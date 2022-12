Terwijl sommige organisaties nog twijfelen aan no-code platforms, implementeren andere actief nieuwe instrumenten en strategieën in hun bedrijf. Het gebruik van no-code technologie levert een concurrentievoordeel op. Startups worden sneller en effectiever succesvol in het lanceren van hun producten.

In dit artikel willen we wat inspiratie delen. Hieronder vindt u echte voorbeelden van apps en platforms die zonder code zijn gebouwd.

Chant

Chant is een social media app gebouwd voor creatieven. In een community-omgeving kunnen gebruikers met elkaar communiceren, chatten en hun werk delen. De app verbindt gelijkgestemden. Het belangrijkste doel van Chant is om kunstenaars samen te brengen en hen te helpen nieuwe manieren te ontdekken om hun werk naar een hoger niveau te tillen. Het platform is perfect voor degenen die al aan het creëren zijn en degenen die dat willen worden.

Chant is gebouwd met Adalo en is zelfs toegevoegd aan de Showcase-sectie van Adalo als voorbeeld van een unieke kijk op sociale media.

U kunt Chant eenvoudig downloaden in de App Store en Google Play.

Outsite

Outsite is een originele webapplicatie die freelancers en telewerkers helpt bij het vinden van interessante plaatsen om tijd door te brengen en gemeenschappen om mee rond te hangen.

Outsite presenteert een enorme bibliotheek van locaties waar bezoekers doorheen kunnen bladeren om de volgende stop te vinden.

De gebruikers van de website zijn de makers van de inhoud. Zij gaan met elkaar in gesprek, maken fotobibliotheken aan, delen hun ervaringen en laten beoordelingen achter. Vergelijkbaar met hoe Amazon-achtige platforms werken.

En dit alles is gemaakt met Webflow - een no-code website builder.

Kollecto

Kollecto is een webapp voor het delen, verzamelen en kopen van kunst. De oprichter Tara Reed had geen geld om ontwikkelaars in te huren om haar MVP te maken. Daarom gebruikte ze meer toegankelijke no-code instrumenten.

Kollecto werd gebouwd met behulp van Strikingly, Typeform, Plasso, Stripe en Paypal. Zodra het platform zijn eerste 1500 gebruikers kreeg, begonnen de dingen uit elkaar te vallen. Het duurde weken om aanbevelingsaanvragen te verwerken. Maar Tara vond snel een beslissing. Ze probeerde Bubble service en was in staat om een kunst-matching algoritme te construeren in iets minder dan drie weken.

Plato

Plato - een mentorschap op maat dat elk bedrijf voor zijn team kan gebruiken. Plato verbindt ingenieurs met mentoren van de beste bedrijven ter wereld. Ze analyseren aanvragen en matchen aanvragers met mentoren met relatieve ervaring om aanvragers te helpen met uitdagingen en geven bruikbaar advies.

Plato zorgt voor de beste match tussen ingenieurs/team en mentoren en levert doelgerichte resultaten voor de behandelde problemen.

Het platform is gebouwd met Bubble. Het project werd toegelaten tot YCombinator - de meest prestigieuze startup accelerator waar het miljoenen aan financiering ophaalde voor toekomstige ontwikkeling.

Ensemble19

De no-code instrumenten zijn vooral nuttig tijdens een crisis, zoals die welke we hadden toen Covid-19 explodeerde. Om handelaren te helpen de pandemie te overleven werd Ensemble19 gelanceerd. Het platform werd in drie dagen opgericht. Het stelt bedrijven en particulieren in staat donaties te doen of vouchers te kopen voor toekomstige uitgaven (wanneer de bedrijven weer opengaan).

Ensemble19 wist duizenden bedrijven te helpen door in 8 weken meer dan 600.000 CHF op te halen. Indrukwekkend resultaat voor een app die in 3 dagen is gebouwd met no-code instrument Bubble.

Qoins

Qoins is een app die mensen helpt hun schulden af te lossen door middel van financiële coaching. Het maakt voornamelijk gebruik van looninhoudingen en aflossingen op dagelijkse aankopen die gaan om iemands schuld te dekken.

De makers van de app gebruikten Bubble om de eerste versie te bouwen en te testen. En zelfs na de grote uitbreiding van het project gebruiken ze nog steeds het no-code platform voor de meeste zakelijke taken.

Nu dekt Qoins delen van schulden, ongeacht het bedrag ervan, wat een aanzienlijke financiële ondersteuning biedt.

Nóz Levering

Nóz Delivery - is een app voor voedselbezorging. Het werkt als tussenpersoon tussen restaurants en klanten. Restaurants krijgen echter alle winst, en Nóz Delivery service krijgt een vaste maandelijkse vergoeding.

Niet alle levensmiddelenbedrijven hebben bronnen om hun app te maken of een enorme commissie te betalen aan grote bezorgdiensten. En deze applicatie biedt hen een kans om online leveringen te dekken en meer klanten aan te trekken.

Nóz Delivery is gebouwd met Bubble. Het is een cross-platform app die kan worden gebruikt op elke smartphone of PC.

Rebel Book Club

Rebel Book Club is een internationaal platform dat boekenliefhebbers met elkaar verbindt. Hoe het werkt: geregistreerde clubleden stemmen op het boek dat iedereen de komende maand moet lezen. Tegen het einde van de maand organiseren ze een bijeenkomst om te bespreken wat ze gelezen hebben. Gebruikers gaan dus zowel online als offline met elkaar in gesprek.

Rebel Book Club biedt abonnementen aan. Vandaag heeft het meer dan 950 actieve leden met maandelijkse inkomsten van 10.000 pond.

Het platform werd gebouwd met de volgende no-code instrumenten: Strikingly, Typeform, GoCardless.

Mmirror.io

Een interessant startup-project dat werd gebouwd met Bubble. Mmirror platform biedt gebruikers diensten voor A/B testen. Afhankelijk van het prijsplan kunnen gebruikers 10-250 respondenten krijgen voor hun projecttesten.

Dankzij de kant-en-klare functionaliteiten van no-code instrumenten is het echt snel gebouwd.

Met zijn responsieve prestaties kan het project aan populariteit winnen en nuttig zijn voor vele starters.

Comet

Comet is een perfecte tool voor freelancers om een baan te vinden, en voor werkgevers om gekwalificeerde professionals in te huren. Het is een internationale marktplaats voor IT-freelancers.

Het belangrijkste verschil tussen Comet en andere soortgelijke platforms is de strenge selectie van sollicitanten. Een dergelijke aanpak zorgt voor een betrouwbare gemeenschap waarop een bedrijf kan vertrouwen en er zeker van kan zijn een echte professional te vinden. Alles wordt gecontroleerd door de dienst zelf.

Comet werd ook gebouwd met Bubble. En in 2018 trok startup een investering aan van $12,8 mln.

Deze voorbeelden bewijzen alleen maar dat no-code producten onderdeel kunnen worden van grote succesvolle projecten. Door ze te gebruiken, kunt u uw idee in een mum van tijd omzetten in een echte applicatie, deze eenvoudig lanceren en het project presenteren aan investeerders om fondsen te werven voor verdere ontwikkeling.

Laat u inspireren, experimenteer - de no-code beweging schept hiervoor mogelijkheden.