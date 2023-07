Het podium van clouddiensten heeft er een nieuwkomer bij nu Microsoft zijn langverwachte Microsoft Dev Box uitrolt. De dienst, gelanceerd op het Azure-platform van de techgigant, wordt aangekondigd als een 'ready-to-code' werkstation dat exclusief is ontworpen voor softwareontwikkelaars. De aankondiging van de algemene beschikbaarheid werd onlangs gedaan door Microsoft, als afsluiting van de publieke preview-fase die begon in augustus 2022.

Dev Box, dat deel uitmaakt van Microsofts Azure ecosysteem, biedt projectgerichte werkstations voor ontwikkelaars die vooraf geconfigureerd en centraal beheerd worden. De service biedt een groot aantal voordelen, waaronder naadloze toegang vanaf meerdere platforms. Of je nu een Windows PC, Mac, iOS of Android hebt, aan boord gaan van de Dev Box is moeiteloos dankzij de universele toegankelijkheid.

Een opwindende ontwikkeling is dat Microsoft de mogelijkheden van Dev Box drastisch heeft uitgebreid door het te integreren met de Visual Studio IDE. De toevoeging van configuratie-as-code maatwerk maakt hier ook een buiging en versterkt de prominentie van Microsoft Dev Box als enterprise-ready. De service heeft al een indrukwekkend aantal gebruikers, met meer dan 10.000 Microsoft-ontwikkelaars sinds de start.

Het brein achter het product bedacht Microsoft Dev Box om klanten te factureren op basis van een verbruiksmodel. Het idee was om gebruikers alleen te laten betalen als hun Dev Box operationeel was. De aanvankelijke prijsstrategie werd echter te variabel bevonden voor beheerders omdat ze op zoek waren naar een vast maandelijks bedrag voor ononderbroken gebruik. Als antwoord op deze behoeften heeft Microsoft een kleine verandering doorgevoerd door een nieuw maandelijks prijsmodel voor fulltime gebruikers in te voeren, terwijl de eerdere pay-as-you-go prijsstelling, die de maandelijkse prijskloof overbrugt, werd gehandhaafd.

Het beheren van de toegang tot en het gebruik van Dev Box blijkt een fluitje van een cent met Windows 365 en Microsoft Intune. Zoals opgemerkt in de techmarkt lijkt Dev Box een opvolger te zijn van Microsofts Azure DevTest Labs, dat een service bood voor het maken van op sjablonen gebaseerde virtuele machines voor ontwikkeling en tests. De erfenis van Visual Studio Codespaces, tegenwoordig bekend als GitHub Codespaces, heeft ook de start van dit ready-to-code werkstation gemotiveerd. Dit laatste was gericht op het leveren van vooraf geconfigureerde, containergebaseerde en Linux-gestuurde ontwikkelomgevingen, opgeroepen via de Visual Studio Code editor.

