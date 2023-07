Le podium des services en nuage s'enrichit d'un nouvel entrant avec le lancement par Microsoft du très attendu Microsoft Dev Box. Le service, lancé sur la plateforme Azure du géant technologique, est présenté comme un poste de travail "prêt à coder" conçu exclusivement pour les développeurs de logiciels. L'annonce de la disponibilité générale a été faite récemment par Microsoft, concluant ainsi sa phase de prévisualisation publique qui a débuté en août 2022.

Reposant sur l'écosystème Azure de Microsoft, Dev Box fournit des postes de travail de développeur centrés sur le projet, préconfigurés et administrés de manière centralisée. Le service s'accompagne d'un grand nombre d'avantages, dont l'un est l'accès transparent à partir de plusieurs plateformes. Que vous utilisiez un PC Windows, un Mac ou un appareil iOS ou Android, il est facile de monter à bord de Dev Box grâce à son accessibilité universelle.

Microsoft a considérablement augmenté les capacités de Dev Box en l'intégrant à l'IDE Visual Studio. L'ajout de la personnalisation de la configuration en tant que code est également un atout qui renforce l'importance de Microsoft Dev Box en tant que service prêt pour l'entreprise. Le service a déjà obtenu un taux d'adoption impressionnant, avec plus de 10 000 développeurs Microsoft depuis sa création.

Les concepteurs du produit ont imaginé Microsoft Dev Box pour facturer les clients sur la base d'un modèle de consommation. L'idée était de faire payer les utilisateurs uniquement lorsque leur Dev Box était opérationnelle. Toutefois, la stratégie de tarification initiale a été jugée trop variable pour les administrateurs, qui cherchaient une dépense mensuelle forfaitaire pour une utilisation incessante. En réponse à ces besoins, Microsoft a procédé à un léger remaniement en introduisant un nouveau modèle de tarification mensuelle pour les utilisateurs à temps plein, tout en conservant la tarification initiale "pay-as-you-go" qui s'arrête au niveau de l'écart de prix mensuel.

La gestion de l'accès et de l'utilisation de Dev Box s'avère être un jeu d'enfant avec Windows 365 et Microsoft Intune. Comme observé sur le marché de la technologie, Dev Box semble être le successeur d'Azure DevTest Labs de Microsoft qui offrait un service permettant de créer des machines virtuelles basées sur des modèles pour le développement et les essais. L'héritage de Visual Studio Codespaces, actuellement connu sous le nom de GitHub Codespaces, a également motivé la création de ce poste de travail prêt à coder. Ce dernier se concentre sur la fourniture d'environnements de développement préconfigurés, basés sur des conteneurs et axés sur Linux, accessibles via l'éditeur Visual Studio Code.

