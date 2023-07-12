Microsoft merakla beklenen Microsoft Dev Box piyasaya sürerken, bulut hizmetleri podyumuna yeni bir katılımcı geldi. Teknoloji devinin Azure platformunda başlatılan hizmet, yazılım geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış 'kodlamaya hazır' bir iş istasyonu olarak faturalandırılıyor. Genel kullanılabilirlik duyurusu, Ağustos 2022'de başlayan genel önizleme aşamasını sonlandıran Microsoft tarafından yakın zamanda yapıldı.

Microsoft'un Azure ekosisteminde yer alan Dev Box, kolayca önceden yapılandırılmış ve merkezi olarak yönetilen proje merkezli geliştirici iş istasyonları sağlar. Hizmet, bir dizi avantajla birlikte etiketlenir; bunlardan biri, birden çok platformdan kesintisiz erişimdir. İster bir Windows PC, ister bir Mac veya bir iOS ve Android cihaz kullanıyor olun, evrensel erişilebilirliği sayesinde Dev Box gemisine binmek zahmetsizce kolaydır.

Microsoft, heyecan verici bir gelişmeyle Dev Box'ı Visual Studio IDE ile entegre ederek yeteneklerini önemli ölçüde yükseltti. Kod olarak yapılandırma özelleştirmesinin eklenmesi de burada bir selam alıyor ve kurumsal kullanıma hazır olarak Microsoft Dev Box önemini pekiştiriyor. Hizmet, başlangıcından bu yana 10.000'den fazla Microsoft geliştiricisini bir araya getirerek etkileyici bir benimseme oranı elde etti.

Ürünün arkasındaki beyinler, müşterileri bir tüketim modeline göre faturalandırmak için Microsoft Dev Box'ı tasarladı. Kullanıcıların yalnızca Geliştirme Kutuları çalışır durumdayken para harcamalarını sağlamak bir beyin fırtınasıydı. Ancak, kesintisiz kullanım için sabit oranlı bir aylık gider aradıkları için, ilk fiyatlandırma stratejisi yöneticiler için çok fazla değişken olarak görüldü. Bu ihtiyaçlara yanıt olarak Microsoft, tam zamanlı kullanıcılar için yeni bir aylık fiyat modeli başlatırken, aylık fiyat farkından yararlanan önceki kullandıkça öde fiyatlandırmasını sürdürerek küçük bir değişiklik yaptı.

Dev Box erişimini ve kullanımını yönetmek, Windows 365 ve Microsoft Intune ile çocuk oyuncağı oldu. Teknoloji pazarında gözlemlendiği gibi Dev Box, Microsoft'un geliştirme ve denemeler için şablon tabanlı sanal makineler oluşturmaya yönelik bir hizmet getiren Azure DevTest Labs'in halefi gibi görünüyor. Şu anda GitHub Codespaces olarak tanınan Visual Studio Codespaces'in mirası, bu koda hazır iş istasyonunun başlangıcını da motive etti. İkincisi, Visual Studio Code düzenleyicisi aracılığıyla çağrılan, önceden yapılandırılmış, kapsayıcı tabanlı ve Linux odaklı geliştirme ortamı sağlamaya odaklanmıştı.

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