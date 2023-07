El podio de los servicios en la nube cuenta con un nuevo participante: Microsoft lanza su esperado Microsoft Dev Box. El servicio, lanzado en la plataforma Azure del gigante tecnológico, se presenta como una estación de trabajo "lista para codificar" diseñada exclusivamente para desarrolladores de software. Microsoft acaba de anunciar su disponibilidad general, con lo que concluye la fase de vista previa pública que comenzó en agosto de 2022.

Dev Box, que se basa en el ecosistema Azure de Microsoft, ofrece estaciones de trabajo para desarrolladores centradas en proyectos, preconfiguradas y administradas de forma centralizada. El servicio viene acompañado de una serie de ventajas, una de las cuales es el acceso sin problemas desde múltiples plataformas. Tanto si utilizas un PC con Windows, un Mac o un dispositivo iOS o Android, subirte a bordo de Dev Box es muy fácil gracias a su accesibilidad universal.

Microsoft ha ampliado notablemente las posibilidades de Dev Box al integrarlo con el IDE Visual Studio. La incorporación de la personalización de la configuración como código también se hace notar aquí, reforzando el protagonismo de Microsoft Dev Box como servicio preparado para la empresa. El servicio ya ha cosechado un impresionante índice de adopción, con más de 10.000 desarrolladores de Microsoft desde su creación.

Los creadores del producto concibieron Microsoft Dev Box para facturar a los clientes según un modelo de consumo. La idea era que los usuarios pagaran sólo cuando su Dev Box estuviera operativo. Sin embargo, la estrategia inicial de precios se consideró demasiado variable para los administradores, que buscaban un gasto mensual fijo por un uso incesante. En respuesta a estas necesidades, Microsoft hizo un ligero cambio de imagen introduciendo un nuevo modelo de precio mensual para los usuarios a tiempo completo, manteniendo al mismo tiempo el precio anterior de pago por uso que se agota en la diferencia de precio mensual.

Gestionar el acceso y el uso de Dev Box resulta muy sencillo con Windows 365 y Microsoft Intune. Como se ha observado en el mercado tecnológico, Dev Box parece ser el sucesor de Azure DevTest Labs de Microsoft, que ofrecía un servicio para crear máquinas virtuales basadas en plantillas para el desarrollo y las pruebas. El legado de Visual Studio Codespaces, actualmente reconocido como GitHub Codespaces, también ha motivado la creación de esta estación de trabajo lista para codificar. Esta última se centraba en ofrecer entornos de desarrollo preconfigurados, basados en contenedores y basados en Linux, a los que se accede a través del editor Visual Studio Code.

