empfehlungsanfragen dauerte Wochen. Aber Tara fand schnell eine Entscheidung. Sie probierte den Bubble-Dienst aus und konnte in knapp drei Wochen einen Art-Matching-Algorithmus erstellen.

Plato

Plato – eine maßgeschneiderte Mentorschaft, die jedes Unternehmen für sein Team nutzen kann. Plato verbindet Ingenieure mit Mentoren aus den besten Unternehmen der Welt. Sie analysieren Anfragen und bringen Bewerber mit Mentoren mit relativer Erfahrung zusammen, um Bewerbern bei Herausforderungen zu helfen und umsetzbare Ratschläge zu geben.

Plato bietet die beste Übereinstimmung zwischen Ingenieuren/Team und Mentoren und liefert zielorientierte Ergebnisse für die angesprochenen Probleme.

Die Plattform wurde mit Bubble gebaut. Das Projekt wurde bei YCombinator angenommen – dem renommiertesten Startup-Accelerator, bei dem Millionen an Finanzmitteln für die zukünftige Entwicklung gesammelt wurden.

Ensemble19

Die No-Code-Instrumente sind besonders während einer Krise hilfreich, wie wir sie hatten, als Covid-19 explodierte. Um Händlern zu helfen, die Pandemie zu überstehen, wurde Ensemble19 ins Leben gerufen. Die Plattform wurde in drei Tagen erstellt. Es ermöglicht Unternehmen und Einzelpersonen, Spenden zu tätigen oder Gutscheine für zukünftige Ausgaben (wenn die Unternehmen wiedereröffnet werden) zu kaufen.

Ensemble19 hat es geschafft, Tausenden von Unternehmen zu helfen, indem es in 8 Wochen über 600.000 CHF gesammelt hat. Beeindruckendes Ergebnis für die in 3 Tagen erstellte App mit dem No-Code-Instrument Bubble.

Qoins

Qoins ist eine App, die Menschen hilft, ihre Schulden durch den Service des Finanzcoachings zu begleichen. Hauptsächlich werden Gehaltsabzüge und Aufrundungen für tägliche Einkäufe verwendet, die zur Deckung der Schulden von jemandem verwendet werden.

Die App-Ersteller haben mit Bubble die erste Version erstellt und getestet. Und selbst nach der großen Erweiterung des Projekts verwenden sie die No-Code-Plattform für die meisten Geschäftsaufgaben immer noch.

Jetzt deckt Qoins einen Teil der Schulden, egal wie hoch sie sind, und bietet erhebliche finanzielle Unterstützung.

Lieferung in Nóz

Nóz Delivery — ist eine App für die Essenslieferung. Es fungiert als Vermittler zwischen Restaurants und Kunden. Restaurants erhalten jedoch den gesamten Gewinn, und der Nóz-Lieferservice erhält eine feste monatliche Gebühr.

Nicht alle Lebensmittelunternehmen haben Quellen, um ihre App zu erstellen oder große Provisionen an große Lieferdienste zu zahlen. Und diese Anwendung bietet ihnen die Möglichkeit, Online-Lieferungen abzudecken und mehr Kunden zu gewinnen.

Nóz Delivery wurde mit Bubble gebaut. Es ist eine plattformübergreifende App, die auf jedem Smartphone oder PC verwendet werden kann.

Buchclub der Rebellen

Der Rebel Book Club ist eine internationale Plattform, die Buchbegeisterte verbindet. So funktioniert's: Registrierte Clubmitglieder stimmen für das Buch ab, das jeder im kommenden Monat lesen muss. Am Ende des Monats vereinbaren sie ein Treffen, um das Gelesene zu besprechen. Benutzer interagieren also sowohl online als auch offline.

Der Rebel Book Club bietet Abonnementpläne an. Heute hat es über 950 aktive Mitglieder mit einem monatlichen Umsatz von 10.000 £.

Die Plattform wurde mit den folgenden No-Code-Instrumenten gebaut: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Ein interessantes Startup-Projekt, das mit Bubble aufgebaut wurde. Die Mmirror- Plattform bietet Benutzern Dienste für A/B-Tests. Je nach Preisplan können Benutzer 10-250 Befragte für ihre Projekttests gewinnen.

Dank der gebrauchsfertigen Funktionalitäten von No-Code-Instrumenten war es wirklich schnell gebaut.

Mit seiner reaktionsschnellen Leistung kann das Projekt an Popularität gewinnen und für viele Startups hilfreich sein.

Komet

Comet ist ein perfektes Werkzeug für Freiberufler, um einen Job zu finden, und für Arbeitgeber, um qualifizierte Fachkräfte einzustellen. Es ist ein internationaler Marktplatz für IT-Freiberufler.

Der Hauptunterschied zwischen Comet und anderen ähnlichen Plattformen liegt in der strengen Auswahl der Bewerber. Ein solcher Ansatz baut eine vertrauenswürdige Gemeinschaft auf, auf die sich ein Unternehmen verlassen kann und die sicher sein kann, einen echten Profi zu finden. Alles wird vom Service selbst geprüft.

Comet wurde auch mit Bubble gebaut. Und im Jahr 2018 zog das Startup eine Investition von 12,8 Millionen US-Dollar an.

Diese Beispiele beweisen nur, dass No-Code-Produkte Teil großer erfolgreicher Projekte werden können. Mit ihnen können Sie Ihre Idee im Handumdrehen in eine reale Anwendung verwandeln, diese einfach auf den Markt bringen und das Projekt Investoren präsentieren, um Mittel für die weitere Entwicklung zu sammeln.

Lassen Sie sich inspirieren, experimentieren Sie – No-Code Movement schafft Möglichkeiten dafür.