Onthuld: de vroege rol van Google bij het bouwen van de eerste Android-app van Twitter

In een verrassende onthulling uit de begindagen van het Android-ecosysteem is onthuld dat Google zelf achter de creatie van enkele van de eerste sociale applicaties van het platform zat, zoals Twitter. Deze informatie kwam naar voren tijdens een podcast met Sara Beykpour, mede-oprichter van de AI-gestuurde nieuwsstartup Particle en voormalig senior directeur productmanagement bij Twitter. Tijdens een gesprek met Michael Mignano, een partner bij Lightspeed, verdiepte Beykpour zich in het begin van de Twitter-app voor Android en merkte op dat het in wezen een prototype was dat door Google werd geleverd om de mogelijkheden van Android te demonstreren. Dit initiatief maakte deel uit van de strategie van Google om de acceptatie van zijn besturingssysteem aan te moedigen door de eerste versies van populaire apps zoals Twitter en Foursquare te bouwen.

Beykpour kwam in 2009 bij Twitter als gereedschapsingenieur toen het bedrijf nog maar 75 werknemers had, en schakelde later over om zich te concentreren op zijn mobiele applicaties. Ze herinnerde zich de overname van Tweetie door Twitter, die de basis legde voor de eerste iOS-app van Twitter. De Android-versie vond daarentegen zijn oorsprong in de vroege ontwikkelingsinspanningen van Google, een feit dat werd bevestigd door een Google-blogpost uit 2010 waarin de implementatie van best practices voor Android binnen de Twitter-app werd beschreven, geschreven door hoofdsoftware-ingenieur Virgil Dobjanschi.

Naast haar werk met de Android-app van Twitter omvatte Beykpour's carrière bij Twitter ook belangrijke projecten zoals Vine, dat ze hielp lanceren op Android vlak voordat Instagram de videofunctie introduceerde, een stap die volgens haar het begin van het einde markeerde voor Vine, ondanks zijn populariteit. Bij het bespreken van de sluiting van Vine, waar zij toezicht op hield, zei Beykpour dat het een financiële beslissing voor Twitter was, ondanks verschillende meningen die erop wezen dat de app beter ondersteund had kunnen worden.

Beykpour deelde ook inzichten uit haar tijd bij Periscope direct na de overname door Twitter, inclusief de noodzaak om zich weer bij Twitter aan te sluiten onder een alias om de overname geheim te houden. Ze sprak over de uitdagingen bij het veiligstellen van middelen voor het ontwikkelen van functies die gericht zijn op hoofdgebruikers, zoals journalisten, en benadrukte de moeilijkheid bij het definiëren van de kerngebruikersbasis van Twitter en het meten van betrokkenheid die verder gaat dan traditionele statistieken.

Nu ze zich richt op Particle, wil Beykpour de manier waarop nieuws wordt geconsumeerd transformeren via een AI-toepassing die meerdere perspectieven en hoogwaardige journalistiek biedt, waarbij innovatieve strategieën voor het genereren van inkomsten worden onderzocht die verder gaan dan advertenties, abonnementen of microbetalingen. Particle is momenteel in gesprek met potentiële uitgeverspartners om te bepalen hoe ze het beste kunnen worden gecompenseerd voor hun bijdragen.