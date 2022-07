Enquanto algumas organizações ainda têm dúvidas sobre as plataformas sem código, outras implementam ativamente novos instrumentos e estratégias em seus negócios. O uso de tecnologia sem código traz uma vantagem competitiva. As startups têm mais sucesso no lançamento de seus produtos de maneira rápida e eficaz.

Neste artigo, queremos compartilhar alguma inspiração. Abaixo, você encontrará exemplos reais de aplicativos e plataformas construídos sem código.

Canto

Chant é um aplicativo de mídia social desenvolvido para criativos. Um ambiente de comunidade permite que os usuários se envolvam, conversem e compartilhem seu trabalho. O aplicativo conecta pessoas com interesses semelhantes. O principal objetivo do Chant é reunir artistas e ajudá-los a descobrir novas maneiras de levar seu trabalho para o próximo nível. A plataforma é perfeita para quem já está criando e para quem deseja.

Chant foi construído com Adalo e até mesmo adicionado à seção Showcase do Adalo, apresentado como um exemplo de uma abordagem única nas mídias sociais.

Você pode baixar Chant facilmente na App Store e no Google Play.

Outsite

Outsite é um aplicativo da web original que ajuda freelancers e trabalhadores remotos a encontrar lugares interessantes para passar o tempo e comunidades para conviver.

Outsite apresenta uma enorme biblioteca de locais que os visitantes podem percorrer para encontrar a próxima parada.

Os usuários do site são os criadores de conteúdo. Eles se envolvem, criam bibliotecas de fotos, compartilham suas experiências e deixam comentários. Semelhante ao funcionamento de plataformas semelhantes à Amazon.

E tudo isso foi feito com o Webflow - um construtor de sites sem código.

Kollecto

Kollecto é um aplicativo da web para compartilhar, coletar e comprar arte. Sua fundadora, Tara Reed, não tinha fundos para contratar desenvolvedores para criar seu MVP. É por isso que ela usou instrumentos sem código mais acessíveis.

Kollecto foi construído com a ajuda de Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe e Paypal. Assim que a plataforma ganhou seus primeiros 1.500 usuários, as coisas começaram a desmoronar. Demorou semanas para processar as solicitações de recomendação. Mas Tara rapidamente conseguiu encontrar uma decisão. Ela experimentou o serviço Bubble e foi capaz de construir um algoritmo de correspondência de arte em pouco menos de três semanas.

Platão

Platão - uma orientação personalizada que cada empresa pode usar para sua equipe. Plato conecta engenheiros a mentores das melhores empresas ao redor do mundo. Eles analisam as solicitações e combinam os candidatos com mentores com relativa experiência para ajudar os candidatos com desafios e dar conselhos acionáveis.

Platão fornece a melhor combinação entre engenheiros / equipe e mentores e fornece resultados orientados para os objetivos para os problemas tratados.

A plataforma foi construída com Bubble. O projeto foi aceito pelo YCombinator - a aceleradora de startups de maior prestígio, onde arrecadou milhões em financiamento para desenvolvimento futuro.

Ensemble19

Os instrumentos sem código são especialmente úteis durante uma crise, como aquele que tínhamos quando a Covid-19 explodiu. Para ajudar os comerciantes a sobreviver durante a pandemia, o Ensemble19 foi lançado. A plataforma foi criada em três dias. Permite que empresas e pessoas físicas façam doações ou comprem vouchers para gastos futuros (quando os empreendimentos serão reabertos).

O Ensemble19 conseguiu ajudar milhares de empresas levantando mais de 600.000 CHF em 8 semanas. Resultado impressionante para o aplicativo construído em 3 dias com o instrumento Bubble sem código.

Qoins

Qoins é um aplicativo que ajuda as pessoas a saldar suas dívidas por meio do serviço de coaching financeiro. Principalmente, ele usa deduções na folha de pagamento e arredondamentos nas compras diárias que vão para cobrir a dívida de alguém.

Os criadores do aplicativo usaram o Bubble para construir a primeira versão e testá-la. E mesmo após a grande expansão do projeto, eles ainda estão usando a plataforma sem código para a maioria das tarefas de negócios.

Agora, a Qoins cobre parte das dívidas, não importa o valor, fornecendo suporte financeiro significativo.

Nóz Delivery

Nóz Delivery - app para entrega de comida. Funciona como intermediário entre restaurantes e clientes. No entanto, os restaurantes ficam com todo o lucro e o serviço Nóz Delivery é pago com uma taxa fixa mensal.

Nem todas as entidades de alimentos têm fontes para criar seus aplicativos ou pagam uma comissão enorme para grandes serviços de entrega. E esse aplicativo oferece a oportunidade de cobrir as entregas online e atrair mais clientes.

O Nóz Delivery foi construído com Bubble. É um aplicativo multiplataforma que pode ser usado em qualquer smartphone ou PC.

Clube do Livro Rebelde

O Rebel Book Club é uma plataforma internacional que conecta entusiastas do livro. Como funciona: os sócios registrados do clube votam no livro que todos precisam ler no próximo mês. No final do mês, eles marcam uma reunião para discutir o que leram. Assim, os usuários se envolvem tanto online quanto offline.

O Rebel Book Club oferece planos de assinatura. Hoje tem mais de 950 membros ativos com receita mensal de £ 10.000.

A plataforma foi construída com os seguintes instrumentos sem código: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Um projeto de inicialização interessante que foi construído com o Bubble. A plataforma Mmirror fornece aos usuários serviços para testes A / B. Dependendo do plano de preços, os usuários podem obter de 10 a 250 respondentes para os testes do projeto.

Graças às funcionalidades prontas para uso de instrumentos sem código, ele foi construído muito rápido.

Com seu desempenho responsivo, o projeto pode ganhar popularidade e ser útil para muitas startups.

Cometa

O Comet é uma ferramenta perfeita para freelancers encontrarem emprego e para empregadores contratarem profissionais qualificados. É um mercado internacional para freelancers de TI.

A principal diferença entre o Comet e outras plataformas semelhantes está na seleção restrita de seus candidatos. Tal abordagem cria uma comunidade confiável na qual uma empresa pode confiar e com a certeza de encontrar um verdadeiro profissional. Tudo é controlado pelo próprio serviço.

O Comet também foi construído com Bubble. E em 2018 a startup atraiu um investimento de $ 12,8 milhões.

Esses exemplos apenas provam que produtos sem código podem se tornar parte de grandes projetos de sucesso. Ao utilizá-los, você pode transformar sua ideia em um aplicativo real em um piscar de olhos, lançá-lo facilmente e apresentar o projeto aos investidores para que possam levantar fundos para um maior desenvolvimento.

Inspire-se, experimente - o movimento sem código cria oportunidades para isso.