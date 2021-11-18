虽然一些组织仍然对无代码平台存有疑虑，但另一些组织则积极将新的工具和战略实施到他们的业务中。无代码技术的使用带来了竞争优势。初创公司在快速有效地推出产品时变得更加成功。

在这篇文章中，我们想分享一些灵感。您将在下面找到使用无代码构建的应用程序和平台的真实示例。

呗

Chant是一款专为创意人士打造的社交媒体应用。社区环境允许用户相互交流、聊天和分享他们的工作。该应用程序连接志同道合的人。 Chant 的主要目标是将艺术家聚集在一起，帮助他们发现新的方法，将他们的工作提升到一个新的水平。该平台非常适合那些已经在创作和希望成为创作者的人。

Chant 是用 Adalo 构建的，甚至被添加到 Adalo 的 Showcase 部分，作为社交媒体上独特的一个例子。

您可以从 App Store 和 Google Play 轻松下载 Chant。

外地

Outsite是一个原创的网络应用程序，可帮助自由职业者和远程工作者找到有趣的地方消磨时间和社区闲逛。

Outsite 提供了一个巨大的地点库，游客可以浏览这些地点以找到下一站。

网站的用户是内容的创造者。他们互相交流，创建照片库，分享他们的经验并留下评论。类似于类亚马逊平台的工作方式。

而这一切都是由 Webflow 完成的——一个无代码的网站构建器。

科莱托

Kollecto是一款用于分享、收藏和购买艺术品的网络应用程序。它的创始人 Tara Reed 没有资金聘请开发人员来创建她的 MVP。这就是为什么她使用更易于访问的无代码工具。

Kollecto 是在 Strikingly、Typeform、Plasso、Stripe 和 Paypal 的帮助下构建的。一旦该平台获得了最初的 1500 名用户，事情就开始分崩离析。处理推荐请求需要数周时间。但塔拉很快就找到了决定。她尝试了 Bubble 服务，并在不到三周的时间内构建了一个艺术匹配算法。

柏拉图

Plato - 每个公司都可以为其团队使用的量身定制的指导。 Plato 将工程师与来自世界各地最好的公司的导师联系起来。他们分析请求并将申请人与具有相关经验的导师配对，以帮助申请人应对挑战并提供可行的建议。

Plato 提供工程师/团队和导师之间的最佳匹配，并为所解决的问题提供以目标为导向的结果。

该平台是用 Bubble 构建的。该项目被 YCombinator 接受——这是最负盛名的创业加速器，它为未来的发展筹集了数百万美元的资金。

Ensemble19

无代码工具在危机期间特别有用，就像我们在 Covid-19 爆发时所拥有的那样。为了帮助商家度过大流行， Ensemble19成立。该平台是在三天内创建的。它允许公司和个人进行捐赠或购买代金券以备将来消费（当企业重新开业时）。

Ensemble19 在 8 周内筹集了超过 600,000 瑞士法郎，成功地帮助了数千家企业。使用无代码工具 Bubble 在 3 天内构建的应用程序的结果令人印象深刻。

昆斯

Qoins是一款通过财务辅导服务帮助人们还清债务的应用程序。它主要使用工资扣除和日常采购的汇总来支付某人的债务。

应用程序创建者使用 Bubble 构建第一个版本并对其进行测试。即使在项目大规模扩展之后，他们仍然使用无代码平台来处理大部分业务任务。

现在，Qoins 承担了部分债务，无论金额大小，提供重要的财务支持。

Nóz 送货

Nóz Delivery — 是一款送餐应用。它充当餐厅和客户之间的中介。然而，餐馆获得所有利润，Nóz Delivery 服务按月支付固定费用。

并非所有食品实体都有资源来创建他们的应用程序或向大型送货服务支付巨额佣金。这个应用程序为他们提供了一个覆盖在线交付和吸引更多客户的机会。

Nóz Delivery 是用 Bubble 构建的。它是一个跨平台的应用程序，可以在每部智能手机或 PC 上使用。

反叛读书俱乐部

Rebel Book Club是一个连接图书爱好者的国际平台。工作原理：注册俱乐部成员投票选出每个人都需要在下个月内阅读的书。到月底，他们会安排一次会议来讨论他们阅读的内容。因此，用户在线和离线都参与其中。

Rebel Book Club 提供订阅计划。如今，它拥有超过 950 名活跃会员，月收入为 10,000 英镑。

该平台使用以下无代码工具构建：Strikingly、Typeform、GoCardless。

Mmirror.io

一个用 Bubble 构建的有趣的启动项目。 Mmirror平台为用户提供A/B测试服务。根据定价计划，用户可以获得 10-250 名受访者的项目测试。

由于无代码工具的即用型功能，它的构建速度非常快。

凭借其响应性能，该项目可以广受欢迎，并对许多初创公司有所帮助。

彗星

Comet是自由职业者找工作和雇主聘请合格专业人士的完美工具。它是 IT 自由职业者的国际市场。

Comet 与其他类似平台的主要区别在于其严格的申请人选择。这种方法建立了一个值得信赖的社区，公司可以依赖该社区并确保找到真正的专业人士。一切都由服务本身检查。

Comet 也是用 Bubble 建造的。 2018 年，初创公司吸引了 1280 万美元的投资。

这些示例仅证明无代码产品可以成为大型成功项目的一部分。通过使用它们，您可以立即将您的想法变成真正的应用程序，轻松启动它并将项目展示给投资者以筹集资金用于进一步开发。

获得灵感，进行实验——无代码运动为此创造了机会。