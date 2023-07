Na podium usług w chmurze pojawił się nowy uczestnik, ponieważ Microsoft wprowadza na rynek długo oczekiwaną usługę Microsoft Dev Box. Usługa, uruchomiona na platformie Azure giganta technologicznego, jest zapowiadana jako stacja robocza "gotowa do kodowania" zaprojektowana wyłącznie dla programistów. Ogłoszenie ogólnej dostępności zostało niedawno ogłoszone przez Microsoft, kończąc publiczną fazę podglądu, która rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku.

Dev Box, działający w ekosystemie Microsoft Azure, zapewnia stacje robocze dla programistów skoncentrowane na projektach, które są łatwo wstępnie skonfigurowane i centralnie administrowane. Usługa oferuje szereg korzyści, z których jedną jest płynny dostęp z wielu platform. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera PC z systemem Windows, komputera Mac, czy urządzenia z systemem iOS lub Android, wejście na pokład Dev Box jest łatwe dzięki uniwersalnej dostępności.

Co ciekawe, Microsoft znacznie zwiększył możliwości Dev Box, integrując go z Visual Studio IDE. Dodanie dostosowywania konfiguracji jako kodu również ma tutaj swoje miejsce, wzmacniając znaczenie Microsoft Dev Box jako gotowego do użycia w przedsiębiorstwach. Usługa zdobyła już imponujący wskaźnik adopcji, gromadząc ponad 10 000 programistów Microsoft od momentu jej powstania.

Mózgi stojące za produktem stworzyły Microsoft Dev Box, aby rozliczać klientów w oparciu o model konsumpcji. Pomysł polegał na tym, aby użytkownicy płacili tylko wtedy, gdy ich Dev Box działał. Początkowa strategia cenowa została jednak uznana za zbyt zmienną dla administratorów, którzy szukali zryczałtowanego miesięcznego kosztu za nieprzerwane użytkowanie. W odpowiedzi na te potrzeby Microsoft dokonał niewielkiej zmiany, wprowadzając nowy miesięczny model cenowy dla użytkowników pełnoetatowych, przy jednoczesnym zachowaniu wcześniejszego cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, który kończy się na miesięcznej luce cenowej.

Zarządzanie dostępem i użytkowaniem Dev Box okazuje się być dziecinnie proste dzięki Windows 365 i Microsoft Intune. Jak zaobserwowano na rynku technologicznym, Dev Box wydaje się być następcą Azure DevTest Labs Microsoftu, który przyniósł usługę tworzenia opartych na szablonach maszyn wirtualnych do rozwoju i testów. Dziedzictwo Visual Studio Codespaces, obecnie rozpoznawane jako GitHub Codespaces, również zmotywowało powstanie tej gotowej do kodowania stacji roboczej. Ta ostatnia koncentrowała się na dostarczaniu wstępnie skonfigurowanego, opartego na kontenerach i Linuksie środowiska programistycznego, przywoływanego za pomocą edytora Visual Studio Code.

