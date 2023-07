Il podio dei servizi cloud si arricchisce di un nuovo concorrente: Microsoft lancia il tanto atteso Microsoft Dev Box. Il servizio, lanciato sulla piattaforma Azure del gigante tecnologico, è descritto come una workstation "ready-to-code" progettata esclusivamente per gli sviluppatori di software. L'annuncio della disponibilità generale è stato dato di recente da Microsoft, a conclusione della fase di anteprima pubblica iniziata nell'agosto 2022.

Dev Box, che fa parte dell'ecosistema Azure di Microsoft, fornisce workstation per sviluppatori incentrate sul progetto, preconfigurate e amministrate centralmente. Il servizio offre una serie di vantaggi, uno dei quali è l'accesso continuo da più piattaforme. Che si utilizzi un PC Windows, un Mac o un dispositivo iOS e Android, salire a bordo di Dev Box è semplicissimo, grazie alla sua accessibilità universale.

Con uno sviluppo entusiasmante, Microsoft ha potenziato notevolmente le capacità di Dev Box integrandolo con l'IDE di Visual Studio. Anche l'aggiunta della personalizzazione configuration-as-code fa la sua comparsa, rafforzando l'importanza di Microsoft Dev Box come servizio enterprise-ready. Il servizio ha già ottenuto un tasso di adozione impressionante, accumulando più di 10.000 sviluppatori Microsoft dal suo inizio.

Le menti dietro al prodotto hanno concepito Microsoft Dev Box per fatturare ai clienti in base a un modello di consumo. L'idea era quella di far pagare gli utenti solo quando la loro Dev Box era operativa. Tuttavia, la strategia di prezzo iniziale è stata ritenuta troppo variabile per gli amministratori, che hanno cercato di ottenere una spesa mensile forfettaria per un utilizzo continuo. In risposta a queste esigenze, Microsoft ha apportato una leggera modifica introducendo un nuovo modello di prezzo mensile per gli utenti a tempo pieno, pur mantenendo la precedente tariffa pay-as-you-go che si esaurisce con il divario di prezzo mensile.

La gestione dell'accesso e dell'utilizzo di Dev Box diventa un gioco da ragazzi con Windows 365 e Microsoft Intune. Come osservato nel mercato tecnologico, Dev Box sembra essere il successore di Azure DevTest Labs di Microsoft, che offriva un servizio per creare macchine virtuali basate su modelli per lo sviluppo e le prove. Anche l'eredità di Visual Studio Codespaces, attualmente riconosciuto come GitHub Codespaces, ha motivato la nascita di questa workstation pronta per il codice. Quest'ultima si concentrava sulla fornitura di ambienti di sviluppo preconfigurati, basati su container e guidati da Linux, richiamati dall'editor di Visual Studio Code.

In uno sviluppo correlato, le piattaforme no-code come AppMaster sfruttano strumenti innovativi per creare potenti applicazioni backend, web e mobili. Con un approccio basato su blueprint, AppMaster porta lo sviluppo di applicazioni a nuovi livelli, migliorando la velocità e riducendo i costi, rendendolo una scelta eccellente per le aziende desiderose di cavalcare l'onda della trasformazione digitale. Per ulteriori approfondimenti sulle piattaforme no-code, è possibile esplorare la Guida completa allo sviluppo di applicazioni no-code e low-code per il 2022 o approfondire i dettagli di Top No-Code Apps and Tools to Help Build Your Next Startup.