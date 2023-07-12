منصة الخدمات السحابية لديها مشارك جديد حيث تطرح مايكروسوفت Microsoft Dev Box الذي طال انتظاره. الخدمة ، التي تم إطلاقها على منصة Azure العملاقة للتكنولوجيا ، وصفت بأنها محطة عمل "جاهزة للتشفير" مصممة حصريًا لمطوري البرمجيات. تم الإعلان عن التوفر العام مؤخرًا بواسطة Microsoft ، حيث اختتمت مرحلة المعاينة العامة التي بدأت في أغسطس 2022.

يستريح Dev Box في نظام Azure البيئي من Microsoft ، ويوفر محطات عمل للمطورين تتمحور حول المشروع والتي يتم تكوينها مسبقًا وإدارتها مركزيًا. علامات الخدمة جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الفوائد ، أحدها الوصول السلس من منصات متعددة. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو جهاز Mac أو جهاز iOS و Android ، فإن الحصول على سفينة Dev Box سهل للغاية ، وذلك بفضل إمكانية الوصول العالمية.

في تطور مثير ، قامت Microsoft بترقية قدرات Dev Box بشكل كبير من خلال دمجها مع Visual Studio IDE. تأخذ إضافة تخصيص التكوين كرمز انحناءة هنا أيضًا ، مما يعزز أهمية Microsoft Dev Box باعتباره جاهزًا للمؤسسات. لقد حصلت الخدمة بالفعل على معدل اعتماد مثير للإعجاب ، حيث حشدت أكثر من 10000 من مطوري Microsoft منذ إنشائها.

صمم العقل المدبر وراء المنتج Microsoft Dev Box لفوترة العملاء بناءً على نموذج الاستهلاك. كان من بنات الأفكار جعل المستخدمين يتخلصون فقط عندما يكون Dev Box الخاص بهم قيد التشغيل. ومع ذلك ، فقد اعتُبرت استراتيجية التسعير الأولية كثيرًا من المتغير للمسؤولين حيث كانوا يبحثون عن مصاريف شهرية ثابتة للاستخدام المتواصل. استجابةً لهذه الاحتياجات ، قامت Microsoft بإجراء تغيير طفيف من خلال الدخول في نموذج سعر شهري جديد للمستخدمين بدوام كامل مع الحفاظ على أسعار الدفع أولاً بأول والتي تنفد عند فجوة السعر الشهرية.

أصبحت إدارة الوصول إلى Dev Box واستخدامها أمرًا سهلاً مع Windows 365 و Microsoft Intune. كما لوحظ في سوق التكنولوجيا ، يبدو أن Dev Box هو خليفة لمختبرات Azure DevTest من Microsoft التي قدمت خدمة لإنشاء أجهزة افتراضية قائمة على القوالب للتطوير والتجربة. لقد حفز إرث Visual Studio Codespaces ، المعروف حاليًا باسم GitHub Codespaces ، أيضًا على بدء محطة العمل الجاهزة للتشفير. ركز هذا الأخير على تقديم محيط تطوير تم تكوينه مسبقًا وقائم على الحاوية وقائم على نظام Linux ، تم استدعاؤه عبر محرر Visual Studio Code.

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