Пока одни компании сомневаются в использовании no-code платформ, другие активно интегрируют новые инструменты и стратегии в свой бизнес. Использование no-code технологий способствует конкурентному преимуществу. Стартапы преуспевают, быстро и эффективно запуская проекты.

В этой статье мы ходим поделиться вдохновением и рассказать про приложения и платформы, которые были построены на no-code инструментах.

Chant

Chant — приложение, социальная сеть для представителей творческих профессий. Это комьюнити, которое позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, обмениваться сообщениями и делиться своими работами.

Приложение соединяет единомышленников. Его главная цель — объединить художников и помочь им найти новые способы продвижения своих работ. Платформа подходит и тем, кто уже занимается творчеством, и тем, кто только хочет начать.

Приложение Chant построено на Adalo и даже было добавлено в их раздел Showcase, как проект с уникальным взглядом на социальные сети.

Chant представлен в магазинах App Store и Google Play.

Outsite

Outsite — оригинальное веб-приложение, которое помогает фрилансерам и удаленным сотрудникам находить интересные места и сообщества, где можно отлично провести время.

Outsite — это огромная библиотека интересных локаций, которые посетители сайта могут просмотреть и выбрать среди них следующую остановку.

Пользователи сайта сами являются создателями контента. Они взаимодействуют друг с другом, создают библиотеки фотографий, делятся своим опытом и оставляют отзывы. Принцип похож на работу платформ, подобных Amazon.

Все это было полностью создано с помощью no-code билдера Webflow.

Kollecto

Kollecto — это веб-приложение для обмена, коллекционирования и покупки произведений искусства.

У его основательницы Тары Рид не было средств, чтобы нанять разработчиков для создания своего MVP. Поэтому она решила использовать более доступные no-code инструменты.

Kollecto был построен с помощью Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe и Paypal. Как только у платформы появились первые 1500 пользователей, все начало разваливаться. Слишком много времени уходило на обработку запросов рекомендаций. Тара быстро нашла решение и попробовала Bubble. И всего за три недели она создала алгоритм подбора произведений искусства.

Plato

Plato — это платформа индивидуального менторства, которое каждая компания может использовать для своей команды. Plato соединяет инженеров с наставниками из лучших компаний мира. Сервис анализируют запросы и подбирают менторов для кандидатов с опытом именно в их сфере, чтобы помочь им справиться с проблемой и дать действенные советы.

Plato обеспечивает наилучшее соответствие между инженерами/командой и менторами и гарантирует профессиональную помощь и грамотное решение любого запроса.

Платформа была построена на Bubble. Проект был принят в YCombinator — самый престижный акселератор стартапов, где он собрал миллионы долларов на будущее развитие.

Ensemble19

Инструменты без кода особенно полезны во время кризисов, например, тот, который наступил, когда появился Covid-19. Чтобы помочь предпринимателям выжить во время пандемии, был запущен Ensemble19. Платформа была создана за три дня. Она позволяет компаниям и частным лицам делать пожертвования или покупать ваучеры для будущих расходов (когда предприятия будут вновь открыты).

Ensemble19 удалось помочь тысячам организаций, собрав более 600,000 швейцарских франков за 8 недель. Впечатляющий результат для приложения, созданного за 3 дня с помощью инструмента Bubble без кода.

Qoins

Qoins — это приложение, которое помогает людям расплачиваться с долгами через службу финансового коучинга. В основном оно использует вычеты из заработной платы и округляет суммы ежедневных покупок, которые идут на погашение чьего-либо долга.

Создатели приложения использовали Bubble для разработки первой версии и ее тестирования. И даже после большого расширения проекта они по-прежнему используют no-code платформу для основных бизнес задач.

Сейчас Qoins — это потрясающая платформа, которая покрывает часть ваших долгов, независимо от их суммы, обеспечивая значительную финансовую поддержку.

Nóz Delivery

Nóz Delivery — приложение для доставки еды. Оно выступает в роли посредника между ресторанами и клиентами. Однако рестораны получают всю прибыль, а услуга Nóz Delivery оплачивается ежемесячно.

Не у всех предприятий общественного питания есть ресурсы для создания своих приложений и выплат огромных комиссионных крупным службам доставки, а этот сервис дает им возможность использовать онлайн доставку и привлекать больше клиентов.

Nóz Delivery было создано с помощью Bubble. Это кроссплатформенное приложение, которое можно использовать на любом смартфоне или компьютере.

Rebel Book Club

Rebel Book Club - это международная платформа, объединяющая книжных энтузиастов. Как это работает: зарегистрированные члены клуба голосуют за книгу, которую все прочтут в течение ближайшего месяца. К концу месяца они договариваются о встрече, чтобы обсудить прочитанное. Пользователи платформы взаимодействуют как онлайн, так и офлайн.

Книжный клуб Rebel предлагает планы подписки. Сегодня он насчитывает более 950 активных участников с ежемесячным доходом в £10,000.

Платформа была построена с использованием следующих no-code инструментов: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Интересный стартап-проект, созданный с помощью Bubble. Платформа Mmirror предоставляет пользователям услуги по A/B-тестированию. В зависимости от тарифного плана пользователи могут получить от 10 до 250 респондентов для тестирования своего проекта и оценки результата.

Благодаря готовым к использованию функциям no-code сервисов он был построен очень быстро.

Проект может стать популярным и быть полезным для многих стартапов, хорошая производительность и удобный интерфейс будут оценены пользователями.

Comet

Comet — идеальный инструмент для фрилансеров в поиске работы, а для работодателей — в хантинге квалифицированных специалистов. Это международная биржа для IT-фрилансеров.

Основное отличие Comet от других подобных платформ заключается в строгом отборе претендентов. Такой подход создает проверенное сообщество грамотных специалистов, на которое компания может положиться и найти настоящего профессионала. Все проверки осуществляет сам сервис Comet.

Comet также был построен с помощью Bubble. В 2018 году стартап привлек инвестиции в размере $12,8 млн.

Эти примеры только доказывают, что no-code продукты могут стать частью больших успешных проектов. Используя их, вы можете превратить идею в реальное приложение, запустить его в кратчайгие сроки, представить проект инвесторам и собрать средства на дальнейшее развитие.

Вдохновляйтесь, экспериментируйте — no-code создает для этого все условия.